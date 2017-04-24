Мартыненко: Я докажу свою невиновность и привлеку к уголовной ответственности руководство НАБУ

Харьков Сумской
, Гелий
, Alex Fox d0f2c2f7
, Степан Андрійович
, Nikol Pricol
, краина рад
, константен
, литвин
, виталий луцюк 030674cb
, SergTranscarpathian
, Kenzo 065c7258
, Игорь Шульга 295c16ae
, Ира Бублик
, Alex Sokolov 0d8421f8
, Другua
, Nirvanko
, Алла Капацына
, Анатолий Комар a8d623cb
, Видящий_23
, samski2
, OLeg Andriyenko
, Andrey Bolcman
, Дмитрий Ч
, raimondas 2c3b20e6
, Арнила
, sih
, Денис Ниженко
, Domkrat
, Прохожый
, Дядя Жора
, Роман с камнем
, jhbc
, Олксандр
, mir gorod
, Богдан Подзізей
, Lena Samojlenko
, Дустэ азиз
, Герхард
, Ольга Панченко
, Вжеж Набридли
, Юрий Мельник 7a7ee713
, Кремень
, JleXa BaCuJl6eB
, Avto Joker
, комэск Титаренко
, Harib Da
, Глеб Диденко
, Олександр Дніпро
, IGORA
, иванов юрий 22c2fe05
, V-roma
, Skert
, Viktor Petrov a53b8b8b
, Khmelnitskiy
, Алла Новосад 5b57f84f
, Артем Бронюк
, Ole Lahti
, Nikolay Filinchenko
, ViTa Ha a1829826
, Alex Dave
, Tierre
, экзорцист
, dd13
, patriotukrainy
, Александр Пушкин 7b40c3f0
, Эрнесто
, nouser
, Роман Осипов
, Алексей Коляновский
, Шрек Баблокат
, РоботБАндер2
, Ksenia VB
, Volodja2911
, Руцкий Рейх
, Русскоязычный
, Serg Lazar c7077195
, Новий Перець
, aquarius580 .
, МыслиВслух
, Димитрий CrimeaBandera
, Разбор Полетов
, Mik_2806
, Константин Гризодубо
, Sash Fart b42abe58
, Oljik
, Геракл Платонович
, бостууга
, Fox 1 b13bec2b
, Mendosa
, I Am 644f2298
, Анна Герасименко
, KonstnT
, hazhi
, sulima ivan
, Юрий Булкин
, John Observer
, Вячеслав
, Марьяна
, Kuzya80
, Tata Parasolka
, Dimitry Dvorcovoy
, Baden
, octr9k
, chapl
, Тарапунька
, AVG
, Анатолий Гальчинский
, Україна ЮА
, gregori
, Владимир Лобанов
, Карпов Олег
, Garsia UA
, Aivars Strods
, Андрей 8ea0c43a
, Олег Курков
, Григорий Григорьев
, Серебряный
, Алексей Носов d8330900
, Александр Лекс
, Alex Khrypun
, thdfvdhjn
, Red_Sky_On
, молоттора
, Sud Lincha
, лао-цзы-дун
, sit
, Alexander Cherepchenko
, Артур Зима
, Alex-KHKH-alex
, Шагай Правой
, Igor Budnik b2adf589
, alexkdpu
, Иван Задорожный
, пара-ацетил- аминофенол
, Xatto
, Артм Воронцов
, Ольга_К
, STEN_D
, Igor L
, To Response
, Nickol Nickols
, Дмитрий нонейм
, Евгений Калашников
, ivanenko plus
, MausMike
, Cтарий Кінь
, Marina Shvab
, Irina Udovichenko
, Ali Hasan
, Røbin Hood
, Олег Мандрівник
, Володимир Шевченко 805b5da6
, Франческа
, polop
, Анатолий 9f006e9c
, Viktoriya eed67985
, az az b80220ec
, Vitaly Ytsuken
, Vladimir Rentyuk
, Harry Luke
, одессит2010
, Denis Kenner
, svak1961 .
, OldCat
, Козак Іван
, Кыргыз Бишкек
, Планета Земля-Рай
, Сергей Коваленко 9044b06d
, Сделанный в СССР
, Serg Sergeev
, Сергей Андрейчев
Alex Fox d0f2c2f7, SergTranscarpathian, Nikol Pricol, Игорь Шульга 295c16ae, Степан Андрійович, Дмитрий Ч, Харьков Сумской, Герхард, jhbc, Andrey Bolcman, Богдан Подзізей, Viktor Petrov a53b8b8b, Ира Бублик, Артем Бронюк, Анатолий Комар a8d623cb, JleXa BaCuJl6eB, V-roma, Глеб Диденко, Nikolay Filinchenko, Ole Lahti, комэск Титаренко, Nirvanko, Ksenia VB, Олександр Дніпро, МыслиВслух, nouser, Димитрий CrimeaBandera, Volodja2911, Tata Parasolka, Юрий Булкин, РоботБАндер2, Геракл Платонович, Harib Da, краина рад, Другua, Mendosa, Русскоязычный, AVG, gregori, Tierre, samski2, Прохожый, Україна ЮА, KonstnT, Шагай Правой, Fox 1 b13bec2b, thdfvdhjn, patriotukrainy, Oljik, Карпов Олег, Kenzo 065c7258, бостууга, Dimitry Dvorcovoy, I Am 644f2298, лао-цзы-дун, John Observer, Артм Воронцов, Baden, Xatto, Вжеж Набридли, Ali Hasan, Иван Задорожный, Алексей Носов d8330900, Vitaly Ytsuken, Cтарий Кінь, Евгений Калашников, IGORA, виталий луцюк 030674cb, az az b80220ec, Олег Мандрівник, Røbin Hood
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Кажуть що Мартиненко не лягав на койку
Так от шановні Ця свора злодіїв у владі працює по накатаній схемі, Тобіш вони вже знають як зламати НАБУ, мало того вони пустили план дискредитация НАБУ
і це по переду бо Мартиненко вже натякнув як це буде
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Він же ЯСНО сказав- ДОВЕДЕ в СУДІ!
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В глаза мне смотри!(с)
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«Какие «святые» люди управляют страной. Помнится, когда судили Насирова (отстраненного от должности главы Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова - МИР), адвокат рассказал нам целую историю про Понтия Пилата. Рассказал, как народ требовал Иисусу смертной кары.
И вот, мол, теперь точно так же улица вопит «Распни его» господину Насирову, - написала в соцсетях украинская активистка и блогер, уроженка Крыма Лиза Богуцкая. - Еще вспоминал о том, какой «святой Насир» верный муж и заботливый отец, какой он ответственный работник, насколько он чувственный человек и т.д.»
Об этом со ссылкой на страницу Лизы Богуцкой в Facebook сообщает МИР.
По словам блогера, теперь «святого» делают из соратника бывшего премьер-министра Арсения Яценюка, экс-парламентария от «Народного фронта» Николая Мартыненко.
«Сейчас судит тот же судья (следователь-судья Соломенского районного суда г. Киева Александр Бобровник - МИР), а защищают те же адвокаты. Ну, короче, вы все поняли. Теперь появился еще и «святой Мартын». Он - ключевая фигура Майдана, прекрасный специалист, ответственный работник, заботливый отец, верный муж, - пишет Лиза Богуцкая. - Это же надо иметь такую оглушительную поддержку в парламенте. Мы ведь знаем, что там в пятницу вообще приходят единицы, а после перерыва остается 20 «спартанцев». А тут вечером такой аншлаг. Ой, вы увидите, что будет, когда остальные вернутся с морей. Вы представляете себе, какая незадача. Они только прилетели, взяли полотенца на пляж, а тут такой облом. Надо лететь под суд, спасать прекрасного специалиста».
Она также обратила внимание на то, как парламентарий от «Народного фронта» Андрей Тетерук сделал вывод, что Национальное антикоррупционное бюро Украины - это «левая контора», которая действует по указаниям Кремля.
«Бурбак (нардеп от «Народного фронта» Максим Бурбак - МИР) принялся, как на исповеди, раскрывать нам секреты об участии «святого Мартына» в Майдане. Вот никто его там не видел, а он был. За кулисами Майдана», - подчеркнула блогер.
«В общем, шоу продолжается, а инстинкт самосохранения у будущих «святых» не работает. Отморозился на Кипре или в Панаме», - подытожила она.
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Ну разве он не прав?
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Где так вольно дышит клептократ...
К Мартыненко это не имеет никакого отношения, музыкой жизни навеяло....
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Ви праві, будуть стояти до смерті кожного українця, який прагне справедливості !!!
бо вони будують нову державу, в якій вони злодії у владі є Царі і закон, а хто проти той ворог який підлягає знищенню
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Или у кого-то есть РЕАЛЬНЫЕ основания так не думать?
ДАЖЕ МАЙДАН НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛ.
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"НАеБУ будет сидеть в турме".
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Источник:http://censor.net.ua/n437503"
важка задача в кулявлобних) - всіх треба нагнути))), та ще й бютжет) пиляти!)))
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не падал в обморок...не обманывался клетчатым пледом...не приехал в суд на инвалидной коляске в лабутенах как Жуля Вольдемаровна...не приковывал себя наручниками к койке в Феофании...
Так шо многим тут не х... свистеть)
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Если взять ВРУ, КМУ, Преза и Ко...то фактически все они претенденты на КЛЕТЧАТЫЙ ПЛЕД))
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должна чем то отличаться от серии НАСИРИАДА.
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А НАБУ да, еще одно ГПУ, которое помогает убирать неугодных и конкурентов Порошенко и его приближенных.
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Воры вообще редко считают себя виновными в чем-то - ибо для обвинения самого себя нужно совесть иметь, а совесть у таких подонков как Мартыненко, Аль-Капоне, Кононенко и тд отсутствует в принципе.
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Если бы НАБУ это делало (наконец начало САДИТЬ коррупционеров), я бы лично им всем (сотрудникам НАБУ) ОГРОМНУЮ свечку за здравие в церкви поставил (несмотря на то, что атеист).
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на самом деле эта мразь уже давно на крючке у финансовых разведок США и европейских стран.
так што сидеть тебе - не пересидеть, говно е6аное.
Аминь.
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