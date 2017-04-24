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Теги: вибори (949) голосування (179) Президент (196) Франція (390) екзитпол (15)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Выборы президента Франции: Макрон - 23,7%, Ле Пен - 22%, - экзитпол

По данным экзит-полов на выборах президента Франции лидируют Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен.

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А як ви взагалі не вибирали, а маєте смороду на цілий світ..?
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RIEPILOGO NAZIONALE
Spoglio parziale: 99,3% comuni scrutinati Ultimo aggiornamento: 24 aprile 2017 ore 00:13

EMMANUEL MACRON
En Marche (centrista, indipendente)
23,2% 7.162.525

MARINE LE PEN
Front National (estrema destra)
22,7% 7.011.549
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І що ти пропонуєш, через це розвалити ЄС на потіху пуйлу? Вже не кажучи про твої ксенофобські висери проти мусульман і євреїв, які «чомусь» рівно збігаються з тим, що пуйло хоче зробити з ЄС.
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А кто влез в войну в Сирии, когда Асад уже почти проиграл? Путин конечно. В результате +3 года войны и еще сотни тысяч, а то и миллионы, беженцев в ЕС. Имбецил - это как раз ты, если считаешь Ле Пен нормальным кандидатом.
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Пля, Хуйло на 2 процента не добомбил... ждите теперь ко 2-му туру...
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интересно как быстро здесь на сайте переобуетесь если все таки ле пен выиграет. только не надо что это не может быть, может трамп типо тоже немог. я просто ржал когда вначале один кричал какой он дурак, а потом какой он умный.
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А чего под норвежским флагом заходишь, козломордый? Под власовской тряпкой стыдно?
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прид... я уж как то писал что родители у меня в Украине, но родственники есть и в россии. да пару друзей есть в крыму прикинь. а здесь я уже 6лет работаю и живу у меня трое детей. и да я переживаю за Украину, за россию переживать не вижу смысла там все нормально. а Украина моя родная да еще и родители, и они не хотят уезжать ни ко мне ни к родне.
а здесь на сайте просто интересно наблюдать как меняется мировозрение. и сколько здесь тролей которые как бы ругают власть, но при этом ее поддерживают.
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кацап,если в раиссии всё нормально,чё ты в Норвегии???
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Так он продал акции газпрома и теперь решил поменять деятельность, размяться чисткой норвежских унитазов.
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А золотой значок акционера наверно оставил.
На всякий случай, вдруг снова всё вернется.
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за свою родную парашу переживай кац, а с трампом вы лоханулись по крупному, столько бабла, надежд возлагали - все прахом пошло, я думаю русачки это народ неудачник, от туда все беды, как думаешь кац?
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пиздуй обратно в кацапию, раз там так классно, че сидишь в норвегии?
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да и что я не правду написал. это не аваков, ляшко и т д чистили свой фейсбук после победы трампа. а сейчас так же не произойдет а?
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eleks82 ватник от тебя козлятиной несет посамое немогу......
Жги дальше чепушило!
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Эта пара , вышедшая в финал, лучшая для нас. Так как теперь у ле пен нет никаких шансов. В Европе другая система выборов, так что тут сюрпризов как в штатах не будет. Где по количеству голосов выиграла Клинтон. Сейчас Франция консолидируется- против ле пен.
Вот если бы вышла в финал пара фийон- ле пен, то тогда бы под вопросом было бы вообще существование и ЕС , и санкций против раши в частности. А лояльное отношение к раше Францией для нас очень плохо.
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Франция умножила Хуйла на 0.....В Германии хуйлу ждать нечего....
Сейчас хуйлостан переключится на Победабесие!
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Логические рассуждения.Лю Пен правая националистка,такая же патриотка Франции как и разные национальные движения Украины.В Украине предан анафеме коммунизм,социализм ,проводится декоммунизация. Значит и социалиста макарона на свалку истории.Нехрен своими коммунистическими идеями хорошим людям мозги пудрить.С коммунистами -социалистами нам не по пути. Поэтому будем в Украине болеть за националистку Лю Пен.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВыборы президента Франции: Макрон - 23,7%, Ле Пен - 22%, - экзитпол
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