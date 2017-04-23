Глава ОБСЕ Курц подтвердил гибель наблюдателя: "Виновные будут привлечены к ответственности"

Григорий Барковский 5bc4f112
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кацап, ты фсё перепутал! в зеркало посмотри....
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И всегда это заканчивалось одинаково: Израиль едва не стер с лица земли Египет.
Так что прикрути кран кацап, а то от вашей мании величия, уже тошнит.
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схавают как опущенные
боинг схавали...
за теракты - ловят исполнителей безмазгов
пока сами воюем то и победы или поражения Наши!!!
а эти пусть ездят и смотрят
и от маршрутов сепаров не отклоняються
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Привлекать он будет???Щас ему лугандония передаст привет ввиде...."озабоченности".
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ЕщеА в подмосковном Алабино берут Рейхстаг.
Впервые не стали приглашать немцев на роль фашистов.
Русские играют фашистов натуральнее.
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