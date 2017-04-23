Ирина Геращенко о подрыве патруля ОБСЕ на Донбассе: Это акт давления на миссию с целью остановить ее работу

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После подсчёта 20 млн. голосов во Франции:
Ле Пен 24%
Макрон 22%
Фийон 19%
Меленшон 18%
Второй тур (прогноз Le Monde)
Макрон 65%
Ле Пен 35%
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http://bit.ly/2pq8CVN
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Три года идёт война , а они ездят и , типа , наблюдают .
А там взрывают и стреляют , каждый день кто-то гибнет .
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І не керую форумом.
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Додатково - 2.2.3. Пекельна трясина. (Війна.) із http://censor.net.ua/comments/locate/8/334007/52566039 .
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корыта пасётся и простофиль голосующих в один тур нахлобучивает
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