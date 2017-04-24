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Теги: вибори (949) Париж (39) Президент (196) зіткнення (44) Франція (390)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Из-за выхода Ле Пен во второй тур президентских выборов во Франции произошли столкновения

Во Франции произошли стычки между полицией и студентами, которые выражают недовольство выходом во второй тур президентских выборов кандидата Марин Ле Пен.

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Невероятно, но Факт!‏ @best_fact 1 ч.1 час назад
Просто министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон едет на работу.

Из-за выхода Ле Пен во второй тур президентских выборов во Франции произошли столкновения - Цензор.НЕТ 2984
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І чим тобі, шлімазл, Брексіт не подобається? Не вдалося вам, кошерним, загнати Європу в колгосп, щоби легше доїти? Зате вдалося запустити туди орди муслімів - розділяй і володарюй. Але ситуація вийшла з-під контролю, от пічалька, доводиться тепер не стільки рибку в мутній воді ловити, скільки до ізраїловки тікати. А там довкола теж арабці клацають зубами й ножі точать. А-а-а-а! І хто вас після такої "блискучої" комбінації розумними назве?
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Та это кстати вообще колоритный такой типок ) Он слегка с "приветом"))
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Розкажи, дятєл, чому він з прівєтом, а не ти. Тому, шо на вєло їздить? Шо він де не так зробив і не те сказав? Вивчи брітіш і послухай того чувака, замість лєнту-сру читати.
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Министр иностранных дел имеет доступ к большому количеству информации, носящей гриф "Секретно". По идее, он иметь нескольких телохранителей, и перемещаться в бронированном авто.
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Жирик шампанским тарился?Кто знает,а то цикаво.
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Если победит Ле Пен, то это будет третий звонок перед большим спектаклем ...
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Маринка пусть лучше делает то, что у нее получается лучше всего.
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столкновения - то фигня.... вот если ей олосов для победы хватать не будет - ждите теракты от её хозяина.
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Ситуация на площади Республики в Париже спокойная, несмотря на наличие полицейской техники.

Эт шо? техника такая буйная? Трохи успакоилась?
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Путин! Введи войска во Францию, спаси русский мир!
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Маруська Лепениха новый фюрер Кремля,вместо выбывшего Трампа...
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Mari la Putin,вот сучка,ни как не успокоится,в президенты уже второй раз лезет,упоротая кацапка.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныИз-за выхода Ле Пен во второй тур президентских выборов во Франции произошли столкновения
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