За безопасность наблюдателей ОБСЕ несут ответственность все стороны, - гендиректор организации Заньер

3302 122Материалы по теме: Підрив автомобіля ОБСЄТеги: вибух (948) моніторинг (53) спостерігач (148) ОБСЄ (982) Донбас (6358) жертва (111) Заньєр Ламберто (18) Тему создал: Цензор.НЕТ23.04.17 23:54 За безопасность наблюдателей ОБСЕ несут ответственность все стороны, - гендиректор организации ЗаньерОБСЕ начала расследование подрыва автомобиля Специальной мониторинговой миссии на Донбассе. читать источник x Мне нравится
Ответить
Вообще нет ни одной стороны, которая должна была разминировать.
Днрлнр это не сторона минских соглашений.
Ответить
каждой из сторон, или хотя бы обозначить эти стороны ?
Ответить
Обе стороны в данном случае это лднрд и ОБСЕ , которые обвиняют друг друга. О каких еще сторонах может идти речь ? Если Минского соглашения, то Украина эту территорию не контролирует, а других сторон Минского соглашения нет. Правда говорят суд ООН призвал стороны ( в суде это РФ и Украина) выполнить минские соглашения. Может быть тогда РФ должна была разминировать ?
Ответить
Ответить
Ответить
Но из этих сторон должна быть какая то сторона, которая по минским соглашениям должна была разминировать. А ее нет.
Ответить
А при чем тут сторона ВСУ к тому, что творится у сепаров? ОБСЕ сами навязали этот минский "мир", позвали донецких террористов на переговоры, а теперь ответственность хотят спихнуть на всех, кроме себя.
Ответить
Они съехали с дороги на обочину. Может яму объезжали. Обочина должна была быть кем то разминирована. Какой то всейстороной. А те говорят что по мандату им нельзя было ездить по той дороге, а только по с кем то согласованной. С кем пока не понятно.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Остальное это пустой треп.
Ответить
Кожен відповідає за себе, так що не будь Штайнмаєром, Заньєр.
Ответить
Ответить
Ответить
А сотрудники ОБСЕ рано или поздно должны были быть наказаны за свою слепость, ведь они не замечают , кто нарушает перемирие, с какой стороны идут обстрелы, кто каждый день убивает наших солдат, вот и мины не заметили. Что называется - за что боролся, на то и напоролся.
Почему то , когда стреляют оккупанты, то просто фиксируются обстрелы, без указания автора, а тут решили выяснить- кто виноват. Не удивлюсь, если еще и Украину назначат виновной, так как юридически, а не политически у нас нигде не сказано, нет заона об оккупированных территориях, мы дже с ними торгуем. За что отдельное'спасибо' Порошенко. Чьи торговые партнеры уже ОБСЕ подорвали
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить