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Материалы по теме:  Пьяные за рулем
Теги: Одесса (5501) пьянство (740) прокурор (927)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Военный прокурор Яровой попался пьяным за рулем и устроил потасовку с патрульными в Одессе, - "Думская". ФОТО

Минувшей ночью на Генуэзской улице в Одессе патрульные полицейские остановили автомобиль Honda Civic, за рулем которого находился сотрудник военной прокуратуры Южного региона Сергей Яровой в состоянии алкогольного опьянения.

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Меланшон???????????этот коммуняка?будет сюрприз для всех если Меланшон выйдет во второй тур......
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Или наградят, или на повышение пойдет. Народная примета.
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Уже в Киев перевели. В центральный аппарат...
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Немедленная отставка этого позорного прокурора -пьяницы.Много пьяни у нас сидит на госдолжностях. Это показатель неэффективности власти и ее нежелании реформироваться.
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Только не у нас. Следующий Майдан должен быть судейско-прокурорский.
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Ну, выпил малеха... Дал по зубам, кому следует... Но, он же прокурор!... А те, кто? Мыши, пардон, крисы...
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Много работал, вот и результат... У нас по заслугам каждый награжден...
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Так,кто берет на поруки Ярового? Недорого))))
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мусора попали конкретно. плокулол скорей всего родыч клана то шокотварей . теперь хлопцев прессовать будут и заставят извиняться нужно попросить трампа что бы ввел санкции на наших барыг. их не так много. бо победы стране не видать
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ПОМНИТЕ . КАК ПАШИНСКИЙ ГОВОРИЛ. ? ЕХАЛ СНЯТЬ СТРЕСС. НАЕХАЛ НА ЭЛЕКТОРАТ. СО СВОЕГО СЕЛА. - пострелял. ..поймите нервная работа.. а тут военпрок с зоны АТО.
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Отпустить !!!,Наградить !!!Копов наказать !!!
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Це має бачити кожний українець!!!

https://www.youtube.com/watch?v=9iZIJZLqsSY
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а опублікували зараз... не зійшлись... не вийшло так би мовити, корупційної гармонії.
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Ну поймите этих гребанных мразей, ну нет у них денег на такси, Ну нет и все тут! зачем такси если и так им ничего не будет.
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Ему можно он прокурор....всем кто прокурор все можно...
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Исключительно в нашей стране .
Или уже не нашей ?
Оффшоренко её ещё не продал , никто не в курсе ?
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Ну и че. Опять полицианты выгоаор получат. Как и из за судьи. Вот вам и реформы. Авакоа ау. Хвати Скрипку кошмарить. Делом займись. Барыга.
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По результатам проверки будет решен вопрос о привлечении его к ответственности.
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не удивлюсь, если никакого "привлечения к ответственности" не будет..........
Хотя всякое возможно и военный прокурор Яровой получит (как минимум) хороший головняк
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Цей прокурор в принципі ні за що не повинен хвилюватися, за такі дрібні проступки з прокуратури не звільняють. От якби він на Порошенко матеріали в суд приніс, то з роботи полетів.
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шо вы хотите? "бухло в комфортауне в кредит на 25 рокив". по радио передают. каждые пять минут
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його шеф в якомусь там Франкфурті ващє по чєлюстям мєнтам надавав
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Ярового перевести в Генеральную прокуратуру, замом Луценко.
Такие кадры на вес золота.
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во-во, не развесили в своё время( бля! была же такая возможность!) эту наволочь на каштанах и столбах - теперь будем мучаться до третьего Майдана.
сразу всё нада правильно делать, шобы потом не переделывать себя матеря!...
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВоенный прокурор Яровой попался пьяным за рулем и устроил потасовку с патрульными в Одессе, - "Думская". ФОТО
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