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Тему создал: Цензор.НЕТ

Штаб кандидата в президенты Франции Макрона отказал в аккредитации российским пропагандистам

Избирательный штаб кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона не предоставил аккредитацию российским государственным СМИ Sputnik и RT, а также видеоагентству Ruptly.

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Дякую ....Є тут .сексотна барижна *кампанія* яка постійно скарги строчить
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Черногория кинула за борт Путлерских клоунов,очередь Франции..
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Подводя предварительные итоги выборов - Тереза - чмо, трамп - чмо, капрон тоже чмо. Осталась бабка, но думаю тут старая "любовь"
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У нас тоже есть такая-же бабка, и тоже соска сцаря.
Не пойму, на какой помойке хуйло их находит.
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Как оккупировать земли соседних и не только государств- так 'ничегострашного', а как лишили аккредитации, так тут же бегут жаловаться. Жалуйтесь в центральную прачечную, скоро только там вас будут понимать и принимать. Вам не место в приличном обществе. Вы тут же по привычке начинаете 'жрать с чужой тарелки' и пытаться влиять и лезть там, где вас никто не спрашивал и не звал.
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Вчера в Ютюб вбросили видео финансового аналитика Владислава Жуковского о ситуации на РАБссии.Это капец..,видео называется : Люди уже перестали есть.Резьбу скоро сорвёт..
Франция им нужна..бабай мамай..
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Тысячи Дальнобоев бастуют по всей РАБссии и аккредитация там не нужна...дебилы..пля
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Макрон опустил кацапских пропогандонов в говно. Не пойму, почему они жалуются, это-же привычная для них среда обитания.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныШтаб кандидата в президенты Франции Макрона отказал в аккредитации российским пропагандистам
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