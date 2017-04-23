"Мы настроены решительно относительно реализации нашего мандата", - замглавы СММ ОБСЕ Хуг

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Слабоумие и отвага, лишняя хромосома или ген шизофрении.... (Видео) Сегодня люди из ваты берут штурмом Рейхстаг из фанеры...
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С 1 сентября 2017 года в России введут новую школьную форму одежды....
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а коцапы с градами и буряты с танками там значит должны быть?
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Вот это лупанул чувак.. Валера, та на Донбассе вообще ни одной мины не должно было быть...
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Я как бандеровец очень хочу снести к Ебеням всю Москву... Но начинать лучше таки с Кремля...
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О подлости и предательстве мордорцев...
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