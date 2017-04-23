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 Форум Украины(596071)
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Тему создал:

БЕРДЯНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ.

На первое апреля мне друзья подарили колбасу «Докторскую», самую популярную во всем бывшем Советском Союзе. На ней была история ее появления. По легенде, по созданию сорта «Докторская» поступил приказ от самого Сталина. Разработкой этой колбасы занимались министерства мясной промышленности и здравоохранения СССР, а впервые сделали на Московском мясокомбинате им. Микояна. Колбаса стала диетическим питанием для больных с соматическими признаками последствий длительного голодания, короче говоря, «доктор прописал» и появилось название «Докторская». На что друзья из Мелитопольского РыбЦеха намекнули о народе Божьем - руссах, которые принимали у себя в гостях первых норманнов, изможденных и опаленных греческим огнем, но закаленных судьбою морских скитальцев. Чем встречали гостей!? Рыбой, известной как продукт питания с незапамятных времен. Древние люди просто на солнце сушили рыбу, обдуваемую ветром. Прямо на костре коптили рыбу, благодаря соли существовало масса разнообразных рыбных блюд. Сегодня меня знакомые из Мелитопольского РыбЦеха угостили копченой скумбрией с головой. Райское наслаждение. Я вспомнил рыбаков без улова, им Иисус сказал: «Ловите!» и они вернулись с богатой добычей. Или Христос накормил несколько тысяч людей несколько штуками хлебов и малым количеством рыбой. Коллектив Мелитопольского РыбЦеха, как семья, прообраз Бога, живет по заповедям Отца. Я очень бы хотел работать в Мелитопольском РыбЦехе. «В доме Отца Моего обителей много… Я есмь дверь: кто войдет Мною, то спасется. Только вера в Иисуса, Сына Божьего, является верой спасающей, с которой можно жить и умирать!».


 
 
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Цензор.НЕТФорум УкраиныБЕРДЯНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ.
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