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Теги: выборы (21683) Франция (1835)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Выборы во Франции: по результатам подсчета 97% голосов Макрон и Ле Пен вышли во второй тур

По результатам подсчета 97% голосов, лидер партии "Вперед!" Эмманюэль Макрон и лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен выходят во второй тур выборов президента Франции.

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Я так зрозумів,що те фігня,що це фігня- і це дві такі фігні,що я їх маму грав.
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У вас в підорашці точно не вийде. Вова пуйло ваш сцарь поки не здохне.
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Кацапи ставляють прокацапських президентів.
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Маруську Лепениху Путлер назначит вместо Собянина,который решил сносить Хрущевки 5 этажки в Мацкве,ткм самым лишая пенсионеров жилья... Перестройка аднака...
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Новости от "Параша Тудой":
"Наша любимая Мариночка взяла призовое "серебро", а этот неудачник Макрон пришёл всего лишь предпоследним!"
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Букмекерские конторы ставят на Макрона,так что Путлерские шакалы пролетают СТРЕХом на Парижем..
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Лепеніха пролетіла як фанера над рязанню, в козлопиких траур
Выборы во Франции: по результатам подсчета 97% голосов Макрон и Ле Пен вышли во второй тур - Цензор.НЕТ 2005
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Плакали денежки ватного государства на поддержку нацистов - да Раше не впервой спускать деньги в унитаз, переживут и это.Лишь бы очередной "террорист ИГ" не подстрелил Макрона - за 2 недели рашисты на все могут пойти.
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А еще путин создал Крым.
И сказал он, что это хорошо...

Выборы во Франции: по результатам подсчета 97% голосов Макрон и Ле Пен вышли во второй тур - Цензор.НЕТ 8236
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В победу Трампа тоже никто не верил... Полуфашисктка Ле Пен набирает второй результат во Франции...

Выборы во Франции: по результатам подсчета 97% голосов Макрон и Ле Пен вышли во второй тур - Цензор.НЕТ 9452
Люди, що ж таке у свiтi коїться?
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Какой бы претендент не победил на выборах, основная задача его, благосостояние и спокойствие в домах французов. Так пожелаем вместе ему удачи, в этом благородном деле.
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"Какой бы претендент не победил на выборах".... привет Вовану!.... тыж с приветом?
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Кацапы, плакали ваши деньги. Не путлера и разных там вротенбергов, а ваши...
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Идет к тому, что по итогам этих выборов жириновский поляну в думе накрывать не будет
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Задача Кремля №1- прокацапський президент у Франції. Машка Ле Пенн.
Задача Кремля №2- прокацапський Президент в Україні. Для цього і роздмухується Майдан-3.
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Искусство управления состоит в том,чтобы не позволять людям состариться в своей должности.
Наполеон Бонапарт.
Путлерская шайка состарилась за 18 лет,Брежнев кстати тоже был 18 лет у власти..,так что фюреру кремля пора на дембель..
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«Россия обезопасила Европу, когда присоединила Крым»: что говорили кандидаты в президенты Франции о Путине и Москве

https://tvrain.ru/teleshow/here_and_now/france_russia-433105/
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВыборы во Франции: по результатам подсчета 97% голосов Макрон и Ле Пен вышли во второй тур
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