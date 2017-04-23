Безопасность и свобода передвижения миссии ОБСЕ должны соблюдаться, - Столтенберг

Григорий Барковский 5bc4f112
, vera Rom
, лютый
, Ksenia VB
, Прощай немытая раССея
, чтец
, Игорь Хирскл
, sigsauer
, Alexander Frank
, курвиметр
, ВКЛ_это_мы_01
, Elena Italenna
, хочется сказать
, Геракл Платонович
, Александр В f3192230
, Saramat
, Чуб
, Альфред Соломонович
, Kenzo 065c7258
, Э2рд
, Мен мен
, sulima ivan
, Степан Андрійович
, Огусто
, Женя-Женя
, Панько Недобрий
, Alexandr Slavich
, Ринат Амедов
, Ali Hasan
, Kirim Ukrainali
, myroslav makar
, Iei Jd
, Shtolz
, Aivars Strods
, cthutq dfcz
, Богдан Подзізей
, Назар Сильченко 3ddb1cc4
, jgbjhgdlnbklcbndhd
, alex1919
, Александр Малышенко
, Олег Мандрівник
, Yuriy Yurieff
, Ars UA
, Раиса Ленфер
, Ольга Мартынюк b6557456
, Толя Барклай
, Савва Никифорович 5725ddad
, Irada
, Alex Fahrer
, belge
, Игнатьев Фион
, свободный человек b4fbfe90
, Igor Lemke dd5e2437
, Душелюб Душелюб
, Garsia UA
, Zushaua
, BaktriyaKavkaz Kavkaz
, Другua
, merabik.topar Fox
, borodas
, сам прихожу
, Rjr
, Sirozha Sergeeff
, TheTerralegion .
, Michail Viktorovich
, Vadym Tsyrkalyuk
, Путин Ухожуков
, Алексей Носов d8330900
, Gyro
, Дід Василь
, Valentin Kornilov
, V Malina
, Pavlo Dudra
, Alex Lem
, Антонина Бернат
, Борис Маркони
, Senator S 01a656ec
, Олекса Засядьвовк 970ade85
, Tcvetana Goncharova
, Евгений Бабенко ba1b42d2
, Agneshka
, Unleashed
, Aviso Hela2007
, Tramo Ntana
, I Am 644f2298
, МГМ
, larisa890
, Боцман
, Иван Иванов 1f0e171f
, govtva
, Ivan Pidbujpata
, ааабббввв
, Стрелок
, Алекс Фибер
, frosch
, винтовка
, uanik
, Shutterstock Fotolia
, Дмитрий Ч
, Alex Magic
, МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
, Вова Индюков
, Виктор Олегович
, Леонид Днепр
, Ybaldy
, Александр Тихий
, Vladimir Rentyuk
, Tata Parasolka
, Yuriy Voloshkevych
, vad
, SergeL
, Privet Kastrulegolovim
, Александр Украинцев
, Maxim Ak-Murza
, Oleg Maslov Almarusa
, Valeria Bartok 9edd6a5b
, виталий луцюк 030674cb
, Fayna Ukraine
, Сергей Карпов 26060d60
, Frol Fedoroff
, Володимир Горбатько
, Гуцул Рой
, Василий Гончаров
Григорий Барковский 5bc4f112, курвиметр, Геракл Платонович, ВКЛ_это_мы_01, Игорь Хирскл, sigsauer, Альфред Соломонович, Мен мен, Elena Italenna, Александр В f3192230, Kirim Ukrainali, Чуб, Alexander Frank, лютый, sulima ivan, Александр Малышенко, чтец, Yuriy Yurieff, Ars UA, cthutq dfcz, Панько Недобрий, Огусто, Толя Барклай, Ali Hasan, Ринат Амедов, belge, Э2рд, Ksenia VB, Zushaua, Другua, Garsia UA, Ольга Мартынюк b6557456, Дід Василь, TheTerralegion ., Антонина Бернат, Irada, Прощай немытая раССея, Pavlo Dudra, Алексей Носов d8330900, Tramo Ntana, Женя-Женя, Unleashed, Tcvetana Goncharova, V Malina, Душелюб Душелюб, хочется сказать, Ivan Pidbujpata, Senator S 01a656ec, Saramat, Tata Parasolka, виталий луцюк 030674cb, Сергей Карпов 26060d60
Всего на сайте: 175 писателей
"Политики, которые обещают неизбывные райские чертоги, популисты - которые говорят, что нужно только проголосовать за них - похожи на клоунов, которым верят люди. Надо относится к власти как работодатель к наемным работникам, которым поставлено задание - создать государство, ориентированное на благополучие каждого гражданина. На свободу слова, журналистов и СМИ, потому что мы имеем право знать, что происходит в стране. На справедливый суд. На демократию.
Политики эксплуатируют тезис - всего сразу не сделаешь, нам нужны годы, потому что изменения происходят очень медленно и постепенно, на это нужно время, усилия, деньги. Я хочу категорически этому возразить Изменения происходят или быстро - или никогда. Люди или ощущают их за считанные месяцы, за первый, второй, третий год - или они убеждаются, что тут изменений ждать не стоит. И подобный медленный темп только консервирует отсталость, взяточничество, неэффективность, непрозрачность власти. И это значит, что тут никто ничего изменять не собирается - потому что для них это не выгодно. И нам ничего не остается, как требовать изменений немедленно - здесь и сейчас!
Украина - мировой аутсайдер, потому что она как жаба сидит в своем болоте и дальше этого болота ничего видеть не хочет. А нам нужно, что бы эта жаба совершила цивилизационный прыжок. Как Сингапур. Как Южная Корея. Как Тайвань. Войны, отсталость, коррупция, внешние и внутренние угрозы только мобилизовали эти страны к цивилизационному рывку.
Это и Грузия. Я был там в 2003 году. Страна, где не выплачивали пенсий, где люди голодали, где не было электричества. Где были полностью дискредитированы политики. Страна с утраченнойтретью территорий. И эта страна продемонстрировала прыжок, рост экономики и демократии, который нужен и Украине ".
Знаете, кто и когда произнес эти правильные слова? Петр Порошенко! В октябре 2013 года. Выступление на TEDх в Ивано-Франковске. Доклад «Что именно нужно Украине сегодня?»
«Порошенко образца 2013 года выносит приговор Порошенку нынешнему, образца 2017 года. Я знаю, в чем секрет. Это враги его подменили. Сразу после инаугурации. Просто сейчас на Банковой сидит другой человек», - так прокомментировал это выступление Порошенко политолог Сергей Гайдай, который и выложил видео с ним у себя в Фейсбуке.
Хочу поправить Гайдая. Петра Алексеевича «подменили» не «сразу после инаугурации» (июнь 2014 года), а вступил в сговор с преступным бывшим режимом он еще в марте 2014 года в Вене.
Цитирую один из пунктов «СПИСКА ПОРОШЕНКО»:
«31. На состоявшемся в Вене 30 апреля 2015 года заседании суда по экстрадиции из Австрии в США украинского олигарха Фирташа прозвучали важнейшие показания самого Фирташа и бывшего главы администрации президента Левочкина.
По их словам, на тайной встрече в столице Австрии весной предыдущего года была достигнута договоренность приложить совместные усилия с целью не допустить победы на будущих президентских выборах в Украине Тимошенко. По результатам этих переговоров были подписаны некие «конфиденциальные обязательства».
Таким образом, весной 2014 года состоялся, по сути, тайный сговор, в котором кроме Порошенко и Кличко приняли участие бывший главный спонсор Януковича олигарх Фирташ и бывший глава администрации президента Януковича Левочкин. При этом Порошенко не мог не знать, что Фирташ является человеком, который больше других ограбил Украину во времена президентств Януковича и Ющенко. Также Порошенко не мог не осознавать, что Левочкин являлся одним из наиболее активных пособников Януковича в совершенных им многочисленных преступлениях (включая конституционный переворот, сдачу России Севастпополя, «посадки» Луценко, Тимошенко и т. д.). Также очевидно, что Фирташ с Левочкиным вступили в сговор с Порошенко и помогли ему победить на выборах отнюдь не для построения «светлого будущего» в Украине».
Ну а в действительности Порошенко никто не подменял. Он каким всегда был, таким и остается. Просто в том своем выступлении - в октябре 2013 года - Порошенко привычно для него врал. Он и сейчас произносит пылкие и правильные слова, но реально делает совершенно противоположное...
Мишель ПРОРОК
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Так им и сказал что они должны.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
18+ День пИтуха Русские Пацреот
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А так то в влади свої шкурні інтереси. Мінстець працює тільки на внутрішньому інформаційному фронті для зміцнення влади офшора і його незамінних друзів.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Но не успел Кириллов выпить как к столику буквально подбежал взволнованный Йенс Столтенберг - самый перспективный агент под кодовым именем Стеклов. (И это вовсе не преувеличение: так, отец Йенса - Торвалд Столтенберг - был лидером правящей Народной рабочей партии Норвегии)
- Это наша последняя встреча, - зло бросил Йенс.
- Что случилось, мой друг? - Кириллов улыбнулся, но потом моментально понял, что парень не шутит.
- Вы продали меня! - прошипел Йенс, готовый лопнуть от ярости. - Я говорил, что мы будем только встречаться и беседовать, только добровольная помощь, что я нигде не буду фигурировать, а вы завели на меня досье?! Агент Стеклов?! Какого чёрта, я вас спрашиваю?!
Ответить
Ответить
Могерини - воспитанница итальянской компартии.Внезапно, комсомолка.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить