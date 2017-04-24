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Материалы по теме:  Санкции против России
Теги: Россия (70133) санкции (6044) Донбасс (14249) Евросоюз (11753) Могерини (290) минские соглашения (2104)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Возврат Евросоюза к хорошим отношениям с РФ связан с разрешением конфликта на Донбассе, - Могерини

Высокий представитель Евросоюза по международным делам и политике безопасности и обороны, заместитель председателя Европейской комиссии Федерика Могерини перед первым визитом в Россию после вступления в должность в 2014 году объяснила позицию ЕС по двусторонним отношениям с РФ и наиболее актуальным международным проблемам.

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Нифига себе ,а за Крым шо уже забыли ???
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Забули про Крим, забули навіть про повернення Донбасу Україні, просять тільки щоб путін припинив стріляти. Європа демонструє дива ідіотизму!
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ГейРопа не ідіоти!

Вони просто підораси...
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Санкции не являются политикой сами по себе, они связаны с незаконной аннексией Крыма и конфликтом в восточной части Украины. Источник: http://censor.net.ua/n437499
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не надо смягчать. Различие в формулировках Могерини и Госдепа США очевидны.
Госдеп:
"Санкции против РФ будут действовать до полного выполнения Минских соглашений и возврата Крыма под контроль Украины"
ЕС устами Могерини:
"...Мы повторяем снова и снова, что, когда Минские соглашения будут полностью выполнены, соответствующие санкции будут сняты"
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Горшок разбитый уже не склеить...
Забудьте о возобновлении хороших отношений. Иго намерено вас ограбить и убить.
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Вот только некоторые из них: положить конец разрушительной войне в Сирии, кризису в Ливии, конфликту в восточной части Украины, конфликту между Израилем и Палестиной, выполнение договоренности по ядерной программе Ирана, обеспечение мира в Афганистане, денуклеаризация Корейского полуострова и борьба с терроризмом. Источник: http://censor.net.ua/n437499

И скажите - где кацапия не приложила свою руку
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хоросшие отношения со страной-гопником это канечно весёлый номер
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Но самые наилутщие отношения с россией есть не иметь не каких отношений с ею .
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Интересно, Могериня в самом деле верит в "сотрудничество" с плешивой молью?)
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купленая чекистами сучка про крым уже забыли. вова, дай залупу пососу
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А вера тут ни причем. В массе своей люди одинаковы. Имеет значение:
1. Плешивая моль с ядерной дубинкой в руках. Это пугает: "провоцировать низзя, надо задабривать" ("Мюнхен" forever)
2. Барыги. Что в Кремле, что в Илалии, и везде - хотят барышей
3. И только 3м пунктом у кого-то (напр., - французов, итальянцев, ...) могут оставаться иллюзии "о великой стране, несущей миру борьбу с терроризмом, свет духовности..." и далее по тексту
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Это заклинание повторяется так часто, что уже начинают закрадываться сомнения.
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да идите вы н..й во своими минскими договорняками-мутняками
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могут ли быть хорошие отношения у Могерини с асадовским насильником ,или с насильником из Ирана,или с расеи...?
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Циничная вещь политика! В реальной жизни махровому уголовнику говорят- перестань убивать и воровать и станем лучшими друзьями. А то, что за спиной у тебя криминальный шлейф на несколько пожизненных сроков, то пустяки. Проехали.
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путін по черзі викликає іх до москви на килим
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«Мир должен, наконец, проснуться. Согласие с тем, что «Чечня - это внутреннее дело России» рано или поздно приведет к тому, что Европа тоже станет внутренним делом Москвы. Российского зверя надо остановить сегодня, в том числе взяв под международный контроль ее ядерное вооружение. Если этого не сделать сегодня - завтра Россия стане угрозой миру, всему человечеству…»

Джохар Дудаев.
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Верно.
Но непременно нужно сказать об "dark side", оборотной стороне медали, подтвержденной веками: "уроки истории в том, что люди не извлекают из истории уроков"(с)
Человечество в большинстве своем предпочитает страусиную политику "пересидеть и отморозиться", и приходят к пониманию необходимости действий только когда беда коснется непосредственно их самих
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВозврат Евросоюза к хорошим отношениям с РФ связан с разрешением конфликта на Донбассе, - Могерини
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