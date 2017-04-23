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У Вірменії зарізали російського військовослужбовця
23/04/2017 - 8:14
У Гюмрі (Вірменія) чоловік убив російського контрактника 21-річного Дмитра Ялпаєва із військової бази РФ, що дислокується в цьому місті.
Правоохоронці вже затримали підозрюваного. Про це повідомили в управлінні інформації та зв'язків із громадськістю поліції Вірменії, - передає ТАСС.
"22 квітня близько 17:00 за місцевим часом недалеко від розташування військової частини цивільною особою було скоєно замах на життя військовослужбовця за контрактом російської військової бази у Вірменії. У результаті нанесеною ножовий рани військовослужбовець помер на місці. Того, хто вчинив напад на російського військовослужбовця, затримала поліція міста Гюмрі" , - підтвердили в Південному військовому окрузі РФ.
Нині з'ясовують обставини та причини вбивства.
"За попередніми даними, вбивство скоєно на побутовому ґрунті", - додали військові.
У станції швидкої медичної допомоги Гюмрі розповіли, що виклик до них надійшов близько 17:30. Телефоном повідомили, що біля магазину "Арго" на Курській площі лежить чоловік у російській військовій формі без ознак життя. Медики, які прибули на місце, констатували смерть.
З'ясувалося, що підозрюваний у вбивстві має психічні розлади, пише "Інтерфакс".
"Зокрема, під час військової служби у листопаді 2016 року він кілька разів завдавав собі каліцтва, задля вузькоспеціалізованої перевірки був переправлений у психіатричне відділення Єреванського військового госпіталю. Відносно підозрюваного була призначена комплексна військово-медична і судово-психіатрична експертиза", - повідомили в Слідчому комітеті РФ.
Відповідно до отриманого у березні 2017 року висновку, у підозрюваного виявили психічні відхилення, через це його визнали обмежено осудним і непридатним до військової служби в мирний час. Наказом міністра оборони в березні 2017 року його демобілізували.
У Південному військовому окрузі РФ зазначили, що на російській військовій базі у Вірменії саме завершилася здача контрольної перевірки за зимовий період навчання.
Російська військова база дислокується у Вірменії згідно з міждержавною угодою між Москвою і Єреваном, укладеною 1995 року. 2010-го в документ внесли зміни, відповідно до яких термін перебування з'єднання з початкових 25 років подовжено до 49 років, тобто до 2044-го. Основна частина бази квартирується в Гюмрі на північному заході республіки.
Нагадаємо, два роки тому, 12 січня 2015 року, російський військовослужбовець Валерій Пермяков із військової бази в Гюмрі вбив сімох членів місцевої родини Аветисян, у тому числі двох малолітніх дітей. Після того місцеві жителі хотіли вчинити самосуд, пікетували російську військову частину. Пермякова згодом засудили до довічного ув'язнення.
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Запорожанин - Запорожанка.. Криворожанин - Криворожанка и т.д))
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Кстати, "Запорожанин за Дунаем" - это звучит гордо .
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Однако как гражданин города или гражданка.. названия произносятся как Запорожанин -Криворожанин.. Запорожанка - Криворожанка.. Это не предпочтение - это правило))
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З А П О Р О Ж Ь Е г. ( У к р а и н а ) , с м . т а к ж е
Александровск
ЗАПОРОЖЦЫ, -ц е в; ЗАПОРОЖЕЦ, ж ц а. К
памятникам и братским могилам приш ли тысячи
запорож цев. Пндустр. Запорожье 9 мая 1987.
Н аибольш им собственным весом среди ведущих
111
ЗАРАЙСК
атлетов мира сегодня обладает запорож ец
Л . Ж аботинскин. Изв. 12 окт. 1966.
З а п о р о ж а н е , -ж а н ; З а п о р о ж а н и н , -а; З а -
ПОРОЖАНКА. -и, .мн. р . -н о к, д. -н к а м. П ер
вое место у киевлянок, н а втором - загю рожан-
кн. Индцстр. Запорожье 22 июня 1986.
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скоро грибы ягоды пойдут и где теперь прятать добро
добропорядочному гражданину ?
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