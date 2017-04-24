Полторы тысячи человек взяли штурмом подмосковный рейхстаг при поддержке САУ с надписью "Мариуполь мстит". ВИДЕО

Харьков Сумской
, Гелий
, Alex Fox d0f2c2f7
, Степан Андрійович
, Nikol Pricol
, краина рад
, константен
, литвин
, виталий луцюк 030674cb
, SergTranscarpathian
, Kenzo 065c7258
, Игорь Шульга 295c16ae
, Ира Бублик
, Alex Sokolov 0d8421f8
, Другua
, Nirvanko
, Алла Капацына
, Анатолий Комар a8d623cb
, Видящий_23
, samski2
, OLeg Andriyenko
, Andrey Bolcman
, Дмитрий Ч
, raimondas 2c3b20e6
, Арнила
, sih
, Денис Ниженко
, Domkrat
, Прохожый
, Дядя Жора
, Роман с камнем
, jhbc
, Олксандр
, mir gorod
, Богдан Подзізей
, Lena Samojlenko
, Дустэ азиз
, Герхард
, Ольга Панченко
, Вжеж Набридли
, Юрий Мельник 7a7ee713
, Кремень
, JleXa BaCuJl6eB
, Avto Joker
, комэск Титаренко
, Harib Da
, Глеб Диденко
, Олександр Дніпро
, IGORA
, иванов юрий 22c2fe05
, V-roma
, Skert
, Viktor Petrov a53b8b8b
, Khmelnitskiy
, Алла Новосад 5b57f84f
, Артем Бронюк
, Ole Lahti
, Nikolay Filinchenko
, ViTa Ha a1829826
, Alex Dave
, Tierre
, экзорцист
, dd13
, patriotukrainy
, Александр Пушкин 7b40c3f0
, Эрнесто
, nouser
, Роман Осипов
, Алексей Коляновский
, Шрек Баблокат
, РоботБАндер2
, Ksenia VB
, Volodja2911
, Руцкий Рейх
, Русскоязычный
, Serg Lazar c7077195
, Новий Перець
, aquarius580 .
, МыслиВслух
, Димитрий CrimeaBandera
, Разбор Полетов
, Mik_2806
, Константин Гризодубо
, Sash Fart b42abe58
, Oljik
, Геракл Платонович
, бостууга
, Fox 1 b13bec2b
, Mendosa
, I Am 644f2298
, Анна Герасименко
, KonstnT
, hazhi
, sulima ivan
, Юрий Булкин
, John Observer
, Вячеслав
, Марьяна
, Kuzya80
, Tata Parasolka
, Dimitry Dvorcovoy
, Baden
, octr9k
, chapl
, Тарапунька
, AVG
, Анатолий Гальчинский
, Україна ЮА
, gregori
, Владимир Лобанов
, Карпов Олег
, Garsia UA
, Aivars Strods
, Андрей 8ea0c43a
, Олег Курков
, Григорий Григорьев
, Серебряный
, Алексей Носов d8330900
, Александр Лекс
, Alex Khrypun
, thdfvdhjn
, Red_Sky_On
, молоттора
, Sud Lincha
, лао-цзы-дун
, sit
, Alexander Cherepchenko
, Артур Зима
, Alex-KHKH-alex
, Шагай Правой
, Igor Budnik b2adf589
, alexkdpu
, Иван Задорожный
, пара-ацетил- аминофенол
, Xatto
, Артм Воронцов
, Ольга_К
, STEN_D
, Igor L
, To Response
, Nickol Nickols
, Дмитрий нонейм
, Евгений Калашников
, ivanenko plus
, MausMike
, Cтарий Кінь
, Marina Shvab
, Irina Udovichenko
, Ali Hasan
, Røbin Hood
, Олег Мандрівник
, Володимир Шевченко 805b5da6
, Франческа
, polop
, Анатолий 9f006e9c
, Viktoriya eed67985
, az az b80220ec
, Vitaly Ytsuken
, Vladimir Rentyuk
, Harry Luke
, одессит2010
, Denis Kenner
, svak1961 .
, OldCat
, Козак Іван
, Кыргыз Бишкек
, Планета Земля-Рай
, Сергей Коваленко 9044b06d
, Сделанный в СССР
, Serg Sergeev
, Сергей Андрейчев
Alex Fox d0f2c2f7, SergTranscarpathian, Nikol Pricol, Игорь Шульга 295c16ae, Степан Андрійович, Дмитрий Ч, Харьков Сумской, Герхард, jhbc, Andrey Bolcman, Богдан Подзізей, Viktor Petrov a53b8b8b, Ира Бублик, Артем Бронюк, Анатолий Комар a8d623cb, JleXa BaCuJl6eB, V-roma, Глеб Диденко, Nikolay Filinchenko, Ole Lahti, комэск Титаренко, Nirvanko, Ksenia VB, Олександр Дніпро, МыслиВслух, nouser, Димитрий CrimeaBandera, Volodja2911, Tata Parasolka, Юрий Булкин, РоботБАндер2, Геракл Платонович, Harib Da, краина рад, Другua, Mendosa, Русскоязычный, AVG, gregori, Tierre, samski2, Прохожый, Україна ЮА, KonstnT, Шагай Правой, Fox 1 b13bec2b, thdfvdhjn, patriotukrainy, Oljik, Карпов Олег, Kenzo 065c7258, бостууга, Dimitry Dvorcovoy, I Am 644f2298, лао-цзы-дун, John Observer, Артм Воронцов, Baden, Xatto, Вжеж Набридли, Ali Hasan, Иван Задорожный, Алексей Носов d8330900, Vitaly Ytsuken, Cтарий Кінь, Евгений Калашников, IGORA, виталий луцюк 030674cb, az az b80220ec, Олег Мандрівник, Røbin Hood
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"Рус Иван! Шнапс нихт! Боярка нихт! Всё там, другой сторона!"
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Настоящий припадок победобесия заштодидываевалов еще впереди. И в этом году он судя по всему побьет все рекорды.
Раньше русня как-то сама справлялась с производством колорадской ленты к этому дню.
А в этот раз мощностей не хватило и в Китае дополнительно закуплено 50 000 (пятьдесят тысяч) километров колорадской ленточки.
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россия это заповедник душевно больных...
Сидят в болотах,подвиги 72х летней давности изображают.
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В социальных сетях продолжают высмеивать проведение на Красной площади в Москве реконструкции военного парада, который состоялся 7 ноября 1941 года в честь 24-й годовщины Октябрьской революции. Об этом пишет Апостроф.
Фрагмент представления опубликовал телеканал "Дождь" на своей странице в Facebook.
"Выдохните, война давно закончилась( та, ВОВ)! Давно пора силы бросить на созидание! Фраза "фашисты готовы на все", читается как "Россияне готовы на все". Вот такая печалька вырисовывается!", "Скажите им кто нибудь, что война закончилась и гитлер умер", "Больное общество. Когда нечем гордиться, начинают мышиную возню. Лучше бы рассказали о вреде октябрьской революции, о роли подонков в истории", - пишут комментаторы.
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К реконструкции исторического штурма "МЕТРО" декорации уже готовы.
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http://gazetarb.ru/
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Это что???? Во времени заблудился??? Дорогу освещает??? Или им уже похрен, что имитировать - взятие Бастилии, Берлина или местного коровника....
Дебилы, б*я!!!
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Да хотя бы за то, чтобы этот расейский, маразматичный мир не не пришел к нам.
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Российский блогер и журналист Александр Тверской обратился к своему народу:
Никогда я не пойму и не приму этого преступного и неадекватного поведения своего народа по отношению к аннексии Крыма. Зачем всё это нужно было конкретной мафии в Кремле - я прекрасно осознаю, а вот реакция народа меня ставит в тупик. Что в вашей жизни изменилось, когда Крым вошёл в состав России? Вам тесно жить что ли было, мало территории? Или вам кто-то запрещал приезжать в Крым, отдыхать там и нажираться? Или возвращение Крыма отразилось как-то в лучшую сторону на вашем благосостоянии? Выросли зарплаты, улучшились условия жизни, дороги стали качественные, пенсии повысились? Я пытаюсь найти хоть какое-то рациональное зерно в вашем зверином восторге или в молчаливом и покорном одобрении этого международного преступления, на которое пошла власть. Не нахожу.
Вот, есть у вас теперь Крым. Мировое сообщество отвернулось от России, обложила санкциями, денег в этот Крым ушло немерено за счёт ваших налогов, пенсий и зарплат, жизнь стала ещё хуже, ещё гаже, ещё бессмысленнее. Для жителей самого Крыма всё тоже стало напорядок печальнее. Денег нет, перебои с продовольствием, электричеством, безработица, курорты развалились окончательно, коррупция под доменом ru расправила свои плечи на полуострове, крымских татар преследуют, российская нищета и разгильдяйство ассимилировалось в Крыму и заняло прочные позиции.
Всем в результате стало жить хуже. Крымчанам, которые ходили на референдум, крымчанам, которые не ходили, крымским татарам, остальным россиянам по всей стране. Кроме власти. Власть чувствует себя на коне. И кому стало легче и лучше в практическом, прагматическом смысле от аннексии Крыма? Никому. Тогда чему вы радуетесь, идиоты?
А я объясню, почему вы идиоты. Вы одобрили международное преступление - это раз. Вы не знаете законов, вы не чтите законы, вам наплевать на всех, кроме вас - это два. Вы позволили пропаганде вас оболванить за несколько месяцев, до аннексии Крыма вы о нём даже не думали, вы не имеете собственного мнения - это три. Условия вашей жизни ухудшились, но вы по-прежнему считаете, что Крым надо было возвращать - это четыре. Вы боитесь НАТО, но сами сделали всё, чтобы настроить НАТО против себя, вы боитесь, но почему-то ездите отдыхать в страны НАТО, которые живут лучше, чем Россия, вы боитесь, но никогда ни один солдат НАТО не ступил на территорию вашей страны, в отличие от солдат РФ, вы нелогичны, вы параноики - это пять. Вы за торжество исторической справедливости, но вы не знаете историю, вы неучи - это шесть.
А что это за народ, которому для чувства собственного достоинства нужны аннексии, вечное противостояние с миром и ненависть к другим? Что это за народ, который может существовать лишь войной или её предчувствием? Этот народ глубоко больной и несчастный.
Скажите им в конце, концов война закончилась 70 лет назад.
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Чтобы "вата" чувствовала себя как дома ! )))
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Что тут скажешь, "страна рабов, страна господ".
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