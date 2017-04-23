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Теги: авиация (1744) Канада (897) самолет (2150)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Канада подняла истребители для перехвата российских бомбардировщиков Ту-95

Канадским истребителям пришлось подниматься в воздух для перехвата российских стратегических бомбардировщиков Ту-95 над Северным ледовитым океаном.

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Щось розлітались, блін................... мабуть - на дощ...........
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пля кацапы моторесурс палят на юх ещё неделя полётов и опять в тайга шмяк шмяк ту
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ТУ-95, тУ-142 - это братская могила. И если их перехватили то, они были бы уже уничтожены ещё 15 минут назад. до подлёта перехватчиков.
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Злопатоїди, там рєпа не росте. Нехай щастить.
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"Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщила пресс-секретарь Командования воздушно-космической обороны Северной Америки Дженнифер Стадник", - наверно украинка.
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когданибудь этих летунов хлопнут
А вообще их для этого и вырастила страна колония ферма рабов,чтоб оно-ватный раб издохло при этом думая что он мАладец.
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а хлопать то как раз и нельзя . Если хлопнеш то так шарахнет , шо небоскрёбов в сша больше не останется .
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Ну тогда их давно уже нет , ведь американцы уже сбивали 95-е над Атлантикой .
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В чём провокация? Он написал о каком то событии , а я спросил когда оно произошло .
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А что небоскрёбы ? если про музеи написал бы то легче было бы ?
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Правильный вы акцент поставили : людей не учат ценить жизнь свою и своих близких. Этим и отличается совок от цивиллизованных стран. Там за каждого погибшего военного жесткий спрос , а в Украине КАЖДЫЙ ДЕНЬ гибнут воины и СМИ воды в рот набрало! Про разную хрень пишут, про всякие гульки , А ПИСАТЬ НАДО про гибель ребят на украинском, английском, японском . Мир должен очнуться от своих пати и вик -эндов .
Лишать лицензий все СМИ , которые не выделяют первые полосы и прайм- тайм в новостях этой беде. ЦЕНИТЬ СВОИХ БЛИЗКИХ И ПОМНИТЬ ГЕРОЕВ НАДО УМЕТЬ.
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Вот если бы сбили, тогда да , новость
Руцкие, но вы не останавливайтесь, продолжайте терроризировать весь мир. И скоро вас будут п..дить везде.
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Они-таки скоро долетаются.. не собьют, так сами развалятся.
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Как можно быть патриотом этого говна?
Страна колония ферма рабов Расцыя но тугорогие ватаны терпят одним словом рабы.


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неподходящее слово перехват.. скорее подходит попонтоваться..
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На один из дней рождений Малышу подарили зенитку, что в корне изменило жизнь Карлсона.
"Вооружите Украину или сдайтесь"
("Arm Ukraine or Surrender").
ПТУРС и УДАРНЫЕ БЕСПИЛОТНИКИ….
Сегодня и сейчас !
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шо не может у канадского истребителя пуск ракет заклинить..случайно? а потом выразить озабоченность и соболезнования кацабским космонавтам
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Керосин сжигается-кацапские пенсы сосут. Скрепно.
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Хуйло на грубость нарывается и все обидеть норовит. Кацапы скоро доиграются придется томагавк ловить.
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Это второй израильский удар по Сирии за два дня.

Арабские источники сообщили 23 апреля, что израильская авиация нанесла удар по позициям сирийских правительственных войск в районе Кунейтры на сирийской стороне Голанских высот.«Аль-Кудс аль-Араби» пишет, что удар был нанесен по району Наба, расположенном на северо-западе провинции Кунейтра.
В результате погибли, по меньшей мере, трое сирийских военнослужащих.Дополнительные подробности пока не опубликованы.
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Для чего перехватывают? Канада и США их безусловно не боятся, они об экологии заботятся. В тех краях куда не ткнись металлом парашский разбросан
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россияне не нарушали воздушное пространство США или Канады и действовали "безопасно и профессионально" перед тем, как вернуться на базу." Так же "безопасно" и "профессионально" ВКС россии сбрасывали химические бомбы на детей и женщин в Сирии. Дженнифер Стадник осталось поцеловать пилотов вкс россии за их "профессионализм" в жопу.Это будет для них наивысшей похвалой.
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А что там бокс сегодня? Кличко проиграл, а остальные?? досмотрела только до 9 раунда Усика :-[
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От мені цікаво, якщо перерахувати на авіаційний карасін, кому це лихо дорожче?
)))
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Все правильно.Їх треба перехвачувати ,бо вони самі на голову можуть упасти гордість російського авіапрому гроби літаючі.
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Ну, для порядка разве что поднимать свои самолеты и сопровождать эти "летающие артефакты"... А так... В отличии от американцев, которые действительно периодически модернизируют свои В-52, у кацапов "модернизация" заключается (по большому счету) разве что в покраске и "подтягивании гаек", потому как средства, выделяемые на модернизацию, "осваиваются", а "мозги" "уплывают". Потому и бояться этих "грозных крылатых боевых машин" с технологиями 50-х годов ХХ века вряд ли стоит. А вообще, если бы кацапы не были врагами, то пилотов этих "летающих гробов" можно было бы просто пожалеть. Я сам на Ту-95 не летал, но на его пассажирском аналоге (Ту-114) пришлось несколько раз "попарить". Так вот, - худшего пассажирского самолета я не встечал больше нигде! Разве что "конкуренцию" ему могли составить в плане "наихудшего" (по удобствам для пассажиров и "звону в ушах") разве что Ту-104 и Ил-18...
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Почему ети провокации и страшилки Путина, раз не сделают как Турция .Мир только ля ля, а толку нада.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныКанада подняла истребители для перехвата российских бомбардировщиков Ту-95
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