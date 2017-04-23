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Боятся народу оружие давать.
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На днях в поселке мужика из автомата расстреляли, думаете кто-нибудь что-нибудь нашел?
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Это всё разрещено ! Рожок от автомата спокойно продаётся в магазинах .
Горсть патронов ? И за это семь лет ???
Пашинский стреляет в людей из Глока и только хихикает !
Эта власть берегов уже не видит ...
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Ну , лежит у чувака в схованке гранатка , одна так вообще дымовая , никому не мешает .
Вот если бы он ехал на машине в лесу , увидел другой стоящий автомобиль , и бросил бы её в салон , тогда - да , мелкое хулиганство .
Хотя в случае с Пашинским , так и хулиганки не было , типа , обычное дело .
А он , может быть , хотел рыбу глушить !
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кроме ф1, патронов насыпом и 70 грамм пластида и столько же конопли (тут экспердам авакова, главное - не перепутать))) особого криминала нет..
у можновладцев и прочей гопоты в законе арсеналы оружия и БК побольше будут и не всегда законные..
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Источник: http://censor.net.ua/p437469
Зашибись.А тот пидор ,который сдаваться приходит,но носил при себе боевой автомат.Его отпускают домой .Типа не считается ,что он ходил по территории Украины с огнестрельным оружием. Или 3 года или домой.Писец.
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