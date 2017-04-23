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Материалы по теме:  Задержание Мартыненко
Теги: НАБУ (1638) Мартыненко (335) обыск (1057) побег (267)
Тему создал: редактор новостей

Мартыненко пытался избежать ответственности, - НАБУ

В НАБУ рассказали журналистам о передвижении Мартыненко накануне запланированных у него обысков.

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Обычное поведение неувиновного депутата коррупционера
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Депутат Логвинский, который с пеной у рта защищает Мартыненко является аферистом международного масштаба, - Лещенко http://antikor.com.ua/articles/163993-deputat_logvinskij_kotoryj_s_penoj_u_rta_zashchishchaet_martynenko_javljaetsja_aferistom_mehdunarodn …
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интересно,НАБУ не надоело клоунов из себя строить?работать не пробовали?или работать носки не позволяют?
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я агент кремля...нахожусь тут на службе...попросту-майор ФСБ...работа такая-обгаживать честное и неподкупное НАБУ...еще и Холодницкого,юного генерала,дана команда обгадить....вот противно мне писать гадости на этих святых людей(у меня дома есть икона с Сытником и Холодницким-я целую ее перед сном,тайно от всех-только прошу тебя,никому не рассказывай мою тайну),но как понимаешь-СЛУЖБА..
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Эт для "Руцкий мыр Германии" в эуриках.
Трюфель 9-1кг. - 254грн.
Киевский 13-1кг.-367грн.
Не хило!
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Как всё-таки сложно всё в государстве,которое только становится на цивилизованный путь развития. Вам рассказать, как поступили бы с не понравившимся Мартыненко, например, в Макеевке? Или в Симферополе, если бы он "спрятался" в приёмной депутата?
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Савсем почти цивилизованная: 1. Самая нищая в Европе. 2. Самая коррумпированная в мире..3. На 2 месте в мире по вімиранию населения!
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1. Так она(страна) не в Европе).Пока. Сравнивать не корректно.2 и 3 -неправда...
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А навіщо ви приводите приклади русского мира? Давайте краще про США поговоримо, що б там з такими як Мартиненко зробили.
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Практически любого депутата которые входят в ОПГ НФ+БПП можно сажать за коррупцию и воровство. Особо стоит выделить в этой банде т.н. кАмбатов, сбежавших с фронта и усадившие свои задницы в Раде и выделяющего из них мусора-предателя, подонка-дегенерата тетерука.
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который пластиковой бутылкой готов разбить голову любому
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а чо,набу уже разрешили прослушивать телефоны?
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Пока что только Гыгам коки отрывать с корнями разрешили,так что аккуратненько ходи и оглядывайся
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я? за тобой следят,как только ты пр себе в ник вписал
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-Свиновод прослушать могут даже тебя Есть апаратура берут и слушают А затем задним числом получают решение суда о прослушке Ті в какой стране живешь ? В Украине Тебя имеют право и тех возможности прослушивать шесть ведомств Я не говорю о службах безопасности олигархов банков и бандюках среднего уровня
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я не об этом...,если ты конечно догоняешь,гробовщик
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Жалко, что тебя нет в той шобле, которая брала на поруки держателя говнофронтовского общака. Хотел бы посмотреть на тебя, как идиоты выглядят на самом деле.
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При попытке к бегству полюля калибра 7,62, от радикулита, а следом и поручителей.
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Конечно пытался. А кто бы не попытался? Другой вопрос-что делать,чтобыиподобным деятелям её не удавалось избежать? Ведь все органы власти забиты такими же. И поэтому сейчас НАБУ воюет с ветряными мельницами. Варианта два. Или 1917 года или ждать,ждать,ждать появления цивилизованых людей во власти. Но ведь можно и не дождаться.
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Каких дебилов понабирали в НАиБу! Даже толковый пресс-релиз составить не могут.
Уровень IQ сотрудников НАБУ обратно пропорционален их зарплатам (от 45 000 до 225 000 гривен). Наверное им на мозги давят носки по 2000 гривен пара купленные за народные деньги. А «Народный Фронт» приятно очередной раз удивил: это настоящая майдановская партия, монолитная и принципиальная.
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Думаю, что ответственности он все равно избежит, просто ему это обойдется дороже. Хотя даже залог с него не взяли, а взяли на поруки. Януковощ в недоумении, ведь и его могли бы вот так просто взять на поруки!
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не вистачає зіміна і паракрисюка
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не ври . семенченко и лещенко не брали его на поруки .
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НАБУ нагадує Радбез ООН ніби є, а толку ніякого
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Яке відношення ця Чупакабра, президент банку створеного за радянські і російські капітали має до Вашингтону?
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НАБУ,у вас конкретный крот в фирме сидит,сливает ваши действия по полной
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Роберт Сторч работает на посту аудитора НАБУ. 24/7/365.
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Удивительно то, что здоровье у него хорошее.
Пока, хорошее....
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"петалса ізбіжать атветствіннасті"
Так він її і уникнув! А НАБУ в котре обісралося! Бо треба не затримувати .а ВІДСТРІЛЮВАТИ!
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Насіріада плавно перейшла в Мартиніаду і народ слухняно прямує призначеним курсом, з локшиною на вухах. Далі буде.
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Странный этот Мартыненко!
Все, кто ворует, уклоняется от налогов, берут взятки - стремятся в тюрьму, а он не хочет!
Может он психически не нормальный?

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ХВАТИТ уже вестись на эту мерзость - украинское правосудие. Хватит поддакивать!
Помните (наврядли) "бриллиантовых прокуроров? И что?
12 июля 2016 года, апелляционный суд Киева, незаметно для общественности отменил арест имущества "бриллиантового" прокурора Александра Корнийца.(подробнее: Бриллиантовые судьи Украины )
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НАБУ, какая-то странная организация. Гоняются, или делают вид, два года за одним человеком. Поймают, что-то предьявят - адвокаты всё рвут в хлам. Выпустят, и опять ловят... и так по кругу, гоняются как собака за собственным хвостом! Там что, дефективов по конкурсу из психушки набирали? Придурки! В РАДЕ коррупционеры организовались в целые партии, можно брать оптом и в розницу... Оппаблок, Родина, Возрождение, большая часть БПП... это не считая мелких брызг, типа Самопомочи и пр. шелупени. Цирк на гастролях... Страна непуганных коррупционеров, заповедник беспредела и барыжных правителей. Одно огорчает - всех этих клоунов мы сами выбирали. Ну, и кто нам доктор?
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а в чем новость то? Любой преступник стремится избежать ответственности. И любой честный человек тоже стремится избежать навешанной незаслуженной ответственности.
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НАБУ явно что-то курит."Мартыненко скрывался в приемной Дзензерский". "Секретарь испугалась, начальник не перезвонил", - пугает пресс-служба.
На самом деле все журналисты знают, что приемная Дзензерский - это офис НФ на Кловском спуске.
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мартыненко напрямую связан паршивой барыгой, поэтому попиздиленькают и все закончится, что то даст на лапу кучерявой прошмандовке
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Суворов говорил, что любого интенданта через пол года можно спокойно вешать.
Что говорить о депутатах зРады, сидящих там многие годы...
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Цензор.НЕТФорум УкраиныМартыненко пытался избежать ответственности, - НАБУ
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