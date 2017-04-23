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Теги: Кабмин (10175) экономика (3440) Гройсман (2830)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Украинская экономика продолжает демонстрировать признаки восстановления", - Гройсман

Кабинет Министров продолжает активно искать партнеров и развивать новые торговые маршруты.

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або скільки було побудовано літаків концерном Антонов за останні три роки?
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Почитал, то что выше, и понял, что у нас все хотят построить все.

Быстрее бы уже. Думаю, что любое построенное здание через пару месяцев на крыше будет иметь надпись, - фирменный магазин ROSHEN.
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Гройсман построит в Украине универсисет схематической коррупции.
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все хотят....и все хотят в будущем.... от таких хотелок, часто вспоминаю лыжного инструктора и сколько он уволок бабла из Украины...
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Перестанте трендеть, про то, что ктото чёто хочет построить в Украине. Это всего лишь форма вежливости на предложение инвестиций. Вот когда построят, тогда и расскажите.
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ЗЫ: когда наши предлагают инвестировать в чтото то, мировые денежные мешки обычно кивают головами и говорят "ага, ага это очень интересно....". Но, это никого, ни к чему не объязывает.
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Я поняла, что гросик теперь подрабатывает воскресным клоуном к утренней чашечке кофе.
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ну по крайней мере больше чем эта власть в Украине никто не сделал .
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Гройсман напоминает коммунистических докладчиков.
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таки- да, дорогой Леонид Илльч для винницких служит образцом для подражания
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"Українська економіка продовжує демонструвати ознаки відновлення", - Гройсман

Ключове слово - ОЗНАКИ !!!
А саме ВІДНОВЛЕННЯ економіка почне хіба що після того, як скине ярмо зажертої до неймовірності корупційної єврейсько-москальської влади !!!
На чолі з головним офшорником !!!
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Это пока депутаты по отпускам разехались,вернутся и всё подправят-ведь поиздержались за отпуск.
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" объем перевозимых грузов вырос". Единица измерения- матрасы? По денежной массе- тоже объем вырос. А как же.
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У Гройсмана 8 классов образования средней школы. Дипломы куплены. Он неуч и полный дебил. А спикер рады Парубий имеет справку из психоневрологического диспансера об умственной отсталости. А вы ждите дальше от них улучшения жизни. Вам теперь полный писец, зовите обратно Януковича.
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Судя по толстой и довольной морде Гройсмана,
он прав, с экономикой всё в порядке, есть что пожрать (гройсману)!
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А Гнойсман демонстрирует признаки исполнения обязанностей.

Вроде ходит в костюме, ездит с охраной, а толку.
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Сёма, посмотрите на эти мозолистые руки! Этот человек совсем не хочет работать головой…
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да у него походу мозоли только на языке, как и у пэтюни.
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Украинская экономика продолжает демонстрировать признаки восстановления", - Гройсман.

Особенно ярко это проявляется в темпах роста коррупционной деятельности(первое место а мире) и в смертности населения(второе место в мире).Так что слава творцу украинского чуда!
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Корупція безумовно по відношенню до часів Янека зменшилась, хоч набагато менше ніж хотілося б .Це не бачить лише той хто не хоче бачити Шуму навколо корупції стало набагато більше. І це добре. Погано їнше Боротися з корупцією повинен хтось а не я Я мушу давати , а як інакше . Мені можна взяти ,якщо ніхто не дізнається. А відношення українців до корупції і корупціонерів покажуть наступні вибори. Якщо депутатами знову стануть ті в кого під ліжком мільйони або ті хто купує квартири за 30 літній заробіток, то стане ясно що ніякої боротьби з корупцією нікому не потрібно. Ну а як навпаки... Та сомневаюсь я однако
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зато дальше нас ждет стабилизация и рост...ниже первого места в рейтинге коррупции не упадешь)))
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як же я люблю дивитися як у ватних гіен підсмажуються пердакі в БЕЗСИЛЬНІЙ злобі на Україну ))))
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Можно к примеру поверхностно ознакомится с этим http://biz.censor.net.ua/events/3025065/padenie_promyshlennogo_proizvodstva_v_marte_uskorilos_do_29_obnovleno и этим http://biz.censor.net.ua/events/3025025/rost_vvp_v_pervom_kvartale_zamedlilsya_do_3_nbu , на самом деле таких статей очень много, и сделать вывод.
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- Трудно нам, евреям, всё в этой жизни даётся…
- Трудно, зато всё…
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кто же тогда украинцам доктор? Это смешно, когда обвиняют тысячу евреев в том, что миллионам украинцам плохо живётся.
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Ніхто не проти євреїв, але в повсякденному житті.
Лише не в найвищих Українських владних кабінетах і законодавчій владі
Назви мені хоча б одного іноземця, не те щоб українця, у владних колах Ізраїлю ???????????
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Не интересовался но, арабов в Кнессете на вскидку больше десятка и совков несколько десятков.
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в армии полно друзов, черкесов, бедуинов и арабов
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МНЕ УЖЕ НАЧИНАЕТ КАЗАТСЯ ЧТО ГИТЛЕР БЫЛ ПРАВ,КОГДА МОЧИЛ ЕТИХ ЖЫДОВ.
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а ещё Гитлер уничтожал украинских националистов, или вы не в курсе?
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реч о жыдах,причем тут националисты?пездь ябы не мовчкы.
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Я о том, что не надо сводить нацизм только к уничтожению евреев. А то, получается как у тех же немцев, о ком нравится о тех говорим, а остальных забываем. Евреи были одними из длинного списка. Украинцы стали второй по количеству жертв Второй мировой войны нацией.
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Речами о вине отдельно взятого народа обычно отводят от себя вину ворюги доминирующей нации. Хрен бы что сделала кучка евреев, если бы у них за спиной не стояла сила местного ворья. Этих выдвинули как кукол, для отвеления внимания от себя любимых, типа: "А где шарик?"
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Значительных результатов ожидают от проектов Нового Шелкового пути из Китая в Европу, и в транскаспийском и кавказском направлениях.
Это он о чем? О том веселом паровозике который с помпой запустили Сеня с Мишей? Кстати, кто знает, как поживает этот новый шелковый путь, велик ли трафик?
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Классическое гониво властей. Сразу вспомнил совок, гордый взгляд на пустые полки в магазинах под громогласные вскрики радио и газет о о*уенной выплавке чугуна на душу населения.
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"Украинская экономика продолжает демонстрировать признаки восстановления", - Гройсман

Анекдот на злобу дня?
Зарплата 60 - 150 долл., на заводах потолки от старости рушатся,оборудование лет 30 ни кто не менял и не ремонтировал, повсеместно работают неофициально - а правительство увидело признаки оживления!
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Тільки призраки - міраж. І грося це чудово знає бо доводить до цього разом з пєдро-офшорним.
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Больше ничего. У меня точно также с материнкой старой было. Показала признаки оживления - и окончательно загнулась.
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лучше рассказал почему Украина на 169-м месте в рейтинге экономических свобод,http://news.finance.ua/ru/news/-/395169/rejting-ekonomicheskih-svobod-ukraina-upala-rf-i-belarus-podnyalis-infografika,а после как космические корабли бороздят просторы большого театра.
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Как-то не очень убедительно звучит - "продолжает демонстрировать". Пуйло тоже много чего продолжает демонстрировать, а толку никакого, наоборот приводит к отрицательному результату.
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Ржачка или не ржачка, а были козаки-евреи, как и сегодня много евреев борется за свободу Украины. Были даже гетьманы.
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Ви маєте наувазі тих козаків-євреїв, що тримали на Січі корчми та скупляли привезене козаками-воїнами майно після походів, козаки-лихварі.
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Корчмы держали не только евреи. А я имел ввиду тех козаков, которые сражалися и гибли в боях наравне со всеми. Сич никогда собственно небыла исключительно украинским феноменом. Среди сичовиков было много украинцев но, и татар с турками, поляков, были чехи со словаками, немцы и даже встречалися скандинавы. Евреев-сичовиков были сотни.
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ЗЫ: Неповерите, там даже кацапы были. Правда не столь многочислены.
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Капітан лайнера пасажирам-"у нас все стабільно команда вже покинула судно та винесли все цінне,ви головне вірте мені та танцюйте та веселіться але ми тонемо і скоро корабель піде на дно-спасайтесь хто може бо нам алес капут..."
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Во жжет иудей словесный понос его будет наростать По мере приближения каденции офшорных мразей
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Головне вигідно продати землю та потім можна в рідні сердцю ізраїльські краї а ви лохи як були лохами то і залишетесь...хоча всього 5% володарям земельної мафії буде потрібно рабів...
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Правильно, чем больше грабить народ, тем будет больше денег у них и будут признаки восстановления.
Эта власть что-то вроде чумы, быстрее бы она ушла.
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Ніхто нікуди не "уйде", поки ми не засунемо її туди, звідки вона вилізла!!!
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Я конечно зверски извиняюсь, хочу спросить: Что принимает этот мудозвон по утрам?
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Золотые россыпи мудрости от базарного деятеля...
Надеюсь при нем есть летописец...
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Ау граждане. У нас что только гройсман такой глазастый, а все остальные слепые и не видят покращення что ли.
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Не нам тут ещё стецьки из шоколадного чучхе зитаты регулярно приводят
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Такое ощущение што Вовчик живет в какой то другой Украине
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А ОН И ЖИВЕТ В ДРУГОМ ИЗМЕРЕНИИ,МНЕ ИНТЕРЕСНО, ЕТО ЧМО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДУМАЕТ ЧТО ЛЮДИ ВЕРЯТ В ЕГО ПИЗДЕЖ.
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То азиров выскакивал со всевозможными графиками и рассказыва про рост на 23,5 %, теперь вот это. Отличие резко стремится к нулю.
Экономический рост должны почувствовать не графики и статистики, не гройсманы с Порошенко , а народ Украины. А с этим большие проблемы. Так как все сказанное гройсманом очередная ложь. Он что нас хочет убедить , что все хорошо? Или загипнотизировать? Закройте офшоры и перенаправьте налоги богатых в Украину, тогда уж выступишь, трепло кучерявое, ученик кучерявого трепла.
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Народ, он какой-то нечувствительный к успехам... Ему (народу) надо подсказать... объяснить...
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Неправильный у нас народ. И шибко неблагодарный. Ну никак не хочет понимать, что ему (народу) живется все лучше и лучше.
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лохам нужно втирать до последнего даже самую очевидную дичь, пока кидок не прошел. А потом главное рассказывать что лохи сами хотели чтобы их облапошили - классика жанра
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ПИЗДОБОЛ,КАК И ЕГО ШЕФ ПЕТЮНЯ,В СТРАНЕ НИЩЕТА,ПРИ ЯНЫКУ ЖЫЛОСЬ В ТРИ РАЗА ЛУТЬШЕ,А У НЕГО ПИТУХА ПОКРАЩЕННЯ.
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Ещё со скифским золотом тишина подозрительная....
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У МЕНЯ ПРИ ПИДАРУ ЯНУКОВИЧУ БЫЛА ЗАРПЛАТА 11,12 ТИС ГРН,И ДОЛАР ПО 8,А СЕЙЧАС ЗАРПЛАТА 6,7 ТИС,И ДОЛАР ПО 27,ТАК ГДЕ СУКА ТЫ ПИЗДЛИВАЯ ПОКРАЩЕННЯ?
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Вот полная версия:
- "Несмотря на всё что мы с ней делаем, Украинская экономика продолжает демонстрировать признаки восстановления", - удивленно заметил Гройсман
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У нас премьер какой то не правильный, то "КРИЧИТ ВСЕ ПРОПАЛО" из за блокады то опять идем вверх!!! тЫ громыхало из под мышки определись, что же такое в Украине происходит!!!! А уж потом кукарекай!!!!
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Всё зависит от того, куда он с утра принимал шоколад
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Він ще не вичерпав свій потенціал ))))))))))))))))))))))
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твою мать... пора давно менять скотиняк
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"... престіж крєпчаєт, мощно возрастаєт дєнь ото дня процент жиров у маслі ..."
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В мире давно замечено, стабильный рост экономики слаборазвитых стран , начинается с приходом КРУПНОГО западного и японского капиталов. К сожалению, сего явления, в Украине, пока не зафиксировано. В быдляче-воровскую систему, крупный зарубежный капитал не идёт.
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почему он сказал правду. правда забыл уточнить, что по тому же госстату уведичился товарооборот с россией. ну и плюс украина выбрала квоты в ес по сельхоз продукции на90%. вот и рост, так что он прав. про все это здесь были статьи.
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Стесняюсь спросит.... а поподробнее об этой... демонстрации признакофф???
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Цензор.НЕТФорум Украины"Украинская экономика продолжает демонстрировать признаки восстановления", - Гройсман
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