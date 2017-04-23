МИД о гибели сотрудника ОБСЕ на Донбассе: Россия и террористы пытаются запугать наблюдателей

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Всего на сайте: 231 писатель
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...тока когда энта (ОБСЕ) на первый взгляд хуйня откажется шото там каг бэ, кацапы по раскаленным углям скакать будут
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...вот русский мир разве не гибрид?
...а вата пищит как от натурпродукта
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"С 25-го апреля будет полностью прекращен переток электроэнергии на неконтролируемые территории ... Наши технические службы проводят определенные мероприятия, и с 25 апреля, с 00:00 переток должен быть полностью отключен", - заявил Грицай.!
Ну и,что я вам говорил господа?! Три года вся Украина содержала этих выблядков,убивающих украинских патриотов! ТРИ ГОДА!!! Мы все(!!!)благодаря липецкой скотине,содержали эту территорию!
А они убивали наших детей.
А мы,за счет повышенных тарифов,оплачивали оккупантов. Чтоб им как можно легче было нас убивать.
Порохоботы! Вы скоты!!! Каждый из вас пусть будет проклят. За вашу ненависть к Украине.
Включая тех,кто занимается банерством и блокированием постов,против вашего путлеровского холуя.
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Навіть здогадуюсь хто...))))
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Пишуть ще й як,особливо за гроші. І наші і ольгінські,іх навіть тут добре видно.
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А ведь их предупреждали..
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Однотурові! Як там шоколад б/у? Смачний?
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Читать полностью на http://news.eizvestia.com/news_politics/full/2304-v-doneckom-muzee-istorii-vov-povesili-portrety-geroev-dnr-denis-kazanskij-foto
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але щось в мене тільки й на думці, що "занепокоєння 80го рівня" та "не можна впевнено визначити, що то кулі саме російського походження"...
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Донецкие СМИ периодически будут сообщать о гибели школьников, пастухов и трактористов на минах, оставленных в донецкой земле «старшим братом-освободителем» от «кровавой хунты».
Каким нужно быть больным существом, чтобы заминировать в «ДЫНЫРЫ и «ЛЫНЫРЫ» 30% пахотных полей и сельскохозяйственных угодий.
Российские «отпускники» производили минирование украинских территорий не координируя свои действия с Генеральным Штабом РФ и никому не предоставляли отчетов и карт минных полей.
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Пан ЦЕНЗОР! На цій сторінці з'явилися російськомовні поребрiкi з ФСБ РФ. З ранку тут вже «працюють» тролі з вулиці Савушкіна, 55, яка знаходиться в Банд-Петербурзі і за 11 руб. 80 коп. проклинають, наволочі, Петра Порошенка та Уряд України. Просимо заблокувати блювотину лишнехромосомных «кухарів путiна» - любителів «Глоду» (Боярышника).
Петр Порошенко- маладэц! Тролі отримали нову методичку: залишати на ФБ лайновіділення и ліхословити Президента («Лiпецьк», «Рошен», «Чоколатний», «Цукерки», «Барига», «Пархатий»), Уряд України («майданутиє») та майбутнього Прем'єр-міністра батоно Міхо Саакашвілі («Выгнали из Грузии - выгоним из Одессы» от Дмитрия Голубова»).
Ольгінци, які не знають української мови, за 11 руб. 80 коп. тролят Україну російською мовою:
«однотуровый», «шоколадный заяц», «Вальцман Олигарх Офшорович», «жидобандеровцы», «правосеки», «укропы», «хохлы-фашисты», «нацисты», «фашистская гадина», «националисты», «погань», «бандиты», «хунта», «клика», «киевская сволота», тощо.
Визначити расiйське лайно тролів можна не тільки по запаху, ай за іншими ознаками. Оскільки багато тролів приїхали в Пітер з глухої тайги по «ліміту», то й поганяло у них звірине або пташине, яке закінчується на «ОВ», або на «ЕВ»: «Волков», «Лосев», «Бобров», «Медведев», або «Соколов», «Коршунов», «Грачов».
Щоб приспати пильність укропу на аватарке у тролі поміщена українська символіка, портрет Надії Савченко або просто силует. За місяць після реєстрації на ФБ у нього вже налічується близько п'яти «тисяч друзів».
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