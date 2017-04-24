Боевики 34 раза обстреляли позиции ВСУ, применяя 120- и 82-мм минометы, противотанковые гранатометы, БТР и БМП, - штаб

250 10Материалы по теме: Агрессия России против УкраиныТеги: агрессия (1206) обстрел (6066) штаб (587) Донбасс (14242) Антитеррористическая операция (16527) Авдеевка (1463) Широкино (418) Марьинка (414) Водяное (32) Тему создал: Цензор.НЕТ24.04.17 07:32 Боевики 34 раза обстреляли позиции ВСУ, применяя 120- и 82-мм минометы, противотанковые гранатометы, БТР и БМП, - штабРоссийско-террористические подразделения продолжают вести огонь по позициям сил АТО. читать источник x Мне нравится
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А! За те що не плачу ;всьо пропало; а з кожної зарплатні переводжу гроші пораненим?
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Ярмарка
тщеславияподлости и лицемерия. Подельники людоедов!
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Халва-халва-халваМинск-Минск-Минск... Будапешт-Будапешт-Будапешт.
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