Выборы во Франции: по результатам подсчета 97% голосов Макрон и Ле Пен вышли во второй тур

3265 48Теги: выборы (21683) Франция (1835) Тему создал: Цензор.НЕТ24.04.17 07:18 Выборы во Франции: по результатам подсчета 97% голосов Макрон и Ле Пен вышли во второй турПо результатам подсчета 97% голосов, лидер партии "Вперед!" Эмманюэль Макрон и лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен выходят во второй тур выборов президента Франции. читать источник x Мне нравится 4
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Украина отключит электроэнергию "Донбасянам".
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"Наша любимая Мариночка взяла призовое "серебро", а этот неудачник Макрон пришёл всего лишь предпоследним!"
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И сказал он, что это хорошо...
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Люди, що ж таке у свiтi коїться?
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Новости Крымнаша. Выпуск #887 за 22.04.2017 «Жалкие людишки гордятся своей опущенностью» https://crimeaua1.wordpress.com/2017/04/22/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%ba%d1%80%d1%8b%d0%bc%d0%bd%d0%b0%d1%88%d0%b0-%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba-887-%d0%b7%d0%b0-22-04-2017-%d0%b6%d0%b0%d0%bb%d0%ba%d0%b8/ … Сегодня много ватных стонов
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Задача Кремля №2- прокацапський Президент в Україні. Для цього і роздмухується Майдан-3.
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Наполеон Бонапарт.
Путлерская шайка состарилась за 18 лет,Брежнев кстати тоже был 18 лет у власти..,так что фюреру кремля пора на дембель..
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https://tvrain.ru/teleshow/here_and_now/france_russia-433105/
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