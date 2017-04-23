Мартыненко пытался избежать ответственности, - НАБУ

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, амфаш
, Душелюб Душелюб
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, vad
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, илюк валентин
, серджио def6ff91
, polop
, tvellen-van
, Conrad
, OldCat
, Ринат Амедов
, Vlad Pr
, Алег Федоров
, Шпилли Вилли cd9fc0bf
, Влад Ол
, Вова Индюков
, Константин 1041a131
, Антіп Тіп
, ИгорьДВ
, Vovcheg Zak
, Elena Italenna
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, Gerri Philantrop
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, vassa0103
, Виктор Сидоров 2e52621c
, Сергей1500900
, Преступник Ворвзаконович
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, Александр Николаенко 051790ab
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, кузькинамать1
, Наталья Супрун 4c02dc49
, Mr__Pitkin
, NonCFist
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Всего на сайте: 161 писатель
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Трюфель 9-1кг. - 254грн.
Киевский 13-1кг.-367грн.
Не хило!
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Уровень IQ сотрудников НАБУ обратно пропорционален их зарплатам (от 45 000 до 225 000 гривен). Наверное им на мозги давят носки по 2000 гривен пара купленные за народные деньги. А «Народный Фронт» приятно очередной раз удивил: это настоящая майдановская партия, монолитная и принципиальная.
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Пока, хорошее....
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Так він її і уникнув! А НАБУ в котре обісралося! Бо треба не затримувати .а ВІДСТРІЛЮВАТИ!
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Все, кто ворует, уклоняется от налогов, берут взятки - стремятся в тюрьму, а он не хочет!
Может он психически не нормальный?
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Помните (наврядли) "бриллиантовых прокуроров? И что?
12 июля 2016 года, апелляционный суд Киева, незаметно для общественности отменил арест имущества "бриллиантового" прокурора Александра Корнийца.(подробнее: Бриллиантовые судьи Украины )
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НАБУ явно что-то курит."Мартыненко скрывался в приемной Дзензерский". "Секретарь испугалась, начальник не перезвонил", - пугает пресс-служба.
На самом деле все журналисты знают, что приемная Дзензерский - это офис НФ на Кловском спуске.
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Что говорить о депутатах зРады, сидящих там многие годы...
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