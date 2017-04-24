Выборы президента Франции: Макрон - 23,7%, Ле Пен - 22%, - экзитпол

7565 123Теги: вибори (949) голосування (179) Президент (196) Франція (390) екзитпол (15) Тему создал: Цензор.НЕТ23.04.17 23:49 Выборы президента Франции: Макрон - 23,7%, Ле Пен - 22%, - экзитполПо данным экзит-полов на выборах президента Франции лидируют Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен. читать источник x Мне нравится 3
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Spoglio parziale: 99,3% comuni scrutinati Ultimo aggiornamento: 24 aprile 2017 ore 00:13
EMMANUEL MACRON
En Marche (centrista, indipendente)
23,2% 7.162.525
MARINE LE PEN
Front National (estrema destra)
22,7% 7.011.549
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а здесь на сайте просто интересно наблюдать как меняется мировозрение. и сколько здесь тролей которые как бы ругают власть, но при этом ее поддерживают.
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На всякий случай, вдруг снова всё вернется.
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Жги дальше чепушило!
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Вот если бы вышла в финал пара фийон- ле пен, то тогда бы под вопросом было бы вообще существование и ЕС , и санкций против раши в частности. А лояльное отношение к раше Францией для нас очень плохо.
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Сейчас хуйлостан переключится на Победабесие!
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