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 Форум Украины(596015)
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Эт не есть хорошо... критически не хорошо для Украины.
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шо не есть хорошо - Трумп или Ля Пен? дык они и для штатов тоже не очень... )
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Ле Пен ссесено... Трамп уже на должности - факт, а пенша такога натворит.... от папы фашиста, по данным советской печати, далеко не ушла. ЕС капец! Реально.
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Франсуа Фийон - будущий президент Франции.
Да, уже абы кто, слава Богу, что не это ничтожество, месьё-тряпка Оланд!
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Я тя прашу.... выплюнь писюн путлера, потом разговаривай.... шепелявишь..... прям перед людьми невдобно.
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Ты о каком Франсуа Фийоне? О том который говорит что Крым это Россия?
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Русские, не забывайте: Германия либо у ваших ног, либо у вашего горла. - Уинстон Черчилль
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Тебе не похрен куда рвется Украина? Собственным ядом не подавись.
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У вас в рассеи уже прямые поставки из Чуйской долины? Пряздрявляю.... успех головного моцка налицо.
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По Евроньюс бут прямая трансляция... ЕС в напряге, Украина, кто понимает, тож.
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Коли вже з'являться ті хрестики,що ж трапилось...
Майже 9та година...
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"Мне нужно принять ванну, выпить чашечку кофе" (С)
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Настанет год,РАБссии черный год
Когда царей корона упадёт
Забудет Чернь к ним прежнюю люПовь
И пища многих будет смерть и кровь...
Михаил Юрьевич Пюшкин
Александр Сергеевич Лермонтов
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НовоОтсоссия Путлера сдохла,на подходе НовоСирия и НовоСевернаяКорея...
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Люциферу!
Вряд ли там чашечка кофе или ванна,какие-то проблемы, дела...
Придется нам ждать и спамить.
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Трамп наш,Лепенша тоже с праздником кацаПсины....
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Тебе слово "проституция" актуальней будет, чем украинцам "реституция".
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Крым был сдан Гитлеру за несколько дней.Красножопая красная армия утопилпа в море 1200 с Ипритом и Люизитом...Срок годности бочек истек в 2011 году.Жрите крым не подавитесь...
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не сцы кацаПсин,РАБссия сдохла 2 марта 1917 года,сдох сССр дохляк,сдохнет и РАБссия ВОНЮЧКА СТАЛАГМИТНАЯ,ВСЕМУ свой час...
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Рюсскае наречие и Феня Якова Свердлова с Гришей Котовским это для рюсских ГОФФНОЕДОВ одно и тоже.. не строй из себя Шопенгауэра с профессором Преображенским..
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Особенно хорошо понимают "нехай щастить" те, кто знает русский, ведь так похожи эти два языка.🙂
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29 апреля на РАБссии назначили Майдан,предложено присоединиться к дальнобоям и блокада Транссибирской Магистрали,а возможно и минирования гофна того..
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Судя по данным соцопросов, во втором туре лепенша с вероятностью 99% пролетает как фанера над Парижем, хотя во второй тур может и попасть:

Сегодня во Франции избирают президента - Цензор.НЕТ 845
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еще одна жертва взрыва в Питерском Метро сдохла,какой ужОс
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Истерика пока замечена только у тебя, причем в наивысшей стадии.🙂
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пурген ,ты лучше Братский Договор с Гитлером от 28 сентября 1939 года скинЬ сюда.а мы ПОРЖЕМ про братство нехилое с братаном рюссищэ Швайнов
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Англия и Франция Польшу с Гитлером не делила в отличие от советских ШАКАЛОВ,дура конченная
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кацаПсины любят Жабоедов сегодня что Гитлероа когда то...УРОДЫ
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Пурген Дрочилович ,я вылез из КацаПсинскага города Энгельс Саратовской Губернии..БАРАН ТУПОРЫЛЫЙ
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Видно вас за прошлые заслуги недобанили, а жаль
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Кацап - это состояние подлой души, а не место проживания.
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я калмык и ваша РАБссия дохая стала вся Калмыко-чечнно-удмуртией,якутскага разливу из под Китайцов ..
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модератор, минус тебе за работу, спишь долго, а вот гургены конопельковичи просыпаются пораньше, и успевают нагадить порядком, а потом еще и испытать наслажденье от собственного гавнеца...за то, кто из старожилов выскажет что-то нелицеприятное для вашей полит-концепции, ты тут как тут...банишь не разобравшись...ты запомни одну классическую фразу: друг поругает, враг- похвалит...
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ребятам там пофиг, что там думает заумный троль, а вот за о(б)суждение действий администрации можно и бан схлопотать
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И это

100 % будет претендент(как) не из кагала Клинтонов !
Ишь , как взбес ились ....
На Президента USA Дональда ТРАМПА помои лили ...
А теперь лучший друг ...

Сегодня во Франции избирают президента - Цензор.НЕТ 9461
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За кого держать кулачки украинцам
Уже с пятницы во Франции запрещена публикация рейтингов. Мы знаем о том, что есть четыре кандидата, которые могут выйти во второй тур - это Эммануэль Макрон (центрист, бывший министр экономики, которого поддерживает около 24% французов), это Марин Ле Пен (поддержка 22%), Франсуа Фийон (бывший премьер-министр у Саркози) и Жан-Люк Меланшон (сумевший объединить значительную часть социалистов и коммунистов против разнообразных левых креативной кампанией) - их поддержка достигает 19%. У официального кандидата от соцпартии Бенуа Амона, которого сейчас поддерживает 7-8% избирателей, не пошла избирательная кампания, хотя изначально он чувствовал себя бодро. Там есть еще несколько кандидатов, которые способны набрать максимум 4%. Как правило, эти люди участвуют в избирательной кампании чтобы поторговаться или просто ради финансирования из бюджета. Там целый парад разнообразных фриков, по-своему смешных.
Однако реально имеется четыре кандидата. Каким образом сложится этот пасьянс, пока невозможно предсказать из-за очень маленькой разницы в рейтингах поддержки четырех кандидатов, которая иногда выглядит на уровне погрешности.
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https://apostrophe.ua/article/world/europe/2017-04-23/vyiboryi-vo-frantsii-za-kogo-bolet-ukraintsam/11872
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Сегодня Франция избирает Марин Лепен.Прощай Франция.
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сегодня вряд ли кого то изберут, вероятность второго тура 146%
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Цензор.НЕТФорум УкраиныСегодня во Франции избирают президента
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