23 боевика задержаны за неделю на Донетчине при проверках на блокпостах, - Нацполиция

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У студента в петербургском метро нашли человеческие органы в контейнерах https://ria.ru/incidents/20170423/1492906816.html …
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Например, некий Глущенко, проживающий в г.Ровеньки ("ЛНР"). Его там каждая собака знает, все время работал в исполкоме. В 2014г.организовывал сепаратистские митинги, вел активную сепаратистскую деятельность.
Сейчас получает две пенсии. В Киеве у него живет сын.
Куда смотрит СБУ?
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СБУ лично собирает информацию или её ей, в основном, передают граждане?
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1545- безкоштовний номер урядової гарячої лінії.
ukc.gov.ua -сайт.
Залишите там звернення-подяку прикордонникам, які відправили Лоліту назад в Росію за відвідування Криму.
Репост!
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