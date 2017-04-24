С 25 апреля электроснабжение оккупированной Луганщины будет прекращено, - директор Луганского энергетического объединения Грицай

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ДТеК..Метинвест... это только 2 крупные из..
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Жид! Бандера и СС!
СПИД! Гейропа! Пиндостан!
Правосеки и Майдан!
Референдум, сука. бля!
Феде-рали-заци-я!
ДНР и ЛНР! ГубарЁв - народный мэр!
Гиркин! Безлер! И броня!
Мы - не гоним порожняк!
Путин! Русская весна!
Понял, сука, йобте, бля?
Мальчик! Трусики! Славянск!
Красно-свято-партизанск!
Дед! Одесса! И Хатынь!
Не забудем! Не простим!
Ополченцы и Восток!
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Вот уж действительно, правительство наше гибридное.
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Всегда, когда вижу Лаврова, вспоминаю фотографию Риббентропа
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ахахахахахахаха, ослы обосранные начинают слегка гривой помахивать.
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В лугандоне чечены трахают всех больно
лугандонцев не понять-их никто не слышит
да на них уж всем насрать-на ладан ведь дышат...
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скрепы победят - научились готовить на кострах, научатся и светить факелами....
21 век..рюський мир... лугандон.. расея.. скрепы....
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прадед ленина, мойша бланк, оказывается родом из Хмельницкой области г. Староконстантинова
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Электроэнергию "республика" начала брать из России.
Территория Луганской области, которая контролируется сепаратистами ЛНР, отсоединилась от украинской энергосистемы.
Об этом сообщил глава Луганской областной госадминистрации Геннадий Москаль.
"По состоянию на сегодняшний день так называемая ЛНР полностью отделилась от электроснабжения со стороны Украины. То есть теплоэлектростанция в Счастье и теплоэлектроцентраль в Северодонецке не подают на оккупированные территории ни киловатта", - передает слова губернатора его пресс-служба.
Всю электроэнергию "республика" берет из Российской Федерации, добавил Москаль.
Ранее сообщалось, что ДНР и ЛНР заявляли о переходе на российский газ.
Напомним, в ноябре 2014 года правительство Украины решило оставить Донбасс без социальных выплат, но пообещало обеспечить газом и светом.
Накануне премьер-министр Арсений Яценюк сообщил, что Украина не будет больше платить за электричество, потребляемое на неподконтрольных территориях Донбасса.
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по теме это последнее что хоть как то связывало те территории с Украиной, теперь это отдельная страна. даже ассад в сирии платит пенсии и соц. выплаты на не под контрольных территориях ему, вы спросите как через оон, красный крест ну и т д. и это зафиксировано в оон, плюс это то из за чего проиграла украина послндний суд в оон. не верите открываете заседание целиком только не укр. и вперед смотреть, там как раз это в вину и поставили.
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