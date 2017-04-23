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Материалы по теме:  Оккупация Крыма
Теги: Крым (19564) подростки (155) самоубийство (526)
Тему создал: редактор новостей

В Крыму за три месяца четверо подростков совершили самоубийство, – СМИ

За первый квартал 2017 года в аннексированном Крыму зафиксировали 13 фактов или попыток суицида среди несовершеннолетних, из них 4 – с летальным исходом.

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Увидел случайно в инете как в маленьком городке на Ровенщине подходят к вырубке деревьев.Креативно
В Крыму за три месяца четверо подростков совершили самоубийство, – СМИ - Цензор.НЕТ 4821
http://westnews.com.ua/vrazhayuchi-skulpturi-yak-na-rivnenshhini-unikayut-virubki-derev-foto/
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"Основными причинами суицидальных попыток несовершеннолетних являлись конфликтные взаимоотношения в семье " . Родителей на нары.
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С ватой жить сложно. Дети поняли что папаши и мамаши их засунули в изоляцию недосовка
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Тихо и не спеша Крым превращается в КНДР...
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Эти просто еще не пили боярышник, приучать подростков крымчан к боярышнику надо лет с 12 до того как они начинают что то соображать о жопе в которую их засунули предки, тогда лет к 15 единственной проблемой будет, гд опохмелиться и скрепы.
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там, шо взрослые, шо дети , заслужывают, только стирилизации, все выродки
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В рф сейчас модно наказывать каких-то полумифических детских самоубийц. Я объясняю это просто- расплодившиеся спецслужбы должны отчитываться и зарабатывать. В Крыму- особенно. Ну не было на пляжах террористов- будут! Подростки самоубивались всегда- поможем!
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ты что гнида трендишь? Я сам с Крыма,и считаю что это Украина! если полезешь что то взрывать я тебя сам удавлю голыми руками,террорист хренов!
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Ты не из Крыма. Это во-перывых. А во вторых- это не я буду взрывать и учить детей сбрасываться с крыш. Это будут делать за зарплату доученные замполиты стройбата типа недоученного аксёнова...
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А я из Ялты. И провайдер никогда не пускает под Украинским флагом...
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А как бы я стал итальянцем, или словаком?) Ладно, завязываем оффтопить, Джанкой))
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КРЫМНАШ и именно у нас подростки вешаются, стало быть?
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Самое главное это знать что там в Крыму. В следующих новостях: у бабы Нюры из Севастополя прорвало канализацию. Женщина проклинает всех и даже Путина.
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Крым - это ведь Украина? Что ж в Украине то творится!!! Подростки вешаются. А у нас их в Киеве расстреливает в упор полиция безнаказанно - помните несовершеннолетнего пассажира на заднем сидении БМВ?
А это прошло тоже тихо-тихо? "Зайти во двор частного дома, силой вытащить человека из собственной машины, надеть наручники и вшестером на одного забить до смерти - это не бандитские разборки, не садистские будни фашистов, это работа новой украинской полиции в День Независимости, 24 августа 2016 года." (тогда еще наивно назвали статью Будет ли наказание? )

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Ну сколько можно быть идиотами? На солнце пятна, а у нас фсё в идеале! Оккупация Украины идет по плану( Зато КРЫМНАШ и никаких гвоздей!
**
Четвертый год подряд один приятель,
Не спит, не ест, ругает все подряд
Четвертый год в его просторной хате
Живет гостей непрошенных отряд.

Он их клеймил всегда последними словами,
Пять раз на дню рыдая в службе новостей.
По выходным он ездил жаловаться маме
На этих гадостных, непрошенных гостей.

Такая жизнь была обидна и несладка.
С утра до вечера один страстей накал.
Но, по ночам мой друг гостей кормил украдкой.
И регулярно чем-то с ними торговал.

А гости наглые жирели понемногу.
Их поят, кормят - и чего не жировать?
Вот как-то раз, ему сказали строго -
Купи-ка, друг, по шире нам кровать!

Для убеждения, с улыбочкой нахальной,
Фингал поставили и плюнули в лицо.
И прописались навсегда. Официально.
Мол, тут давно живем, в конце концов....(полностью басня: Гости-оккупанты )
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВ Крыму за три месяца четверо подростков совершили самоубийство, – СМИ
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