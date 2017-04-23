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 Форум Украины(596083)
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При бесконтрольном перемещении и хранении - у кого это может оказаться в первую очередь?
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Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.Источник: http://censor.net.ua/p437469

Боятся народу оружие давать.
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Какое это оружие - два пневматика, ну ладно уже, граната и патроны...
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Стандартная заготовка СБУ для создания видимости работьі
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Тоже мне арсенал!? Особенно пневматические пистолеты, которые можно свободно и законно купить на любом углу... а настоящие арсеналы у настоящих бандитов найти и забрать слабо?
На днях в поселке мужика из автомата расстреляли, думаете кто-нибудь что-нибудь нашел?
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Арсенали у справжніх бандитів - це за останні три роки зветься нагородною зброєю.
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А почему он хранил в тайнике револьверы под Флобер и пневматику ?
Это всё разрещено ! Рожок от автомата спокойно продаётся в магазинах .
Горсть патронов ? И за это семь лет ???
Пашинский стреляет в людей из Глока и только хихикает !
Эта власть берегов уже не видит ...
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И что ?
Ну , лежит у чувака в схованке гранатка , одна так вообще дымовая , никому не мешает .
Вот если бы он ехал на машине в лесу , увидел другой стоящий автомобиль , и бросил бы её в салон , тогда - да , мелкое хулиганство .
Хотя в случае с Пашинским , так и хулиганки не было , типа , обычное дело .
А он , может быть , хотел рыбу глушить !
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ну какбэ граната для самаобороны никак не подходит...а вот грохнуть пяток человек самое оно в метро
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Возможно просто тюбус, на блок-постах часто волонтёров, которые везли отстреленые трубы для музеев раком мусора ставили. Часто даже за отстреленые гильзы от арты устраивали шоу.
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пневматика и флобер?).. ну хоть за агроудобрение селитру и древесный уголь ещё не задерживают..
кроме ф1, патронов насыпом и 70 грамм пластида и столько же конопли (тут экспердам авакова, главное - не перепутать))) особого криминала нет..
у можновладцев и прочей гопоты в законе арсеналы оружия и БК побольше будут и не всегда законные..
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там ещё обрез без ложа но, похоже из ископаемых. Патроны от дробовика, и куча пистолетных. Правда качество фотографии не позволяет сказать боевые, холостые ли они или резина.
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Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.
Источник: http://censor.net.ua/p437469
Зашибись.А тот пидор ,который сдаваться приходит,но носил при себе боевой автомат.Его отпускают домой .Типа не считается ,что он ходил по территории Украины с огнестрельным оружием. Или 3 года или домой.Писец.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныУ жителя Киевщины изъяли арсенал оружия и боеприпасов. ФОТО
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