Макрон и Ле Пен лидируют в первом туре президентских выборов во Франции, - екзитпол

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Пошли вы нахрен ригошоколадные. Вы суки разберитесь у себя ДОМА голосовать
гречкоеды ХРЕНОВЫ!
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У счетовода За раз и медалька на шее . Хорошо , что не галстук ..
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Ле Пен гадости травят . А ЕСЛИ ОНА СТАНЕТ ПРЕЗИДЕНТОМ??
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Кого из наших правителей не обгадили за последние 100 лет?
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Cьогодні о 18:15 GuildHall
Как сообщил следственный комитет России в Биробиджане возбуждено угловное дело по факту факту применения насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти.
Однако, как сообщили журналисты газеты «Время Биробиджана» речь идет о весьма серьезном инциденте, столкновении между местными рабочими и сотрудниками росгвардии.
Все началось с того, что сотрудники Росгвардии выбили рано утром дверь в квартиру местного активиста Ивана Проходцева, который является организатором антикоррупционных митингов в Биробиджане.
Одновременно силами Росгвардии была захвачена производственная база, принадлежащая Проходцеву. Группа рабочих предприятия отправилась к дому Проходцева, чтобы получить информацию о том, что происходит.
Там они увидели, что силовики избивая выволокли из дома сына Проходцева и затащили его в автомобиль, где продолжили избивать. Рабочие попытались прекратить избиение и освободить молодого человека, но сами были избиты сотрудниками Росгвардии.
Весть об инцинденте мгновенно разлетелась по городу и на помощь избитым рабочим подтянулись их коллеги с предприятия, началось побоище, которое стало невозможно скрыть.
В настоящее время обстановка в Биробиджане - напряженная. Огнестрельное оружие пока не применялось.
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ХЗ чем дышит тот Макрон, но ЛюмПен известно чем дишит и у кого на подсосе.
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если её выбирут, то увидите как она хуйла через х...й кинет! а она таки кинет! если канешно её выберут...
кремлёвские хрущи снова будут лакать шампанское, а потом - жариться на сковородке от очередных санкций. такое уже было. уже не интересно, но по прежнему - смешно.
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Боремся с наследием социализма, и радуемся когда социалисты у власти (Франсуа Олланд).
Голосуем за национализм, и опасаемся что победят националисты (Ле Пен).
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