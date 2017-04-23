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Материалы по теме:  Задержание Мартыненко
Теги: НАБУ (1639) Мартыненко (336) Сакварелидзе (294)
Тему создал: Цензор.НЕТ

НАБУ полтора года рисует против меня фейки на основе проплаченных публикаций, - Мартыненко

Группа лиц, контролирующая Национальное антикоррупционное бюро, использует его как политический инструмент для борьбы с конкурентами и провоцирования досрочных парламентских и президентских выборов.

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А європейські поліцейські розслідують кримінальну справу проти Мартиненка на підставі реальних свідчень тих хто давав йому гроші і там буде реальний вирок.
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Справа Мартиненка: Кариби, Відень і українські "схеми"

"Німецька хвиля" теж мабуть має за мету розвал коаліції, Колєньку Мартиненка незаслужено поливає брудом і домагається перевиборів.
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Алень, если бы по Мартыненко было дело в Европе (речь идет о Швейцарии), то его бы в Штатах, где он пару недель назад был, захомутали бы, как Пашу Лазаренко. На Пашу тоже в Швейцарии было дело, поэтому американцы его и накрыли. Так что зря ваяешь свои пуйловские штучки :D
А по поводу вашего НАеБУ почитай, что люди пишут без методичек:

Іван Виговський
То шо - получаєцця серед наших "корупціонерів" тільки один мужик - Мартиненко?
Не всирався, памперс не требував, від інфаркту не вмирав, юліну каляску не позичав... зауважав...
Р.С. Раніше всі оті підсудні були схожі на поганих клоунів, тепер їхню роль успішно виконує НАєБУ, в повному складі.
Коментарі
НАБУ полтора года рисует против меня фейки на основе проплаченных публикаций, - Мартыненко - Цензор.НЕТ 3103Наталия Кононкова у нього по життю веселі очі)
Tetiana Halych якщо про "роботу" набу зразу пишуть у фб, а тоді вже є та робота...... то хочеться спитати- а шо то за спєцопєрація набу така? наєбу якесь, а не набу. ще й перевірок незалежних сцють
Никита Соловьев Мартыненко по всей видимости уверен в отсутствии в природе каких-либо доказательств. Ну на хрена он будет сейчас устраивать цирк? Есть же какая-то логика поведения. Он снял неприкосновенность, сейчас будет весело громить обвинение.
Tetiana Halych Вже громить в прямому ефірі
Іван Виговський Никита, так вот и я о клоунах и клоунаде из НАБУ.
Ольга Якимец Слухаю зараз засідання суду: Мартиненко це Вам не Оніщенко, який три книги в життю прочитав. Мартиненко за себе буде битися із логікою і фактами в руках, вмінням говорити. І дитячий лепет НАБУ розіб"ється о стіну цих фактів.
Ірина Шахрайчук и вот спрашивается - кому это было нужно? как дети чесслово!
Іван Виговський Ірина Шахрайчук Дети умнее
Віктор Віктор Ольга Якимец Вже розбився...
Юрий Головань Он год сам требовал расследования ))
Vadim Carp НАБУ срочно нужна забрать Корчак к себе. Тогда там будет полный комплект тупых долбоебов
Vadim Carp Судя по всему, против дирекции ВостокГока никаких дел нет, как и нет подозрений в ЕРДР. Тогда получается интересный карамболь- судят мужика за кражу грузовика водки, при этом начальник склада сам помогал ему грузить, выписал все документы, помахал платочком в след, и остался чистым перед законом. И после всего этого у НАБУ и у их дружков поднимается рука погрозить пальцем СБУ, ГПУ и МВД?
Рavlo Cherednychok НАєБУ працює, як антікарупцианєри: сіРожа, шабуня, муся наймит, жопагнапа, всіх не згадаю та й не маю бажання. Нам хочецца шоб он бил вінаватий, або, нам сказалі, шо он вінаватий! А докази? Ми знаєм, це і є докази. Знаючи, що туди, в НАєБУ, прийшли в основі колишні работнечкі прокурватури часів янека, ну і бачучи їхні славні дєла, а точніше їх повну відсутність, картина постає сумна. А порку НАєБУ, адвокати Мартиненко, повинні влаштувати показову, щоб литання профпридатності керівництва НАєБУ стало невідкладним.
Vadim Carp Жду поста у Наема, что нихуя с этими судами не будет: даешь антикоррупционный суд#3+ право на прослушку
Vadim Carp Ржал , долго : Из пунктов обвинения Мартыненко, поданных в суд НАБУ:
- зобов'язувався підтримувати стійкість злочинного угрупування
(интересно , где и как??)
Іван Виговський Vadim Carp Це звіздець... дитячий садочок, ясельна група...
Юрий Головань Кровью договор подписывал? Не? Ну тогда незачот... ))
Юра Юраха Раз по раз згадую слова Юрія Віталійовича Луценка про те що усі теперішні слідчі НАБУ - колишні прокурори ГПУ
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Слышь, цитатор многобуквенный, прочти тогда это!
Колишня агентка «штазі» Крістіна Вілкенінг, яку торік засудили у Шверіні до двох років і десяти місяців ув'язнення за підкуп німецьких правоохоронців, вочевидь, після арешту виявилася доволі балакучою.Вілкенінг активно здає свою мережу інформаторів по всій Європі.

Свідчення «приватної детективки для олігархів» вже призвели до першого арешту у Швейцарії, повідомили DW у прокуратурі кантону Цюрих. «У цьому зв'язку було затримано співробітника поліції. Він перебуває під арештом на час слідства», - зазначили у прокуратурі. Арешт відбувся за підозрою в незаконному використанні службової інформації.

Газети, обізнані з протоколами допитів Крістіни Вілкенінг, повідомляють, що підкуп співробітника поліції Цюриха відбувся в інтересах колишнього українського депутата Миколи Мартиненка.

Як повідомляє провідне швейцарське видання Tages-Anzeiger, імовірно, підкуплений Вілкенінг поліцейський мав завдання вийти на федерального прокурора Швейцарії, який веде справу Мартиненка. За це йому авансом було виплачено 3500 євро, після отримання авансу, за даними видання, він електронною поштою надіслав замовниці з Берліна довідкову інформацію у справі Мартиненка.
Адвокат Миколи Мартиненка Ганс-Петер Шаад (Hans-Peter Schaad) не відповів на запитання Deutsche Welle щодо зв'язків екс-депутата з Крістіною Вілкенінг і заарештованим у Цюриху поліцейським.
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ЭТА ПАРЛАМЕНТСКАЯ КРЫСА ЕЩЕ И ТРЕЩИТ ВСЯКУЮ ХРЕНЬ , НА НАРЫ МРАЗЬ !
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Тупица, он давным-давно мандат депутатский сдал, чтобы расследовали объективно, не то, что ваши бойки с вилкулами прячутся в Раде
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И тупиц среди прокураторов не припоминаю....
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Самый честный пида...с всех времен и народов - Мартышкин. Если за него подписалось столько людей сколько он украл.
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Если бы НАБУ меньше пиарились, а побольше занималась бы расследованиями и собиранием доказательств, то было бы больше от них пользой для общества, а так страна только всё больше и больше погружает в коррупции! А нам пытаются выдать это за победы(
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так, а какими расследованиями НАБУ будет заниматься, если куда не посмотри везде окружение Гаранта, а с него то и нужно начинать, что бы бороться с коррупцией, а Сытник точно этого делать не будет, это запрещено
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«Люби друзи» не тонут. Действительно,говно не тонет
Украинское общество очень легко поддается манипуляциям, и резонанс вокруг дела Николая Мартыненко в очередной раз это доказал. Ведь задержанному оказалось достаточно не одеваться в одеяла а-ля Насиров и не симулировать предсмертное состояние, чтобы люди начали говорить: «держится как мужчина», «умный и ведет себя с достоинством», «похож на Фрэнка Андервуда из сериала «Карточный дом». Особенно циничные вспомнили даже о том, что Мартыненко был причастен к Евромайдану. Самоуверенная картинка затмила воспоминание о долгой, едва не бесконечной карьере сегодняшнего подследственного.
Об этом пишет на страницах «Радио Свобода» украинский писатель Андрей Любка.
«Люби друзи» не тонут
Чем закончилась Оранжевая революция, помните? Тем, что к бюджетному корыту вместо серых кардиналов Кучмы пришли «люби друзи» Ющенко. И заявление теперь уже покойного экс-главы Секретариата президента Александра Зинченко о коррупции в окружении первого лица государства отнюдь не было громом среди ясного неба. Фамилии, которые там звучали, до сих пор у всех на слуху - это и Порошенко, и Третьяков, и сегодняшний наш «герой» Николай Мартыненко.
Карьеру последнего можно проследить аж до времен раннего Кучмы, можно вспомнить и о Ковеле, и о создании «Нашей Украины», и об обновленном «Народном союзе «Наша Украина», катавасиях на выборах 2012 года, Евромайдане и приходе новой власти, вместе с которой к бюджетным потокам пришли уже давно знакомые нам лица.
Эти люди не тонут, они находят себя при каждой власти, и несмотря на все невзгоды и даже преследования упорно уже десятилетиями хотят заниматься политикой. Говорят, что это патриотические мотивы их порывают к деятельности. Бесстрашные и самоотверженные патриоты! Только вот государство под их патриотическим руководством никак на ноги не станет …
О «наших» и не наших
И особенно цинично звучат заявления некоторых политиков, пытающихся всем напомнить: Мартыненко, мол, стоял у истоков Евромайдана, платил за сцену или еще за что-то, он - «наш»! Честно говоря, мне противно об этом читать. Потому что у истоков Евромайдана стояли простые люди, студенты, активисты, и именно они сначала вообще не допускали скомпрометированных политиков к себе. Это политики пришли и первым делом поставили сцену - потому что им хотелось выступать, света камер и всего того шоу, за кулисами которого они уже третье десятилетие обворовывают страну. Украинцы вышли на Евромайдан и площади своих городов, чтобы больше в этой стране не было «наших» и не наших, чтобы восторжествовала справедливость, чтобы работало правосудие, чтобы, в конце концов, провести ротацию во власти, привести к руководству государством новых, честных людей.
Постмайданные политики, похоже, вообще не понимают, почему президентом стал Порошенко. Не за свои уникальные качества или план реформирования страны - нет, его избрали президентом, потому что он меньше вылезал на сцену Майдана. Все остальные политики - Кличко, которому пророчили президентство, Яценюк, Тягнибок и остальные - просто успели больше осточертеть народу. Порошенко уже подзабыли, а троица лидеров объединенной оппозиции набила всем оскомину своим бездействием, - вот так и закончились президентские выборы.
Хочется только напомнить постмайданным, и всем другим политикам - ВЫ НИКАКИЕ НЕ НАШИ. Для нас нет принципиальной разницы в фамилиях и партиях - идет ли речь о Насирове, Ефремове, Онищенко или Мартыненко. Поэтому не удивляйтесь, когда общество все равно радуется, увидев в суде и регионала Ефремова, и европомаранчевого Мартыненко. Все они одним миром мазаны.
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Хоть за один "фейк" подал в суд на НАБУ за полтора года?
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Таки да... "Коля", видно в твоем, Прокуратор, "депо" ковыряется одним "пальцем" и платит тебе, за это деньги. Именно потому ты в выходной так потеешь, защищая своего "кормильца".
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Когда прокуроры и детективы НАБУ берутся за крупные дела, то они должны понимать что в этом случае, должны действовать четко по закону, не отходя ни на миллиметр от норм, которые должны соблюдать - иначе их просто размажут опытные юристы в суде. Я просто не понимаю почему они думают что силами СМИ и постами Лешенко смогут получить нужное решение суда! Работать не пробовали?
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если уже и берутся за крупные дела, то в них должна быть сильная доказательная база, веские аргументы, а не пусты, эмоциональные домыслы Сытника
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А зачем им работать, если им и за пиар платят и за сфабрикованные дела и за то, что не собирают доказательную базу толково и за незнание КПК, им все сходит с рук
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да просто страшно представить сколько денег было уже потрачено и продолжается тратится на содержание НАБУ! а результатов работы нету, зачем только создавали такой бесполезный орган
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Мне нравится, что этот мартыновский фэйк Бутусов печатает жирным шрифтом.))))) А вы продолжайте верить в "независимую журналистику" на Цензоре.
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После того как админ сказал что порохоботы это моя выдумка, то тут всё ясно. А то что с одного акка кто-то по 50 раз на день обзывает всех кацапами, то ничего страшного.
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та не твоя,не обольщайся .савушкинская (то есть гэбнявая)
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Ты украинский уже начал осваивать по-чуть-чуть? Я понимаю что отсталому в развитии всё тяжело дается. Но я верю в тебя.
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Новость актуальная и резонансная - в чем проблема тогда? Я не вижу, это то что сейчас обсуждается везде. Потому спрос на тему есть у общества - вот и пишут журналисты постоянно детали этого дела. Лучше бы вы обратили внимание на то, как "похабно" работает НАБУ, когда дела без хорошего расследования передают в суды! Это просто недопустимо!
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а какая новость или дело, что начинали в НАБУ была не резонансной? чего только дело по Насирову стоило и чем в результате все закончилось? пшик какой-то
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Какая "новость"? В то, что Мартын будет обвинять всех и вся, лишь бы доказать свою непричастность/невиновность (несмотря на открытые дела на Западе)?

Пусть пишут "журналисты", но тогда пусть выделяют жирным заголовки всех статей по этому делу, а особенно тех, которые начинаются с "НАБУ заявило...."!
Лично у меня претензий к работе НАБУ нет. На настоящий момент это ЕДИНСТВЕННАЯ в стране структура, которая реально борется/пытается бороться с коррупцией. Именно ЗА ЭТО вот такие платные троли, как вы, обливаете НАБУ дерьмом!

"Без хорошего расследования в суды"???!!! А РАЗВЕ У НАС В СТРАНЕ ЕСТЬ СУДЫ???
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Ну да Мартын,9 грамм в лобешник будет гораздо надёжнее
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Куля в лоб - это уже зарезервированно Кроликом! Мартыну надо что нибудь покреативнее придумать!
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оказывается . грузины гавномутят. а литовец против кого стал?
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ну млять какая, ну просто за образа ложи и молись, твари они настолько привыкли грабить и красть, что это даже не считают преступлением
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Блин,и за этот цирк народ платит "работничкам" сотни тысяч долларов вроде ,как за борьбу с коррупцией?!
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они крадут 26 лет, столько, сколько у власти и уже даже не понимают, что это преступление, фитраш до незалежности работал в черновцах на гавновозке, а сейчас миллиардер и тоже удивляется, что с него хотят
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Суд над мартыненко - геноцид украинского народа Он же герой, патриот и просто хороший человек! Ведь он не только принимал участие на майдане, но и лично брал Славянск, Казань и Астрахань. Так же в одиночку ликвидировал гиви и мотороллу, а так же, по не подтвержденным данным, убийство российского генерала в Сирии его рук дело.
Люди одумайтесь!
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Все правильно!!!! Коля ПОЦреот. Правда на Майдане я его не видел. КУуляВлоб был (пару раз обосрался) А вот Коля ПОЦреот - нет.
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Какие святые люди управляют страной, - Богуцкая

Ох**неть! Какие святые люди управляют страной.
Помнится, когда судили Насирова, адвокат рассказал нам целую историю про Понтия Пилата. Рассказал, как народ требовал Иисусу смертной кары. И вот, мол, теперь точно так же улица вопит "Распни его" пану Насирову.
Потом этот же адвокат рассказывал о том, что в том же Древнем Риме, когда гладиатор был повержен, зрители арены поднимали палец вверх, или опускали вниз. И зрители, а не судьи определяли, оставить в живых побежденного гладиатора, или убить.
Еще вспоминал о том, какой св Насир верный муж и заботливый отец, какой он ответственный работник, насколько он чувственный человек и т..д
Сейчас судит тот же судья, а защищают те же адвокаты.
Ну, короче, вы все поняли. Теперь появился еще и св. Мартын.
Он:
1. ключевая фигура Майдана.
2. прекрасный специалист.
3. ответственный работник.
4. заботливый отец.
5. верный муж.
Ну, разве что пока еще не Иисус Христос.
Это же надо иметь такую оглушительную поддержку в Парламенте. Мы ведь знаем, что там в пятницу вообще приходят единицы, а после перерыва остается 20 спартанцев. А тут вечером такой аншлаг. Ой, вы увидите, что будет, когда остальные вернутся с морей. Вы представляете себе, какая незадача. Они только прилетели, взяли полотенца на пляж, джюйс, а тут такой облом. Надо лететь под суд, спасать прекрасного специалиста.
...............................
КОМБАТ (это я специально так крупно написала) Тетерук вчера сделал вывод, что НАБУ- это левая контора, которая действует по указке Кремля. Ибо.... ибо........
Бурбак принялся, как на исповеди, раскрывать нам секреты об участии св Мартына в Майдане. Вот никто его там не видел. а он был. За кулисами Майдана.
Короче, я думаю, что вот это надо прокурорам взять на вооружение, т.к. "добрый человек" может поведать о тайных договорняках, о которых народ не знал, конечно. Об убийствах на Майдане много знает, о том, как все готовилось и как подливалось масло в огонь...
А-то мы всё: Левочкин да Левочкин... А тут вот такой подарок судьбы. Оказывается- Мартыненко, а не Левочкин.
..........................................
В- общем, шоу продолжается, а инстинкт самосохранения у будущих святых не работает. Отморозился на Кипре или в Панаме.
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скоро этот мартыненко где то из Англии будет рассказывать что он всех записывал .
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Я не знаю - виноват ли в чем-то Мартыненко или нет. Взяли на поруки. Клянутся, мамой, детьми и мандатами, что он хороший. Но логика подсказывает, что не может быть рыло не в пуху, если 25 лет в политике. Почему его , а не Бойко, Ляшко или десятки тысяч других еще более достойных претендентов? Не знаю! Но он не хороший, он просто свой, для взявших его на поруки. Ранее уважаемый мною Емец очень убедительно говорит о праве и всяких презумпциях. Но я хочу задать ему всего лишь два вопроса: 1. Украина разграблена? И если ДА, то кем? 2.Кто понес за это хотя бы какую-то ответственность? А еще добавлю: СМОТРИ МНЕ В ГЛАЗА, ЛЕОНИД!
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Ах ты бозе мой,НАБУ его несчастного преследует,не надает насладиться ворованным.
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хахаха "Мартын и фейки, драма в двух частях" Можно подумать, мы все вчера родились, и никуя не помним, как этот "любый друзь" из еврейского окружения Ющенко плотно оседлал и усиленно доил вместе со Жванией украинскую атомную энергетику. То, что сейчас Вальцман хочет отжать атомную энергетику лично себе и прихватить этот лакомый кусок, никак не отменяет воровство Мартына и подельников.
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Пшов нах на нари. Там в вас винні всі, і святих нема, бо сама суть вашої феодальної системи - це паразитування меншості на нещасті більшості, запудрювання мізків лохам перед виборами, щоб мати змогу доїти лохів наступні 5 років, непомірне жирування в той час коли інші ледь зводячи кінці з кінцями, ризикують всім що мають для захисту цієї країни.

Тому можеш не старатися, разом зі своїми антинародним фронтом. Наше суспільство росте, розумнішає. І поступово починає бачити вашу суть. І більше не буде віддавати свій голос за тих хто його вже не раз вертів на ***, ні за гречку, ні за рекламу. ПНХ, системне падло.
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Іван Виговський
То шо - получаєцця серед наших "корупціонерів" тільки один мужик - Мартиненко?
Не всирався, памперс не требував, від інфаркту не вмирав, юліну каляску не позичав... зауважав...
Р.С. Раніше всі оті підсудні були схожі на поганих клоунів, тепер їхню роль успішно виконує НАєБУ, в повному складі.
Коментарі
НАБУ полтора года рисует против меня фейки на основе проплаченных публикаций, - Мартыненко - Цензор.НЕТ 2684Наталия Кононкова у нього по життю веселі очі)
Tetiana Halych якщо про "роботу" набу зразу пишуть у фб, а тоді вже є та робота...... то хочеться спитати- а шо то за спєцопєрація набу така? наєбу якесь, а не набу. ще й перевірок незалежних сцють
Никита Соловьев Мартыненко по всей видимости уверен в отсутствии в природе каких-либо доказательств. Ну на хрена он будет сейчас устраивать цирк? Есть же какая-то логика поведения. Он снял неприкосновенность, сейчас будет весело громить обвинение.
Tetiana Halych Вже громить в прямому ефірі
Іван Виговський Никита, так вот и я о клоунах и клоунаде из НАБУ.
Ольга Якимец Слухаю зараз засідання суду: Мартиненко це Вам не Оніщенко, який три книги в життю прочитав. Мартиненко за себе буде битися із логікою і фактами в руках, вмінням говорити. І дитячий лепет НАБУ розіб"ється о стіну цих фактів.
Ірина Шахрайчук и вот спрашивается - кому это было нужно? как дети чесслово!
Іван Виговський Ірина Шахрайчук Дети умнее
Віктор Віктор Ольга Якимец Вже розбився...
Юрий Головань Он год сам требовал расследования ))
Vadim Carp НАБУ срочно нужна забрать Корчак к себе. Тогда там будет полный комплект тупых долбоебов
Vadim Carp Судя по всему, против дирекции ВостокГока никаких дел нет, как и нет подозрений в ЕРДР. Тогда получается интересный карамболь- судят мужика за кражу грузовика водки, при этом начальник склада сам помогал ему грузить, выписал все документы, помахал платочком в след, и остался чистым перед законом. И после всего этого у НАБУ и у их дружков поднимается рука погрозить пальцем СБУ, ГПУ и МВД?
Рavlo Cherednychok НАєБУ працює, як антікарупцианєри: сіРожа, шабуня, муся наймит, жопагнапа, всіх не згадаю та й не маю бажання. Нам хочецца шоб он бил вінаватий, або, нам сказалі, шо он вінаватий! А докази? Ми знаєм, це і є докази. Знаючи, що туди, в НАєБУ, прийшли в основі колишні работнечкі прокурватури часів янека, ну і бачучи їхні славні дєла, а точніше їх повну відсутність, картина постає сумна. А порку НАєБУ, адвокати Мартиненко, повинні влаштувати показову, щоб литання профпридатності керівництва НАєБУ стало невідкладним.
Vadim Carp Жду поста у Наема, что нихуя с этими судами не будет: даешь антикоррупционный суд#3+ право на прослушку
Vadim Carp Ржал , долго : Из пунктов обвинения Мартыненко, поданных в суд НАБУ:
- зобов'язувався підтримувати стійкість злочинного угрупування
(интересно , где и как??)
Іван Виговський Vadim Carp Це звіздець... дитячий садочок, ясельна група...
Юрий Головань Кровью договор подписывал? Не? Ну тогда незачот... ))
Юра Юраха Раз по раз згадую слова Юрія Віталійовича Луценка про те що усі теперішні слідчі НАБУ - колишні прокурори ГПУ
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Вы полагаете, что от повторения коментов под копирку вы будете выглядеть умнее?
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Если ты ничего не крал, душа твоя чиста, то соглашайся пройти полиграф, чтобы люди тебе поверили.
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Знаете, хотелось бы видеть больше конструктива от НАБУ, а не только пресс-релизы и заявления сытника, а то эти банальные PR вбросы, которые потом активно поддерживают их сторонники в фейсбуке - типа Лещенко и Шабунина - порядком надоели и никакого результата не дают.
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хорошо поимели спонсора "Антинародного фронта", если все так, то только респект, сколько бы этот вор не оправдывался, теперь дело за другими, лучше бы эти пауки сами пережрали себя в банке, чтобы народу было легче дышать.
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Они все - ворье! Они же не могут ничего создавать, кроме коррупционніх, злодейских схем! Для них святое - украсть деньги у пенсионеров и больных детей ! Смерть коррупции, которая наше общество и страну!
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ШОУ С НАСИРОВЫМ - НЕ ВПЕЧАТЛИЛО, шоу № 2 - С МАРТЫНЕНКО!!!
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а что у нас с Гонтаревой, а что у нас с Онищенко? у нас столько вопросов к НАБУ, что Сытнику никаких пресс конференций не хватит для того что бы обьяснить, почему за годы их работы нету ни одного ответственного за коррупцию
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Есть "ответственный за коррупцию" - смотри фотку ниже, Свирид!
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найбільш ганебне, що вилупки з антиНФ ні в якому разі на вибори не підуть, навіть якщо Вальцман почне іх матом крити у прямому етері, а Гройсман ночами почне срати на їхні депутатські крісла. БО ДОСТУП ДО БЮДЖЕТНОГО КОРИТА ВАЖЛИВІШИЙ за мораль, честь, гідність. Людські відброси, як вони є.
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Да и Жулька с жОпоблоко бы не хотела идти, но Пуйло сказало: "Надо!"
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ну так а что НАБУ еще остается делать, если за два года они так ни кого и не посадили, а тут их неожиданно европейцы прижали, и требуют результатов! вот Сытник и засуетился
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Там не столько европейцы, сколько американцы. А эти по-тупому решили отрабатывать носки по 400 гривен и увеличение бюджетного финансирования в этом году. А вся бяда в том, что туда понабирали всех из Генпрокуратуры Пшонки
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ну так если американцы давали деньги, то значит они и имеют право спрашивать куда и как были потрачены деньги выделенные на борьбу с коррупцией
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Сколько существует НАБУ, столько это дело и тянется, все время за счёт него пиарятся. Бюро себе на нем решило имя сделать.
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Пусть уже, наконец-то НАБУ признает свой не профессионализм, а то два года смотреть как они выкручиваются и уходят от ответственности за свои действия, ну просто нету сил уже
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а мне все таки кажется, что проблема в том, что у нас слишком много актикоррупйионных органов со всеми похожими обязанностями и функциями, но как только дело доходит до ответственности, то так ни с кого и нельзя спросить, потому что прячутся за спины друг друга
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Вот почему у нас всегда в стране ничего нормально не могут сделать? Ведь создали орган - всё по-новому, набрали новых людей, в итоге работает по-старому - где нужно им нарушают законы, где им не выгодно - говорят что другие нарушают, получается обвертка новая - методы старые?
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У кого то еще остались сомнения по поводу того, кто сегодня в Украине контролирует все и вся? НАБУ не исключение
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Вот мне сейчас интересно то как Сытник и НАБУ смогут пережить тот факт что их ручной судья Бобровник принял решение не в их пользу? Это сбой системы, а для них это просто трагедия! Теперь они совсем не смогут ничего сделать и будут снова искать отмазки?
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Сытник и Углава будут и дальше делать то, что у них выходит лучше всего - устраивать шоу из каждого задержания и как можно дольше его поддерживать.
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все уже устали от этой пустой болтовни НАБУ! только и слышим каждый раз новости об очередном деле, которое и результатов никаких не имеет
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Всі вони однакові "нєвіноватиє"- мартиненки, оніщенки-кадирови, бойки, фірташі, прокурори, суддіі!...
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Столько эмоций от НАБУ по этому делу. А всё потому что борьба с коррупцией стала бизнесом по лобби интересов группы лиц и лазейкой для активистов как не просто попасть во власть, но ещё и приманить электорат.
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у меня НАБУ уже никакого доверия не вызывает, скорее разочарование, два года потрачено впустую, да еще и столько денег выброшено на их содержание
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Цензор.НЕТФорум УкраиныНАБУ полтора года рисует против меня фейки на основе проплаченных публикаций, - Мартыненко
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