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Материалы по теме:  Подрыв автомобиля ОБСЕ
Теги: взрыв (3980) ОБСЕ (2469) Донбасс (14239) Евросоюз (11752) Могерини (289)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Виновные в подрыве наблюдателей ОБСЕ должны быть привлечены к ответственности, - Могерини

Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини требует привлечь к ответственности виновных в подрыве автомобиля с наблюдателями ОБСЕ.

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В Україні виготовляють труни для патріотів Росії. :D
Виновные в подрыве наблюдателей ОБСЕ должны быть привлечены к ответственности, - Могерини - Цензор.НЕТ 8265
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А страничка для отзывов? Или - "Отзывов пока нет, твой будет первым!"
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Титры в начале фильма - когда то давным давно ...
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Тепер новий напис треба:
"Тому що Зорян все-таки побідив Шкіряка".
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надто розкішно, можна обійтись кропив'яним мішком,ще скрепніше буде.
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Так пускай едут к сепаратистам и проводят дознание .
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сепары сказали что виноваты наблюдатели обсе - круг замкнулся виновные наказаны(черный юмор )
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" Виновные должны быть привлечены к ответственности" - дык кто ж против - давай, привлекай!
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От должны до привлечены, аки до китая раком.....
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если честно я был рад подрыву этому....откровенно...суки..когда украинских пацанов бомбят они слепые.
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Проглотите как боинг сбитый буком, главное чтобы окурка нез лить.
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Сколько украинцев погибло и плевать всем на ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, а подорвались слепые кроты (толку от которых там как козла молока) и такая неадекватная реакция! Кого привлекли хотя бы за сбитый бониг? Театр абсурда и неадекватности!
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Когда-то на украинских землях кочевали половцы и печенеги, а еще раньше хазары...
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Вспомни, что с ними делали русичи, когда они себе так "кочевали"...
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пздц.Бег по кругу.По граблям.ОБСЕшник убит именно потому,шо Украине втуляют минский договорняк. И нехай Магерини приезжает в лугандон и привлекает зверье к ответственности.
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Hi Max,
она неможет, у нее критические дни.Таких 365 в году.
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Hi,Juls! Похоже,у них это дело во-первых unisex,а во-вторых - хроническое.
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так пускай закинут в Донецк и Луганск по десятку " Томагавков" . по любому хоть нескольких виновных накажут
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Можно подумать, что Могерини не в курсе, кто сбил МН-17.
Можно подумать, что Могерини не в курсе, кто после неоднократных угроз преднамеренно взорвал сотррудников ОБСЕ.

Сцутся называть вещи своими именами - Роисю террористом, Хуйло военным преступником.
"Не делай умное лицо, держась за левое яйцо".
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Элитный ресторан в Краматорске - это наверное очень любопытное заведение.
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в Париже уже Майдан на площади Бастилии. из-за результатов выборов.. вот вам и жабеды сырливые. учитесь козаки. це не сумни писсни спивать про долю
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Справки для. Пребывание в командировке обсесе приносит пребывающему 3700 евр без налогов.
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Наказывайте Порошенко. Немножко побейте его. Он только спасибо скажет. Украина уже который год перед западным господином на карачках стоит.
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Вредитель зловредный. Я только вот поужинать собрался
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А кто выразит соболезнования тысячам погибшим УКРАИНЦАМ, или для инфантильной Европы( пока петух не клюнет) это биомаса?????????
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Дай угадаю озабоченостью и пальчиком пригрозите ай ай ай?))
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а за кражу криму і 10 000 убитих українців треба по вашому нести відповідальність?
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лэпы в крыму тоже святой кондитерский дух подрывал
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВиновные в подрыве наблюдателей ОБСЕ должны быть привлечены к ответственности, - Могерини
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