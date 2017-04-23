НАБУ полтора года рисует против меня фейки на основе проплаченных публикаций, - Мартыненко

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"Німецька хвиля" теж мабуть має за мету розвал коаліції, Колєньку Мартиненка незаслужено поливає брудом і домагається перевиборів.
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А по поводу вашего НАеБУ почитай, что люди пишут без методичек:
Іван Виговський
То шо - получаєцця серед наших "корупціонерів" тільки один мужик - Мартиненко?
Не всирався, памперс не требував, від інфаркту не вмирав, юліну каляску не позичав... зауважав...
Р.С. Раніше всі оті підсудні були схожі на поганих клоунів, тепер їхню роль успішно виконує НАєБУ, в повному складі.
Коментарі
Наталия Кононкова у нього по життю веселі очі)
Tetiana Halych якщо про "роботу" набу зразу пишуть у фб, а тоді вже є та робота...... то хочеться спитати- а шо то за спєцопєрація набу така? наєбу якесь, а не набу. ще й перевірок незалежних сцють
Никита Соловьев Мартыненко по всей видимости уверен в отсутствии в природе каких-либо доказательств. Ну на хрена он будет сейчас устраивать цирк? Есть же какая-то логика поведения. Он снял неприкосновенность, сейчас будет весело громить обвинение.
Tetiana Halych Вже громить в прямому ефірі
Іван Виговський Никита, так вот и я о клоунах и клоунаде из НАБУ.
Ольга Якимец Слухаю зараз засідання суду: Мартиненко це Вам не Оніщенко, який три книги в життю прочитав. Мартиненко за себе буде битися із логікою і фактами в руках, вмінням говорити. І дитячий лепет НАБУ розіб"ється о стіну цих фактів.
Ірина Шахрайчук и вот спрашивается - кому это было нужно? как дети чесслово!
Іван Виговський Ірина Шахрайчук Дети умнее
Віктор Віктор Ольга Якимец Вже розбився...
Юрий Головань Он год сам требовал расследования ))
Vadim Carp НАБУ срочно нужна забрать Корчак к себе. Тогда там будет полный комплект тупых долбоебов
Vadim Carp Судя по всему, против дирекции ВостокГока никаких дел нет, как и нет подозрений в ЕРДР. Тогда получается интересный карамболь- судят мужика за кражу грузовика водки, при этом начальник склада сам помогал ему грузить, выписал все документы, помахал платочком в след, и остался чистым перед законом. И после всего этого у НАБУ и у их дружков поднимается рука погрозить пальцем СБУ, ГПУ и МВД?
Рavlo Cherednychok НАєБУ працює, як антікарупцианєри: сіРожа, шабуня, муся наймит, жопагнапа, всіх не згадаю та й не маю бажання. Нам хочецца шоб он бил вінаватий, або, нам сказалі, шо он вінаватий! А докази? Ми знаєм, це і є докази. Знаючи, що туди, в НАєБУ, прийшли в основі колишні работнечкі прокурватури часів янека, ну і бачучи їхні славні дєла, а точніше їх повну відсутність, картина постає сумна. А порку НАєБУ, адвокати Мартиненко, повинні влаштувати показову, щоб литання профпридатності керівництва НАєБУ стало невідкладним.
Vadim Carp Жду поста у Наема, что нихуя с этими судами не будет: даешь антикоррупционный суд#3+ право на прослушку
Vadim Carp Ржал , долго : Из пунктов обвинения Мартыненко, поданных в суд НАБУ:
- зобов'язувався підтримувати стійкість злочинного угрупування
(интересно , где и как??)
Іван Виговський Vadim Carp Це звіздець... дитячий садочок, ясельна група...
Юрий Головань Кровью договор подписывал? Не? Ну тогда незачот... ))
Юра Юраха Раз по раз згадую слова Юрія Віталійовича Луценка про те що усі теперішні слідчі НАБУ - колишні прокурори ГПУ
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Колишня агентка «штазі» Крістіна Вілкенінг, яку торік засудили у Шверіні до двох років і десяти місяців ув'язнення за підкуп німецьких правоохоронців, вочевидь, після арешту виявилася доволі балакучою.Вілкенінг активно здає свою мережу інформаторів по всій Європі.
Свідчення «приватної детективки для олігархів» вже призвели до першого арешту у Швейцарії, повідомили DW у прокуратурі кантону Цюрих. «У цьому зв'язку було затримано співробітника поліції. Він перебуває під арештом на час слідства», - зазначили у прокуратурі. Арешт відбувся за підозрою в незаконному використанні службової інформації.
Газети, обізнані з протоколами допитів Крістіни Вілкенінг, повідомляють, що підкуп співробітника поліції Цюриха відбувся в інтересах колишнього українського депутата Миколи Мартиненка.
Як повідомляє провідне швейцарське видання Tages-Anzeiger, імовірно, підкуплений Вілкенінг поліцейський мав завдання вийти на федерального прокурора Швейцарії, який веде справу Мартиненка. За це йому авансом було виплачено 3500 євро, після отримання авансу, за даними видання, він електронною поштою надіслав замовниці з Берліна довідкову інформацію у справі Мартиненка.
Адвокат Миколи Мартиненка Ганс-Петер Шаад (Hans-Peter Schaad) не відповів на запитання Deutsche Welle щодо зв'язків екс-депутата з Крістіною Вілкенінг і заарештованим у Цюриху поліцейським.
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Украинское общество очень легко поддается манипуляциям, и резонанс вокруг дела Николая Мартыненко в очередной раз это доказал. Ведь задержанному оказалось достаточно не одеваться в одеяла а-ля Насиров и не симулировать предсмертное состояние, чтобы люди начали говорить: «держится как мужчина», «умный и ведет себя с достоинством», «похож на Фрэнка Андервуда из сериала «Карточный дом». Особенно циничные вспомнили даже о том, что Мартыненко был причастен к Евромайдану. Самоуверенная картинка затмила воспоминание о долгой, едва не бесконечной карьере сегодняшнего подследственного.
Об этом пишет на страницах «Радио Свобода» украинский писатель Андрей Любка.
«Люби друзи» не тонут
Чем закончилась Оранжевая революция, помните? Тем, что к бюджетному корыту вместо серых кардиналов Кучмы пришли «люби друзи» Ющенко. И заявление теперь уже покойного экс-главы Секретариата президента Александра Зинченко о коррупции в окружении первого лица государства отнюдь не было громом среди ясного неба. Фамилии, которые там звучали, до сих пор у всех на слуху - это и Порошенко, и Третьяков, и сегодняшний наш «герой» Николай Мартыненко.
Карьеру последнего можно проследить аж до времен раннего Кучмы, можно вспомнить и о Ковеле, и о создании «Нашей Украины», и об обновленном «Народном союзе «Наша Украина», катавасиях на выборах 2012 года, Евромайдане и приходе новой власти, вместе с которой к бюджетным потокам пришли уже давно знакомые нам лица.
Эти люди не тонут, они находят себя при каждой власти, и несмотря на все невзгоды и даже преследования упорно уже десятилетиями хотят заниматься политикой. Говорят, что это патриотические мотивы их порывают к деятельности. Бесстрашные и самоотверженные патриоты! Только вот государство под их патриотическим руководством никак на ноги не станет …
О «наших» и не наших
И особенно цинично звучат заявления некоторых политиков, пытающихся всем напомнить: Мартыненко, мол, стоял у истоков Евромайдана, платил за сцену или еще за что-то, он - «наш»! Честно говоря, мне противно об этом читать. Потому что у истоков Евромайдана стояли простые люди, студенты, активисты, и именно они сначала вообще не допускали скомпрометированных политиков к себе. Это политики пришли и первым делом поставили сцену - потому что им хотелось выступать, света камер и всего того шоу, за кулисами которого они уже третье десятилетие обворовывают страну. Украинцы вышли на Евромайдан и площади своих городов, чтобы больше в этой стране не было «наших» и не наших, чтобы восторжествовала справедливость, чтобы работало правосудие, чтобы, в конце концов, провести ротацию во власти, привести к руководству государством новых, честных людей.
Постмайданные политики, похоже, вообще не понимают, почему президентом стал Порошенко. Не за свои уникальные качества или план реформирования страны - нет, его избрали президентом, потому что он меньше вылезал на сцену Майдана. Все остальные политики - Кличко, которому пророчили президентство, Яценюк, Тягнибок и остальные - просто успели больше осточертеть народу. Порошенко уже подзабыли, а троица лидеров объединенной оппозиции набила всем оскомину своим бездействием, - вот так и закончились президентские выборы.
Хочется только напомнить постмайданным, и всем другим политикам - ВЫ НИКАКИЕ НЕ НАШИ. Для нас нет принципиальной разницы в фамилиях и партиях - идет ли речь о Насирове, Ефремове, Онищенко или Мартыненко. Поэтому не удивляйтесь, когда общество все равно радуется, увидев в суде и регионала Ефремова, и европомаранчевого Мартыненко. Все они одним миром мазаны.
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Пусть пишут "журналисты", но тогда пусть выделяют жирным заголовки всех статей по этому делу, а особенно тех, которые начинаются с "НАБУ заявило...."!
Лично у меня претензий к работе НАБУ нет. На настоящий момент это ЕДИНСТВЕННАЯ в стране структура, которая реально борется/пытается бороться с коррупцией. Именно ЗА ЭТО вот такие платные троли, как вы, обливаете НАБУ дерьмом!
"Без хорошего расследования в суды"???!!! А РАЗВЕ У НАС В СТРАНЕ ЕСТЬ СУДЫ???
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Люди одумайтесь!
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Ох**неть! Какие святые люди управляют страной.
Помнится, когда судили Насирова, адвокат рассказал нам целую историю про Понтия Пилата. Рассказал, как народ требовал Иисусу смертной кары. И вот, мол, теперь точно так же улица вопит "Распни его" пану Насирову.
Потом этот же адвокат рассказывал о том, что в том же Древнем Риме, когда гладиатор был повержен, зрители арены поднимали палец вверх, или опускали вниз. И зрители, а не судьи определяли, оставить в живых побежденного гладиатора, или убить.
Еще вспоминал о том, какой св Насир верный муж и заботливый отец, какой он ответственный работник, насколько он чувственный человек и т..д
Сейчас судит тот же судья, а защищают те же адвокаты.
Ну, короче, вы все поняли. Теперь появился еще и св. Мартын.
Он:
1. ключевая фигура Майдана.
2. прекрасный специалист.
3. ответственный работник.
4. заботливый отец.
5. верный муж.
Ну, разве что пока еще не Иисус Христос.
Это же надо иметь такую оглушительную поддержку в Парламенте. Мы ведь знаем, что там в пятницу вообще приходят единицы, а после перерыва остается 20 спартанцев. А тут вечером такой аншлаг. Ой, вы увидите, что будет, когда остальные вернутся с морей. Вы представляете себе, какая незадача. Они только прилетели, взяли полотенца на пляж, джюйс, а тут такой облом. Надо лететь под суд, спасать прекрасного специалиста.
...............................
КОМБАТ (это я специально так крупно написала) Тетерук вчера сделал вывод, что НАБУ- это левая контора, которая действует по указке Кремля. Ибо.... ибо........
Бурбак принялся, как на исповеди, раскрывать нам секреты об участии св Мартына в Майдане. Вот никто его там не видел. а он был. За кулисами Майдана.
Короче, я думаю, что вот это надо прокурорам взять на вооружение, т.к. "добрый человек" может поведать о тайных договорняках, о которых народ не знал, конечно. Об убийствах на Майдане много знает, о том, как все готовилось и как подливалось масло в огонь...
А-то мы всё: Левочкин да Левочкин... А тут вот такой подарок судьбы. Оказывается- Мартыненко, а не Левочкин.
..........................................
В- общем, шоу продолжается, а инстинкт самосохранения у будущих святых не работает. Отморозился на Кипре или в Панаме.
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Тому можеш не старатися, разом зі своїми антинародним фронтом. Наше суспільство росте, розумнішає. І поступово починає бачити вашу суть. І більше не буде віддавати свій голос за тих хто його вже не раз вертів на ***, ні за гречку, ні за рекламу. ПНХ, системне падло.
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То шо - получаєцця серед наших "корупціонерів" тільки один мужик - Мартиненко?
Не всирався, памперс не требував, від інфаркту не вмирав, юліну каляску не позичав... зауважав...
Р.С. Раніше всі оті підсудні були схожі на поганих клоунів, тепер їхню роль успішно виконує НАєБУ, в повному складі.
Коментарі
Наталия Кононкова у нього по життю веселі очі)
Tetiana Halych якщо про "роботу" набу зразу пишуть у фб, а тоді вже є та робота...... то хочеться спитати- а шо то за спєцопєрація набу така? наєбу якесь, а не набу. ще й перевірок незалежних сцють
Никита Соловьев Мартыненко по всей видимости уверен в отсутствии в природе каких-либо доказательств. Ну на хрена он будет сейчас устраивать цирк? Есть же какая-то логика поведения. Он снял неприкосновенность, сейчас будет весело громить обвинение.
Tetiana Halych Вже громить в прямому ефірі
Іван Виговський Никита, так вот и я о клоунах и клоунаде из НАБУ.
Ольга Якимец Слухаю зараз засідання суду: Мартиненко це Вам не Оніщенко, який три книги в життю прочитав. Мартиненко за себе буде битися із логікою і фактами в руках, вмінням говорити. І дитячий лепет НАБУ розіб"ється о стіну цих фактів.
Ірина Шахрайчук и вот спрашивается - кому это было нужно? как дети чесслово!
Іван Виговський Ірина Шахрайчук Дети умнее
Віктор Віктор Ольга Якимец Вже розбився...
Юрий Головань Он год сам требовал расследования ))
Vadim Carp НАБУ срочно нужна забрать Корчак к себе. Тогда там будет полный комплект тупых долбоебов
Vadim Carp Судя по всему, против дирекции ВостокГока никаких дел нет, как и нет подозрений в ЕРДР. Тогда получается интересный карамболь- судят мужика за кражу грузовика водки, при этом начальник склада сам помогал ему грузить, выписал все документы, помахал платочком в след, и остался чистым перед законом. И после всего этого у НАБУ и у их дружков поднимается рука погрозить пальцем СБУ, ГПУ и МВД?
Рavlo Cherednychok НАєБУ працює, як антікарупцианєри: сіРожа, шабуня, муся наймит, жопагнапа, всіх не згадаю та й не маю бажання. Нам хочецца шоб он бил вінаватий, або, нам сказалі, шо он вінаватий! А докази? Ми знаєм, це і є докази. Знаючи, що туди, в НАєБУ, прийшли в основі колишні работнечкі прокурватури часів янека, ну і бачучи їхні славні дєла, а точніше їх повну відсутність, картина постає сумна. А порку НАєБУ, адвокати Мартиненко, повинні влаштувати показову, щоб литання профпридатності керівництва НАєБУ стало невідкладним.
Vadim Carp Жду поста у Наема, что нихуя с этими судами не будет: даешь антикоррупционный суд#3+ право на прослушку
Vadim Carp Ржал , долго : Из пунктов обвинения Мартыненко, поданных в суд НАБУ:
- зобов'язувався підтримувати стійкість злочинного угрупування
(интересно , где и как??)
Іван Виговський Vadim Carp Це звіздець... дитячий садочок, ясельна група...
Юрий Головань Кровью договор подписывал? Не? Ну тогда незачот... ))
Юра Юраха Раз по раз згадую слова Юрія Віталійовича Луценка про те що усі теперішні слідчі НАБУ - колишні прокурори ГПУ
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