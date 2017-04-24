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 Форум Украины(596094)
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Материалы по теме:  Агрессия России против Украины
Теги: агрессия (1206) обстрел (6066) штаб (587) Донбасс (14242) Антитеррористическая операция (16527) Авдеевка (1463) Широкино (418) Марьинка (414) Водяное (32)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Боевики 34 раза обстреляли позиции ВСУ, применяя 120- и 82-мм минометы, противотанковые гранатометы, БТР и БМП, - штаб

Российско-террористические подразделения продолжают вести огонь по позициям сил АТО.

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клепайте ракеты ребята, единственный метод покончить с этим.
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Порошенко заработал на этих обстрелах ...миллионов баксов,Яценюк заработал на ранениях и смертях наших воинов за вчера ....миллионов баксов, Пашинский на воровстве из оборонпрома заработал за вчера ...миллионов,Гройсман украл у солдатских семей за вчера ... миллионов баксов, это полная сводка.........
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Моя пропозиція,особисто тобі ,порохоботе,перестань захищати мафію,яка вбиває наших солдат,нашу економіку і нашу державу в цілому! Припини називати всіх хто ненавидить цих негідників "агентами Кремля")))Сходи в церкву, найди собі дружину,народіть дитинку та виховуй її,насолоджуйся життям!А так збираєш прокльони, здохнеш як пес підзаборний,воно тобі треба?
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Я збираю прокльони? А за що? Я відібрав Крим, розв1язав війну на Донбасі?
А! За те що не плачу ;всьо пропало; а з кожної зарплатні переводжу гроші пораненим?
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Генсек ООН поздравил башара асада - вот и всё, что вам нужно знать про ООН, дорогие детишечки!
Ярмарка тщеславия подлости и лицемерия. Подельники людоедов!
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Халва-халва-халва Минск-Минск-Минск... Будапешт-Будапешт-Будапешт.
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смерть расіянським окупантам!! смерть ворогам України!!
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Цензор.НЕТФорум УкраиныБоевики 34 раза обстреляли позиции ВСУ, применяя 120- и 82-мм минометы, противотанковые гранатометы, БТР и БМП, - штаб
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