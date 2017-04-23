Археологи сообщают о находке на территории «Артека» византийской базилики VI века

SergeL
, Кристобаль Хозевич Хунта c98a54dd
, Степан Федченко
, tyschuk vladimir
, Гела
, Василий Гончаров
, Petro Budka
, Ming Uing b56f719d
, Hehe
, Водки нет, иди домой.
, Ksenia VB
, Jamaika
, Леонид Днепр
, Артм Воронцов
, ааабббввв
, святослав бураков
, Олекса Засядьвовк 970ade85
, Irada
, natashka ukrainka
, sulima ivan
, олег жиган
, Serg Sergeev
, Сергей Литвиненко 2b48304b
, Мирра
, Alex Andralex e38e8b9e
, Сергей Иванофф
, изюминка
, violator
, Andrey Sokolov d0d9f127
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, Anjey Kampfer
, Maks Kolorto
, Юлия Якимчук
, Lvbnhj
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, Nigilist74
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, cthutq dfcz
, Леонид Пляшко
, stas volja
, Yurii Sliusarchuk
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, сергей садовский
, NonCFist
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, ИгорьДВ
, вова хутин
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, Путенбох
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, Константин 1041a131
, Василий Граздич
, Юрий Великодный
, Денис Иванов 85264b72
, trolik
, Андрей Васильев 52208b0d
, Максим Мережко
, Гыг с Вами
, 7urg 7urg
, cimbitep
, adan
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, іванов
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, буков
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, avram onil
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, Yuriy Voloshkevych
, Антонина Зубко
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кацапы все в ценное вывезут с крыма в масквобад?
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а этот пост - туфта полнейшая.
За исключением исконно правильной мысли называть вещи своими именами.
Хотя возможно ты тролль-профессионал.
Вначале поста нёс пургу для пропихивания в подсознание а закончил очевидной фразой - типа молоко белое, чтобы предыдущая туфта была незаметна и вызывала доверие типа - ну молоко же действительно белое.
Пишу это не для тебя, а для людей чтобы учились вычислять служителей зла.
Обосновывать свой пост мне просто влом...
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гонаговна
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разную хрень пишете, идите лесом, времени нет, надо готовиться жарить колорадов,
скоро май месяц
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Священник Украинской православной церкви Киевского патриархата Александр Дедюхин рассказал, что Благодатный огонь в храме Гроба Господня во время Пасхи зажигается не чудесным образом, а от лампады Иерусалимским патриархом.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Огонь не загорается сам - он возжигается от лампады Патриархом. При этом предварительно гасятся все свечи в храме, а раньше- во всей христианской части Иерусалима. В знак того, что истинный свет даёт нам лишь Господь", - отметил священник.
Он также напомнил, что с 2002 года российский телеканал НТВ выкупил права на прямую трансляцию из храма Гроба Господня и в последние годы "благодатный огонь" всегда сходит в промежуток времени с 14:03 по 14:16. При этом раньше он "сходил" в разное время, и паломники могли ждать его часами, а то и целый день.
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- Это не мы, Марья Ивановна. Честное слово, мы не брали.
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Москалі знову блейфують, по сценарію А.Челентано.....
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