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Теги: выборы (21679) голосование (1284) Президент (4446) Франция (1831) экзитпол (138)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Макрон и Ле Пен лидируют в первом туре президентских выборов во Франции, - екзитпол

Бельгийский франкоязычный телеканал RTBF обнародовал данные опроса относительно голосования во время первого тура президентских выборов во Франции.

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Ми у будь-якому випадку розраховувати повинні тільки на себе...
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Оно то так конечно, но представь, что быдлогопник выходит во двор и щимит каждого по отдельности, потому что каждый расчитывает только на себя. Потом он пошел в соседний двор, а там другая политика у жильцов - схватили его сообща и надавали люлей - больше в тот двор не потыкается. Это я образно, как то так.🙂
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Что мы понимаем? Это ты кричал: Не дай боже Трамп?
Пошли вы нахрен ригошоколадные. Вы суки разберитесь у себя ДОМА голосовать
гречкоеды ХРЕНОВЫ!
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Это Вам не 54 % !
У счетовода За раз и медалька на шее . Хорошо , что не галстук ..
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Надо было Охендовского позвать, тот бы все исправил.
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Если страной управляют идиоты, то кто те, кем управляют?...
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ну хоть так....Макрон выиграет во втором туре-это понятно...а вот когда дали результаты по зарубежным округа-я был ,мягко говоря ,удивлен...Меланшон,коммуняка выиграл зарубежные округа....
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Макрон -президент,Ле Пен - утиль!Итоги второго тура голосования.Реванша рашистских ставленников не будет.Французы - демократы по сути.
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да французы коммунисты по сути.....эти коммунистические ребята берут очень много...Макрон сам выходец из коммунистического болота....ну уж получше будет для Украины,чем Лепениха-подстилка хуйловская....
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Порошенко призвал французов выбрать правильного президента и пригрозил больше не брать у Франции кредиты, если они выберут Ле Пен или Фийона
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Ле Пен наш? Жирик поди уже шампусик приготовил.
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Потому, что мир глобален и при выборе Ле Пен во Франции пойдут протесты сильнее американских. У меня есть партнеры во Франции по работе. Имею право заморачиваться?
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О как Хуйло подсуетился ...Эта кремлевская сука лидирует в первом туре ..Ну ну , далi буде
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Блин! Обратно грабли привезли наши недоумки с США. Сейчас по всех каналах про
Ле Пен гадости травят . А ЕСЛИ ОНА СТАНЕТ ПРЕЗИДЕНТОМ??
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Нам главное обгадить.
Кого из наших правителей не обгадили за последние 100 лет?
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В Биробиджане начались столкновения между Росгвардией и рабочими (ВИДЕО)
Cьогодні о 18:15 GuildHall
Как сообщил следственный комитет России в Биробиджане возбуждено угловное дело по факту факту применения насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти.
Однако, как сообщили журналисты газеты «Время Биробиджана» речь идет о весьма серьезном инциденте, столкновении между местными рабочими и сотрудниками росгвардии.
Все началось с того, что сотрудники Росгвардии выбили рано утром дверь в квартиру местного активиста Ивана Проходцева, который является организатором антикоррупционных митингов в Биробиджане.
Одновременно силами Росгвардии была захвачена производственная база, принадлежащая Проходцеву. Группа рабочих предприятия отправилась к дому Проходцева, чтобы получить информацию о том, что происходит.
Там они увидели, что силовики избивая выволокли из дома сына Проходцева и затащили его в автомобиль, где продолжили избивать. Рабочие попытались прекратить избиение и освободить молодого человека, но сами были избиты сотрудниками Росгвардии.
Весть об инцинденте мгновенно разлетелась по городу и на помощь избитым рабочим подтянулись их коллеги с предприятия, началось побоище, которое стало невозможно скрыть.
В настоящее время обстановка в Биробиджане - напряженная. Огнестрельное оружие пока не применялось.
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Если Ле Пен, то её Олланд привёл своей политикой открытых дверей: черножопый халявщик цыган и на-глобализме-ебанутый-европеец - братья навек..
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Голоса Фийона во втором туре уйдут Макрону,, голоса левых ему же.
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почему?голоса левых -согласен...а голоса Фийона то почему?
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Ваши бы слова да Богу в уши.

ХЗ чем дышит тот Макрон, но ЛюмПен известно чем дишит и у кого на подсосе.
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а я за Ле Пен!
если её выбирут, то увидите как она хуйла через х...й кинет! а она таки кинет! если канешно её выберут...
кремлёвские хрущи снова будут лакать шампанское, а потом - жариться на сковородке от очередных санкций. такое уже было. уже не интересно, но по прежнему - смешно.
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Странные мы.
Боремся с наследием социализма, и радуемся когда социалисты у власти (Франсуа Олланд).
Голосуем за национализм, и опасаемся что победят националисты (Ле Пен).

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Козломордые ! Открывайте шампвнь за Ле Пен .У вас карма ебанутая .
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Интересно, французы до конца осознают за кого они голосуют..?
Макрон и Ле Пен лидируют в первом туре президентских выборов во Франции, - екзитпол - Цензор.НЕТ 441
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А жирик кремлевский шампанское уже приготовил наверное на случай победы липенши.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныМакрон и Ле Пен лидируют в первом туре президентских выборов во Франции, - екзитпол
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