Россия готова оказать влияние на руководство "ДНР" и "ЛНР" для выполнения минских договоренностей, - Лавров. ВИДЕО

Cтарий Кінь
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, Сергей Канев
, Irina Dybonos 997870af
, малыш Бакинский
, Kirim Ukrainali
, Алекс Борис
, Александр Малышенко
, Oleg Manko
, Валентин Герман
, Глеб123
, SergTranscarpathian
, краина рад
, Диды ваивале
, Герхард
, Sergiy Nimuy
, Vlad1606
, Gyro
, Олег Хардин
, Вольфрам
, Домовой ПР
, Alex Fahrer
, CА
, Геракл Платонович
, Антип61
, Гарис
, Левко Чорний
, Андрей Романов b8ce365a
, Натёчный лёд
, Anatoliy Kalyna
, polop
, свободный человек b4fbfe90
, Leo Uxmal
, Ленька Пантелеев 1b1eff5e
, Руцкий Рейх
, Змиевобандеровец
, Alex Sokolov 0d8421f8
, Володимир Ніколаєць
, Стопор
, Ora Sto
, Галина Петренко
, Ali Hasan
, Планка Упала
, AlexUnknown
, ahtovitaki
, Люцифер
, Elena Italenna
, пачую кожнава
, Джон123456
, Сергей Галонов
, Бумеранг
, Юрий Петров 33876dd3
, Миша Кацман 5aace50b
, Rizon Riz
, Gal
, Victor Ivanchenko
, Colt
, Олег Андрощук 4c49420c
, Ирина Денежная
, agam
, Sergi M.
, Igor L
, РоботБАндер2
, Oleksandr Ievtushenko
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, Vladimir4400
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, WiM
, Злюка Кор
, Анатолик
, тос вест
, Adalet
, Volodja2911
, Дункан Маклауд c2e1e0cc
, AVG
, Olex2014
, Владимир Собко c5d79315
, ВКЛ_это_мы_01
, Narem
, Андрей Жуков b738201d
, Zafirar B
, Бислан 2004
, игорь недопытайло
, Nick Vasyutin
, Кирилл Лещенко
, Володимир Горбатько
, Ole Lahti
, Galyna Kravchuk 2f98b0eb
, реквием по кацапизму
, George Dok
, Eugenijus Pačkauskas
, Fes Rad
, Greg Rabinovich
, botoks
, Viktor Smolyar
, Index_Dias
, Vit Blaz
, RR
, Олександр Дніпро
, Дед b34f2642
, Алексей Носов d8330900
, Сергей1500900
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К тому же в Украине необходимо менять всю систему выборов с отменой неприкосновенности в целом, реальным отзывом мандатов депутатов, судей и президента.
Хотите изменений к лучшему в Украине, что мешает и что необходимо делать еще вчера и даже 3,5 года назад - очевидно. Иначе, только теряем свое будущее.
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Дебилка,бл...Кто тебя воспитывал?..Вглаза мне смотри!..
Вы прослушали пресс-конференцию главы МИД рф серГЕЯ лаврова...
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Хто ж добровільно позбавлявся захопленого ?
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Нравится · 1 ч ·
#ПоребрикNews
Вчера под Москвой люди из ваты взяли штурмом Рейхстаг из фанеры.
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Знаем мы ваше "влияние", козломордые павианы.
Кацапсины, данное вами "слово" не стоит даже листка от разрезанной газеты "Правда" за 1976 год, висящего на гвоздике в кацапском сортире.
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- Дед, а что это у тебя за медаль?
- Это внучок за взятия Рейхстага. Ох, помню страшная битва была. Выжили не все. Однополчанину не повезло. Фанера от Рейхстага отклеилась и ветром прямо в глаз принесло.
- Дед, так Рейхстаг же каменный!
- Как это каменный?! Ты что городишь, сопляк. Как сейчас помню: промозглый апрель 2017, на улице пасмурно, мы в подмосковной Кубинке штурмуем фашистов, Рейхстаг призывно покачивается на ветру, мы не ели уже часа три-четыре, отступать некуда - позади съёмочная группа и вот с путином на устах бросаемся в атаку... А потом нас всех наградил Шойгу. Да и твой дед пострадал тоже, когда обратно в электричке в Москву возвращался хулиганы напали и побили. Тяжёлое было время. Ради вас погибали, чтобы вы жили.
- Деед, а мы пойдём на Путина смотреть после парада?
- Пойдём, конечно, только до закрытия Мавзолея надо успеть. И веди себя хорошо там, а то в ГУЛАГ сдам, как братика твоего.
- Получается бабушка тоже плохо себя вела..
- Не задавай лишних вопросов, лучше смотри - сейчас танки поедут, представляй, как они людей будут давить, фашистскую нечисть эту.
- А я думал, что мы уже давно победили всех фашистов!
- А вот тут ошибаешься, внук. Пока есть мы - будут и фашисты.
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где кто увидел позитив в ржании Лаврокопытного? Всё таже заезженная пластинка, по-другому сформулированная.
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Новости Крымнаша. Выпуск #888 за 23.04.2017 «Когда патриотизм путаешь с дебилизмом, жизнь становится только хуже» https://crimeaua1.wordpress.com/2017/04/23/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%ba%d1%80%d1%8b%d0%bc%d0%bd%d0%b0%d1%88%d0%b0-%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba-888-%d0%b7%d0%b0-23-04-2017-%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%b4%d0%b0/ …
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проходят отборочные пробы на главную роль....
очень радует культурная программа ОРДЛО! Больше представлений!
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Феодосія: "Расписание поездов - пара строчек. Как мемориальная доска. Хоть цветы возлагай".
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В Шахтерске открылся комиссионный магазин нижнего белья. Совсем уже людей довели.
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Самара , єтіть-колотіть !
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Ждем от парошенцов тоже зашиты интиресов рассии
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Он опять говорил что во всем виноват Киев...
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И не смейте Лаврова называть дипломатом, его дипломатия закончилась после вручения диплома, дальше она трансформировалась в дурное, галимое, пустое вранье.
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