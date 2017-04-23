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Материалы по теме:  Оборона
Теги: армия (7689) Минобороны (5013) Одесская область (1468) учения (1679) курсанты (69) парашют (32)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Будущие офицеры-десантники и спецназовцы провели учебное десантирование на Одесчине. ФОТОрепортаж

На Черноморском полигоне в Одесской области курсанты факультетов подготовки специалистов военной разведки и специального назначения, высокомобильных десантных войск осуществили прыжки с парашютом с самолета Ан-26.

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Новости с веселыми загадками-ребусами, шутками, прибаутками... Угадай правильно буквы: демОнтирование, демОНСтрирование, но скорее всего деСантирование...
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"Будущие офицеры-десантники и спецназовцы провели учебное демантирование на Одесчине. ФОТОрепортаж" чего демонтировали?
исправьте заголовок. не все читают новости полностью
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Учебную кацапню. ))))))
ЦЕНЗОР, возьмите меня корректором, обещаю ответственно и грамотно работать.
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Что такое "демантирование" ?
Что-то новое в борьбе с терроризмом ?
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Украина прекращает подачу электроэнергии в Луганск
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В борьбе с терроризмом что-то новое, а в заголовках на Цензоре, к сожалению, ничего нового.

Корректора бы нужно нанять.
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Люблю демантирование.

Даже смотреть люблю как демантируются другие.
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Шо вы все накинулись? простая очепятка,человек в выходной на работе,наверное того...устал.
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А Вы сами попробуйте в выходной,в одиночку,на работе хоть 300гр демантировать и шоб пальцы по клаве не заблукали
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Как банить , так пальцы у них гнутся как надо ...
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Мы не накинулись, просто не хватает позитива.

Кто бы демантировал гнойсмана и поднял настроение ?
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А шо грося? там весь верхний этаж демантировать пора.
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Прыжки с парашютом с военно-транспортной авиации конечно красиво, да и выслуга 1/1,5...но зачем этот архаичный цирк когда работает ПВО противника??? лучше бы потратили на спуски по тросу и прыжки без троса во время зависания вертушки
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Ох уж эти мне цензоровские стратегогенералы...
На держи https://www.youtube.com/watch?v=mSdezH7BJHU
Десантники, внезапно, США прыгают с парашютами...
Им подрасскажи про архаичный цирк.
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Когда я лично предпрыжковую проходил нам сказали, что на боевых будут кидать в 4 потока с 200-250м и ночью..И то если удасться долететь и не будет ПВО....У сепаров ЗРК и ПЗРК...Что не ясно?!
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в ПЗРК охотно поверю. Обычная труба, по сути... Но в ЗРК, не в жисть, особенно, 9к37м1 Бук, эту хрень пока развернешь, накрыть несколько раз могут.
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пригать на парашютах в современной войне могут только тупоголовие совковие дебили
США не применяют подобную тактику в десантних операциях
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Шановна редакція Цензор.нет можна я буду у вас працювати редактором відділу новин .а то соромно за "демантіровщіка" вашого...
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Демонтируйте головы наших врагов кацабов! Воинам слава!
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демантирование это зашифрованое слово дисантника - разведчика .
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Военно- транспортные ИЛ - 76 уже все закончились ?
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Походу это шпионы. Ничего более убогого не видел. Особенно смешно как они после демантирования встали в позу. Экономичная показуха в стиле генералиссимуса Турчинова. Куда он дел все милларды которые "увеличил"?
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Зачем это десантирование если на войне оно не применяется
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Диви скільки чмирів кацапських сюди поналітало.
Геть, бидло!
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десантироваться на паращютах в современной войне равно самоубийству
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А на форум похоже десантировали всех диванных стратегов
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это они специально, шоб запутать разведку агрессора, щас в кремле лучшие умы ломают мозги, шоб докопаться до истины
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Цензор.НЕТФорум УкраиныБудущие офицеры-десантники и спецназовцы провели учебное десантирование на Одесчине. ФОТОрепортаж
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