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Теги: Артек (200) археолог (127) Крым (19568)
Тему создал: редактор новостей

Археологи сообщают о находке на территории «Артека» византийской базилики VI века

На территории международного детского центра "Артек" археологи обнаружили базилику VI века.

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Этих черных археологов надо объявить в международный розыск.
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Пионерскую заначку "бычков" времен Брежнева - выдают за сенсационное открытие !
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где юнеско и тд оон-овские конторы?!
кацапы все в ценное вывезут с крыма в масквобад?
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Отдадут,ещё и с поклонами да прогибаниями.И с криками "Слава Украине!".
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Если бы орал " Слава Порошенке " то сами форумчане бы заспамили , но шоры тебе мешают признать такой факт .
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Ми тут самі в змозі розібратися.. Про Білорісь піклуйся..
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Угу , поэтому Крещатика забанили навечно , а Гыга спамят каждый день , вы необъективны , поэтому прислушайтесь к Днепру .
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И что , ему нельзя иметь свое мнение , обязательно должно совпадать с вашим ? Кто его знает ,что он вкладывает в понятие " сама отдаст " , может ядерный удар по москве , а может повторение 90-х годов когда Украина спасала россиян от голода .
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перед этим нормально говорил.
а этот пост - туфта полнейшая.
За исключением исконно правильной мысли называть вещи своими именами.
Хотя возможно ты тролль-профессионал.
Вначале поста нёс пургу для пропихивания в подсознание а закончил очевидной фразой - типа молоко белое, чтобы предыдущая туфта была незаметна и вызывала доверие типа - ну молоко же действительно белое.
Пишу это не для тебя, а для людей чтобы учились вычислять служителей зла.

Обосновывать свой пост мне просто влом...
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Ти бацку кохай.. Ми зі своїми самі розберемось.. Не переймайся.. Йди....
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Накази ще треба було комусь виконувати. А яких "виконавців" банда януковича по вказівці мацкфи тримала в Криму, сподіваюсь, знаєш... Чи, може, треба було тоді атакувати Крим через перешийки? А з часом, і то вже недовго, проблема кримської пастки для хуйла буде вирішена комплексно і остаточно...
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Я також говорив і про міжнародний вплив, який категорично радив не ввязуватись... Бо Крим для хуйла - пастка, в яку воно залізло.
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Можна було й більше, аби відразу заворот кишок Але в геополітиці, мабуть, як і в медицині, точно рахують дозу... Хоча би тому, що вся Україна це вже не обуза в першу чергу, а суттєва допомога...
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Без бою ще не означає подарували... І, саме головне, далеко не вся Україна збирається просто чекати на повернення...
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Чому "пока"? Ця впевненість тільки збільшується. Протягом 2017 року вирішиться дуже багато питань...
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Это ваше мнение , я считаю что Крым нечем было защищать и это больше вина Януковича а не Турчинова , про работу российских спецслужб он обязан был знать , значит надо было туда перевести пару бригад с запада и центра страны . Взять Киев наверное россия и смогла бы ,особенно в 2014 году , но вот удержать вряд ли , на Майдан приехало 1 млн человек , при взятии Киева приехало бы 10 млн человек , пришлось бы применять ЯО по всей Украине .
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Руслан , в 2013 - начале 2014 году если бы мне сказали что мы будем стрелять в россиян я бы покрутил возле виска пальцем .
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Возможно так и было , у нас в 1940 полным ходом стреляли по русне , а вопрос с кем был актуален потому на тот момент СССР успел повоевать или просто поубивать без объявления войны с испанцами , финнами , японцами , китайцами , поляками , румынами . Такое объяснение в голову не приходило ?
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Був ще й міжнародний вплив, який говорив не ввязуватись...
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Ну наверное разбирательство еще будет , если честно я вообще не знаю кто из политиков на тот момент дал бы команду стрелять по россиянам .
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это радует, у кацапов сила гона и она страшна, нам надо учиться работать лопатой
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А я от про Східну Європу і особливо Німіччину скажу. Довелось расєї їх всіх віддавати...
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вы очень похожи на какцапа, я вам предлагаю бивать москалей, а вы мне
разную хрень пишете, идите лесом, времени нет, надо готовиться жарить колорадов,
скоро май месяц
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А ты чо куда-то торописси? По воле судьбы под Чернобылем тоже возникла зона отчуждения, где нормальная жизнь остановилась и на десятилетия приходится с этим смириться пока вредная радиация не сойдет до приемлемого уровня ... Главное шта жизнь продолжается на Украине, а крым и лугандон закрыли на карантин пока на этой земле ватотоксикоз не выветриццо, а спешить туда нормальным людям вовсе ни к чему, но и отказываться от территории тоже не стоит, авось когда и пригодиццо...
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Потрібно подати позов за незаконні розкопки.
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Возможно, после отъезда пионеров Артек весьма напоминает руины
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Украинский священник раскрыл "секрет" схождения Благодатного огня

Священник Украинской православной церкви Киевского патриархата Александр Дедюхин рассказал, что Благодатный огонь в храме Гроба Господня во время Пасхи зажигается не чудесным образом, а от лампады Иерусалимским патриархом.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Огонь не загорается сам - он возжигается от лампады Патриархом. При этом предварительно гасятся все свечи в храме, а раньше- во всей христианской части Иерусалима. В знак того, что истинный свет даёт нам лишь Господь", - отметил священник.

Он также напомнил, что с 2002 года российский телеканал НТВ выкупил права на прямую трансляцию из храма Гроба Господня и в последние годы "благодатный огонь" всегда сходит в промежуток времени с 14:03 по 14:16. При этом раньше он "сходил" в разное время, и паломники могли ждать его часами, а то и целый день.

Археологи сообщают о находке на территории «Артека» византийской базилики VI века - Цензор.НЕТ 1521

Археологи сообщают о находке на территории «Артека» византийской базилики VI века - Цензор.НЕТ 6460
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Та да , странно что базилику не оно обнаружило , когда с пионерами деревья сажало
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развалят и разворуют все, или я кацапов не знаю...?
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хуйло нашло? как амфору? а какие такие "раскопки" могут быть на территории детского лагеря? сейчас под эту мутку еще кусок земли объявят "заповедником" и посносят крысенышей вместе с их халупами. а потом застроят мацковскими понаприехалами... идиоты.. хреново им жилось в Украине.. жрите ублюдки
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прийдется освобождать крым. без базилики мы не поднимем рост ввп до 5 %. ну3 и будет требование юнеско
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ГПУ смело может возбуждать уголовное дело по статье "Незаконное производство раскопок", Любые археологические раскопки на территории Украины без соответствующего разрешения являются уголовно наказуемой "черной археологией", даже если их осуществляет ученый со степенью.
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ДА хоть пол-Византии в Крыму раскопайте - ТУРИСТОВ НЕТ И НЕ БУДЕТ!!!
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Сколько чудесных тайн хранит в себе крымская земля.
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- Дети, кто взял Бастилию?
- Это не мы, Марья Ивановна. Честное слово, мы не брали.
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Кримська земля зберігає таємниці другої світової війни, решта вже усе було досліджено і записано.
Москалі знову блейфують, по сценарію А.Челентано.....
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Ага и там уже была мироточащая икона паследнего императора....
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Теперь они точно будут орать, что они третий рим
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Самое смешное, что нашли потому, что рыли под новый фундамент очередного дворца медвепутов. И, думаете, не построят? Ну, может быть, сдвинутся теперь чуток...
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Цензор.НЕТФорум УкраиныАрхеологи сообщают о находке на территории «Артека» византийской базилики VI века
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