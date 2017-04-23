Виктор Ли a3db1a1b
, Juli Schubs
, Анатолій Володимір
, Ich bin Niegan
, Олександр Багряний
, Nirvanko
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, Игорь Карпушин
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, Олег Петрович ed2c8e0a
, Родион Иверин
, Petrov Viktor
, (unknown) b379cca9
, oleg kovalek
, Джон123456
, Козак Іван
, Andrew Andr
, Sash Fart b42abe58
, Илья Вардиев
, Rjr
, vera Rom
, Rn Il
, Остап Бендера 9c93adee
, Helg
, Кирилл Лещенко
, Николай Тесля
, амфаш
, Душелюб Душелюб
, SergeL
, Александр Терентьев 035eef5a
, Другua
, botoks
, 5 копійок
, Alex Alex 801ff945
, Леонид Днепр
, Gennadiy Golitsin
, 7urg 7urg
, EdunaUkraina2014
, To Response
, Путенбох
, Yuriy Yurieff
, Nikol Pricol
, Senator S 01a656ec
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, Джамал
, _Серж_
, fthd
, vad
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, Andy Fisher 67a9edc7
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, Шимус
, Манный
, Vladimir Longer
, 4life
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, асланбек зураев
, Враг рода человеческого 666
, Дмитрий Чечикаай
, Cтарий Кінь
, Маск13
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, Игорь Шульга 295c16ae
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, серджио def6ff91
, polop
, tvellen-van
, Conrad
, OldCat
, Ринат Амедов
, Vlad Pr
, Алег Федоров
, Шпилли Вилли cd9fc0bf
, Влад Ол
, Вова Индюков
, Константин 1041a131
, Антіп Тіп
, ИгорьДВ
, Vovcheg Zak
, Elena Italenna
, Fantomas
, Gerri Philantrop
, Alex Lem
, vassa0103
, Виктор Сидоров 2e52621c
, Сергей1500900
, Преступник Ворвзаконович
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, Алла Новосад 5b57f84f
, Александр Николаенко 051790ab
, Bogdan Suvorov
, кузькинамать1
, Наталья Супрун 4c02dc49
, Mr__Pitkin
, NonCFist
, sanrik
, Слава Украине 706c8f12
, Гыг с Вами
, VOLVO XC 70
, Александр Андрийченко
, IgorYakovlevich
, Petra Jonaiti
, Radoslav Sikorsky
, Olex2014
, Александр Лекс
, Света Калмыкова e7a37584
Олександр Багряний, Nirvanko, Остап Бендера 9c93adee, Олег Петрович ed2c8e0a, Илья Вардиев, Джон123456, oleg kovalek, Козак Іван, Juli Schubs, Galyna Kravchuk 2f98b0eb, Анатолій Володимір, SergeL, Rjr, vera Rom, Ich bin Niegan, Путенбох, Fayna Ukraine, Джамал, To Response, 7urg 7urg, Yuriy Yurieff, Senator S 01a656ec, Nikol Pricol, Gennadiy Golitsin, Max Mathm, Nikolay Filinchenko, Маск13, Другua, 4life, vad, серджио def6ff91, tvellen-van, Cтарий Кінь, кеша рун, Константин 1041a131, Helg, Gerri Philantrop, Vovcheg Zak, Шпилли Вилли cd9fc0bf, Vlad Pr, Alex Lem, Преступник Ворвзаконович, Сергей1500900, кузькинамать1, Andy Fisher 67a9edc7, А П 6d5dcd2e, NonCFist, Fantomas, комэск Титаренко, Elena Italenna
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Donald Trump: Marine Le Pen is 'strongest candidate' in French election
https://www.youtube.com/watch?v=fCwa13dS25M
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Да, уже абы кто, слава Богу, что не это ничтожество, месьё-тряпка Оланд!
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Майже 9та година...
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Когда царей корона упадёт
Забудет Чернь к ним прежнюю люПовь
И пища многих будет смерть и кровь...
Михаил Юрьевич Пюшкин
Александр Сергеевич Лермонтов
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Вряд ли там чашечка кофе или ванна,какие-то проблемы, дела...
Придется нам ждать и спамить.
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100 % будет претендент(как) не из кагала Клинтонов !
Ишь , как взбес ились ....
На Президента USA Дональда ТРАМПА помои лили ...
А теперь лучший друг ...
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Уже с пятницы во Франции запрещена публикация рейтингов. Мы знаем о том, что есть четыре кандидата, которые могут выйти во второй тур - это Эммануэль Макрон (центрист, бывший министр экономики, которого поддерживает около 24% французов), это Марин Ле Пен (поддержка 22%), Франсуа Фийон (бывший премьер-министр у Саркози) и Жан-Люк Меланшон (сумевший объединить значительную часть социалистов и коммунистов против разнообразных левых креативной кампанией) - их поддержка достигает 19%. У официального кандидата от соцпартии Бенуа Амона, которого сейчас поддерживает 7-8% избирателей, не пошла избирательная кампания, хотя изначально он чувствовал себя бодро. Там есть еще несколько кандидатов, которые способны набрать максимум 4%. Как правило, эти люди участвуют в избирательной кампании чтобы поторговаться или просто ради финансирования из бюджета. Там целый парад разнообразных фриков, по-своему смешных.
Однако реально имеется четыре кандидата. Каким образом сложится этот пасьянс, пока невозможно предсказать из-за очень маленькой разницы в рейтингах поддержки четырех кандидатов, которая иногда выглядит на уровне погрешности.
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