В Крыму за три месяца четверо подростков совершили самоубийство, – СМИ

Виктор Ли a3db1a1b
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, Petrov Viktor
, (unknown) b379cca9
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, Джон123456
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, SergeL
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, Alex Alex 801ff945
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, Игорь Шульга 295c16ae
, илюк валентин
, серджио def6ff91
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, tvellen-van
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, OldCat
, Ринат Амедов
, Vlad Pr
, Алег Федоров
, Шпилли Вилли cd9fc0bf
, Влад Ол
, Вова Индюков
, Константин 1041a131
, Антіп Тіп
, ИгорьДВ
, Vovcheg Zak
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, Виктор Сидоров 2e52621c
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, Преступник Ворвзаконович
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, Александр Николаенко 051790ab
, Bogdan Suvorov
, кузькинамать1
, Наталья Супрун 4c02dc49
, Mr__Pitkin
, NonCFist
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Олександр Багряний, Nirvanko, Остап Бендера 9c93adee, Олег Петрович ed2c8e0a, Илья Вардиев, Джон123456, oleg kovalek, Козак Іван, Juli Schubs, Galyna Kravchuk 2f98b0eb, Анатолій Володимір, SergeL, Rjr, vera Rom, Ich bin Niegan, Путенбох, Fayna Ukraine, Джамал, To Response, 7urg 7urg, Yuriy Yurieff, Senator S 01a656ec, Nikol Pricol, Gennadiy Golitsin, Max Mathm, Nikolay Filinchenko, Маск13, Другua, 4life, vad, серджио def6ff91, tvellen-van, Cтарий Кінь, кеша рун, Константин 1041a131, Helg, Gerri Philantrop, Vovcheg Zak, Шпилли Вилли cd9fc0bf, Vlad Pr, Alex Lem, Преступник Ворвзаконович, Сергей1500900, кузькинамать1, Andy Fisher 67a9edc7, А П 6d5dcd2e, NonCFist, Fantomas, комэск Титаренко, Elena Italenna
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http://westnews.com.ua/vrazhayuchi-skulpturi-yak-na-rivnenshhini-unikayut-virubki-derev-foto/
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Красиво..
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А это прошло тоже тихо-тихо? "Зайти во двор частного дома, силой вытащить человека из собственной машины, надеть наручники и вшестером на одного забить до смерти - это не бандитские разборки, не садистские будни фашистов, это работа новой украинской полиции в День Независимости, 24 августа 2016 года." (тогда еще наивно назвали статью Будет ли наказание? )
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**
Четвертый год подряд один приятель,
Не спит, не ест, ругает все подряд
Четвертый год в его просторной хате
Живет гостей непрошенных отряд.
Он их клеймил всегда последними словами,
Пять раз на дню рыдая в службе новостей.
По выходным он ездил жаловаться маме
На этих гадостных, непрошенных гостей.
Такая жизнь была обидна и несладка.
С утра до вечера один страстей накал.
Но, по ночам мой друг гостей кормил украдкой.
И регулярно чем-то с ними торговал.
А гости наглые жирели понемногу.
Их поят, кормят - и чего не жировать?
Вот как-то раз, ему сказали строго -
Купи-ка, друг, по шире нам кровать!
Для убеждения, с улыбочкой нахальной,
Фингал поставили и плюнули в лицо.
И прописались навсегда. Официально.
Мол, тут давно живем, в конце концов....(полностью басня: Гости-оккупанты )
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говнище позорище и дно
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