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Материалы по теме:  Підрив автомобіля ОБСЄ
Теги: вибух (948) моніторинг (53) спостерігач (148) ОБСЄ (982) Донбас (6358) жертва (111) Заньєр Ламберто (18)
Тему создал: Цензор.НЕТ

За безопасность наблюдателей ОБСЕ несут ответственность все стороны, - гендиректор организации Заньер

ОБСЕ начала расследование подрыва автомобиля Специальной мониторинговой миссии на Донбассе.

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Неужели обеспокоенность стала 80 лэвэла и +5 к озабоченности, но -1 к неуязвимости?!
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На неподконтрольной территории нет никаких сторон.
Вообще нет ни одной стороны, которая должна была разминировать.
Днрлнр это не сторона минских соглашений.
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этот господин может подробнее высказать свои претензии к
каждой из сторон, или хотя бы обозначить эти стороны ?
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если обе стороны обвиняют одинаково друг друга

Обе стороны в данном случае это лднрд и ОБСЕ , которые обвиняют друг друга. О каких еще сторонах может идти речь ? Если Минского соглашения, то Украина эту территорию не контролирует, а других сторон Минского соглашения нет. Правда говорят суд ООН призвал стороны ( в суде это РФ и Украина) выполнить минские соглашения. Может быть тогда РФ должна была разминировать ?
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Там(минскоонобсе) уже столько вариаций в объявлении сторон было что если устроить блиц опрос у них коротнёт.
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Там(минскоонобсе) уже столько вариаций в объявлении сторон было что если устроить блиц опрос у них коротнёт.

Но из этих сторон должна быть какая то сторона, которая по минским соглашениям должна была разминировать. А ее нет.
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Хто всравсь? Невістка!
А при чем тут сторона ВСУ к тому, что творится у сепаров? ОБСЕ сами навязали этот минский "мир", позвали донецких террористов на переговоры, а теперь ответственность хотят спихнуть на всех, кроме себя.
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не исключен вариант, что обсешники сами нарушили правила безопасности, съехали с дороги

Они съехали с дороги на обочину. Может яму объезжали. Обочина должна была быть кем то разминирована. Какой то всейстороной. А те говорят что по мандату им нельзя было ездить по той дороге, а только по с кем то согласованной. С кем пока не понятно.
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теория вроде правильная, но на деле все может идти немного не так, как предсказано..думаю, надо подождать результатов расследования
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Украина пригласила миссию ОБСЕ для наблюдения. ОБСЕ выдавала мандат. Те говорят что маршрут должен с кем то согласовываться. Наверное с какой то из сторон Минского соглашения. Может с Украиной ?
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Афигеть, мы ответственны что сепары на дорогу мину подложили.
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Да какая теория. Вот как определить сторону Минского соглашения ордло ( это та которая должна была разминировать обочину). Ордло это не географическое понятие , как горы или леса. Это административно территориальное понятие. Это закон об особом порядке местного самоуправления. Это органы местного самоуправления. Это сторона. На территории одло этот закон действует ? Не действует. А на нет и стороны нет.
Остальное это пустой треп.
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Так на нашій же стороні не підриваються !
Кожен відповідає за себе, так що не будь Штайнмаєром, Заньєр.
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За безопасность наблюдателей ОБСЕ несут ответственность все стороны, - гендиректор организации Заньер............ хорошо путлер устроился.... стреляй, взрывай.... а несут ответственность все стороны... весьма мило... и заманчиво.
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Недавний суд международный признал официально рашу стороной минских соглашений, а не каким- то арбитром, и как следствие - все претензии должны быть предъявлены не мифической ордло, а раше ее спонсирующей.
А сотрудники ОБСЕ рано или поздно должны были быть наказаны за свою слепость, ведь они не замечают , кто нарушает перемирие, с какой стороны идут обстрелы, кто каждый день убивает наших солдат, вот и мины не заметили. Что называется - за что боролся, на то и напоролся.
Почему то , когда стреляют оккупанты, то просто фиксируются обстрелы, без указания автора, а тут решили выяснить- кто виноват. Не удивлюсь, если еще и Украину назначат виновной, так как юридически, а не политически у нас нигде не сказано, нет заона об оккупированных территориях, мы дже с ними торгуем. За что отдельное'спасибо' Порошенко. Чьи торговые партнеры уже ОБСЕ подорвали
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На войне с бандитами райских условий не бывает. Если Донбасс снова станет украинским, тогда Украина будет отвечать за миссию ОБСЕ по всей территории.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныЗа безопасность наблюдателей ОБСЕ несут ответственность все стороны, - гендиректор организации Заньер
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