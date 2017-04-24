Содержащийся в симферопольском СИЗО гражданин Украины Лугин намерен объявить сухую голодовку, - адвокат. ДОКУМЕНТ

712 14Материалы по теме: Украинские заложники в РФТеги: адвокат (898) голодовка (542) Крым (19570) СИЗО (932) Симферополь (670) политзаключенные (581) Тему создал: Цензор.НЕТ24.04.17 02:00 Содержащийся в симферопольском СИЗО гражданин Украины Лугин намерен объявить сухую голодовку, - адвокат. ДОКУМЕНТГражданин Украины Андрей Лугин, находящийся в СИЗО в оккупированном Крыму, намерен объявить голодовку. читать источник x Мне нравится
З танками чи БЕЗ.
І так вз'їбати кацапноту, щоб сі всрали.
Але срали каміннями.
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