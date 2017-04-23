"Это преступление должно быть расследовано, а виновные обязательно наказаны", - Порошенко о подрыве автомобиля ОБСЕ

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Всего на сайте: 175 писателей
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...як бы ты знав скилькы корысти вид твоейи слыны тягучойи...
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...корысти як вид слыны тягучойи
...могу для тупых ишшо, ТРЕТИЙ раз т.с.
...и ишшо раз!
...у нас война!
...противник силен!
...шапками их хуй закидаешь!
...ура! Мы победим дорого обойдется!
...любителей анонировать в электромясорубку - вэлкам!
...победа любой ценой? Может так стать что эта победа достанется только мертвым
...кацапы тают как весенний лед, их кончина неизбежна и положить половину патриотов для ускорения прцесса, шоб отсидевшейся русне в Украине приплыло счастье ?
...супер!
...я кагбэ ипаль такой расклад!
...кто шибко вумный, шустрый, кому нужно срочно и результ, так ради Бога! Вперьёд в рашу и подорвите хоть хде, хоть какую трубу... слабо?
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По имеющимся данным, они съехали с утверждённого маршрута и передвигались по непроверенным дорогам.
Подорвавшийся на фугасе в Луганской Народной Республике экипаж наблюдателей ОБСЕ отклонился от основного маршрута и двигался по второстепенным дорогам, что запрещено мандатом СММ. Об этом Лайфу сообщили в силовых структурах ЛНР. В результате подрыва на противотанковой мине один человек погиб, ещё один был ранен.
- При следовании двух экипажей СММ ОБСЕ по маршруту Славяносербск - Сокольники в районе населённого пункта Пришиб произошёл подрыв одного автомобиля наблюдателей, в результате один представитель миссии погиб, один получил ранение, - рассказали Лайфу.https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1001332/podorvavshiiesia_na_fughasie_nabliudatieli_obsie_narushili_mandat_orghanizatsii
Луганда как всегда обосрались скрепно, ватно,жидко.
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...откуда вас дебилов приносит хай вам грэць
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...вау!
...предупреждаю пидаров, я не порохобот!
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Когда пёрнул в океане:
Пузыри и мощный гул
Разогнали всех акул!
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Я не знаю уже, когда Порошенко прав , а когда виноват. У меня уже любые его действия вызывают стойкую тошноту.
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...это политика и дипломатия как внешняя, так и внутренняя
...хер он вообще куда выскакивал, но ты ж тугорыбка, был бы повод пузырь ротом пукнуть
...ты кроме ручного доения члена и устройства маминых трусов пытался разобраться в основах физики нейтронов?
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...кацапам, подкацапникам и пиДАрасам ! Я не порохобот!
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...хочеш шоб замисть 3 на добу лягло 3000?
...а з нымы ще 6000 громадян?
...ты моском крутый як гимно в змятку
...добре пыздиты колы нэ робыты
...москалив нихто нэ боиться, алэ 100 москалив нэ варти сльозинкы малэнькойи дытынки козака!
...звиняй поценятко, я нэ вынный
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Однак відповідати однозначно будуть.
Недарма зараз мусується питання про вплив РФії на президентські вибори.
Готується адекватна відповідь.
При загостренні подій на Сході РФія не зможе забезпечити дієву допомогу КНДР., бо зав"язла в Україні. І може, накінець, один народ об"єднається в одну країну. Ця відповідь буде гідною Путіну "миротворцю"!
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щоби збити напругу, адже відповідати будуть усі громадяни, що мешкаютбь на паРаші.
Відповідь буде тепер не тільки від США але й від Германії та Великобританії.
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Чуть не проиграл бутылку виски, Поспорил тут с одним упоротым Порохоботом, что не позднее сегодня Мармелад обязательно что-то "пукнет". Типа "Вже ніколи...." або "Я вітаю... (засуджую)!"
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...для справки: гонздзоля - говняный окатыш около ануса часто висящий на волосне и образующийся от ненадлежащего вытирания жопы
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