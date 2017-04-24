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Материалы по теме:  Задержание Мартыненко
Теги: НАБУ (1642) Мартыненко (340) САП (434)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Мартыненко: Я докажу свою невиновность и привлеку к уголовной ответственности руководство НАБУ

Экс-нардеп Николай Мартыненко назвал обвинения НАБУ и САП против себя политической фальсификацией, инспирированной «грузинской мафией», и обратился к Президенту с призывом отреагировать на такую ​​работу этих антикоррупционных органов.

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Ідіот, ти будеш сидіти довічно, спочатку в українській тюрмі, а потім в американській, разом з твоїм босом яценюком, для якого ти крав ці гроші.
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Це нагла пистота яка ув1ровала в свою безкарн1сть.. б1льш н1як не можу прокоментувати слова цього "хазяина жизни".. .
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Кажуть що Мартиненко не лягав на койку

Так от шановні Ця свора злодіїв у владі працює по накатаній схемі, Тобіш вони вже знають як зламати НАБУ, мало того вони пустили план дискредитация НАБУ
і це по переду бо Мартиненко вже натякнув як це буде
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Ти в це віриш? Тоді тобі до діда мороза чи санта клауса.
Він же ЯСНО сказав- ДОВЕДЕ в СУДІ!
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это такие заявки.....чтоб на дурку закосить.....тогда признают невменяемым
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«Святого Мартына» на Майдане никто не видел, а он был - Богуцкая высмеяла «Народный фронт».
«Какие «святые» люди управляют страной. Помнится, когда судили Насирова (отстраненного от должности главы Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова - МИР), адвокат рассказал нам целую историю про Понтия Пилата. Рассказал, как народ требовал Иисусу смертной кары.
И вот, мол, теперь точно так же улица вопит «Распни его» господину Насирову, - написала в соцсетях украинская активистка и блогер, уроженка Крыма Лиза Богуцкая. - Еще вспоминал о том, какой «святой Насир» верный муж и заботливый отец, какой он ответственный работник, насколько он чувственный человек и т.д.»
Об этом со ссылкой на страницу Лизы Богуцкой в Facebook сообщает МИР.
По словам блогера, теперь «святого» делают из соратника бывшего премьер-министра Арсения Яценюка, экс-парламентария от «Народного фронта» Николая Мартыненко.
«Сейчас судит тот же судья (следователь-судья Соломенского районного суда г. Киева Александр Бобровник - МИР), а защищают те же адвокаты. Ну, короче, вы все поняли. Теперь появился еще и «святой Мартын». Он - ключевая фигура Майдана, прекрасный специалист, ответственный работник, заботливый отец, верный муж, - пишет Лиза Богуцкая. - Это же надо иметь такую оглушительную поддержку в парламенте. Мы ведь знаем, что там в пятницу вообще приходят единицы, а после перерыва остается 20 «спартанцев». А тут вечером такой аншлаг. Ой, вы увидите, что будет, когда остальные вернутся с морей. Вы представляете себе, какая незадача. Они только прилетели, взяли полотенца на пляж, а тут такой облом. Надо лететь под суд, спасать прекрасного специалиста».
Она также обратила внимание на то, как парламентарий от «Народного фронта» Андрей Тетерук сделал вывод, что Национальное антикоррупционное бюро Украины - это «левая контора», которая действует по указаниям Кремля.
«Бурбак (нардеп от «Народного фронта» Максим Бурбак - МИР) принялся, как на исповеди, раскрывать нам секреты об участии «святого Мартына» в Майдане. Вот никто его там не видел, а он был. За кулисами Майдана», - подчеркнула блогер.
«В общем, шоу продолжается, а инстинкт самосохранения у будущих «святых» не работает. Отморозился на Кипре или в Панаме», - подытожила она.
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Да все уже давно знают кто они такие сегодняшние наши "депутаты"!!О тетеруке вообще можно ни чего и не говорить,ведь он дЫбил-дЫбилом))
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Этот "чувственный" человек так "разчувствовался" перед объявлением "пидозры", что попросил феофановских эскулапов помочь ему "почувствовать" инфаркт, но так, чтобы, не дай бог, не окачуриться. Даже говорят цвет одеяла для прикрытия пуза заказал, Какие они все сразу становятся не мощными, зачем же такие не мощные во власть идут или зачем их таких туда слабых по здоровью назначают? Но тогда вопрос - а как же с таким никчемным здоровьем можно "избираться" руководителем ассоциации дзюдо, которым никогда не занимался? Это совковая традиция "верхов" - Путин тоже своих близких "самбистов и дзюдоистов, которые ему специально "проигрывали" на татами, поустраивал на места, на которых они стали миллиардерами. Вот что значит мужская дружба. Правда там в России пока в отличие от Украины, кто из этих "дзюдоистов" становится опасным для дальнейших игр просто "убирают", некоторых даже с этого мира навсегда.
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"Это дешевое пиар-агентство занимается тем, что оно фальсифицирует дела, бросает людей за решетку и ни одного дела не доводит до конца" Источник: http://censor.net.ua/n437503

Ну разве он не прав?
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он 100% прав. Иначе бы это набу взялось бы за пороха, кононенка и прочих.
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Да. Все это НАеБУ создавалось только с целью имитации, и под давлением Запада. Поэтому и КПД у него - стремится к нулю, причем бесконечно. Симулякр. Все эти "громкие дела" - не более чем "белый шум" - только рассчитан он на Запад. "Развод лохов на бабки" - "не учите меня жить - помогите матерьяльно".
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НАБУ на пару с Лещенко вообще можно поаплодировать, именно они создали прецедент. НАБУ через дело Лещенко легализировало доходы в виде беспроцентного кредита и займы. А перед этим Лещенко и Сытника поймали как они по-дружески общались.
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Так вы думаете откуда у Лещенко конфиденциальная информация? Сытник сливает по старой дружбе. Нет у нас никакой тайны следствия
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Ну, за такое не аплодировать нужно... ответственности ведь за это они не понесут...а коррупционеры получили еще одну лазейку, чтоб выкрутиться. Левочкин уже воспользовался, ему тоже "мама подарила". Ведь если Лещенко можно так отмазываться и НАБУ это принимает, значит и другим можно.
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Не скажите, для того чтоб получить такие преференции нужно другом Сытника быть. Именно поэтому Лещеко так повезло. Вот вы бы засудили друга, даже если б он был неправ?
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А что, если друг, то ему можно грабить, прокручивать схемы? Тогда Сытник покрывает преступника. То что они там друзья, никого не освобождает от ответственности и с таким подходом, у нас никогда не начнется борьба с коррупцией.
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Я тоже хочу, что бы мне "мама подарила" квартиру в центре Киева))) Не подскажите где можно в очередь записаться? А Лещенко очень скользкий тип, просидел весь майдан в Америке, а потом на готовенькое приехал и теперь строит из себя героя)
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Я другой такой страны не знаю....
Где так вольно дышит клептократ...
К Мартыненко это не имеет никакого отношения, музыкой жизни навеяло....
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АбАрзел! Нужно беречь фонари... бетонные опоры, если точнее... может не хватить...
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Этой банде бежать некуда, будут твари стоять до смерти. или до зоны...
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Ви праві, будуть стояти до смерті кожного українця, який прагне справедливості !!!

бо вони будують нову державу, в якій вони злодії у владі є Царі і закон, а хто проти той ворог який підлягає знищенню
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конечно. только Пороху тяжело будет на следующих президентских победить с такими "любими друзями" на коррупции по горло в Швейцарию чего не едешь Мартын? не хочешь?
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элементарно ватсон. цик уже всё посчитала и ордена им наштампованы
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Ну вот он уже и угрожает! Сажать их всех пачками, иначе уже не на Майдан выходить надо, а просто вырезать, чиновник, судья----на НОЖ!!!!
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А кто бы сомневался КАК ПОСМЕЛ ПЛЕБЕЙ поднять руку на БЕЛУЮ КОСТЬ а вообще то Киевская власть не подумала ЧТО МАЙДАН ВЫПОЛНИТ СВОЮ ИСТОРИЧЕСКУЮ МИССИЮ и все жулики аферисты и авантюристы будут ОБЖИВАТЬ НАРЫ а посмотрите сегодня на ТВ там в основном рожи тех кого необходимо УНИЧТОЖИТЬ а они УЧАТ нас жить и не скрывают что Янукович ПОВЕРНЕТСЯ посмотрите на тварь с перетянутой рожей А Герман или на так званного ПОЛИТОЛОГА урода Т Черновола вместо НАР ОНИ УЧАТ НАС ЖИТЬ
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это пока тебя за жопу серьезно не взяли, как только твой шоколадный боров-покровитль потеряет власть - посмотрим с какой скоростью и куда ты будешь убегать.
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призываю всех под стены суда с требованием посадить ( на кол ) этого ВОРА. Сил уже нет смотреть на эти наглые рожи (+ Насиров), в поисках справедливого суда.
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не надо было выбирать президентом хряка шоколадного!Что разве не знали кто он???
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Призывай,не призывай, приходи под суд, не приходи- СУДЬЯМ на это наплевать.

Или у кого-то есть РЕАЛЬНЫЕ основания так не думать?

ДАЖЕ МАЙДАН НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛ.
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майдан позволил спокойно выявить и уничтожить наиболее пассионарных. потом барыга с хуйлом разыграли войнушку для уничтожения оставшихся.
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и привлеку к уголовной ответственности руководство НАБУ...у Мартыненко пороху в заду видать много,а прежние коррупционеры сразу на жопу падали.
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этот урод-вор явно не чувствует страха и понятно почему,а все потому что президент и его свора воров такие же как и он т.е. с одной собачьей будки рошен.
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А я буду улыбаться, если Мартышка это сделает. Потому что именно Мартышка и есть тем серым кардиналом, который танцует Кролика, куда сам захочет. И ставку он на Сеню делал не просто так, а с прицелом "привести Кроля в Президенты". Мартышка - столп, титан, основа и один из идеологов и создателей клептократического устроя Украины. Выдерни его - и вся псевдогосударственность рассыпется, как карточный домик. Поэтому Система его не сдаст -
"НАеБУ будет сидеть в турме".
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Посмотрим как Мартіненко привлечет НАБУ, пока лишь разговоры.
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""Я хочу обратиться к Президенту, чтобы он отреагировал... Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сегодня превратились в филиал "грузинской мафии", - заявил Николай Мартыненко.
Источник:http://censor.net.ua/n437503"

важка задача в кулявлобних) - всіх треба нагнути))), та ще й бютжет) пиляти!)))
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Всё может быть тем более если вспомнить историю с Нишнианидзе - "кошелька" грузин, разворачивающуюся в активной фазе. Тогда Углава так кинулся уничтожать дело Нишнианидзе в ГПУ, что устроил незаконную слежку,прослушку прокуроров, что вели дело даже до избиения дошло.
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Мартыненко в отличии от других вел себя достойно...
не падал в обморок...не обманывался клетчатым пледом...не приехал в суд на инвалидной коляске в лабутенах как Жуля Вольдемаровна...не приковывал себя наручниками к койке в Феофании...
Так шо многим тут не х... свистеть)
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Он вел себя не достойно, а нагло и дерзко. Не лепите с него героя он обычный ворюга с 90х!
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по сравнению с некоторыми диючими очильныками и ведунами нации...он просто АНГЕЛОК)
Если взять ВРУ, КМУ, Преза и Ко...то фактически все они претенденты на КЛЕТЧАТЫЙ ПЛЕД))
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По всем законам жанра зрелище должно не надоедать зрителю.Вот Вы бы стали смотреть фильм, где вторая серия повторяет первую?Поэтому серия под названием МАРТИНИАДА,
должна чем то отличаться от серии НАСИРИАДА.
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Интересно как по нынешнему КПК, которое подозрение де факто не привязывает к доказам, он собирается это сделать?
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весь крик поднялся потому что от Мартыненко до Яценюка пол-шага.
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Я тоже жду решительных заявлений МЕЖДУНАРОДНОГО ФРОНТА по поводу гонений на ихнюю честнейшую организацию.
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Я думаю к президенту бессмысленно обращаться, т.к. он в курсе "грузинской мафии" в НАБУ, с его же разрешения они все это творят. Давно же ходят слухи, что НАБУ - это "карательный" орган в руках президента и они решают все его политические вопросы)
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Такой карательный, шо аж своего БППшного Ромку Насирова подставилою.
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А почему же подставило? НАБУ по указке президента завели на него дело, что бы того сняли с должности главы ГФС и с этой задачей они блестяще справились) Теперь Петя посадит туда своего подконтрольного человека) А Насиров спокойно гуляет себе на свободе и уже занимает новую должность)
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Насиров не под Петей был, а под Хомутынником. Вот это Пете и не понравилось. Ему ж нужно, чтоб все свои пацаны были на всех прикормленных местах.
А НАБУ да, еще одно ГПУ, которое помогает убирать неугодных и конкурентов Порошенко и его приближенных.
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маємо утилізувати ті нечистоти, які взялися захищати бандита - омелян, магера. ємець, гриневич і ін.
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Не даром взялися.Кожен з них за це щось буде мати.
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Договорняки, торги...От корыта отлучают подельников из НеНародного фронта.
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Вся Украина уже давно знает что Мартиненко ВОР большого масштаба....Но стоко наглости в етом человечке.За кого он себя мнит? Или он думает что сильнее НАБУ и самого государства Украина...он мнит себе ровней государству Украина?....Мания вяличия губила и не таких людей....А ета вша обворовивает страну уже годами....У меня нету ни малейшего сомнения что Мартиненко будет сидеть...
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Он знает, а не мнит, что государством Украина управляют точно такие же воры, как и он сам.
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НАБУ с самого начало начало себя дискредитировать. Оказывается Углаву зама Сытника не имели права назначать на должность замдиретора НАБУ т.к. на момент назначения и ещё в течении года был гражданином двух стран. Сытник мало того, что наплевал на закон так ещё и врал в интервью когда его спрашивали о гражданстве.
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И это всё? Очень слабо, тролиха, тебе денюх за это не дадут.
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Ну врать и красиво говорить Сытник любит) Их наверное только и учат, что красиво врать, да задержания проводить) А вот с доказательствами у них постоянно какие то хронические проблемы, ну не знают они, что для любого дела нужны доказательства)))
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Так этот самый Углава сначала открыл дело Артемсоль, а потом успешно закрыл, за 500 тыс дол США. Неизвестно поделились ли с Сытником, но дело о хищении средств Артемсоль загадочным образом пропало
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Трынди, трынди, выборы приближаются, рейтинг НФ - 0%, переоблачение в новую партию не спасёт.
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Аль-Капоне тоже был уверен в своей невиновности.
Воры вообще редко считают себя виновными в чем-то - ибо для обвинения самого себя нужно совесть иметь, а совесть у таких подонков как Мартыненко, Аль-Капоне, Кононенко и тд отсутствует в принципе.
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"Бросает людей за решетку"???

Если бы НАБУ это делало (наконец начало САДИТЬ коррупционеров), я бы лично им всем (сотрудникам НАБУ) ОГРОМНУЮ свечку за здравие в церкви поставил (несмотря на то, что атеист).
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Буду сміятися,якщо й правда наші бл...ські суди пересаджають всіх цих керівників боротьби з корупцією.Що це за країна в біса,де влада-беззуба і немічна,а мафія при владі-така могутня і всесильна?
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это галимый вброс от мародеров из "наротного фронта" для местных манюпасов.
на самом деле эта мразь уже давно на крючке у финансовых разведок США и европейских стран.
так што сидеть тебе - не пересидеть, говно е6аное.
Аминь.
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Да вашингтонский обком иногда даёт ценные указания.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныМартыненко: Я докажу свою невиновность и привлеку к уголовной ответственности руководство НАБУ
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