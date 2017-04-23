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 Форум Украины(596071)
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Материалы по теме:  Подрыв автомобиля ОБСЕ
Теги: МИД (4056) ОБСЕ (2465) ранение (1604) Россия (70122) Донбасс (14234) жертва (191)
Тему создал: Цензор.НЕТ

МИД о гибели сотрудника ОБСЕ на Донбассе: Россия и террористы пытаются запугать наблюдателей

Украина призывает Россию обеспечить безопасность наблюдателей ОБСЕ, находящихся в районе линии разграничения на Донбассе.

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Тупое и боязливо воззвание. Только разжигающее аппетит агрессору.
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Та який з вас агресор, так, звичайнісінька бидлота яка вже нікого не залякає )) Навіть за 3 роки за 2 дня до Києва дійти не можете ))
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Запугать ОБСЕ, где часть офицеров ФСБ? Само себя ФСБ не запугает.
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Типа,типа..,и канетчна как Вы выразились им пох. А шо Вы хотели, школа Батенька школа.НКВД,МГБ,КГБ многое опускаю..,но настаиваю-все выпердиши выросли из одной шинели, и отнюдь не из "Шинели" Гоголя.
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ОБСЕ нет дела до школы НКВД и кого подсовывает российская сторона то же. ОБСЕ только докладывает в штаб результаты контроля а в штабе делают анализ по которому выносят решение.Аесли судить по решениям то они все против агрессии РФ.
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Я не о ОБСЕ, им таки да"...нет дела до школы НКВД..." ,я о наблюдателях со стороны засраши, и очень Вас прошу прекратите рассуждать о анализах и аналитиках, просто .., ну не надо.
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А кому вы позволяете расуждать себе и ещё кому? вы круг определяете кому то можно?Вам кто разрешил? я тоже схожу испрашу разрешения.
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МИД немедленно должен их отправить в международный суд ООН К бездипломному генпрокурору,который не увидел в харе рашиста, кремлевское лицо путина-террориста...
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Отправить могут только причастных весь донбас судить никто не будет потому как он в окупации.
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Может специально подорвали,что бы все кроме фсбшников отказались участвовать в миссии.
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...не вопрос!
...тока когда энта (ОБСЕ) на первый взгляд хуйня откажется шото там каг бэ, кацапы по раскаленным углям скакать будут
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...гибрид, он как не крути гибрид!
...вот русский мир разве не гибрид?
...а вата пищит как от натурпродукта
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ОБСЕ не несёт ответственности за сотрудников которых присылает РФ к тому же не мизвестно кто это на снимке ОБСЕ независимая организация и не должна придерживатся никакой стороны. У вас есть уверенность что на снимке европеец?Ну а водителям разрешают носить форму ОБСЕ))))))
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в ЛЭО получили документы от ГП "Энергорынок", которые подтверждены документами с Минтопэнерго и энергетики за подписью министра Игоря Насалика о том, что с указанной даты будет полностью прекращен переток на неподконтрольные территории.
"С 25-го апреля будет полностью прекращен переток электроэнергии на неконтролируемые территории ... Наши технические службы проводят определенные мероприятия, и с 25 апреля, с 00:00 переток должен быть полностью отключен", - заявил Грицай.!

Ну и,что я вам говорил господа?! Три года вся Украина содержала этих выблядков,убивающих украинских патриотов! ТРИ ГОДА!!! Мы все(!!!)благодаря липецкой скотине,содержали эту территорию!
А они убивали наших детей.
А мы,за счет повышенных тарифов,оплачивали оккупантов. Чтоб им как можно легче было нас убивать.
Порохоботы! Вы скоты!!! Каждый из вас пусть будет проклят. За вашу ненависть к Украине.
Включая тех,кто занимается банерством и блокированием постов,против вашего путлеровского холуя.
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А що,бувають ідейні
Навіть здогадуюсь хто...))))
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Проти Бариги за гроші не пише ніхто. А навіщо? Вистачає альтруїстів
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Ото вже не скажіть...
Пишуть ще й як,особливо за гроші. І наші і ольгінські,іх навіть тут добре видно.
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Подорвали и все норм., ниче им не будет, теперь будут на постоянной основе это делать
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Ця "місія" на Донбасі абсолютно не ефективна і затратна. Якщо своїми словами - НІНАЩО НЕЗДАЛА.
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Заехали туда куда не должны.. там где ихтамнет и не должно быть
А ведь их предупреждали..МИД о гибели сотрудника ОБСЕ на Донбассе: Россия и террористы пытаются запугать наблюдателей - Цензор.НЕТ 2297
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Там було два екіпажа. Тож згодом дізнаємось реальну картину
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Тепер європейці підуть і кацапи будуть єдині, хто буде освіщати "звірства кровожерливих бандерівців". Бо наш мінстець не створив досі жодного англомовного інформаційного українського сайту. На наші гроші мінстець воює з конкурентами Офшора.
Однотурові! Як там шоколад б/у? Смачний?
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Как можно говорить про террористов когда в составе наблюдателей есть коцапы.
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Интересно, Пеця и Гнойсман скажут что ето ихние торговые партнеры учинили или нет?
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Естественно, что заложили мину заранее, для ОБСЕ. Как раз под выборы во Франции.
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Они элементарно могли сбиться с дороги. Можно подумать, что вокруг этого Пришиба на каждом перекрестке стоят дорожные знаки. Заложить могли для кого угодно, да и просто так из любви к искусству убивать. Война идет третий год, люди разучились работать, и привыкли убивать.
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Никогда, никогда они не пойдут пешком, а тем более не поедут на красный свет светофора. Опять повторяю, никогда ОБСЕ не поедут по левой дороге, НИКОГДА.
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Нет маршрутов у ОБСЕ их обязанны сопровождать принимающая сторона и обеспечившая их безопасность Ккой смысл мониторить приготовленны места?
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Тогда куда же делось сопровождение? И почему оно не пострадало?
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Могу предположить, что последствия для козломордых будут очень "неприятными" и неожиданными, учитывая нрав Трампа. Ждемс
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Санкции против РФ вы считаете озабоченностью или европейцы должны на кремль бомбу бросить Которой кстати у них нет?
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Для того, чтобы хоть немного прикрыть всю оккупационную сущность выставки и разбавить российских наемников и кураторов местными, в экспозицию добавили фотографии каких-то никому не известных боевиков донбасского происхождения. Но это только подчеркивает ведущую роль российских граждан.Кстати, никаких упоминаний об еще одном российском боевике Стрелкове-Гиркине нет. Его теперь в ДНР приказано забыть. Россия и ее сателлиты и тут не смогли обойтись без фальсификации истории. Бородай есть, а Гиркина нет, хотя именно последний играл ведущую роль на начальном этапе разжигания конфликта.

Читать полностью на http://news.eizvestia.com/news_politics/full/2304-v-doneckom-muzee-istorii-vov-povesili-portrety-geroev-dnr-denis-kazanskij-foto
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Гиркин самый первый герой новоросии которого обещали помнить вечно)))))
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ОБСЕ - это просто филиал ФСБ или ГРУ. Наблюдатели х....три года, что то там фиксируете, толку ноль. Но ползаете по нашим позициям.
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Та вас нужно судить за потдержку ФСБ или ГРУ ведь по вшей просьбе они пришли в Украину.
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Сегодня выборы во Франции. Запомните политики, никто не будет воспринимать нашу страну, если вы будете сидеть на месте и упаковывать свои задницы. От того, что вы будете сидеть и плакать в микрофоны, от этого ничего не прибудет, а может ещё и отнимется. Вы просто факи.
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Плотва научит вас ездить по заранее утвержденному маршруту. Это вам не ВСУ. Шаг в лево, шаг в право- попытка к бегству. Подрывают без предупреждения.
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воно, звичайно, завжди жаль, коли хтось гине. який би обсє-шник чи оонівець це не був.

але щось в мене тільки й на думці, що "занепокоєння 80го рівня" та "не можна впевнено визначити, що то кулі саме російського походження"...
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Российское оружие, доставленное на Донбасс в «гумконвоях» путина еще многие годы будет храниться в схронах. Поскольку «трактористов» и «шахтеров» путина не учили в 2013 году на Селигере науке о минировании, то из московии на Донбасс был прислан спецбатальон православных минеров.
Донецкие СМИ периодически будут сообщать о гибели школьников, пастухов и трактористов на минах, оставленных в донецкой земле «старшим братом-освободителем» от «кровавой хунты».
Каким нужно быть больным существом, чтобы заминировать в «ДЫНЫРЫ и «ЛЫНЫРЫ» 30% пахотных полей и сельскохозяйственных угодий.
Российские «отпускники» производили минирование украинских территорий не координируя свои действия с Генеральным Штабом РФ и никому не предоставляли отчетов и карт минных полей.
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Мы все(!!!)благодаря липецкой скотине...

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Пан ЦЕНЗОР! На цій сторінці з'явилися російськомовні поребрiкi з ФСБ РФ. З ранку тут вже «працюють» тролі з вулиці Савушкіна, 55, яка знаходиться в Банд-Петербурзі і за 11 руб. 80 коп. проклинають, наволочі, Петра Порошенка та Уряд України. Просимо заблокувати блювотину лишнехромосомных «кухарів путiна» - любителів «Глоду» (Боярышника).
Петр Порошенко- маладэц! Тролі отримали нову методичку: залишати на ФБ лайновіділення и ліхословити Президента («Лiпецьк», «Рошен», «Чоколатний», «Цукерки», «Барига», «Пархатий»), Уряд України («майданутиє») та майбутнього Прем'єр-міністра батоно Міхо Саакашвілі («Выгнали из Грузии - выгоним из Одессы» от Дмитрия Голубова»).
Ольгінци, які не знають української мови, за 11 руб. 80 коп. тролят Україну російською мовою:
«однотуровый», «шоколадный заяц», «Вальцман Олигарх Офшорович», «жидобандеровцы», «правосеки», «укропы», «хохлы-фашисты», «нацисты», «фашистская гадина», «националисты», «погань», «бандиты», «хунта», «клика», «киевская сволота», тощо.
Визначити расiйське лайно тролів можна не тільки по запаху, ай за іншими ознаками. Оскільки багато тролів приїхали в Пітер з глухої тайги по «ліміту», то й поганяло у них звірине або пташине, яке закінчується на «ОВ», або на «ЕВ»: «Волков», «Лосев», «Бобров», «Медведев», або «Соколов», «Коршунов», «Грачов».
Щоб приспати пильність укропу на аватарке у тролі поміщена українська символіка, портрет Надії Савченко або просто силует. За місяць після реєстрації на ФБ у нього вже налічується близько п'яти «тисяч друзів».
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Цензор.НЕТФорум УкраиныМИД о гибели сотрудника ОБСЕ на Донбассе: Россия и террористы пытаются запугать наблюдателей
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