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 Форум Украины(596083)
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Материалы по теме:  Агрессия России против Украины Подрыв автомобиля ОБСЕ
Теги: безопасность (557) Луганщина (3835) минирование (563) мониторинг (114) наблюдатель (606) ОБСЕ (2469) Донбасс (14239) Хуг Александр (256)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Мы настроены решительно относительно реализации нашего мандата", - замглавы СММ ОБСЕ Хуг

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе решительно настроена работать дальше и примет меры для обеспечения безопасности своих наблюдателей.

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Разве такое бывает, чтобы на войне кто-то подорвался на мине? Просто какое-то злосчастное невезенье
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Победобесие в массы!

С 1 сентября 2017 года в России введут новую школьную форму одежды....
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Не , пошив пусть в севернои Корее заказывает. Один стандарт
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Та будуть "працювати" чи будуть "звертатись"???.................
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та не переживай,для рашки ничего приятного не произойдет
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>той мины (на которой сегодня подорвался патруль ОБСЕ. - ред.) там вообще не должно было бытьИсточник: http://censor.net.ua/n437467

а коцапы с градами и буряты с танками там значит должны быть?
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""Хочу отметить, что той мины (на которой сегодня подорвался патруль ОБСЕ. - ред.) там вообще не должно было быть", - подчеркнул Хуг."

Вот это лупанул чувак.. Валера, та на Донбассе вообще ни одной мины не должно было быть...
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Их что Хуг там поставил по вашему Какие кнемупритензии Он отвечает за своих сотрудников и ему обещали безопасность.Он что не вправе выражать недовольство или требовать наказания виновных?
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Наивный, мины не должно быть......это рузьге мир бля!!!
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Мин не должно быть потому как обещали выполнять требования мониторинговой групы. Это преднаеренный теракт.
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За другие мины он не отвечает а зате что против него это его обязанность.Вы в чёмсейчас его обвиняете или какие у вас к нему притензии?
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Хуг,ты еще пальциком грозно помахай что бы твари дамбаско-руцкие тебя испугались!))) вы такие грозные глухо-слепо-немые)))) когда касается признать что вас грохнули а когда обстреливают нашу територию на ваших глазах у вас небыло возможности все увидеть...так что получили то что заслуживаете
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У тебя какие притензии к нему? Маме своей советуй что делать а не ему он тебе ничего не обязан(((((Расскажи какие вы грозные что позвали за вас заступатся чтобы вы потом хамили((( противно смотреть на вас((((Запомни он там по твоей просьбе а ты за то что он у вас только нахамил и не более((((Это кто получил что заслужил? Это наш врачь у вас получил то что заслужил ? нуи кто ты ищак после этого? На себя мурло посмотри что сам получил((((
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Решительная озабоченность? Это что-то новое.
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Если бы не ОБСЕ, уже давно бы победили и война закончилась.
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нельзя так говорить! А то хуйло напасть может на шыкалад.
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Снос Москвы, причины, последствия...

Я как бандеровец очень хочу снести к Ебеням всю Москву... Но начинать лучше таки с Кремля...
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так кто вам мешает отказатсяРазве вы отказываетесь? вы еще и ООН просите чтобы потом и их обвинить и нахамить(((((
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Статью не открывал, но заголовок полностью соответствует действительности, только добавил бы в заголовок "и если даже она назовётся СССР".
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И банка с медом иногда взрывается, меньше лебезите перед рузьке собаками.
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Це вже як в Америці - хоронять з коврика Прийде час і будуть ці ... босими ногами по склу.
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може я і помиляюсь, але зона Донбасу повинна вже давно бути під доглядом супутників - шпигунів, тому не дивним буде те, що вже відомо хто ту міну поставив і що та падла зараз робить
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Да поймают лугандонцы кого-то из местных. Пару суток на подвале проведут ему соответствующее внушение. Выдадут как диверсанта, заложившего мину в неположенном месте (могут еще объявить украинским диверсантом). И конфликт будет исчерпан
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Насколько оплата члена миссии ОБСЕ меньше оплаты украинского солдата, который каждый день рискует быть убитым во время перемирия с боевиками?...
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Причём тут оплата?и кто радуется смертям ваших солдатМожет Александер Хуг?Они вообщето не солдаты пострадал наш врачь который мог лечить нас а не вас.
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Вооруженная полицейская миссия ОБСЕ могла бы существенно увеличить безопасность СММ ОБСЕ на всей территории Лугандона...
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За вооружонную миссию пока нет речи потому как договорились о прекращении огня и согласие дали все Вы считаете что ОБСЕ открывает огонь?Но у нихнет оружия чтобы нарушать прекращение огня
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О вооруженной полицейской миссии начали говорить почти год назад...
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Нуи что? о прекращении огня говорят три года.Пока есть надежда на прекращение огня никакой полицейской мисии не будет А за прекращение выступают все стороны до единной Вот после этого теракта может чтото и сдвинется потому как это уже вызов международным организациям. и у них появляется право себя защищать.
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Вопросы о том - как убедить ввести вооруженную полицейскую миссию не ко мне...
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минулого разу після боїнгу орда на деякий час принишкла, побачимо зараз що буде
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Это воина дорогуша. Безопасное передвижение на воине- странный термин
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Вопрос скорее всего другои, с кем ОБСЕ так долго договаривались что за 3 года никто не погиб. Удивительно не то что погибли , а то что погибли спустя 3 года и то по случаиности.
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Какая мне разница война или не?т вы обещали нам безопасность.А ОБСЕ там без оружия чтобы вы их убивали Тебя успакоют слова что убивают ваших детей потому что у вас война. Почему ищешоправдания вместо соболезнования?Значит из за того что у вас война убийцев будете оправдывать или к чему такие упрёки?На трансформаторе тоже высокое напряжение но рабочие там работают и если страдают то из за нарушенийтехники безопасности А тут нарушение обещанийв безопасности и наказаниедолжны нести кто отвечает за безопасность.
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Цензор.НЕТФорум Украины"Мы настроены решительно относительно реализации нашего мандата", - замглавы СММ ОБСЕ Хуг
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