Мосийчук объяснил депутатские "потери" Радикальной партии

Виктор Ли a3db1a1b
, Juli Schubs
, Анатолій Володимір
, Ich bin Niegan
, Олександр Багряний
, Nirvanko
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, Родион Иверин
, Petrov Viktor
, (unknown) b379cca9
, oleg kovalek
, Джон123456
, Козак Іван
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, Sash Fart b42abe58
, Илья Вардиев
, Rjr
, vera Rom
, Rn Il
, Остап Бендера 9c93adee
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, Николай Тесля
, амфаш
, Душелюб Душелюб
, SergeL
, Александр Терентьев 035eef5a
, Другua
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, 5 копійок
, Alex Alex 801ff945
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, Gennadiy Golitsin
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, Путенбох
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, Cтарий Кінь
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, Игорь Шульга 295c16ae
, илюк валентин
, серджио def6ff91
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, OldCat
, Ринат Амедов
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, Вова Индюков
, Константин 1041a131
, Антіп Тіп
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, vassa0103
, Виктор Сидоров 2e52621c
, Сергей1500900
, Преступник Ворвзаконович
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, Александр Николаенко 051790ab
, Bogdan Suvorov
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, NonCFist
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Всего на сайте: 161 писатель
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А Меня уже пост забанил модерврротер....))))
За невиииинную латынскую фразу.,..
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хоть люди посмеются....
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Кто в их "Монополию" не играет, сваливает или их сваливают. ФСЁ!
"Злата Огневич добровольно сложила полномочия и ушла. Она сказала: "Я не хочу быть в этом парламенте, я себя вижу на сцене". Это абсолютно мужественный поступок, ведь на нее оказывали давление, ее пытались использовать против партии. Давление было со стороны хозяев "Интера": это группа Левочкина - Фирташа - Бойко", - сказал он.
По его словам, Валерий Вощевский сложил полномочия, поскольку стал вице-премьером в правительстве.
"Артеменко исключили за так называемый мирный план. Артема Витко никто не исключал, он до сих пор считается членом фракции. Он написал заявление о выходе из фракции и должен бы потерять мандат так, как Фирсов и Томенко", - отметил Мосийчук.
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К общей картине нужно добавить, что и сами украинцы оказались склонны ложится под денежные мешки. Начиная от церкви и до политических движений можно наблюдать главную цель- продать свои идеи подороже.
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