Оккупанты в Крыму собрали группу юристов, чтобы добиваться отмены санкций

3834 114Материалы по теме: Санкции против РоссииТеги: Крым (19570) Россия (70124) санкции (6043) суд (20696) Тему создал: Цензор.НЕТ24.04.17 00:20 Оккупанты в Крыму собрали группу юристов, чтобы добиваться отмены санкцийПри "постоянном представительстве Крыма при президенте России" создана рабочая группа юристов, которая будет добиваться отмены санкций против оккупированного полуострова. читать источник x Мне нравится
1. санкции не действуют.
2. санкции на только на пользу.
В задачнике сппрашивется, зачем же тогда их отменять, неужели чтобы крымчанам не было слишком уж хорошо?
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Как Украина хочет в Европу - то вы фашисты и геи
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Ватник похоже принял боевых стимуляторов в виде какашек... похоже величие у него из кошелька наружу прет...
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