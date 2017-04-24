EN|RU|UK
Темы дня: Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники
 Форум Украины(596094)
  3834  114
Материалы по теме:  Санкции против России
Теги: Крым (19570) Россия (70124) санкции (6043) суд (20696)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Оккупанты в Крыму собрали группу юристов, чтобы добиваться отмены санкций

При "постоянном представительстве Крыма при президенте России" создана рабочая группа юристов, которая будет добиваться отмены санкций против оккупированного полуострова.

 читать источник
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Я шото не пойму
1. санкции не действуют.
2. санкции на только на пользу.
В задачнике сппрашивется, зачем же тогда их отменять, неужели чтобы крымчанам не было слишком уж хорошо?
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Так скажем: санкции доставляют неприятности, но их на крайний случай можно использовать как инструмент для своих целей.
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Или даже так: санкции плохо - но они служат оправданием для крайне нужных действий. Отменят их - оправдания не будет. Это плохо. А что хуже - то вопрос открытый.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Санкции - политическое решение. Засуньте своих юристов сами знаете куда.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это юристы засунули их куда надо. Для них это чистая прибыль, всё что нужно - это сделать процесс бесконечным. Вообще гениальная идея, когда нарушитель решил судиться с судьями у судей, которые его осудили.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
На хвост соли вы насыпьте сами себе ,дебилы! Крым это Украина! И мы тоже будем бороться и боремся за Крым и наших граждан,над которыми издеваются там! А чего вы уже не смеетесь над санкциями? Шо такое?) Искандеры сдулись?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
как в суд, так сразу в Европу!!!!!!
Как Украина хочет в Европу - то вы фашисты и геи
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
/"а полноценными жителями великой державы/"


Ватник похоже принял боевых стимуляторов в виде какашек... похоже величие у него из кошелька наружу прет...
 показать весь комментарий
Ответить
 
А как же искандеры, который ржали над санкциями? Оккупантам надо собрание сочинений в 7 томах прочитать автор Р Ахметов " как самого себя трахнуть в жопу"
 показать весь комментарий
Ответить
 
В уставных документах ООН РФ не значится.Там есть Белорусская ССР ,Украинская СССР и СССР,кацаПсинской РСФСР тоже нет...,так что башкой стучите по Статуе Свободы,бараны...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТФорум УкраиныОккупанты в Крыму собрали группу юристов, чтобы добиваться отмены санкций
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Другua, кацахол, Люцифер, Ksenia VB, NonCFist, Alex Korn 4148a992, Дмитрий49, JleXa BaCuJl6eB, Славко Связист, Евгений Баштан, Роман Иванович 88d29025, BeachShark, КожемякаПутинофоб, Lvbnhj, мон, Змиевобандеровец, Olga Lebedeva, Шимус, Murlin Murloff, LeOnid Tkachenko
 Всего на сайте: 73 писателя
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти