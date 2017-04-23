Украинская экономика продолжает демонстрировать признаки восстановления", - Гройсман.

SergeL
, Кристобаль Хозевич Хунта c98a54dd
, Степан Федченко
, tyschuk vladimir
, Гела
, Василий Гончаров
, Petro Budka
, Ming Uing b56f719d
, Hehe
, Водки нет, иди домой.
, Ksenia VB
, Jamaika
, Леонид Днепр
, Артм Воронцов
, ааабббввв
, святослав бураков
, Олекса Засядьвовк 970ade85
, Irada
, natashka ukrainka
, sulima ivan
, олег жиган
, Serg Sergeev
, Сергей Литвиненко 2b48304b
, Мирра
, Alex Andralex e38e8b9e
, Сергей Иванофф
, изюминка
, violator
, Andrey Sokolov d0d9f127
, Василий Vasil
, Anjey Kampfer
, Maks Kolorto
, Юлия Якимчук
, Lvbnhj
, Kenzo 065c7258
, Валермй Бкрцев
, Vladimir Rentyuk
, Nigilist74
, Константин Гризодубо
, Тарапунька
, Гордон Шамвей
, Олександр Багряний
, cthutq dfcz
, Леонид Пляшко
, stas volja
, Yurii Sliusarchuk
, Niandi
, сергей садовский
, NonCFist
, Олег Мандрівник
, Ирина Порохненко b8d6a257
, Hay Day
, лютый
, Толья
, Александр Пахомов 395cba96
, ВКЛ_это_мы_01
, Владимир Чуприн
, Andrey Net
, CrossFirenko
, Сергей Коваленко 9044b06d
, SergSk
, Владимир_2
, Аксель Витман
, Козак Іван
, To Response
, конрад карлович
, Натали Марченко
, Vasil Peremogniy
, olenca2807
, Сергій Шпигоцький
, ___Щекастый изверг___
, Xatto
, Виталий Прокуратор
, диор
, курвиметр
, Greese
, Александр Должанский
, Александр Малышенко
, Панько Недобрий
, ИгорьДВ
, вова хутин
, Губернатор Боронео
, Mavka Ukraina
, vivv555777
, kentstudent
, Solaris Orbis
, Vasyl Moroz 779d57e5
, Путенбох
, Sinopticos
, Константин 1041a131
, Василий Граздич
, Юрий Великодный
, Денис Иванов 85264b72
, trolik
, Андрей Васильев 52208b0d
, Максим Мережко
, Гыг с Вами
, 7urg 7urg
, cimbitep
, adan
, Роман Иванович 88d29025
, іванов
, Евгений Баштан
, Алексей Носов d8330900
, Fedir Syzyi
, Juli Schubs
, Прощай немытая раССея
, Vlad Pr
, Стопор
, fthd
, Игорь Шульга 295c16ae
, Olex2014
, Мен мен
, Vladimir Shcherbak
, Sash Fart b42abe58
, John Silver 8af1f39e
, Elvic Vic
, Ринат Амедов
, буков
, senia
, avram onil
, kelman muksat
, Vovcheg Zak
, Yuriy Voloshkevych
, Антонина Зубко
, Артур Пирожок
, answer
, Ігар Саракавік
, Ольга Комар
, Олеся Дещенко
, belge
, Япона Мать
, Так_просто
, Vermut
, Mikhail Tsipis
, Miko R 798886a8
, Віктор Пасенчук
, Киданец
, Aлександр Alexsis
, України вірний ж-д
, Константин Ляшенко
Hehe, Irada, Jamaika, SergeL, Petro Budka, Ming Uing b56f719d, Мирра, sulima ivan, Константин Гризодубо, Валермй Бкрцев, Олександр Багряний, Сергей Литвиненко 2b48304b, Ksenia VB, Степан Федченко, NonCFist, Леонид Пляшко, Andrey Net, Vladimir Rentyuk, ВКЛ_это_мы_01, Виталий Прокуратор, Толья, изюминка, святослав бураков, Anjey Kampfer, Greese, Козак Іван, Maks Kolorto, Сергей Коваленко 9044b06d, Владимир_2, Vasyl Moroz 779d57e5, Панько Недобрий, курвиметр, іванов, Andrey Sokolov d0d9f127, Vasil Peremogniy, Vlad Pr, Алексей Носов d8330900, Игорь Шульга 295c16ae, Прощай немытая раССея, Александр Малышенко, Олеся Дещенко, Александр Должанский, Yuriy Voloshkevych, fthd, буков, olenca2807, Андрей Васильев 52208b0d
Всего на сайте: 188 писателей
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Быстрее бы уже. Думаю, что любое построенное здание через пару месяцев на крыше будет иметь надпись, - фирменный магазин ROSHEN.
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Ключове слово - ОЗНАКИ !!!
А саме ВІДНОВЛЕННЯ економіка почне хіба що після того, як скине ярмо зажертої до неймовірності корупційної єврейсько-москальської влади !!!
На чолі з головним офшорником !!!
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он прав, с экономикой всё в порядке, есть что пожрать (гройсману)!
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Вроде ходит в костюме, ездит с охраной, а толку.
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Особенно ярко это проявляется в темпах роста коррупционной деятельности(первое место а мире) и в смертности населения(второе место в мире).Так что слава творцу украинского чуда!
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- Трудно, зато всё…
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Лише не в найвищих Українських владних кабінетах і законодавчій владі
Назви мені хоча б одного іноземця, не те щоб українця, у владних колах Ізраїлю ???????????
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Это он о чем? О том веселом паровозике который с помпой запустили Сеня с Мишей? Кстати, кто знает, как поживает этот новый шелковый путь, велик ли трафик?
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Анекдот на злобу дня?
Зарплата 60 - 150 долл., на заводах потолки от старости рушатся,оборудование лет 30 ни кто не менял и не ремонтировал, повсеместно работают неофициально - а правительство увидело признаки оживления!
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Эта власть что-то вроде чумы, быстрее бы она ушла.
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Надеюсь при нем есть летописец...
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Экономический рост должны почувствовать не графики и статистики, не гройсманы с Порошенко , а народ Украины. А с этим большие проблемы. Так как все сказанное гройсманом очередная ложь. Он что нас хочет убедить , что все хорошо? Или загипнотизировать? Закройте офшоры и перенаправьте налоги богатых в Украину, тогда уж выступишь, трепло кучерявое, ученик кучерявого трепла.
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- "Несмотря на всё что мы с ней делаем, Украинская экономика продолжает демонстрировать признаки восстановления", - удивленно заметил Гройсман
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