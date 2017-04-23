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Материалы по теме:  Подрыв автомобиля ОБСЕ
Теги: ОБСЕ (2459) Порошенко (12752) Президент (4446) Донбасс (14224)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Это преступление должно быть расследовано, а виновные обязательно наказаны", - Порошенко о подрыве автомобиля ОБСЕ

Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования в связи с гибелью наблюдателя ОБСЕ на Донбассе и призвал к расследованию данного инцидента.

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Сьогодні на Донбасі загинув один український військовослужбовець, ще троє отримали поранення. І особливо ніхто в місії ОБСЄ з цього приводу не засмучений. Мені байдуже що з цієї місіей буде і скільки її членів загине, від неї все одно немає ніякої користі.
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...ой!
...як бы ты знав скилькы корысти вид твоейи слыны тягучойи...
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Будь ласка, просветите, скільки користі, я з задоволенням вас послухаю
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...харит, но отвечу!
...корысти як вид слыны тягучойи
...могу для тупых ишшо, ТРЕТИЙ раз т.с.
...и ишшо раз!
...у нас война!
...противник силен!
...шапками их хуй закидаешь!
...ура! Мы победим дорого обойдется!
...любителей анонировать в электромясорубку - вэлкам!
...победа любой ценой? Может так стать что эта победа достанется только мертвым
...кацапы тают как весенний лед, их кончина неизбежна и положить половину патриотов для ускорения прцесса, шоб отсидевшейся русне в Украине приплыло счастье ?
...супер!
...я кагбэ ипаль такой расклад!
...кто шибко вумный, шустрый, кому нужно срочно и результ, так ради Бога! Вперьёд в рашу и подорвите хоть хде, хоть какую трубу... слабо?
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А вот что вещают сру ресурси:

По имеющимся данным, они съехали с утверждённого маршрута и передвигались по непроверенным дорогам.
Подорвавшийся на фугасе в Луганской Народной Республике экипаж наблюдателей ОБСЕ отклонился от основного маршрута и двигался по второстепенным дорогам, что запрещено мандатом СММ. Об этом Лайфу сообщили в силовых структурах ЛНР. В результате подрыва на противотанковой мине один человек погиб, ещё один был ранен.
- При следовании двух экипажей СММ ОБСЕ по маршруту Славяносербск - Сокольники в районе населённого пункта Пришиб произошёл подрыв одного автомобиля наблюдателей, в результате один представитель миссии погиб, один получил ранение, - рассказали Лайфу.https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1001332/podorvavshiiesia_na_fughasie_nabliudatieli_obsie_narushili_mandat_orghanizatsii

Луганда как всегда обосрались скрепно, ватно,жидко.
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Так может сам поможешь?Или "торговых партнеров" попросишь?
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Чому Петро не співчуває при загибелі воїнів ЗСУ на передовій? Чому не вимагає покарання їхніх вбивць?
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Тому, що за них Європа грошей не платить, на відміну від спостерігачів ОБСЄ, які катаються на броньованих автомобілях за гарну зарплатню і складають доповіді вигідні росії.
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Леоніде-Друже ! Я вже давно зрозумів , що за нерпа той ляксєїч.Не переживай ти так.
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В центре Европейской столицы Киеве было расстреляно больше ста человек, сотни раненных, сотни пропавших безвести которых пытаются спихнуть на войну. За 4 года, Карл, никто за ето не ответил.
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...бля! ты спишь с ним, или с с его женой, тебе она кончая сообщила шо он не спивчувае?
...откуда вас дебилов приносит хай вам грэць
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А чтож ты не пускаешь пену когда воины гибнут?И даже петух пархатый не хочешь наказывать виновных.Закрыл бы хавало.
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Приветствую Дружище,рад тебя видеть и слышать
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...рыги в экстазе?
...вау!
...предупреждаю пидаров, я не порохобот!
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На Майдані вбили 100 громадян України . Ніхто не розслідує , нікого не карають
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Пусть Педра возьмет боевиков на поруки.. По-моему,это нынче очень модно
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Расследование будет длиться несколько ЧАСОВ?
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Не дурак был дядя Ваня,
Когда пёрнул в океане:
Пузыри и мощный гул
Разогнали всех акул!
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Выскочил соболезнования высказывать. А где соболезнования погибшему сегодня воину? Или тебе только до ОБСЕ дело есть? Кроме того, ОБСЕ знали, на что шли, да плюс это подкреплено высокой зарплатой и сто процентов всевозможными гарантиями, контрактами, страховками с последующими компенсациями. Это тебе не 'стоять и не провацировать' за двести долларов в месяц, а потом горе семье или калечество и бегания по кругу с просьбами помочь , и волонтерами, собирающими на операцию.
Я не знаю уже, когда Порошенко прав , а когда виноват. У меня уже любые его действия вызывают стойкую тошноту.
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...по большому счету, это работа АП!
...это политика и дипломатия как внешняя, так и внутренняя
...хер он вообще куда выскакивал, но ты ж тугорыбка, был бы повод пузырь ротом пукнуть
...ты кроме ручного доения члена и устройства маминых трусов пытался разобраться в основах физики нейтронов?
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Он уже как клоун. Всё ровно на оборот как он говорит на деле.
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Пеця Офшоренко, чья бы мычала. Ты помалкивай, ето твои торговые партнеры подорвали машину ОБСЕ. Если начнут раскручивать то цепочка до твоего двора в Испании приведет...
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Все знают.Петр ляксеич сказал,сделал.Выполняет все шо обещает. Самый чесный президент из всех,шо Украиной керували.Поэтому я ему не верю.
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За два дня в ВСУ трое погибщих - Пэте пох. Зато тут сразу пиариться ломанулся...
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...на твоем месте следовало б написать шо петя рад шо трое погибло, и соболезнование выглядело б круче
...кацапам, подкацапникам и пиДАрасам ! Я не порохобот!
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Ну хорошо, не порохобот, просто недоумок
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Сука пирхата, а наші хлопці кожного дня голови кладуть, і лиш одна суха статистика. Думає падло, що народ з усим звикнеться....... .
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...поценятко! думаеш мокра стата краще?
...хочеш шоб замисть 3 на добу лягло 3000?
...а з нымы ще 6000 громадян?
...ты моском крутый як гимно в змятку
...добре пыздиты колы нэ робыты
...москалив нихто нэ боиться, алэ 100 москалив нэ варти сльозинкы малэнькойи дытынки козака!
...звиняй поценятко, я нэ вынный
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Москалі знову за старе "ихтамнет", "самдурак".
Однак відповідати однозначно будуть.
Недарма зараз мусується питання про вплив РФії на президентські вибори.
Готується адекватна відповідь.
При загостренні подій на Сході РФія не зможе забезпечити дієву допомогу КНДР., бо зав"язла в Україні. І може, накінець, один народ об"єднається в одну країну. Ця відповідь буде гідною Путіну "миротворцю"!
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Так должны быть наказаны как ты барыга наказываешь своих корешей подельников и даёшь им сбежать.
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пусть голубан и аброськин раследуют..их дружбанов по сепаратизму работа!
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Москалі активно зажовують інформацію про загибель спостерігача......
щоби збити напругу, адже відповідати будуть усі громадяни, що мешкаютбь на паРаші.
Відповідь буде тепер не тільки від США але й від Германії та Великобританії.
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Мой попугай в состоянии дать такие указания...
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Ху! Ну, слава тебе Господи!!! А я уже было думал, что промолчит Мармелад и не отметится!
Чуть не проиграл бутылку виски, Поспорил тут с одним упоротым Порохоботом, что не позднее сегодня Мармелад обязательно что-то "пукнет". Типа "Вже ніколи...." або "Я вітаю... (засуджую)!"
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...имею честь предположить судя по вашей осведомленности, что вы сударь, есть жопная гонздзоля нашего прызыдэнта
...для справки: гонздзоля - говняный окатыш около ануса часто висящий на волосне и образующийся от ненадлежащего вытирания жопы
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Никто никого не найдет,если подрыв на мине.Петя скажет коллоборанты-сепары подорвали,а те свалят на партизан.И в пример приведут героя Украины жемчугова,которому петя дал награду грубо говоря как партизану,борцу за освобождению Донбасса, производившему подрывы.Вот если бы видеосъемка ,или свидетели очевидцы не подставные нашлись,как мины закладывали ,то да шанс есть.А так могут накрутить шо хошь ребята.Вон, лучшие силы фбр кинули на дело Шеремета в помощь своим ментам,а толку ,ноль без палочки.Хотя безотказный вариант есть всегда .Агенты кремля.
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надо дать орден"дружбы между народами США И УКРАИНЫ. им. Ярослава Мудрого". если нет . то учредить.. и антошка подсказал что и Великобританию можно присоединить. .
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З 25 квітня Луганське енергетичне об'єднання припинить поставки електроенергії на непідконтрольні Україні території ОРЛО.
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минский сходняк ,начал убивать контролеров,которые за три года не видят массового убийства украинцев и того.что этими убийцами есть проплаченные и вооруженные рашистом террористы..
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Цензор.НЕТФорум Украины"Это преступление должно быть расследовано, а виновные обязательно наказаны", - Порошенко о подрыве автомобиля ОБСЕ
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