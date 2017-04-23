Виновные в подрыве наблюдателей ОБСЕ должны быть привлечены к ответственности, - Могерини

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"Тому що Зорян все-таки побідив Шкіряка".
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Туды её в качель...
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https://www.youtube.com/watch?v=crN_y4Xk0DA
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она неможет, у нее критические дни.Таких 365 в году.
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Можно подумать, что Могерини не в курсе, кто после неоднократных угроз преднамеренно взорвал сотррудников ОБСЕ.
Сцутся называть вещи своими именами - Роисю террористом, Хуйло военным преступником.
"Не делай умное лицо, держась за левое яйцо".
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Это какая-то запредельная пошлость и падение во всем...
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