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Теги: налоги (2462) налоговая милиция (1289) Ривненщина (610) ГФС (2752)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Налоговики разоблачили на Ривненщине руководителей госпредприятия, не заплативших более 16 млн грн налогов

В Ривненской области сотрудники налоговой милиции разоблачили должностных лиц государственного предприятия, которые при проведении ремонта дорог уклонились от уплаты более 16 миллионов гривен налогов.

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Их не надо специально разоблачать у нас все госпредприятия - вотчина руководителя.
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И что теперь будем делать? Судов в Украине нет, честных прокуроров нет, ни одного вора за решетку так и не отправили, десятки миллиардов украденного и 10 (десять) тысяч гривень возвращенного в бюджет. Затраты на содержание "органов" - свыше миллиарда долларов (!). Остается одно - понять и простить. Да, собственно, так уже все годы "незалежности", - незалежности от совести, ума, человеческого достоинства этой продажной, вороватой, ублюдошной потешной "власти".
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Гімнюки гімнюками. Смердіти в тюрмі будуть.
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Каждый день читаю о громких и очень громких разоблачениях и предотвращениях. Но почему то в бюджет лишь кот накал и то лишь жалких 5100 гривен
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Цензор.НЕТФорум УкраиныНалоговики разоблачили на Ривненщине руководителей госпредприятия, не заплативших более 16 млн грн налогов
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