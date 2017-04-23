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Материалы по теме:  Затримання Мартиненка
Теги: НАБУ (909) Мартиненко (96) розслідування (993) Холодницький (207) Антикорупційна прокуратура (283)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Для сбора доказательств по делу Мартыненко есть два месяца, - Холодницкий

У следствия есть два месяца, чтобы собрать доказательства по делу в отношении экс-парламентария от "Народного фронта" Николая Мартыненко.

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Набу превращаются в неэффективную марионеточную организацию, от которой уже тоже перестали ждать каких- то эффективных действий. Мы уже на первом месте в мире по коррупции и это есть оценка деятельности и набу в том числе и Порошенко , постоянно выкрикивающем лозунги о борьбе с коррупцией. Дальше этих лозунгов как оказалось не пошло. Даю как говорится руку, что и через два месяца у набу не будет никаких веских аргументов, а наоборот. Мартыненко - сенин кошелек, а свои кошельки они берегут. Поэтому Сеня пригрозил пэте выходом из коалиции , а новые выборы никому ненужны.
Независимость набу весьма условна.
А заниматься борьбой с коррупцией снизу- это все фигня, все знают , пословицу про рыбу и ее гниющую голову. Все крышуется как и при овоще, к сожалению. Нам казалось , что мы ушли далеко, а мы топтались на месте, а сейчас вообще откатились назад.
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так тебе абреки и сказали набутыльник дырявый ? ну так выполняй чмо опущенное. не скули, при этом кричи Чечня круто ! бугога, вяликие мля
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ну тебе тоня виднее. кстати тебя в карты проишрали, будешь сосать у бомжей привокзальных как вчера, п вяликому, по хрюсски
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ну да, как тебе погоняло тоня приклеили. так ты и отзываешься на него, чмо хрюсское
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так ты ж тоня не насосало на покушать, ну опустили тебя знатно сегодня, это да. но кукарекаешь вяло, все мыслм о пище, питарасы выяликие, бугога
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оккупантам и какложопьім крьісчанам без укр.паспорта в гейропу зась,а долбиться в жо... уж больно-то хоццаца,а чё-кадьірцьі не справляются?тадьі-все в ассад-сирийцьі заимеют до потери пульса всех бодровов https://www.youtube.com/watch?v=FCoWHapeMOc
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ну так работу найди бомжара ватная , чего позорно по укр сайтам ползаешь с протянутой рукой под хохот хохлов, умора с вас питарасов,
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Модер, ау. Руснявая свинья Гурген Конопелько срет на Вашем ресурсе уже больше часа, а вашей реакциии - ноль. Только своих в бан отправлять можете?
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из сообщения о тамагавках(перевод)"...еще вижу сотню сруцких,ползающих на коленях вокруг серийцкого барака с мольбой к какому-то их богу по имени "бля пистец"!..."
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Администратор, хвати спать.У Вас на сайте шабаш руснявой петушни. И время уже , между прочим 0901
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та пусть кукарекают на потеху всем, с этих питарасов так прикольно стебаться, как они визжат
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угу, поэтому ты на коленях батрачишь на укр сайтах за пачку мивины, вот и все вяличае, во уроды
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тебя ужн тоня так отпетушарили что ты забыло как тебя зовут ? умора с вас питаоасов хрюсских
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из сообщения о тамагавках(перевод)"...еще вижу сотню сруцких,ползающих на коленях вокруг серийцкого барака с мольбой к какому-то их богу по имени "бля пистец"!..."https://www.youtube.com/watch?v=6GrXrarhUn0
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тебе чмо хрюсское не привыкать языком параши мыть на параше, вяликие мля, бугога
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отымели тебя во все щели чмо хрюсское, вот ты и завыло
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Ще розквітне Україна-Дадуть безвіз,зброю... В буду хряка-будуїна запхнем коцюбою, Тай запустим тамагавки з дніпрової кручі Барак буде вам за щастя,москалі є...учі Х"ла клятого каліки,урки козлорогі- Позабудете навіки до Неньки дорогу!
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да, славненько ватного питараса тоню отымели с подельником, вяликие пля, бугога
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Меня всегда смешит, когда россияне и их прихлебатели приходят на наш сайт, и начинают нам доказывать, как у нас все плохо.
А дело в том, что мы, украинцы, знаем свои недостатки и не считаем свою страну великой сверхдержавой. Но хотя бы пытаемся что-то поменять, потому что многое нас не устраивает.
А вас, рашистов, все устраивает в вашем гадюшнике. Вы считаете себя великой сверхдержавой и лезете всюду всех поучать со своим свиным рылом.
Спарва приберите у себя свое дерьмо.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныДля сбора доказательств по делу Мартыненко есть два месяца, - Холодницкий
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