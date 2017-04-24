Из-за выхода Ле Пен во второй тур президентских выборов во Франции произошли столкновения

17203 219Теги: вибори (949) Париж (39) Президент (196) зіткнення (44) Франція (390) Тему создал: Цензор.НЕТ23.04.17 23:59 Из-за выхода Ле Пен во второй тур президентских выборов во Франции произошли столкновенияВо Франции произошли стычки между полицией и студентами, которые выражают недовольство выходом во второй тур президентских выборов кандидата Марин Ле Пен. читать источник x Мне нравится 4
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Просто министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон едет на работу.
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Хакеры два года пользовались прорехами в безопасности электронных ящиков сотрудников Минобороны Дании. Министр обороны страны заявил, что взломщики были хорошо организованы и связаны с российскими властями.
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Эт шо? техника такая буйная? Трохи успакоилась?
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