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Материалы по теме:  Украинские заложники в РФ
Теги: адвокат (898) голодовка (542) Крым (19570) СИЗО (932) Симферополь (670) политзаключенные (581)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Содержащийся в симферопольском СИЗО гражданин Украины Лугин намерен объявить сухую голодовку, - адвокат. ДОКУМЕНТ

Гражданин Украины Андрей Лугин, находящийся в СИЗО в оккупированном Крыму, намерен объявить голодовку.

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Чесно. Тре приїхати в Крим.
З танками чи БЕЗ.
І так вз'їбати кацапноту, щоб сі всрали.
Але срали каміннями.
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Могерини не хочет озаботиться насильным и автоматическим принятием в гражданство РФ ?
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Когда то в 80 году на морвокзале Владивостока видел такую надпись:"Владивосток далеко, но он то нашенский"(подпись: труп с Красной площади). Даже, если этот человек, исходит из того, что степная или лесостепная ЗОНА (географическое понятие) лучше тундры, то все равно - кацапские мрази, ОТДАЙТЕ НАШЕГО ЗЕКА.
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Все больше сегодняшняя россия наминает совок. Пусть есть сейчас там товарьі, но дух рабства, преследования несогласньіх...в россии расцвело совковой гнилью. Все дело в россии и их народе. Єта российская мразота должна исчезнуть полностью.
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Нова неділя почалась. Хай вам щастить, бендеровці, жиди, та прочі "нелюді".
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Після "голодувань" Савченко все це виглядає якось непереконливо.............
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Цензор.НЕТФорум УкраиныСодержащийся в симферопольском СИЗО гражданин Украины Лугин намерен объявить сухую голодовку, - адвокат. ДОКУМЕНТ
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