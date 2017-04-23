В ОБСЕ рассказали подробности взрыва: бронированный автомобиль подорвался на подконтрольной боевикам территории

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- V-образная форма днища,
- многослойное днище обитаемого отделения, противоминный поддон,
- внутренний пол на упругих элементах,
- расположение экипажа на максимально возможном удалении от наиболее вероятного места подрыва,
- защищенные от прямого воздействия оружия агрегаты и системы,
- энергопоглощающие сиденья с ремнями безопасности и подголовниками.
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https://www.youtube.com/watch?v=Pk-tPIiy6u4
https://www.youtube.com/watch?v=qV-8x7snNO4
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Только МИД РФ анонсировало переговоры с ОБСЕ,
так сразу же автомобиль ОБСЕ подорвался на мине.
Куйла работа.
Типичная провокация ФСБшников.
Будут рассказывать, что это украинцы сделали.
А ОБСЕ будет эту лапшу хавать...
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Пан ЦЕНЗОР! На цій сторінці з'явилися російськомовні поребрiкi з ФСБ РФ. З ранку тут вже «працюють» тролі з вулиці Савушкіна, 55, яка знаходиться в Банд-Петербурзі і за 11 руб. 80 коп. проклинають, наволочі, Петра Порошенка та Уряд України. Просимо заблокувати блювотину лишнехромосомных «кухарів путiна» - любителів «Глоду» (Боярышника).
Петр Порошенко- маладэц! Он войдет в историю, как политический лидер, изменивший историю взаимоотношения власти с народом. Революция Достоинства вышла на Правительственный уровень. По требованию патриотов Украины Правительство приняло решение прекратить торговлю на крови с оккупированной пророссийскими бандитами и наркоманами частью украинского Донбасса.
Главе государства в трудное время российской военной агрессии на Донбассе удалось объединить самых разных людей ради достижения общей цели. При его каденции было создано НАБУ во главе с некоррумпированным и принципиальным руководителем - Артемом Сытником.
Испытывая сильнейшее противостояние со стороны украинских олигархов-миллионеров, депутатов-коррупционеров и партии «Матькивщина» он сумел провести тотальное Е-декларирование, которое высветило, что Украина - самая богатая страна в Европе, в которой проживают тысячи «Корейко», никогда не переступавших порогов Налоговых инспекций.
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Конечно на кацапню и ее терористов даже подумать нельзя. Они ж пару лет назад не сбили иностранный боинг смеху ради.
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Вот так !
В столичную , и Республики с большой буквы ...
И смешно , и обидно .
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У кого одна нога
Ему пенсия даётся
И не надо сапога" Городской фольклор, наверное...
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У кого одна нога
Об колено х@й не трется
И не надо сапога"
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всё остальное популизм и полемика....
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А тут смердящие гниды типа тебя их, уже мёртвых или тяжело раненых, поливают...
Такие сволочи как ты, безразлично, с какой стороны войны, очень полезны врагу.
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В 1990-1993 годах Европу и США заполонили миллионы иммигрантов из СССР и из них были минимум 45 %, которые так или иначе обязаны были своей ЭКОНОМИЧЕСКОЙ "свободой" кегебешникам.
В 2001-2114 годах, после внедрения гебешни в Европейское общество уже как граждан этих европейских государств кегебешные чмыри из 90-х работали то в ОБСЕ, то в ООН, и тд. и тд. и тп.
Может кто не помнит так поднимите ГУГЛ или СМИ, что в 2014 - 20016 годах в Лугандонии от ОБСЕ работали 56% или хуй его знает сколько за 50% бывшие выходцы из СССР родом из бывшего РСФСР то есть из России.
И их как-бы взяли в миссию на войну в Донбасс и Луганск "за знание местного русского языка". И шо самое интересное, Европейцы на это повелись.
Уже после скандала 2015 года из ОБСЕ 32% работников советско-кацапской национальности с войны на Донбасе отозвали в Австрийскую Вену, а на место них все равно прислали товарищей-любителей Газпрома и Путина.
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Вывод по поводу взорванного в Лугандонии авто ОБСЕ - ребята и девчата из ОБСЕ, занимайтесь своей работой и делом, раз уж вы подписались на такую опасную работу. А если решили рисковать и заработать то и не хуй на судьбу пенять.
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