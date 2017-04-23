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 Форум Украины(596015)
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Теги: ВР (22419) фракция (232) Злата Огневич (7) Радикальная партия (333) Вощевский (22) Мосийчук (233) Витко (19) Артеменко_Андрей (58)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Мосийчук объяснил депутатские "потери" Радикальной партии

Парламентская фракция Радикальной партии потеряла нескольких депутатов по самым различным причинам.

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Україні було б набагато краще якби ці "народні обранці" - всі десь "загубились"......
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Свіжий Вітер - да., вместе с Кабмином и АП.... - выбрали вместо них хотя бы честных школьных учителей..., и то толку бы было больше. Сразу бы страна почувствовала облегчение...
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это тех, которые в комиссиях на выборах химичат
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громозека - химичат председатели комиссий в основном... У меня знакомая учителка все время считает...и на этом этапе в основном все честно... Бардель после уже...
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председатель комиссии один, без членов комиссии ничего не сделает как минимум , члены комиссий о "химии" знают, и председатели комиссий, как правило, это те же учителя или завучи
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Врёт. Я неоднократно обеспечивал техническую часть выборов и наблюдал, как маленькие участки в 300 избираетелей не могли сдатся по 12 часов! Двенадцать часов считали 300 бюлетеней! Это только один пример. Мутят как правило в самом низу, потом мутить сложнее.
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Вилами и коровами противостояли? Прямо пчельі против меда.
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та тьфу на вас - видели фракции и по круче - все слились струей тонкой....
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куранто парафини дара венто примавера-что значит: ближе к телу!
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Отмыл- Ближе к телу!!!))))
А Меня уже пост забанил модерврротер....))))
За невиииинную латынскую фразу.,..
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Уместен, уместен. Только это намного дороже
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Не! Был (есть?), конечно такой бизнес, как продажа девственности... Но такие сделки в борделях не проводились, этим занимались сводни... Другая специальность вааще-то...
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Не ну можно конечно ресторан и автомойку объединить в одну контору и в этом даже будет некоторая логика...
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Да, Пляшка прям против Барыги и воюет . Прям борец с олигархами. Вот только на какие шиши летает самолетами в Италию на отдых как то не понятно. Обыкновенный ряженный. как и его партия. Проходимец на проходимце.
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всей фракцией на сцену не хотите ли ?
хоть люди посмеются....
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Мося, тарифы на "услуги" наизусть выучил? Сплетник....
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Как раз Фирсов и Томенко-потеря для парламента.....у них хоть ум и совесть есть...и вещи называют своими именами, а не как сосущий лидер или оздоровленная баба Юля с Бойко и прочей нечистью..
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желаемое выдаёт за действительное. Как пришли, так и ушли и желательно поступить так же всем оставшимся. Батькивщина тянет в парламент всех проходимцев из Украины, помните Надюху Савченко босоногую? и того же самого Ляшко, сироту, ставшего миллионером и неоднократно судимого. Проходимцы парламента, не подумайте плохого, в полном смысле этого слова.
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Это народный депутат? Т.е. это депутат страны революции достоинства?
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Ляшко не в опозиціі..Він повія калоліціі , бо ім по визову прислуговує
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Не надо так сложно.Просто и гениально сказано еще сто лет назад-политическая проститутка!
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ляшко и его свинота еще та подстилка, но за большие деньги и пока вот такая быдлота, типа мосийчук будут депутатами так и будем жить
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ляшковские подонки,експлуатирующие тему"заботы о простом народе",по факту пакующие баблом свои грязные карманы хоть от Пороха хоть от Ахметова хоть от Девочки на,от ЛЮБОГО.Прийдет время этим шарлатанам прийдется ответить и за радио Ера - доплата в конвертах за постоянное цитирование ляшка-липового "борца за коров и народ" и за постановочные " воевание в АТО и за " службу ринату" всему свое время.
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И на фига этот прокисший винегрет закрытого бизнес - клуба, на основе пр и иже с ними
Кто в их "Монополию" не играет, сваливает или их сваливают. ФСЁ!
"Злата Огневич добровольно сложила полномочия и ушла. Она сказала: "Я не хочу быть в этом парламенте, я себя вижу на сцене". Это абсолютно мужественный поступок, ведь на нее оказывали давление, ее пытались использовать против партии. Давление было со стороны хозяев "Интера": это группа Левочкина - Фирташа - Бойко", - сказал он.
По его словам, Валерий Вощевский сложил полномочия, поскольку стал вице-премьером в правительстве.
"Артеменко исключили за так называемый мирный план. Артема Витко никто не исключал, он до сих пор считается членом фракции. Он написал заявление о выходе из фракции и должен бы потерять мандат так, как Фирсов и Томенко", - отметил Мосийчук.
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Да нормальный в Украине парламент). Даже "ляшковцы" неплохо представлены: есть красивые женщины, певичка была, взяточники, дебоширы.Споры, драки, подкуп- всё есть. Посмотрите на "госдуру"- там то точно на персонажах сэкономили. Ни одного живого лица, и все плохие актёры...
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да какие, вы, радикалы?? стадо клоунов. эту дуру давно гнать надо было. Достаточно этого:"Бувши депутатом, на відміну від більшості інших депутатів фракції Радикальної партії, не підтримала, ані «Звернення… про визнання Російської Федерації державою-агресором» (була відсутня). Нардеп не явился на работу. В сауне, что ли, застряла?
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В 90-х олигархи попытались занять своими искуственными проектами все политические ниши. Мусора выступали под видом анархистов, Мертвечук с Папиевым и Шуфричем создали социал-демократическую партию, что выглядит комично, поскольку социал-демократы в мире, это рабочая партия... И много подобных проектов, которые канули в Лету. Вот и для радикально настроеного сообщества был предложен свой проект. По-сути, чиновники с крупными собственниками обосцали все столбы и углы на политическом пространстве, ради сохранения своего могущества.
К общей картине нужно добавить, что и сами украинцы оказались склонны ложится под денежные мешки. Начиная от церкви и до политических движений можно наблюдать главную цель- продать свои идеи подороже.
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ну что хотеть от страны. где лидер радетелей за народ. заказывае паровые котлетки для собачки в ресторане . в центре Киева? и это не симоненко. у того другой фетиш. ну какую коменду может создать тренер пьяница. в прошлом может быть и талантливый и выдающийся спортсмен?. -пьяниц .возле мяча и на поле.
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Этот поц вместе с голубым лидером сейчас активно пытаются отмытся от яросной защиты интересов Ахметова во время блокады торговли на крови. Как они тогда только не обзывали блокираторов.... Прямо с пеной у рта.
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Прямо исхудал весь этот пузиционер желая скрыть свои грехи
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Цензор.НЕТФорум УкраиныМосийчук объяснил депутатские "потери" Радикальной партии
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