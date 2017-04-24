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Материалы по теме:  Подрыв автомобиля ОБСЕ
Теги: авто (4266) взрыв (3981) Луганщина (3835) МИД РФ (972) ОБСЕ (2471) Донбасс (14242) минские соглашения (2103)
Тему создал: Цензор.НЕТ

МИД РФ о подрыве автомобиля ОБСЕ на оккупированной Луганщине: "Обстоятельства произошедшего указывают на высокую вероятность провокации"

Подрыв автомобиля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в оккупированной части Луганской области мог быть умышленной провокацией, целью которой является дальнейшая эскалация конфликта на Донбассе.

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конечно провокация...само существование лугандона-провокация...вот жили себе украинцы...хорошо ли,плохо ли-но сами разбирались в своих делах..и тут кацапье влезло...и многим самым обычным людям пришлось взять в руки оружие и пойти убивать...это,билядь,не провокация?
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Забыли только уточнить - кто там спец по провокациям - кондитер или КГБист...
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Угу, и ВСУ тоже ведет провокационные действия воюя против оккупантов у которых дедываивали.
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летопись:"И СЕДЕ ОЛЕГ КНЯЖА В КЫЕВЕ И РЕЧЕ ОЛЕГ СЕ БУДИ МАТИ ГРАДОМ РУСЬСЬКЫМ».Земли современной Московии еще сто лет после этих слов не были покореньі Русью, и меря, мещора, мурома даже не подозревали, что их потомки через 800 лет вдруг назовут себя россиянами.И кто сегодня провокатор?Мафия 21-го века?Убить американца,чтобьі спровоцировать госдеп на тёрки с хрюшенко-пулеровским спрутом?И кто ещё сомневается,что таким люди-не похер,что свои ,что чужие,им главное,чтобьі они купить смогли за бесценок-продать- в 4-и раза дороже.Иначе бьі и харант украинской стороньі подавал в суд ООН о том, что сроссийская сторона является агрессором; что она, по сути, напала на Украину и отгрызла кусок территории, создав там марионеточные структуры!А так- и суд ООН нае...али,как и народ,фактически пособляя агрессору совметно оккупировать,отмазьіваясь бездоказательньіми формулировками,типа "я-не я и хата не моя",поскольку и есть структурой-барьіжничающей на крови народа,сдавшей крьім(или оккупировавшей,отвлекая внимание россянцев от коррупции власти) и разжигающей межусобицьі везде(между нациями,между городами,между партиями,между полицией и людьми)Когда нажрутся,х"лопьі? Уже по уши в дерьме коррупции,бадяжньіх схем и оффшоров,да и ещё и с террористическими актами мотиванно нераскрьівающимися,т.е.антинародньіе,по сути,которьіе на всё идут ради власти и бабла.А бьідло хавает,хотя,баранов всегда вели козльі на бойню!Ну,и поделом!Развязка будет печальной и для баранов и для козлов!Очень печальной!
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Россия ж вроде не имеет отношение к Донбассу? Почему они вечно комментируют, когда там что-то происходит?
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На воре шапка горит.Поэтому и ржание истерическое с конюшни.Это не мы,нас там нет,то всё хохлы.
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Прізвисько,дане московітами українцю за козацький хохолок(укр.чуб) ніякого відошення до українства не має,а от касап(кат-мясник)-народна тюркська назва москаля від часів 13-го улусу золотої орди була видозмінена самими москалями(мокша)на більш гуманне "как-цап",аби не виглядати вбивцями,завойовниками,грабіжниками в цивілізованому світі.Насправді ж ,хто озивається на подібне образливе прізвисько москаля-є в деякій мірі холоп(укр.кріпак)московіта-імперця,бо підсвідомо погоджується на обзивку.Тому краще викинути ці московітські обзивки з голови,як непотрібні касапські воші,бо в Україні своїх гнид хватає.https://www.youtube.com/watch?v=FCoWHapeMOc
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Когда росийские танки выезжают и спокойно расстреливают наших бойцов-это всё вписывается в Минские договорняки,и ни кто не обеспокаевается и не видит погибшиг.
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>целью которой является дальнейшая эскалация конфликта на ДонбассеИсточник: http://censor.net.ua/n437480
Ну да, коцапы так стараются, чтобы не было конфликта, что обстрелы ни на минуту не прекращаются.
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Улин‏ @good_uling 5 ч.5 часов назад
Мартьіненко похож на дохлую приманку в раколовке. И в эту раколовку из под всех коряг второй день ползут "люди с хорошей репутацией"
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ну да..ты ж из агенства новостей сру.ру..
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Интересно, а чья была провокация при оккупации Прибалтики и Финляндии до ВМВ?
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Конспираторы от бога, и ведь никто за язык не тянул! Вот теперь пасьянс складывается
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ну а шо?? =)))))
https://www.youtube.com/watch?v=tFC3LNpfdvE

кацапы когда уже у вас дно по дебилизму будет =)))
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Виктория_Правды‏ @pravda_1

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Спецы, это подрыв изнутри, учитывая, что машина ОБСЕ стоит в стороне от грунтовой дороги.... и труп лежит за машиной... Похоже на убийство..МИД РФ о подрыве автомобиля ОБСЕ на оккупированной Луганщине: "Обстоятельства произошедшего указывают на высокую вероятность провокации" - Цензор.НЕТ 363
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А як що машину з заду РПГ-7 та т.п. Двері що найблище на ЗОВНІ ВИВЕРНУТІ вибухом, ще раз ВИВЕРНУТІ. Та задне-ні КРИЛО теж на ЗОВНІ
Тобто основний вибух з середини, а не з зовні, чи під автівкою.
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РПГ -7 не даст объемный взрыв обычной кумулятивной гранатой. Там в машинке будет всего лишь два не больших отверстия на входе и выходе струи . Делали такое,знаем...
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Ото нема такої "бабахи", щоб так город розгородила. Для такої справи вислали у гумконвою. Фугас якийсь реактивний. Ви як діти
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Лицеміри. Скільки разів вони обстрілювали ОБРЄшників з стрілкової зброї. Подивимось, як обізяни дозволять провести розслідування трагедії.
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Ну да! Украинский льодчик Неперебийнис тихенько пидкрався на СУшке и нанес ракетный удар по несчастной машине ОБСЕ , сейчас появятся 150 свидетелей которые клятвенно подтвердят што видели всё это своими честными глазами
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ОБСЕ подорвал мальчик в трусиках,привязанный к танку,на котором танцевали негры.
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путлеру главное не пустить Украину в НАТО и ЕС...,остальное ему по барабану..
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А не они ли писали вроде:
"Заехала колонна военных грузовиков со стороны России.
Принадлежность грузовиков и их груз установить не удалось"

"Прошла колонна танков со стороны границы с Россией. Установить их принадлежность не представилось возможным!"
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те, що расєя знає обстоятєльства, вказує не на провокації, а на те що вона має доступ, кращий ніж інщі.
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Как всегда, ничего нового не придумали.. надо наехать на кого-то чтоб себя отмазать

МИД РФ о подрыве автомобиля ОБСЕ на оккупированной Луганщине: "Обстоятельства произошедшего указывают на высокую вероятность провокации" - Цензор.НЕТ 6757
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Страшный БЕНДЕРовец‏ @Realuran 14 ч.14 часов назад

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МИД Германии о подрыве автомобиля ОБСЕ: "Тот, кто хотел помочь - сегодня потерял жизнь!" Ну, о "помощи" ОБСЕ наши военные хорошо знают!МИД РФ о подрыве автомобиля ОБСЕ на оккупированной Луганщине: "Обстоятельства произошедшего указывают на высокую вероятность провокации" - Цензор.НЕТ 8426
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Цензор.НЕТФорум УкраиныМИД РФ о подрыве автомобиля ОБСЕ на оккупированной Луганщине: "Обстоятельства произошедшего указывают на высокую вероятность провокации"
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