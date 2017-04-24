3551 50Материалы по теме: Подрыв автомобиля ОБСЕТеги: авто (4266) взрыв (3981) Луганщина (3835) МИД РФ (972) ОБСЕ (2471) Донбасс (14242) минские соглашения (2103) Тему создал: Цензор.НЕТ24.04.17 00:59 МИД РФ о подрыве автомобиля ОБСЕ на оккупированной Луганщине: "Обстоятельства произошедшего указывают на высокую вероятность провокации"Подрыв автомобиля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в оккупированной части Луганской области мог быть умышленной провокацией, целью которой является дальнейшая эскалация конфликта на Донбассе. читать источник x Мне нравится
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Это правакация!!!
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Ну да, коцапы так стараются, чтобы не было конфликта, что обстрелы ни на минуту не прекращаются.
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Vitauskas 🇱🇹 🇺🇦 @A_Vitauskas
Большое ватное горе: Фашисты, бЕндеры, #Ленин'а свалили. Как жить-то теперь?
https://twitter.com/A_Vitauskas/status/855800713854799872
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Мартьіненко похож на дохлую приманку в раколовке. И в эту раколовку из под всех коряг второй день ползут "люди с хорошей репутацией"
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https://www.youtube.com/watch?v=tFC3LNpfdvE
кацапы когда уже у вас дно по дебилизму будет =)))
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Спецы, это подрыв изнутри, учитывая, что машина ОБСЕ стоит в стороне от грунтовой дороги.... и труп лежит за машиной... Похоже на убийство..
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Тобто основний вибух з середини, а не з зовні, чи під автівкою.
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"Заехала колонна военных грузовиков со стороны России.
Принадлежность грузовиков и их груз установить не удалось"
"Прошла колонна танков со стороны границы с Россией. Установить их принадлежность не представилось возможным!"
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МИД Германии о подрыве автомобиля ОБСЕ: "Тот, кто хотел помочь - сегодня потерял жизнь!" Ну, о "помощи" ОБСЕ наши военные хорошо знают!
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