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Материалы по теме:  Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Теги: Луганщина (3835) Донбасс (14239) Минэнергоугля (491)
Тему создал: Цензор.НЕТ

С 25 апреля электроснабжение оккупированной Луганщины будет прекращено, - директор Луганского энергетического объединения Грицай

С 25 апреля ООО "Луганское энергетическое объединение" (ЛЭО) прекратит поставки электричества в оккупированную часть Луганской области.

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Ну не знаю. Ахмета вроде из донецких, основные активы его там. Хз, может и в луганде?
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По всей Украине..
ДТеК..Метинвест... это только 2 крупные из..
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..и Ахметов не из Донецких) да..он почётный донецкий и т.д. но он из другого клана.. хитрых рыжих лис)
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..Хунта! НАТО и ЕС!
Жид! Бандера и СС!
СПИД! Гейропа! Пиндостан!
Правосеки и Майдан!
Референдум, сука. бля!
Феде-рали-заци-я!
ДНР и ЛНР! ГубарЁв - народный мэр!
Гиркин! Безлер! И броня!
Мы - не гоним порожняк!
Путин! Русская весна!
Понял, сука, йобте, бля?
Мальчик! Трусики! Славянск!
Красно-свято-партизанск!
Дед! Одесса! И Хатынь!
Не забудем! Не простим!
Ополченцы и Восток!
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В Крыму тоже наши, и что блэкаут пережили, завезут генераторы, с педерации кабель кинут
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Народ, а в крысьчанск идёт от нас электроэнергия? Думаю, что да
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Ето же сколько можно было купить танков, управляемых ракет и прочего вооружения только за деньги которые Гнойсман с Пецей подарили разейским окупантам?
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Как подумаю, что целых три года этой эл.энергией пользовались захарченко, плотницкий и прочие мрази гиви с моторолами. И все за наш с вами счет! Да еще и со своих ватников брали за эту же энергию, хоть и по старым, довоенным ценам.
Вот уж действительно, правительство наше гибридное.
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Не было бы энергии, мото бы и на лифте не "прокатился"
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Бля... Яка херня малята... А я думал, что уже давно это сделано... Война ведь! Ааа не АхТО!
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Невеселый он какой-то. И Лавруше до фон-Риббентроппа, как нынешним роисянам до высшей рассы.
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маринарка классная, с чисто шерстяной ткани да и пуговицы гонорово застегнуты (верхняя, а нижняя нет).
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Первые шаги при проведении антитеррористической операции: блокирование террористов и окружающей территории, вывод заложников, выключение света, газа, воды и прочего... И только уже потом переговоры и уничтожение террористов. И что хоть одно из етого сделала наша власть и командование АТО??? За такое предательство и саботаж как минимум военный трибунал.
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лугандонам интернет рубят, воды уже нет, свет завтра уезжает
ахахахахахахаха, ослы обосранные начинают слегка гривой помахивать.
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В лугандоне нет воды,света нет-там плохо
В лугандоне чечены трахают всех больно
лугандонцев не понять-их никто не слышит
да на них уж всем насрать-на ладан ведь дышат...
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Там интернет уже давно из педерации идет, а не из Украины.
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в первые часы после отключения орки всю ЛЭП сдадут на метал!!!
скрепы победят - научились готовить на кострах, научатся и светить факелами....
21 век..рюський мир... лугандон.. расея.. скрепы....
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UKROPw777‏ @7w7w7w 22 апр.
прадед ленина, мойша бланк, оказывается родом из Хмельницкой области г. Староконстантинова
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...если не очередная брехня от барыг то за**ись! и 4 год войны не начался,резкие у нас отключатели пля!
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Бляя!!!!!!!!!!!!! а какже шахтерня кряснодонская???? Блятььь не медля в сем поднять пеньсии есчо в 4 раза !, они же с бендеровцами боряться! До сих пор шахтеры краснодона получают пенсию и в отпуске идут стрелять ВСУ. СБУ слепая хрень.
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что, подождали пока из раши линию дотынут, теперь можно и отрубть?)) как в крыму
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ЛНР отсоединилась от энергосистемы Украины - Москаль

Электроэнергию "республика" начала брать из России.
Территория Луганской области, которая контролируется сепаратистами ЛНР, отсоединилась от украинской энергосистемы.
Об этом сообщил глава Луганской областной госадминистрации Геннадий Москаль.
"По состоянию на сегодняшний день так называемая ЛНР полностью отделилась от электроснабжения со стороны Украины. То есть теплоэлектростанция в Счастье и теплоэлектроцентраль в Северодонецке не подают на оккупированные территории ни киловатта", - передает слова губернатора его пресс-служба.
Всю электроэнергию "республика" берет из Российской Федерации, добавил Москаль.
Ранее сообщалось, что ДНР и ЛНР заявляли о переходе на российский газ.
Напомним, в ноябре 2014 года правительство Украины решило оставить Донбасс без социальных выплат, но пообещало обеспечить газом и светом.
Накануне премьер-министр Арсений Яценюк сообщил, что Украина не будет больше платить за электричество, потребляемое на неподконтрольных территориях Донбасса.
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европа не даст пете оставить без света сепаров. мы им пенсии до сих пор платим, хотя у них свое "государство" и взносы в ПФ Украине они уже не платят. это все равно что Росися как наследница СССР платила бы до сих пор пенсии украинцам
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Нічо, Луганда, місяць на злягання - а там світляки підуть. Збирайте їх. Якщо добре попросити, вони й засвітяться on demand. Тільки просити їх треба українською мовою.
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невже можновладці просрались...?? грося та ще раніш куля все робили для сепаров клятих...
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невже можновладці просрались...?? грося та ще раніш куля все робили для сепаров клятих...
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Ну то,что мы платим за этих 3,14дарасов - это не секрет - слава барыгам на крови и всей шоколадной шобле,но вопрос - а чего даунецкую рыспублику не отключают? Там торговые партнеры видать лучше?
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Вы умники хоть немного тему просеките, а потом тут глупости говорите. Это донецкая республика снабжает электричеством и Мариуполь и еще кучу городов, потому что все тэц на территории сепаров. Это они если захотят оставят огромный кусок Украины без электричества.
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"донецкая республика" - ты что лугандон или адепт шоколадных барыг на крови? Идите вы нах вместе со своими тэс и углем - прошлый век, АЭС в стране полно,а перенаправить не сложно и подключить.
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Ты карту электросетей посмотри! Там миллиарды нужны и годы, что бы "перенаправить".
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Чому не відключили ще в 2014 році? Чи щокладу забагато там в Лугандоні? Орки все одно не платять за комунальні послуги. На халяву користуютсья електроенергією, водою, опаленням, а ми повинні платити за це бидло. Тому то нам і піднімають ціна на комунальні послуги. Без пояснень. Зрозуміло, щоб покрити збитки.
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Даное отключение уже неимеет никакого значения.Это показуха.
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Я більш ніж впевнений.що ніякого відключення і не буде. Це як народу брешуть вже три роки, що Україна не торгує з окупантами. А Росія як була так і залишаєтся найбільши експортером сировини, товарів та матеріалів. Плюс зараз і вугілля піде з РФ. Під формулою Роттердам +++++++. Щоб вже точно повірили українці, що вігулля з порту Роттердаму, ціну піднімуть по максимуму. А самі будуть барижити на різниці між реально ціною та тією,що народу озвучили. Слава Порошенко!
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"В 2016 году Кабмин Владимира Гройсмана заставил компанию ежемесячно поставлять на оккупированные территории электроэнергию на 300 млн грн, оплачивая ее "Энергорынку" из поступлений от потребителей с подконтрольной территории. Источник: http://censor.net.ua/n437470" - во откуда тарифы,ну и ахметке,лучшему дружбану шоколадного хуйла,на карман.
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Вже не дочекаюсь нових тарифів на опалення на наступну зиму. І на гарячу воду та електроенергію. Прогресивна влада Порошенко вже зробила українців багатіями з стабільним ЗП аж в 3200 грн. Прийшла пора забирати останнє в українців під виглядом типу європейських рехформ.
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Вот смотрите прошло 3 года и мы фактически сами себе делаем хуже и просто запихаем с ноги територию в рф.Именно сейчас.Если бы сразу перекрыли свет газ воду и т.д.То закончилось бы всё очень плюсово и выгодно в нашу сторону.А так мы атономно фактически сами у себя кусок територии откусываем.Пройдёт год и получим натсоещее ПМР -ДНР ! И загоним себя в тупик.Если в етом году непровести войсковую операцию и не вернуть утраченые територии мы получим огромную раковую опухоль которая нас будет тревожить.
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Эй, есть на форуме спецы ? Прокомментируйте : энергосистемы Украины и россии вроде как запараллелены. То есть на ОРДиЛО должна быть техническая возможность запитаться из россии ? Или без нашего света у них проблемы ?
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Ніяких проблем у них не буде. Вони і так вже давно отримують часткого електроенергію з РФ.
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ЛНР частично питается от Счастьинской тэц, но при необходимости малой кровью смогут без нее обойтись. ДНР сама поставляет электричество и в Мариуполь и еще в тот район. так как все местные тэц расположены в днр. Это они могут устроить Мариуполю блэкаут похуже крымского. И не забывайте, что при желании сепары за час расхерачат счастьинскую тэц (сепары на горе, тэц внизу под горой) и тогда вся луганская область останется без света, так как от нее все питаются и другой ветки просто нет. Ну или захватят счастьинскую тэц, что тоже реально, так как защищать ее практически невозможно. Так что вариант с отключением - самый идиотский. Нужно просто уменьшать постепенно подачу, пока та территория не начнет расчитываться за нее.
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тут большая часть просто троли. главное своему работадателю крикнуть мододцы так и надо. а то там уже и так на 90% россия так пох. электрика там и так почти везде российская. газ тоже.мне сейчас преведут пример крыма вот там отключили и все они помирают. ага умерли только для упоротых, я преведу пример тоже израиль по воде класс подходит. в израиле вообще была пустыня а теперь, кстати в крыму работает по опреснению и добычи из скважин воды таже фирма израильская которая и израиле этим занимается, причем самая там крупная. здесь об этом х... напишут. про соль и т д это себе в уши лейте кому нужна правда может найти только не на ua.
по теме это последнее что хоть как то связывало те территории с Украиной, теперь это отдельная страна. даже ассад в сирии платит пенсии и соц. выплаты на не под контрольных территориях ему, вы спросите как через оон, красный крест ну и т д. и это зафиксировано в оон, плюс это то из за чего проиграла украина послндний суд в оон. не верите открываете заседание целиком только не укр. и вперед смотреть, там как раз это в вину и поставили.
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eleks82))) Ты че бредишь? Украина проиграла суд в оон, отчего ЖЕ Украина проиграла этот суд! Наверно оттого что Украина оккупировала ростовскую область?
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Ан нечего чужие предприятия национализировать. Не трогали бы заводики и дальше э/энергию на шару получали бы.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныС 25 апреля электроснабжение оккупированной Луганщины будет прекращено, - директор Луганского энергетического объединения Грицай
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