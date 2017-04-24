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Теги: реконструкция (188) Россия (70133) штурм (402)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Полторы тысячи человек взяли штурмом подмосковный рейхстаг при поддержке САУ с надписью "Мариуполь мстит". ВИДЕО

На выходных в подмосковном парке "Патриот" полторы тысячи человек взяли участие в штурме макета немецкого рейхстага.

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Та говорят что на самом деле "немцы" в этот раз отбились. Они кричали:
"Рус Иван! Шнапс нихт! Боярка нихт! Всё там, другой сторона!"
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Погодите.
Настоящий припадок победобесия заштодидываевалов еще впереди. И в этом году он судя по всему побьет все рекорды.
Раньше русня как-то сама справлялась с производством колорадской ленты к этому дню.
А в этот раз мощностей не хватило и в Китае дополнительно закуплено 50 000 (пятьдесят тысяч) километров колорадской ленточки.
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разочарован. Рейхстаг потешный, как собачья будка или хатка мелкого губернского чиновника. На большее бабла не хватило, даже на асфальт возле него пожлобилися. А главное немок не насиловали, какое же это взятие. Срамота сплошная.
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И не надейся ! Кацапы удивит , они могут еще выше и выше .
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Что сказать...
россия это заповедник душевно больных...
Сидят в болотах,подвиги 72х летней давности изображают.
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😁 у кацапов майское обострение и диды тут непричем их во время войны как дрова в топку никто не считал
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В рамках военно-патриотической реконструкции "Наследники Чингисхана" монголы готовятся к к осаде и капитуляции Владимира и Суздали.
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Маріуполь мстить Берліну чи сраному Підмосков'ю за обстріли околиць?
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знаете, есть ужасно гавкучие собаки, к тому же тупые, но прелесть на них смотреть, когда они без умолку начинают бегать за собственным хвостом и гавкать, думая что это враг. Так это расея, один к одному.
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ну хотя бы в ЭТОМ штурме победу в войне одержали россиянцы-руссоватники без народов других республик СССР всех национальностей. Вот только какой флаг подняли? Надо было триколор власовской армии.
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Срана сказочных долпойопов - расейская хфедерацыя
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«Пробей крышу рейстага головой и повесь триколор вместо красного флага».
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Как то без особого ентузиазма они атаковали етот фанерный туалет. Может нужно было написать на нем табличку *МЕТРО*? Осталось только еще взять фанерный Лондон и фанерный Вашингтон чтобы на 9 мая рассказывать о своих победах. АТО как то в реальной жизни касабы только в рот берут и на бутылках приседают да еще помидоры с сырами давят и мороженных гусей расстреливают...
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Каким боком Мариуполь, кто-нить знает?...Ох и дебилы, бля...
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От владимирских городских сумасшедших...А может Владимира царя... Полторы тысячи человек взяли штурмом подмосковный рейхстаг при поддержке САУ с надписью "Мариуполь мстит" - Цензор.НЕТ 1612
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Люди, скажите им кто-нибудь, что ВОВ уже давно закончилась!
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Скажіть вже нарешті тим ідіотам шо друга світова війна давно закінчилася.
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ви що, а як же дєдивоєвалє?? Чому ж тоді русня поклонятися буде)) Вони навчилися поклонятися ільки перемозі, здобутій 70 років тому, та ще і за допомогою українців, белорусів, грузинів, таджиків, узбеків..
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Не, пля канализацию в подъездах отремонтировать и сталагмиты с говна поубирать... Они "рейхстаги" строят! Ну не дипилы?
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Дядюшка Шу‏ @Shulz ЕщеВеличие страны, так и не сумевшей за 72 года построить для своих ветеранов квартиры, олицетворяет построенный из фанеры и бумаги Рейхстаг Полторы тысячи человек взяли штурмом подмосковный рейхстаг при поддержке САУ с надписью "Мариуполь мстит" - Цензор.НЕТ 1383
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Думав, там щось на зразок реконструкції хоча б буде - а вийшов "Блядський цирк" з петардами, видовище для розумово відсталих.
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кому "мстит"?? русне вонючей за то, что мирный город взорвали? Слабовато как то.. Надо по кремлю колпашить было. Вот это была бы настоящая месть.
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И вот эти е*анутые называют нас своими братьями??? О*уеть! Мне такая родня не нужна! Братайтесь с такими же е*банутыми как сами.
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Они застряли в том времени. День сурка - один в один.
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ну нафига, скажите, на тренировку штурма винноводочных брать САУ???
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Понятно, что Шойга - шизофреник, как и пуйло в общем , но ЗАЧЕМ же становиться соучастниками ИХ дебилизма ?
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Скажите им, что Гитлер умер: в Сети высмеивают военный праздник Путина (скриншоты)7.11.2016 13:12

В социальных сетях продолжают высмеивать проведение на Красной площади в Москве реконструкции военного парада, который состоялся 7 ноября 1941 года в честь 24-й годовщины Октябрьской революции. Об этом пишет Апостроф.
Полторы тысячи человек взяли штурмом подмосковный рейхстаг при поддержке САУ с надписью "Мариуполь мстит" - Цензор.НЕТ 9973 Фрагмент представления опубликовал телеканал "Дождь" на своей странице в Facebook.
"Выдохните, война давно закончилась( та, ВОВ)! Давно пора силы бросить на созидание! Фраза "фашисты готовы на все", читается как "Россияне готовы на все". Вот такая печалька вырисовывается!", "Скажите им кто нибудь, что война закончилась и гитлер умер", "Больное общество. Когда нечем гордиться, начинают мышиную возню. Лучше бы рассказали о вреде октябрьской революции, о роли подонков в истории", - пишут комментаторы. Полторы тысячи человек взяли штурмом подмосковный рейхстаг при поддержке САУ с надписью "Мариуполь мстит" - Цензор.НЕТ 4948
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Захарченко решил поддержать начинание ватанов.
К реконструкции исторического штурма "МЕТРО" декорации уже готовы.
Полторы тысячи человек взяли штурмом подмосковный рейхстаг при поддержке САУ с надписью "Мариуполь мстит" - Цензор.НЕТ 866
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Увага ! Прошу допомоги у тролів і хакерів. Це сайт депіка госдури Будуева від Бурятії. Ця нелюдь має пряме відношення до цькування двох дівчат--Стецури і Нізовкіної , що були в опозиції від Новодворської, до речі вони народилися в Україні. Завдяки цьому депіку вони пройшли в'язницю, психіатричну лікарню, їх позбавили можливості працювати (юристами) їм спалили будинки. Дуже прошу-- допоможіть знищити цей гівносайт

http://gazetarb.ru/
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це мабуть єдине досягнення за час правління хуйла (17 років) ! ...
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пройдет немного времени, и эти ипанутые у себя в Пидораше будут штурмовать продуктовые магазины
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на 48-52 секундах видео виден мужик с факелом.....

Это что???? Во времени заблудился??? Дорогу освещает??? Или им уже похрен, что имитировать - взятие Бастилии, Берлина или местного коровника....

Дебилы, б*я!!!
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ІБАННУТТІ - москальский бренд на італійский манєр...
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И находятся же среди граждан Украины такие, которые спрашивают "За что воюют и гибнут наши парни на Донбассе?"!

Да хотя бы за то, чтобы этот расейский, маразматичный мир не не пришел к нам.
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"А я объясню, почему вы идиоты": российский журналист обратился к своим согражданам

Российский блогер и журналист Александр Тверской обратился к своему народу:
Никогда я не пойму и не приму этого преступного и неадекватного поведения своего народа по отношению к аннексии Крыма. Зачем всё это нужно было конкретной мафии в Кремле - я прекрасно осознаю, а вот реакция народа меня ставит в тупик. Что в вашей жизни изменилось, когда Крым вошёл в состав России? Вам тесно жить что ли было, мало территории? Или вам кто-то запрещал приезжать в Крым, отдыхать там и нажираться? Или возвращение Крыма отразилось как-то в лучшую сторону на вашем благосостоянии? Выросли зарплаты, улучшились условия жизни, дороги стали качественные, пенсии повысились? Я пытаюсь найти хоть какое-то рациональное зерно в вашем зверином восторге или в молчаливом и покорном одобрении этого международного преступления, на которое пошла власть. Не нахожу.
Вот, есть у вас теперь Крым. Мировое сообщество отвернулось от России, обложила санкциями, денег в этот Крым ушло немерено за счёт ваших налогов, пенсий и зарплат, жизнь стала ещё хуже, ещё гаже, ещё бессмысленнее. Для жителей самого Крыма всё тоже стало напорядок печальнее. Денег нет, перебои с продовольствием, электричеством, безработица, курорты развалились окончательно, коррупция под доменом ru расправила свои плечи на полуострове, крымских татар преследуют, российская нищета и разгильдяйство ассимилировалось в Крыму и заняло прочные позиции.
Всем в результате стало жить хуже. Крымчанам, которые ходили на референдум, крымчанам, которые не ходили, крымским татарам, остальным россиянам по всей стране. Кроме власти. Власть чувствует себя на коне. И кому стало легче и лучше в практическом, прагматическом смысле от аннексии Крыма? Никому. Тогда чему вы радуетесь, идиоты?
А я объясню, почему вы идиоты. Вы одобрили международное преступление - это раз. Вы не знаете законов, вы не чтите законы, вам наплевать на всех, кроме вас - это два. Вы позволили пропаганде вас оболванить за несколько месяцев, до аннексии Крыма вы о нём даже не думали, вы не имеете собственного мнения - это три. Условия вашей жизни ухудшились, но вы по-прежнему считаете, что Крым надо было возвращать - это четыре. Вы боитесь НАТО, но сами сделали всё, чтобы настроить НАТО против себя, вы боитесь, но почему-то ездите отдыхать в страны НАТО, которые живут лучше, чем Россия, вы боитесь, но никогда ни один солдат НАТО не ступил на территорию вашей страны, в отличие от солдат РФ, вы нелогичны, вы параноики - это пять. Вы за торжество исторической справедливости, но вы не знаете историю, вы неучи - это шесть.
А что это за народ, которому для чувства собственного достоинства нужны аннексии, вечное противостояние с миром и ненависть к другим? Что это за народ, который может существовать лишь войной или её предчувствием? Этот народ глубоко больной и несчастный.
Скажите им в конце, концов война закончилась 70 лет назад.
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Почему в Берлине такая срань и грязь!?
Чтобы "вата" чувствовала себя как дома ! )))
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Без тяжелых наркотиков тут явно не обошлось
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Как то без особого ентузиазма они атаковали етот фанерный туалет. Может нужно было написать на нем табличку Киев? Осталось только еще взять фанерный Лондон и фанерный Вашингтон чтобы на 9 мая рассказывать о своих победах. А ТО как то в реальной жизни касабы только в рот берут и на бутылках приседают да еще помидоры с сырами давят и мороженных гусей расстреливают...﻿
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у кацапов так скрепы заржавели, что они готовы радоваться победе, хотя бы, над картонным противником.
Что тут скажешь, "страна рабов, страна господ".
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПолторы тысячи человек взяли штурмом подмосковный рейхстаг при поддержке САУ с надписью "Мариуполь мстит". ВИДЕО
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