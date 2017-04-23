НАБУ опровергло 5 "мифов" о деле Мартыненко. ИНФОГРАФИКА

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Хреновый ты переводчик стрелок !
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В общем на крысме сегодня:
1. Комментарии под видео, где ватница из Феодосии скулит, что жить стало хуже, прелестны: "Мы вас не просили к нам присоединяться. Из-за вас только хуже нам в россии жить стало. И никакие вы не русские - вы предатели. Предали хохлов, предадите и нас при удобном случае. Как говорится, поделом предателям. Надеюсь, получите по заслугам за то, что моя страна из-за санкций по вашей вине катится в ад", "Мы, крымчане, тоже вас не просили. Это пенсы. Без вас реально было лучше, а дальше будет только хуже - и вам, и нам" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/855849604348293120 (скрин и видео).
2. Кизяк-оккупант Евгений Панчук, который помогал захватывать Крым, очень гордится тем, как остановил невидимых бандеровцев голыми руками. Но оккупанты выкинули его за борт. Теперь Панчук жалуется Навальному и говорит: "Крым присоединили, и мы стали хуже жить - всё хуже и хуже. И Крым, вы извините, на хлеб на намажете. Детей вы своих Крымом кормить не будете". Кубанские кизяки назвали своего оккупанта "засланным казачком" https://www.youtube.com/watch?v=IHyFLepD3VQ (видео). Оккупант теперь жалеет о захвате Крыма и начатой против Украины войне. Почитайте его интервью + фото из Крыма и Донбасса http://ru.krymr.com/a/28447267.html
3. Молодая девушка ищет приключений: "Я девушка, мне 23 года. В данный момент живу в Сибири. Родители мои с Крымского п-ва, просто так сложилось, что пришлось уехать навсегда. Хочу переехать к вам, но беспокоит одна ситуация - работа! Как у вас с трудоустройством обстоят дела? Какие зарплаты? По образования я учитель географии". Ответы: "Приезжай лет через 50. Будет всё! И работа, и зп, и востребованность", "Сиди дома, бл@ть", "Приезжай на лето, можно го го танцевать", "10-15 тысяч. Думаю, вас это не устроит", "Понаехали", "1500 час", "Не едь. Работы нормальной нет. Ну как нет - она есть, но за место надо драться на полянке на ножах, иначе не попадешь никуда", "Интересненнько, а что, кроме Крыма ехать некуда, что ли? Почему не Ставропольский край или Краснодарский? Климат тот же, работы больше. Почему никто не едет на Дальний Восток или в Астраханскую область? Крым медом намазан, что ли?", "Уж если переезжать, то езжай лучше за границу - в Финляндию или Швецию, пока молодая", "Автор, я думаю, поняла, насколько приветливые, гостеприимные и, главное, СЧАСТЛИВЫЕ люди живут в г. КЕРЧЬ" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/855864586918121472 (скрин).
4. Севастополь. Поговорил с ватной родней и понял, что они очень хотели россию, но только так, чтобы никто из россии к нам не приезжал. Ватный парадокс.
5. После начала оккупации дороги Керчи превратились в сплошные ямы. Дороги убиваются военной техникой и фурами. Но ватники не отчаиваются - они верят, что после моста всё наладится. А ещё предатели считают, что и до оккупации Крым снабжался из Краснодара: "Всегда мы об этом мечтали - с Кубанью иметь связь. Мы оттуда питались и всё получали от них. У них много овощей и продуктов. Всегда у нас всё было дёшево в своё время". И не ищите логики в этих словах. Кроме того, что они верят, что Крым "снабжался" с Кубани, я уверен, что они верят и в то, что Крым "кормил" всю Украину. А ещё верят словам Гоблина, который обещал накормить всю россию. А ещё у ваты память, как у рыбок, поэтому ватники забыли, как в первые месяцы оккупации ВСЯ Кубань ринулась в Крым скупать украинские дешёвые и качественные продукты. Вата - это диагноз! https://www.youtube.com/watch?v=fgC9Rpx4Lls (видео).
6. В Керчь приплыл речной теплоход-развалюха "Русь Великая" со сбродом рашистов на борту. Денег на хлеб и соль уже не хватило - обещали дать на обратном пути. Зато вата орала "Крымнаш!". Эпическое событие https://www.youtube.com/watch?v=jTVNup2Kf8E (видео). И почитайте комментарии крымчан: "Я всегда думал, что такие корыта только по мелким речкам ходят", "Мдааа, как посмотришь на это корыто 1960 года постройки, так сразу и поймешь, что русь великая", "Реальный конкурент для Квин Мэри 2", "Не, при всем величии, я бы не рискнул", "Построен в 1960 г. в ГДР. Реконструирован в 2013. Класс река-море. Его рядом с Авророй нужно поставить, а не людей на нём возить", "Будем молиться, чтоб эта *РУСЬ* дочапала до Севастополя благополучно. А вообще, сажать в тюрьму надо тех, кто разрешает таким судам работать, а тем более в море!", "Даже плавание вдоль берега для такого корыта просто опасно", "Вместо круизных лайнеров и иностранного туризма - какие-то корыта теперь в морском городе. Печально", "Все те же пергидрольные бабушки, что махали флагами и наполняли памперсы от счастья в 2014. Теперь могут посмотреть на теплоход, не имея возможности на нем прокатиться" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/856096109911003138 (скрин). Вот оно, настоящее величие русни в "Крымнаш". Старое, ржавое, покрытое плесенью и дряхлое, но "великое" в умах одной шестой части земной суши https://twitter.com/SevcityLackyman/status/856084329230946304 (фото корыта).
7. В Ялте оккупанты пытаются выдавить всех частников с круизных линий, работающих вдоль побережья. Владельцы частных судов боятся российских ставленников, поэтому жалуются только анонимно. Этим летом судов станет ещё меньше, а цены - выше http://primechaniya.ru/home/news/aprel_20172/yaltinskaya_gavan_teryaet_korabli_i_passazhirov/ (фото).
8. В Феодосии готовят к открытию кафе "Джокер", которое осенью оккупанты отжали у Ольги Ковган, дочери "депутата" "Единой россии" Виталия Ковгана. А весной 2014 власовскими флагами махали и в "горсоветы" избирались. Домахались и доизбирались. Дебилы…
9. Керчь. Жители Цементной Слободки боятся оказаться бомжами. В помпезно принятых Аксеновым домах жить невозможно: плесень, грибки, всё течёт, дует из всех щелей, а стены из тонкого гипсокартона. А чтобы ватники не сопротивлялись переселению, их старые дома отключают от коммуникаций. Документы на новые квартиры людям не выдали https://www.youtube.com/watch?v=-vqo3DcVMRg (видео).
10. Предатель Александр Талипов шокирован тем, что оккупанты решили уничтожить отжатый аэропорт "Заводское" вместе с аэроклубом. Аэропорт назван в честь Амет-хана Султана и просуществовал более 100 лет. Теперь территорию хотят застроить домами. Строить будет фирма Константинова. Талипов издаёт ватные стоны: "Снова стерпим? Снова дадим этим кровососам привести очередное предприятие к уничтожению? Снова Консоль обогатится на застройке? Извечный вопрос - что делать?" https://twitter.com/KrimRt/status/856110880618053633 (скрин).
11. Ватник в недоумении от крымнашиста Александра Горного: "Такой вид у городка (речь о Судаке) - абсолютно нормально для россии. Где вы видели чистый и современный город в россии, особенно в провинции? Убогость и мусорка - это же везде, это норма, спросите у любого. У меня доча из Волгограда пишет, что по области полная разруха и нищета. То есть Горный хочет, чтоб в Крыму было всё хорошо, когда по всей стране всё засрано? Так не бывает" https://twitter.com/KrimRt/status/856114804603400192 (скрин).
12. Чем наглее ложь, тем охотней в неё верят (с). Мне с пеной у рта ватник доказывал, что "Артек" в Украине не работал, и только благодаря россии заработал. Вот вам и результат работы российских пропагандонов в Крыму. Тут благодатная почва для дерьма в уши.
13. Гуляя по Ялте, не теряйте бдительность. По городу шнырят душевнобольные свидетели НОДа https://twitter.com/KrimRt/status/856121648814206977 (фото).
14. Каждый "уважающий себя" крымский "депутат" должен иметь оберег в виде портрета путина https://twitter.com/KrimRt/status/856175562821423104 (фото).
15. Лолиту Милявскую сегодня сняли с поезда в Конотопе, но отправили не в Нацгвардию, а назад в рашку: "Я в Конотопе, меня в 4 утра сняли с поезда. Я не могу навестить своего ребёнка, который заболел, потому что мне запрещен въезд в Украину. За посещение Керчи в 15-м году". Позже она на кривом украинском языке пыталась объяснить, что она не понимает, почему так происходит, что разъединяют людей. А потом плюнула и высказалась на скрепном: "Короче, вы делаете всё, чтоб я, бл@дь, забыла язык украинский. Вы делаете всё невозможное, чтоб было мирное существование". В заключение добавила, что все её обидчики заканчивают жизнь плохо, т.к. у неё "хороший глаз". Ведьма, поддержавшая войну против Украины, в печали. Я бы этой курве рассказал про разделение семей https://youtu.be/Octl1nOMrHU (видео).
P.S. Крымчанин про предателей на фоне погружения Крыма на самое дно говени: "Когда патриотизм путаешь с дебилизмом, жизнь становится только хуже".
КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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Джордж Оруэлл, "Скотный Двор"
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С вышками Бойко уже разобрались???
Что с зарплатой главы НАЗК за декабрь 2016 в 400 тыс. ???
И что там с квартирой ГройсМэна от тёщи за 680 тыс. у.е. ???
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Задержание экс-нардепа Николая Мартыненко стало очередной лакмусовой бумажкой, показавшей, что борьба с коррупцией в украинских реалиях окончательно превратилась в профанацию.
Почитав реакцию соцсетей на историю Мартыненко, складывается устойчивое ощущение, что социально активная и образованная часть нашего народа, а именно такие и пишут в соцсети на политические темы, восприняла историю с задержанием одной из важнейших персон "Народного фронта" как очередную серию комедийного сериала. Если в отношении предыдущей "крупной рыбы" в сетях НАБУ - главного фискала страны Романа Насирова - звучали комментарии о справедливой каре, которая настигает обнаглевшего казнокрада, то теперь все происходящее комментируется с изрядной долей скепсиса, а то и откровенного сарказма.
Жертве антикоррупционной борьбы никто, разумеется, не сочувствует, но над незадачливыми действиями НАБУ откровенно посмеиваются. Все это разительно отличается от общественных настроений, наблюдаемых при обострениях антикоррупционной борьбы в прошлые годы.
Когда в 2005-м «оранжевая» власть сажала Бориса Колесникова, отношение к этому делу было обусловлено расколом общества на два непримиримых цивилизационных лагеря. Здесь симпатии народа определялись простой парадигмой свой-чужой. Для половины страны Колесников был враг, который должен сидеть в тюрьме, а для второй таким же точно врагом был Луценко, действия которого воспринимались исключительно как преследование по политическим мотивам.
В 2011-м все было точно также, только наоборот, теперь уже Луценко и Тимошенко для половины страны были жертвами мести и политических преследований, а для второй половины - врагами, получающими по заслугам.
Сейчас же понятно, что Революция достоинства кардинально изменила ситуацию. Противостояние свой-чужой по линии пророссийскости или проукраинскости сместилось в плоскость реальной войны достаточно далеко на восток, и коррупция с борьбой за власть имеют к этой линии разлома достаточно далекое отношение. В то же время наметилась новая линия раскола, теперь уже без национального окраса - по линии власть-народ.
Если до революции народ поддерживал своих политиков против чужих, прощая своим очень многое, то теперь вся власть вроде бы как и своя, но на деле оказалась очень далекой и чужой. Слишком мало оказалось позитивных для людей перемен, в том числе и в вопросе борьбы с коррупцией, что приводит народ к естественному и достаточно тривиальному выводу, мол, все они одинаковые.
Что же касается всевозможных новых антикоррупционных органов, то отношение к ним в лучшем случае снисходительное, дескать, учатся ребята работать. В худшем же случае такое же, как и ко всей власти, как к неумелым, непрофессиональным и политически заангажированным. И все откровенные проколы НАБУ, у которого пока ни одно громкое дело не было доведено до конца и которое никак не чурается самопиара на борьбе с коррупцией и не слишком скрывает своих политических симпатий, только укрепляют народ в их мыслях.
Для населения все эти антикоррупционные телодвижения выглядят как борьба равноудаленных от людей политических кланов, за которой пока наблюдать достаточно забавно, но раньше или позже ненависть перевесит скепсис и иронию, а это уже будет прямым шагом к третьему Майдану, который явно не нужен в ближайшее время ни власти, ни гражданам и государству как системе. Есть серьезные и обоснованные опасения, что следующий Майдан при наличии агрессивного имперского соседа страна может и не пережить.
И чтобы не допустить подобного, власти просто необходимо как-то менять подход к борьбе с коррупцией. В приход просвещенного диктатора и сильной руки, которая сможет решительно призвать коррупционеров к порядку и о которой осознанно или подсознательно мечтает большое число украинцев, верится, честно говоря, с трудом. Поэтому власти придется, как минимум в интересах самосохранения, попытаться умерить коррупционные аппетиты самой себя, а антикоррупционерам из НАБУ и НАПК, во-первых, ускоренными темпами набираться профессионализма, чтобы не выглядеть немощным посмешищем в глазах людей, а во-вторых, избавляться от собственных политических симпатий, чтобы преследование коррупционеров не выглядело как сведение политических счетов.
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Самое циничное, что на глазах страны из прожженного вора и коррупционера Мартыненко лепят сейчас святого великомученика. И главную роль в этом играют депутаты, министры и продажные эксперты на службе Народного фронта. С крушением Мартыненко падает и политический проект, по квоте которого он получил на разграбление государственные предприятия.
В урановой промышленности он "зарабатывал" 25-30 процентов откатов, которые оседали на фирмах-прокладках за рубежом. Это деньги, которые украдены у украинских пенсионеров, учителей и врачей. А мандат на воровство Мартыненко получил ценой смертей на Майдане. И это - отягощающие обстоятельства его преступлений, за которые он обязательно понесет наказание.
21 апреля в 21:32
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Каждый, кто поднял голос в защиту Мартыненко - это человек, одобряющий воровство денег у граждан Украины. Почитайте просто, куда тратились средства, выведенные с госпредприятия "Восточный ГОК" на прокладку Steuermann: жене Мартыненко - 50 тысяч долларов за медицинские услуги, дочери Мартыненко - за аренду квартиры в Лондоне 21 тысяч долларов, родственникам Мартыненко - 45 тысяч евро на аренду в Вене, чартерный перелет - 60 тысяч евро. И так далее.
Это деньги, которые украли у украинских пенсионеров и бюджетников. А все эти псевдореформаторы и ложные "еврооптимисты", которые пришли поддержать вора, расписались или в соучастии, или в собственной беспомощности сказать "нет" на окрик своих кураторов из Рады или офиса Народного фронта.
Вчера в 19:02 ·
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Призываю Генеральную Прокуратуру: заявления "поручителей Мартыненко" - считать их явкой с повинной в коррупционных деяниях.
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