11716 64Теги: Киев (16901) сепаратизм (12724) терроризм (20156) футбол (3109) поддержка (362) Национальный корпус (47) Тему создал: Цензор.НЕТ24.04.17 00:41 На футбольном матче "Динамо" - "Шахтер" в Киеве выявили двух сторонников "ДНР"Активисты партии "Национальный корпус" помогли в задержании сторонников террористической организации "ДНР" в Киеве. читать источник x Мне нравится 34
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Я Ваш куратор в игре "Синий ватник".
Вот вам первое задание.
ИДИ НА КУЙ!....
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Юрій Михальчишин відзначив, що у більшості СБУ - рудимент КДБ, яке було просто перейменоване у 1992 році. «На відміну від Естонії, яка цілковито ліквідувала КДБ і створила нову спецслужбу з нуля, у нас було прийнято рішення компромісне - трансформація репресивного органу у пострадянську спецслужбу.
Зберігалася і територіальна структура, успадкована від КДБ - бажання мати територіальний орган в кожному райцентрі, воно є абсолютно відсталим від наших реалій, і нагадує ХІХ століття. Ця маса штучно була введена в структуру, і їй довелося шукати певні функції. При цьому відбулося зрощення з корумпованою владою, ФПГ, транснаціональними злочинними угрупованнями. Все це розклало спецслужбу зсередини не гірше, аніж російська пряма агентура», - зауважує Михальчишин.
Відтак, на думку екс-нардепа, сучасна Українська спецслужба не чинить достойного опору ФСБ, ГРУ та СЗР Російської педерації.
- http://zik.ua/news/2017/04/18/myhalchyshyn_rozpoviv_pro_te_chomu_pishov_z_sbu_1081839
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-Почему российская верхушка держит деньги, недвижимость и семьи в странах НАТО. - Безопасно. Они знают, что на страну НАТО никто не нападет.
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Так, к слову...)
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Tramo Ntana
Sergei Mazuric 5827dada
Близко не подходить ,гавном заплюют.
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http://zik.ua/news/2017/04/24/u_kyievi_spiymaly_molodogo_deputata_dnr__foto_1084665
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