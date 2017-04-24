Штаб кандидата в президенты Франции Макрона отказал в аккредитации российским пропагандистам

6818 120Теги: вибори (949) Президент (196) пропаганда (649) Росія (5794) ЗМІ (387) Франція (390) телебачення (201) Тему создал: Цензор.НЕТ24.04.17 01:21 Штаб кандидата в президенты Франции Макрона отказал в аккредитации российским пропагандистамИзбирательный штаб кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона не предоставил аккредитацию российским государственным СМИ Sputnik и RT, а также видеоагентству Ruptly. читать источник x Мне нравится 31
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Не пойму, на какой помойке хуйло их находит.
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Франция им нужна..бабай мамай..
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