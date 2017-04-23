Будущие офицеры-десантники и спецназовцы провели учебное десантирование на Одесчине. ФОТОрепортаж

На Черноморском полигоне в Одесской области курсанты факультетов подготовки специалистов военной разведки и специального назначения, высокомобильных десантных войск осуществили прыжки с парашютом с самолета Ан-26.
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исправьте заголовок. не все читают новости полностью
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ЦЕНЗОР, возьмите меня корректором, обещаю ответственно и грамотно работать.
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Что-то новое в борьбе с терроризмом ?
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Корректора бы нужно нанять.
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Даже смотреть люблю как демантируются другие.
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Кто бы демантировал гнойсмана и поднял настроение ?
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На держи https://www.youtube.com/watch?v=mSdezH7BJHU
Десантники, внезапно, США прыгают с парашютами...
Им подрасскажи про архаичный цирк.
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США не применяют подобную тактику в десантних операциях
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Геть, бидло!
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