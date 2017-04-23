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Материалы по теме:  Подрыв автомобиля ОБСЕ
Теги: авто (4265) взрыв (3976) Луганщина (3832) ОБСЕ (2459) Курц (29)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Глава ОБСЕ Курц подтвердил гибель наблюдателя: "Виновные будут привлечены к ответственности"

Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц подтвердил гибель сотрудника патруля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине и пообещал, что виновные будут привлечены к ответственности.

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свиньи - это нос пятачком и поросячьи глазки?
кацап, ты фсё перепутал! в зеркало посмотри....
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А где ваши доказательства? Он уже мертвый был . Специально подкинули!
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краще - голову. Піпіська для нього вже нічого не варта.
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А чо в прошлый раз такой обсер на всю Роисю-блядушку вышел? Вы томагавки в этот сачками ловить будете?
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Несколько раз Египет, затарившись самым современным совковым оружием, собирался стереть Израиль с лица земли.
И всегда это заканчивалось одинаково: Израиль едва не стер с лица земли Египет.
Так что прикрути кран кацап, а то от вашей мании величия, уже тошнит.
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Тада. Облосраные, нищие, тупые марадеры - русские витязи.
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Владимира Владимировича? Это от того пидарастика с мини членом из питерской подворотни? Позабавили
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ссыкуны
схавают как опущенные
боинг схавали...
за теракты - ловят исполнителей безмазгов
пока сами воюем то и победы или поражения Наши!!!
а эти пусть ездят и смотрят
и от маршрутов сепаров не отклоняються
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Это тот австрияк,что ратовал о снятии санкций с парасии??
Привлекать он будет???Щас ему лугандония передаст привет ввиде...."озабоченности".
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С шоколадом, но типа дерьмо, я смотрел прямой эфир.... нашему принёс.... типа ешь, тот еле сдержался. Быдлота.
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Мерзкий ведущий... трапезничает... величаво...... это уровень первого анала путлер ТВ.
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навозники своей тряпки стыдятся,постят под чужими флажками.....НО понты не канают-))))))))))))
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Для них це шок! А то що українців російська наволоч вбиває кожен день-для них просто "порушення мінських умов". Та пішли ви подалі, наші "глубоко озабоченные"
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Жим-жим, научитесь ЧЛЕНОраздельно излагать свои "мысли"
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С момента, как Роися сбила МН-17, методички не поменялись.
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Судя по активности домбабвийских отсосов и ольгинцев, русня опять конкретно обосралась и готовится лепить очередные нелепые отмазки.
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отмазки нелепые а там проходит.сказали мало доказов шо русня агрессор.
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так пусть приедет на донбас и накажет если такой герой . А то из далёкой Австрии легко кулачком грозиться .
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Ахахахахахах. Буряти-шахтьори уже трясутся від страху)))) Напугалі)
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Догоняй! Е7Ы09‏ @mix_voronezh
ЕщеА в подмосковном Алабино берут Рейхстаг.
Впервые не стали приглашать немцев на роль фашистов.
Русские играют фашистов натуральнее.Глава ОБСЕ Курц подтвердил гибель наблюдателя: "Виновные будут привлечены к ответственности" - Цензор.НЕТ 4918
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Во всех, нормальніх, странах строят копии немецких дорог и только в России - копии фашиского рейстага...
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"Виновные будут привлечены к ответственности". И что, интересно, он Х*йлу сделает?
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Я запасся попкорном и буду наблюдать за "привлечением к ответственности"!
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Виновные будут привлечены к безответственности.
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Может этот случай заставит ОБСЕ не заигрывать с боевиками и уменьшить (как наказание) долю росийских "наблюдателей" (по совместимости-шпионов)
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Исключено. И не надейтесь. Будут прятать дурную башку в песок до изнеможения. А путлер их попользует за это время в торчащую кверху пятую точку, перед тем, как по длинной шее ножичком чикнуть.
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Маловероятно. Из них и так многие тупо по отелям и барам отсиживаются, а теперь будут ещё больше.
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А кто кого будет наказывать?! Если эти кровавые кремлёвские дикари специально это делают, чтобы международные наблюдатели уехали, они уверены, что виновных никогда не нйдут.
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Целый самолет с гражданскими сбили и ничего. А тут и подавно ничего не будет.
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Для начала найдите виновных. Это вам не ИГ которые за свой базар отвечают. Это совсем другая страна. Она ничего НЕ делает
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Что-то очень мало озабоченности со стороны ООН
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Суд в ГААГе не нашёл актов терроризма и их кураторов, а это что такое?!
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Та хоч би не звіздів. Он, кацапи збили літак, загинули триста громадян Європи і Азії. Так сцють навіть сказати, що Мордор, держава - терорист, збила літака, а тут він, бач, до відповідальності притягне. Гидко слухати.
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Так кто виноват? Слепые обсеешники поехали поминному полю.Странно что это первый случай!Может теперь суки прозреют?
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Це ОБСЄ нах. нікому не потрібне... Хто їх слухає, хто їм підкоряється, коли і де вони добилися припинення вогню, котрих бранців і зaручників вони добилися звільнення? Сидять в кущах і фіксують - хто, скільки разів і звідки стріляє, і за це їм європейці платять бабло? Імпотентна і боягузлива шобла нах. нікому не потрібна.
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Увага!! По сайту гуляє- кацап Душелюб Душелюб ---хто побачить женіть за поребрик ! Воно написало , що українці забу ли рашу , як історичну рОдину .Воно входить в довіру веде розмову , а потім через кілька годин --дописує рашо брехню .
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Наивные люди эти европейцы. То нельзя стрелять по красным крестам, то нельзя подрывать автомобили миссии ОБСЕ. "Их головы забиты предрассудками... некоторые из них считают, что нельзя убивать людей во время свадьбы, другие думают, что нельзя убивать во время похорон. Чудаки. Кладбище на то и придумано, чтобы там мертвые были" (В.Суворов).
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Пока будет жить козломордина винторогая , будут убийства .
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Цензор.НЕТФорум УкраиныГлава ОБСЕ Курц подтвердил гибель наблюдателя: "Виновные будут привлечены к ответственности"
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