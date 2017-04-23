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Теги: производство (232) самолет (2150) Антонов (20)
Тему создал: редактор новостей

За минувшие два года ГП "Антонов" не передало заказчикам ни одного нового самолета

В сборочном цеху "Антонова" уже около трех лет стоят 10 недостроенных Ан-148 и Ан-158.

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что Гыг с Вами,тяжело сделать из этой инфы перемогу?ну ничего...главное, ты на месте-значит еще с голоду не помер...а это и есть главная перемога Порошенко-содержать Гыг с Вами....
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ты меня с кем то путаешь .я не делаю перемог...я щемлю зраду
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МАЛАДЕЦ!....ну ты же знаешь,я всегда помогу тебе заработать....вот смотри...ПОРОШЕНКО-САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПРЕЗИДЕНТ!....беги к стецю за премиальными....
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вы только сейчас дошли до уровня Казахстана,хотя на цены у вас на продукты дешевле,а мы по завету президента лезем в тридцатку развитых стран и у нас ничего не выпускают только нефть и болванки железные,какая у вас в среднем зп,курс 1 гр к 12 тенге если что
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Похоже наверху одни враги народа и Украины, им не выгодно поднимать экономику, улучшать обороноспособность Украины.
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Ета власть не в состоянии 25 танков Оплот за 3 года построить и отдать Таиланду....А о самолетах вообще нужно забить....Такой безвольной и позорной власти в Украине еще небило...Завод расчитанний на производство 2 тисяч танков в год не может произвести 25 штук.......Ето такой позор ....
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polop Нет производства танковых пушек на территории Украины. Надо снимать с других совдеповских еще танков красить и впаривать. И на бмп стволов нет.
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как бы там и много чего другог не выпускалось у нас...а с агрессором торговать нельзя..
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Украинская пушка КБА3 производится в Сумах с 1998 года...и на бтр есть свои 30 мм пушки...так что не нужно ляля если не знаете....
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что тут странного? скоро его за 1 грн купит петруччо как убыточный и как "эфективный собственник" порежет на металл на несколько десятков млн. долларов.
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Я совсем не симпатик Петра Алексеевича, но "Ленинскую Кузницу" (или как там этот завод сейчас называется) он таки поднял.
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Да, обеспечил заказами на ремонт кораблей, которые физически не могут подняться до Киева вверх по Днепру. ПАП уже Ленкузню как прокладку для перегона денег использует.
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А хто автор цієї статті? Начеб-то не так давно тут на цензорі була стаття (і не одна) в якій розхвалювали "Антонова" із новими літаками, контрактами і все таке? А сьогодні виявляється що жодного літака не побудували?
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В середине 90-х служил срочную в авиации. Тогда еще разбился в 95-м при испытаниях первый военно-транспортный Ан-70. В подшивках военных газетенок читал какой это распрекрасный самолет и надо всем народом скинуться чтобы строить второй Ан 70. И сколько же их ,,Антонов,, настроил за более 20 лет ?
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Статейка, похоже, написана для утренней разминки остатков мозгов ПОЛУИДИОТОВ, зараженных бациллой огульной критики «Антонова»…. Но эта категория природных имбецилов хотя бы не скрывает от украинского общества своих ментальных проблем, свойственных полудиким азиатам….
Между тем, самолёты заводов КБ «Антонов» - ТЫСЯЧАМИ сегодня летают по всему миру, перевозя пассажиров, грузы, выполняя сельскохозяйственные работы и военные задачи. Только поддержание их сертификата годности забирает 90% сил коллектива КБ. Кроме того, по лицензии КБ сегодня СТРОЯТСЯ десятки НОВЫХ самолётов в других странах мира. По объёму инженерного и технологического труда КБ находится в ПЯТЁРКЕ лучших производителей гражданской авиатехники мира. При оценке эффективности, НЕЛЬЗЯ выделять ОТДЕЛЬНОЕ структурное подразделение из общего комплекса производства. Для сравнения, в конгломератах бывшего СССР давно НЕТ производителей, равных «Антонову»; гражданская авиапромышленность здесь практически разрушена.
Одно НЕ ПОНЯТНО: ПОЧЕМУ СЕГОДНЯ В УКРАИНЕ НЕТ АВИАКОМПАНИИ, которая бы эксплуатировала ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО самолёты «АНТОНОВ» ??? Можно с уверенностью сказать, что перевозки на этих авиалиниях были бы дешевле любого лоукостера, а себестоимость эксплуатации авиатехники украинского производства - была бы кратно меньше за импортную…
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Трагедия нашей страны в том что так называемая элита (на 95 % казнокрады )ворочает миллиардами гривен и не вкладывает в перспективные отечественные разработки по причине скудности мышления и жлобства т.к. вложенные деньги не сразу дадут прибыль и наплевать большинству из них прекрасно разговаривающим на украинском языке ан Украину .Единственный шанс выйти из этого тупика -объединение всех демократических антикорупционных сил в одно движение или в партию.Что к сожалению наблюдается с трудом !
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Цензор.НЕТФорум УкраиныЗа минувшие два года ГП "Антонов" не передало заказчикам ни одного нового самолета
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