Возврат Евросоюза к хорошим отношениям с РФ связан с разрешением конфликта на Донбассе, - Могерини

Харьков Сумской
, Гелий
, Alex Fox d0f2c2f7
, Степан Андрійович
, Nikol Pricol
, краина рад
, константен
, литвин
, виталий луцюк 030674cb
, SergTranscarpathian
, Kenzo 065c7258
, Игорь Шульга 295c16ae
, Ира Бублик
, Alex Sokolov 0d8421f8
, Другua
, Nirvanko
, Алла Капацына
, Анатолий Комар a8d623cb
, Видящий_23
, samski2
, OLeg Andriyenko
, Andrey Bolcman
, Дмитрий Ч
, raimondas 2c3b20e6
, Арнила
, sih
, Денис Ниженко
, Domkrat
, Прохожый
, Дядя Жора
, Роман с камнем
, jhbc
, Олксандр
, mir gorod
, Богдан Подзізей
, Lena Samojlenko
, Дустэ азиз
, Герхард
, Ольга Панченко
, Вжеж Набридли
, Юрий Мельник 7a7ee713
, Кремень
, JleXa BaCuJl6eB
, Avto Joker
, комэск Титаренко
, Harib Da
, Глеб Диденко
, Олександр Дніпро
, IGORA
, иванов юрий 22c2fe05
, V-roma
, Skert
, Viktor Petrov a53b8b8b
, Khmelnitskiy
, Алла Новосад 5b57f84f
, Артем Бронюк
, Ole Lahti
, Nikolay Filinchenko
, ViTa Ha a1829826
, Alex Dave
, Tierre
, экзорцист
, dd13
, patriotukrainy
, Александр Пушкин 7b40c3f0
, Эрнесто
, nouser
, Роман Осипов
, Алексей Коляновский
, Шрек Баблокат
, РоботБАндер2
, Ksenia VB
, Volodja2911
, Руцкий Рейх
, Русскоязычный
, Serg Lazar c7077195
, Новий Перець
, aquarius580 .
, МыслиВслух
, Димитрий CrimeaBandera
, Разбор Полетов
, Mik_2806
, Константин Гризодубо
, Sash Fart b42abe58
, Oljik
, Геракл Платонович
, бостууга
, Fox 1 b13bec2b
, Mendosa
, I Am 644f2298
, Анна Герасименко
, KonstnT
, hazhi
, sulima ivan
, Юрий Булкин
, John Observer
, Вячеслав
, Марьяна
, Kuzya80
, Tata Parasolka
, Dimitry Dvorcovoy
, Baden
, octr9k
, chapl
, Тарапунька
, AVG
, Анатолий Гальчинский
, Україна ЮА
, gregori
, Владимир Лобанов
, Карпов Олег
, Garsia UA
, Aivars Strods
, Андрей 8ea0c43a
, Олег Курков
, Григорий Григорьев
, Серебряный
, Алексей Носов d8330900
, Александр Лекс
, Alex Khrypun
, thdfvdhjn
, Red_Sky_On
, молоттора
, Sud Lincha
, лао-цзы-дун
, sit
, Alexander Cherepchenko
, Артур Зима
, Alex-KHKH-alex
, Шагай Правой
, Igor Budnik b2adf589
, alexkdpu
, Иван Задорожный
, пара-ацетил- аминофенол
, Xatto
, Артм Воронцов
, Ольга_К
, STEN_D
, Igor L
, To Response
, Nickol Nickols
, Дмитрий нонейм
, Евгений Калашников
, ivanenko plus
, MausMike
, Cтарий Кінь
, Marina Shvab
, Irina Udovichenko
, Ali Hasan
, Røbin Hood
, Олег Мандрівник
, Володимир Шевченко 805b5da6
, Франческа
, polop
, Анатолий 9f006e9c
, Viktoriya eed67985
, az az b80220ec
, Vitaly Ytsuken
, Vladimir Rentyuk
, Harry Luke
, одессит2010
, Denis Kenner
, svak1961 .
, OldCat
, Козак Іван
, Кыргыз Бишкек
, Планета Земля-Рай
, Сергей Коваленко 9044b06d
, Сделанный в СССР
, Serg Sergeev
, Сергей Андрейчев
Alex Fox d0f2c2f7, SergTranscarpathian, Nikol Pricol, Игорь Шульга 295c16ae, Степан Андрійович, Дмитрий Ч, Харьков Сумской, Герхард, jhbc, Andrey Bolcman, Богдан Подзізей, Viktor Petrov a53b8b8b, Ира Бублик, Артем Бронюк, Анатолий Комар a8d623cb, JleXa BaCuJl6eB, V-roma, Глеб Диденко, Nikolay Filinchenko, Ole Lahti, комэск Титаренко, Nirvanko, Ksenia VB, Олександр Дніпро, МыслиВслух, nouser, Димитрий CrimeaBandera, Volodja2911, Tata Parasolka, Юрий Булкин, РоботБАндер2, Геракл Платонович, Harib Da, краина рад, Другua, Mendosa, Русскоязычный, AVG, gregori, Tierre, samski2, Прохожый, Україна ЮА, KonstnT, Шагай Правой, Fox 1 b13bec2b, thdfvdhjn, patriotukrainy, Oljik, Карпов Олег, Kenzo 065c7258, бостууга, Dimitry Dvorcovoy, I Am 644f2298, лао-цзы-дун, John Observer, Артм Воронцов, Baden, Xatto, Вжеж Набридли, Ali Hasan, Иван Задорожный, Алексей Носов d8330900, Vitaly Ytsuken, Cтарий Кінь, Евгений Калашников, IGORA, виталий луцюк 030674cb, az az b80220ec, Олег Мандрівник, Røbin Hood
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Вони просто підораси...
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Госдеп:
"Санкции против РФ будут действовать до полного выполнения Минских соглашений и возврата Крыма под контроль Украины"
ЕС устами Могерини:
"...Мы повторяем снова и снова, что, когда Минские соглашения будут полностью выполнены, соответствующие санкции будут сняты"
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Забудьте о возобновлении хороших отношений. Иго намерено вас ограбить и убить.
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И скажите - где кацапия не приложила свою руку
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1. Плешивая моль с ядерной дубинкой в руках. Это пугает: "провоцировать низзя, надо задабривать" ("Мюнхен" forever)
2. Барыги. Что в Кремле, что в Илалии, и везде - хотят барышей
3. И только 3м пунктом у кого-то (напр., - французов, итальянцев, ...) могут оставаться иллюзии "о великой стране, несущей миру борьбу с терроризмом, свет духовности..." и далее по тексту
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Джохар Дудаев.
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Верно.
Но непременно нужно сказать об "dark side", оборотной стороне медали, подтвержденной веками: "уроки истории в том, что люди не извлекают из истории уроков"(с)
Человечество в большинстве своем предпочитает страусиную политику "пересидеть и отморозиться", и приходят к пониманию необходимости действий только когда беда коснется непосредственно их самих
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