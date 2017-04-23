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Материалы по теме:  Оккупированные территории - Крым и Донбасс Подрыв автомобиля ОБСЕ
Теги: авто (4265) взрыв (3976) ОБСЕ (2459) смерть (4800)
Тему создал: Цензор.НЕТ

В ОБСЕ рассказали подробности взрыва: бронированный автомобиль подорвался на подконтрольной боевикам территории

Шестеро патрульных ОБСЕ двигались на двух бронированных автомобилях в районе поселка Пришиб на оккупированной боевиками территории Луганской области.

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а млжет все дело в населенном пункте?все таки "пришиб"-это должно было насторожить...
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ОБСЕ (Общество бесполезных слепых енотов)-да они танки лапотных в упор не видят куда там мину засечь ..
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Чё то слабая броня у автомобиля если все пострадали
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А они чё думали россия против Украины шашками воюет?
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Олег, они же там РАССЕКАЮТ НА ДЖИПАХ, пусть и бронированных!!! А мина - она рванула снизу...а там надо как-то так:
В ОБСЕ рассказали подробности взрыва: бронированный автомобиль подорвался на подконтрольной боевикам территории - Цензор.НЕТ 2010
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На словах это так:
- V-образная форма днища,
- многослойное днище обитаемого отделения, противоминный поддон,
- внутренний пол на упругих элементах,
- расположение экипажа на максимально возможном удалении от наиболее вероятного места подрыва,
- защищенные от прямого воздействия оружия агрегаты и системы,
- энергопоглощающие сиденья с ремнями безопасности и подголовниками.
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Непонятно чему ты так радуешься что за вас пострадали наши граждане((((((
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Генсек ОБСЕ проведет в Москве переговоры по Донбассу с Лавровым, - МИД РФ
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Только МИД РФ анонсировало переговоры с ОБСЕ,
так сразу же автомобиль ОБСЕ подорвался на мине.
Куйла работа.
Типичная провокация ФСБшников.
Будут рассказывать, что это украинцы сделали.
А ОБСЕ будет эту лапшу хавать...
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Им за солидарность с путлером деньга на обеспеченную старость кремлинами выделяется.
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шоколадная параша уже выразил соболезнование этим утыркам обсешным. когда при обстрелах погибают солдаты ВСУ- оно,падаль

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Пан ЦЕНЗОР! На цій сторінці з'явилися російськомовні поребрiкi з ФСБ РФ. З ранку тут вже «працюють» тролі з вулиці Савушкіна, 55, яка знаходиться в Банд-Петербурзі і за 11 руб. 80 коп. проклинають, наволочі, Петра Порошенка та Уряд України. Просимо заблокувати блювотину лишнехромосомных «кухарів путiна» - любителів «Глоду» (Боярышника).
Петр Порошенко- маладэц! Он войдет в историю, как политический лидер, изменивший историю взаимоотношения власти с народом. Революция Достоинства вышла на Правительственный уровень. По требованию патриотов Украины Правительство приняло решение прекратить торговлю на крови с оккупированной пророссийскими бандитами и наркоманами частью украинского Донбасса.
Главе государства в трудное время российской военной агрессии на Донбассе удалось объединить самых разных людей ради достижения общей цели. При его каденции было создано НАБУ во главе с некоррумпированным и принципиальным руководителем - Артемом Сытником.
Испытывая сильнейшее противостояние со стороны украинских олигархов-миллионеров, депутатов-коррупционеров и партии «Матькивщина» он сумел провести тотальное Е-декларирование, которое высветило, что Украина - самая богатая страна в Европе, в которой проживают тысячи «Корейко», никогда не переступавших порогов Налоговых инспекций.
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Так підготувались! Це ще один "плюс" на російський слід теракту
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Ты мразь кого утырками называешь?Это мои соотечественники утырки благодаря которым ты ещё не в кремлёвском рабстве?
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Чтобы потом обвинить домбабвийских терористов. Мотив очень реалистичный ага.

Конечно на кацапню и ее терористов даже подумать нельзя. Они ж пару лет назад не сбили иностранный боинг смеху ради.
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На РусГнусне пишут - ..."пострадавшие доставлены в столичную больницу Республики" ...
Вот так !
В столичную , и Республики с большой буквы ...
И смешно , и обидно .
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Тепер всього одна штанина треба,і один чобіт
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"Хорошо тому живётся
У кого одна нога
Ему пенсия даётся
И не надо сапога" Городской фольклор, наверное...
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"Хорошо тому живётся
У кого одна нога
Об колено х@й не трется
И не надо сапога"
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на груди раисия, значит эта птушница ее не винит в своем увечье. марксовское бытие порождает сознание не сработало.
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Хочешь похудеть в бедрах - спроси ее, как...
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Маршруты следования ОБСЕ согласовываются с тем кто контролирует территорию, всё, точка!

всё остальное популизм и полемика....
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Одним больше, одним меньше... За манюнь из Сирии душа болит, а на это импотентное, продажной чмо- пофиг!
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Гниль ты вонючая. Без помощи союзников количество убитых манюнь Украины исчислялось бы сотнями и тысячами. Как в Сирии. Эти люди оставили своих манюнь и добровольно поехали в Украину, на оккупированные территории, чтобы не гибли дети Украины и их родители. Их соотечественники оказывают помощь нашим раненым ребятам...
А тут смердящие гниды типа тебя их, уже мёртвых или тяжело раненых, поливают...
Такие сволочи как ты, безразлично, с какой стороны войны, очень полезны врагу.
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Это ты мразь так про моих пострадавших за тебя соотечественников?Они не по своей воле у вас а по твоей просьбе и не забывай это(((((
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Перед распадом Совдепии в 1990 годах кегебня отправила в Европу и Америку десятки тысяч своих стукачей и сотрудников в виде иммигрантов с определенными суммами денег бывшего КПСС.

В 1990-1993 годах Европу и США заполонили миллионы иммигрантов из СССР и из них были минимум 45 %, которые так или иначе обязаны были своей ЭКОНОМИЧЕСКОЙ "свободой" кегебешникам.

В 2001-2114 годах, после внедрения гебешни в Европейское общество уже как граждан этих европейских государств кегебешные чмыри из 90-х работали то в ОБСЕ, то в ООН, и тд. и тд. и тп.

Может кто не помнит так поднимите ГУГЛ или СМИ, что в 2014 - 20016 годах в Лугандонии от ОБСЕ работали 56% или хуй его знает сколько за 50% бывшие выходцы из СССР родом из бывшего РСФСР то есть из России.
И их как-бы взяли в миссию на войну в Донбасс и Луганск "за знание местного русского языка". И шо самое интересное, Европейцы на это повелись.

Уже после скандала 2015 года из ОБСЕ 32% работников советско-кацапской национальности с войны на Донбасе отозвали в Австрийскую Вену, а на место них все равно прислали товарищей-любителей Газпрома и Путина.
---------------------------
Вывод по поводу взорванного в Лугандонии авто ОБСЕ - ребята и девчата из ОБСЕ, занимайтесь своей работой и делом, раз уж вы подписались на такую опасную работу. А если решили рисковать и заработать то и не хуй на судьбу пенять.
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Щоб дослідити винуватців теракту достатньо вирахувати адресу і-рі всіх цинічних пересмішників під цією новиною, і все стане зрозуміло.
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Недостатньо. Тому що термін "вишивата" чітко характеризує абсолютно реально існуючу "вітчизняну" псевдопатріотичну гниль, надзвичайно корисну для ворога...
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Звісно, термін "корисні ідіоти" ще ніхто не спростовував. Але є і "гусі" з за поребрика.
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Просто эти долбики уже своих взрывают, надо же что - то делать.....
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ОБСЕ это не войска это мониторинговая група и мне не понятна причина вашей радости Вы обещали нам безопасность у себя и вы же злорадствуете так кто вы?
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Eti suki jedjat v lugandone na brone bez okoshek.......?..................jebat moju kon..............)))))))))))))))...................
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Наивные люди эти европейцы. То нельзя стрелять по красным крестам, то нельзя подрывать автомобили миссии ОБСЕ. "Их головы забиты предрассудками... некоторые из них считают, что нельзя убивать людей во время свадьбы, другие думают, что нельзя убивать во время похорон. Чудаки. Кладбище на то и придумано, чтобы там мертвые были" (В.Суворов).
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Наивные люди эти европейцы. То нельзя стрелять по красным крестам, то нельзя подрывать автомобили миссии ОБСЕ. "Их головы забиты предрассудками... некоторые из них считают, что нельзя убивать людей во время свадьбы, другие думают, что нельзя убивать во время похорон. Чудаки. Кладбище на то и придумано, чтобы там мертвые были" (В.Суворов).
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВ ОБСЕ рассказали подробности взрыва: бронированный автомобиль подорвался на подконтрольной боевикам территории
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