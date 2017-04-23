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 Форум Украины(596083)
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Материалы по теме:  Антитеррористическая операция
Теги: боевик (18564) Нацполиция (7041) проверка (452) Донецкая область (4019) блокпост (167)
Тему создал: Цензор.НЕТ

23 боевика задержаны за неделю на Донетчине при проверках на блокпостах, - Нацполиция

За неделю на блокпостах Донетчины задержаны 23 человека, которые подозреваются в участии в незаконных вооруженных формированиях боевиков.

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Когда они не сдаются, то пускай хоть сортир охраняли...
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просачиваются к нам в тыл чтобы ударить в спину. А наши суды и мусора их отпускают...
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родственные души объединяются, чтобы доконать украинцев и Украину.
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Я не знаю, кого они там задерживают, но только отъявленные коллаборанты спокойно оформили в Украине пенсию и теперь сюда за нею регулярно ездят.
Например, некий Глущенко, проживающий в г.Ровеньки ("ЛНР"). Его там каждая собака знает, все время работал в исполкоме. В 2014г.организовывал сепаратистские митинги, вел активную сепаратистскую деятельность.
Сейчас получает две пенсии. В Киеве у него живет сын.
Куда смотрит СБУ?
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Наша власть- это первейший враг украинцев и Украины.
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Откуда информация?
СБУ лично собирает информацию или её ей, в основном, передают граждане?
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А ты сообщил СБУ, что Глущенко получает две пенсии? Нет? Тогда ты - пособник.
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А посмотрим реакцию не только СБУ: ловят ли "мышей" ПФУ,Минсоцзащиты,полиция за наши налоги?
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Лізуть як таракани. Щось я ну чув щоб наші в ДНР перли.
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Олександр Рудоманов Подякуй прикордонникам за видворення Лоліти Мілявської!

1545- безкоштовний номер урядової гарячої лінії.
ukc.gov.ua -сайт.

Залишите там звернення-подяку прикордонникам, які відправили Лоліту назад в Росію за відвідування Криму.

Репост!
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сегодня в на РАБссии был штурм Берлина в Подмосковье.началось ПобедоБесие к 9 мая...
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эти дебилы скоро опять Зимний брать будут, под гламурную тусовку на крейсере Аврора.
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Заходили поведать укропам как на "новороссии" жить хорошо?
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Так они уже прекрасно понимают , что Дырке жить еще от силы пол года , по тому и валят пока есть возможность. Лучше 5 лет на нарах в Украине чем в могиле .Ближе к осени там начнутся массовые зачистки.
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"эти орки наверно за мной едуть., я им до сих пор в кошмарных снах видюсь.
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мочкувати треба зрадників, по тихесеньку, но треба!!!!
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Цензор.НЕТФорум Украины23 боевика задержаны за неделю на Донетчине при проверках на блокпостах, - Нацполиция
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