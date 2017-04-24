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Теги: Киев (16901) сепаратизм (12724) терроризм (20156) футбол (3109) поддержка (362) Национальный корпус (47)
Тему создал: Цензор.НЕТ

На футбольном матче "Динамо" - "Шахтер" в Киеве выявили двух сторонников "ДНР"

Активисты партии "Национальный корпус" помогли в задержании сторонников террористической организации "ДНР" в Киеве.

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Я так понял у нас СБУ только блокадников гоняет и контрабанду крышует до террористов им нет дела...
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СБУ - это "Сообщество Бариг Украини"
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Хорошо бы ручки и ножки изломать. Но суть в другом. Всевидящее око не дремлет. Пусть упыри знают- придёт время и отловим фсех до одного и будет, как говорил известный киногерой: "душили - душили, душили -душили......"
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Ти правий. Яка тільки сволота не лізла на українське сало...
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Не думаю, що коли татко твій тебе робив, салом намазував. У кращому разі солідолом мамку побалував...
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Попроси в татка трішки солідолу, попка не так болітиме...
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Тебе сало нельзя потому что ты из Хуйлостана. Обрезание сделал?
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Здравствуйте ,Фрол.
Я Ваш куратор в игре "Синий ватник".
Вот вам первое задание.
ИДИ НА КУЙ!....
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Идиоты что ли. Опять толерастия Ывропейская, да как вы достали толерасты долбаные, вас хочеца отпиздить даже больше чем тех сепаров. Вы слышали они их в полицию здали..да блять их завтра же выпустят и пожелают счастливого пути. Да возьми их за хряпы с пацанами, да стукните пару раз что б печень отвалилась, и делов то. Толерастия убьёт Украину.
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камінь на шию і в Дніпро, на корм ракам - про природу і екологію треба думати...
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Та не кажіть. Зараз це новомодне слівце "толерантний" звучить як образа, так воно вже дістало, як і сама толерастія.
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Михальчишин розповів про те, чому пішов з СБУ. (Видео)
Юрій Михальчишин відзначив, що у більшості СБУ - рудимент КДБ, яке було просто перейменоване у 1992 році. «На відміну від Естонії, яка цілковито ліквідувала КДБ і створила нову спецслужбу з нуля, у нас було прийнято рішення компромісне - трансформація репресивного органу у пострадянську спецслужбу.
Зберігалася і територіальна структура, успадкована від КДБ - бажання мати територіальний орган в кожному райцентрі, воно є абсолютно відсталим від наших реалій, і нагадує ХІХ століття. Ця маса штучно була введена в структуру, і їй довелося шукати певні функції. При цьому відбулося зрощення з корумпованою владою, ФПГ, транснаціональними злочинними угрупованнями. Все це розклало спецслужбу зсередини не гірше, аніж російська пряма агентура», - зауважує Михальчишин.
Відтак, на думку екс-нардепа, сучасна Українська спецслужба не чинить достойного опору ФСБ, ГРУ та СЗР Російської педерації.
- http://zik.ua/news/2017/04/18/myhalchyshyn_rozpoviv_pro_te_chomu_pishov_z_sbu_1081839
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иди уже гнида козломордая. нада будет и растреляем шваль кацапскую вроде тебя.
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За своими родственниками наблюдай репоед.
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Кацап, здесь водки нет, иди лепи петуха из говна Украина не место для лугандонскихотбросов, пусть сидят в сваей маладой ряспубляке и смотрят на это:
На футбольном матче "Динамо" - "Шахтер" в Киеве выявили двух сторонников "ДНР" - Цензор.НЕТ 3600
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омг, какие поклонники кротов, не побоялись даже приехать в самое сердце хунты)))герои)но закрыть и использовать для обмена))
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А сколько этого донецкого гамна еще на Евровидение приедет.
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Странные они, у них теперь Кобздун есть с Джигурдой и Лолитой :D
На футбольном матче "Динамо" - "Шахтер" в Киеве выявили двух сторонников "ДНР" - Цензор.НЕТ 1841На футбольном матче "Динамо" - "Шахтер" в Киеве выявили двух сторонников "ДНР" - Цензор.НЕТ 3773
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Андрій Шумило‏ @andykrim65 3 ч.3 часа назад
-Почему российская верхушка держит деньги, недвижимость и семьи в странах НАТО. - Безопасно. Они знают, что на страну НАТО никто не нападет.
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А если в днр вычислят активистов правого сектора.. тоже пригласят для беседы? или в течении 5 минут прикапают в посадке? кому победа нужнее? тот так и борется за свои идеалы... смотрите сами..
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ну по беспределу работать нам не пристало, мы ж не террористы какие
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отпустят,,он же не стрелял,, надо было по тихому голову открутить...просто без пиара....
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удивительно.. при них даже наркотиков не нашли?... ну лет так чтобы на 10-15.. и сопротивления не оказали?.. и стволов не было?... и несчастного случая никакого не приключилось?... да... законопослушные граждане однако. вердикт- простить и отпустить.. а что не так? правда граждане из СБУ?,,,
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Зря они так,надо было по тихому в Днепре утопить и всех делов.Не вернулся "патриот"из логова хунты.
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Отпустят, не сомневайтесь, договорняки с торговыми партнерами превыше всего
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А я не удивлён, знаяая армяшек! Эти паскудывсегда ртличалисчь подлостью характера, поэтому и предательство у них в крови! Жаль что сейчас у насрасстрелы запрещены! Очень жаль!!!!!
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"Один из посетителей матча, прикрываясь званием фаната донецкого "Шахтера", решил "поболеть" в столице. Вроде бы ничего необычного, если бы не одно "но" - то, кого в этом персонаже узнали наши активисты"... це писало дитя совка... скільки ще роботи
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Два момента : гражданин днр в Киеве и "коренное население Украины" - Тигран и Арман. У меня все.
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Отпустят на поруки. Скажет я п наблокопостустоял никогданестрелял и печерский суд его отпустит... это же не добровольцы чо ж им по 7 лет давать что-ль....? "жити по новому" вчiмося.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныНа футбольном матче "Динамо" - "Шахтер" в Киеве выявили двух сторонников "ДНР"
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