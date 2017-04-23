За минувшие два года ГП "Антонов" не передало заказчикам ни одного нового самолета

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Между тем, самолёты заводов КБ «Антонов» - ТЫСЯЧАМИ сегодня летают по всему миру, перевозя пассажиров, грузы, выполняя сельскохозяйственные работы и военные задачи. Только поддержание их сертификата годности забирает 90% сил коллектива КБ. Кроме того, по лицензии КБ сегодня СТРОЯТСЯ десятки НОВЫХ самолётов в других странах мира. По объёму инженерного и технологического труда КБ находится в ПЯТЁРКЕ лучших производителей гражданской авиатехники мира. При оценке эффективности, НЕЛЬЗЯ выделять ОТДЕЛЬНОЕ структурное подразделение из общего комплекса производства. Для сравнения, в конгломератах бывшего СССР давно НЕТ производителей, равных «Антонову»; гражданская авиапромышленность здесь практически разрушена.
Одно НЕ ПОНЯТНО: ПОЧЕМУ СЕГОДНЯ В УКРАИНЕ НЕТ АВИАКОМПАНИИ, которая бы эксплуатировала ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО самолёты «АНТОНОВ» ??? Можно с уверенностью сказать, что перевозки на этих авиалиниях были бы дешевле любого лоукостера, а себестоимость эксплуатации авиатехники украинского производства - была бы кратно меньше за импортную…
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