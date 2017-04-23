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Теги: Сирия (2387) школа (1708) русский язык (411) обучение (189) Асад (199)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Многие семьи назвали своих детей Путиным": русский объявлен вторым языком в Сирии

В сирийских школах русский язык введен в качестве второго языка.

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ну не мешало бы и винторогим сделать ответный ход и ввести сирийский как второй государственный язык. Скоро кацапы только на военные базы Асада смогут в отпуск ехать.
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У них уже есть второй государственный - чеченский.
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Освоение русского языка может иметь непредвиденные, опасные последствия:
Кремль на долгте годы может навязаться в качестве "защитника" и "спасителя" русскоязычных.
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Асадик Пукину: "А хочешь, я назову твоим именем звёзды?"...
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Рюський надо знать только за то, что на нем материть можно Хуйло
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Думала, що це - черговий "шедевр" мордорського агітпропу.
Ню-ню, вчіть-називайте ...
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Я русский бы выучил только за то,
Что ИМ разговаривал...
"Многие семьи назвали своих детей Путиным": русский объявлен вторым языком в Сирии - Цензор.НЕТ 7735


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Только извращенец может учить "сленг" убийц своего Народа.
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Водят хоровод по кругу, а не пытаются сбежать
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Не, сбегают. Мульт реально бомба, если не видели - гляньте.
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Там Сирии что в союзе с Мордором осталось всего ничего. Для остальной Сирии рюзке - враги на много последующий поколений. Так что похоже это действительно кассавский агитпроп.
Вопрос только почему Цензор тут эти агитки путлера вот так подаёт даже без комментариев.
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А що коментувати? Для росії тим же закінчиться, що і завжди і всюди - прокляттями і вигнанням, а там ще й з елементами східного антуражу, з відрізанням голів і взриванням усього.
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В асада у резиденції на вході, всіх зустрічає павлін з гівна з написом - здрасті .
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І того павліна цілодобово обдувають холодним повітням.
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Не верю, что они называют своих детей ху@лом.
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Это как во времена ленина, всех вовами называли))) сейчас время хуйла, так что смирись и прими))))))
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Не только Вовы, а были ещё имена Октябрина, Вилен и Вилена (от В.И.Ленин), Сталина, Сталинита, Даздраперма (да здравствует Первое Мая!), Видлен (Великие идеи Ленина), Ким (коммунистический интернационал молодежи) и много-много, чего, что сейчас нарочно не придумаешь))

Я хорошо отношусь к казахам, но в молодости во время работы там однажды встретил парня которого родители назвали Трактор
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Ну и Кукуцаполь (кукуруза царица полей) тоже имечко ничего так себе ... вражину какую-нибудь им назвать)))
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капец)))) такого вообще не видел и не слышал....я ток представил такую даму.... Кукуцаполь Алеговна)))
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вы забыли про Даздраперма (да здравствует первое мая)
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Цікаво, а як воно вимовлялось це ім"я "КукуцАполь", "КукуцапОль", чи "КукУцаполь"?
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Всех перечислили ,а вот нашего ,Украинского членина ,все таки забыли ,или Вилкул ,это не с той оперы? в. и. л .кул ,это и есть ,Владимир ,Ильич Ленин ,правда что значит окончание кул ,фиг его знает ,те кто это гуано (в прямом и переносном смысле) придумал ,у них фантазия очень сильно развита ))) или жополизтво тоже.
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Таки насадили своего путина в сирийские головы...
Отвратительно просто...Фу.((((((
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Почему русский язык объявлен вторым, а не первым?! Руссофобы что ли?

Кстати, кто из кацапья не в курсе - в Сирии гражданская война, ага, вот так.!
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Как же нету у нас фашизма ?! 16марта десяток стариков бывших легионеров потом отбывших сроки в советских лагерах идут возлагать цветы у памятника свободы . А их там дикими воплями и свастиками гремя провождают толпа местных ватников и приехавших из соседних стран антифошистов . И весь этот цирк потом показывают по всем кацап ТВ , слюной брызгая орут что в Латвии возрадился фошизм , почти и сам Адольф тоже , и самое позднее послезавтра Латвия нападет на кацапстан и востанавит третий рейх . И так каждый год .
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дословный перевод будет не особо)))) лучше такой: "Какая страна, такая и спящая красавица")))
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Скільки ще на постсовковому просторі живе немолодих людей з іменами СталЕн, Сталімір, СталІна. Та й країна, якій вірно служили їхні батьки, називалася СССР. Розшифровувалася назва просто: "Сталін Ср*в Сирою Рибою".
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За свою жизнь таких ни разу не встретил. Может были какие то особенно помешанные регионы где я не бывал.
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Я зустрічав таких у Києві. То були люди ~1950-1953 р. нар. Одна Сталіна вчилася у нашій школі. Друга Сталіна працювала лікарем-ортопедом. А Сталімір, веселий і драйвовий хлопець, працював у кінематографі. Він відверто стібався зі свого імені і навіть знайомився у шляхетній формі, наприклад "Сталімір Збігнев ****-ський". Збігнева він сам придумав.
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Є і багато, тільки вони дуже завуальовані, наприклад, Сталіна - просто Ліна, вони і в нових паспортах так вже і понаписували. А є імена співзвучні з іноземними, наприклад, Гертруда - герой труда, Вілен - одразу і не здогадаєшся звідки пішло, а Владлен для усіх буде просто Владом, а в паспорт ніхто йому і не полізе.
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В любой стране есть люди, которые служат ей и это нормально. А люди не виноваты, что им дали такие имена, они их не выбирали. И еще... Пытаясь унизить страну, в которой родились Ваши родители, тем самым Вы не будете от этого ни умнее, ни лучше.
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Дорогенький "А П з номером"
Совок пограбував моїх прадідів. Совок знищив моїх дідів. Мої батьки нажаль народилися в совку. І я прожив у совку цілих 38 років. Тож дозволю собі не лише мати власну думку про те ЩО таке совок, але й пропагувати цю думку серед молодих. Щоби вони ніколи не "велися" на нео-лівацькі течії і ніколи не вірили рашензам - правонаступникам совка. Відпочивай, комсомолець.
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Залиште свою агресію для москалів, тут у Вас ворогів не має. Різне було і з моїми родичами, але було в СССР не тільке погане, але і добре було теж. Це моя думка і я маю таке ж право на її висловлювання, як і Ви.
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Єдине що було позитивним - на в совку, а в совкові часи - це наш молодий вік. І то - не завдяки, а наперекір совку. Зазвичай совок хвалять лузери, які не знайшли собі місця і новому житті. І які ніде окрім совка/постсовка не бували. Ось зараз вкотре перечитую Веллера. Раджу.
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але було в СССР не тільке погане, але і добре було теж - Хороший ГУЛАГ постоили, добротный
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Что как то сегодня всё не так. Всё не это, всё не то Вы тут пишете.
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капец....
98% коментов на русском языке, а гонору-то....
Яничари! Вчіть нашу рідну українську мову, або йдіть геть!
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Биомассу заселяющую путлеростан вдохновляет пример северной Кореи. Осталось провозгласить пукина солнцем и придёт счастье на земли кремлевского рейха.
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Предчувствие, у меня, какое то не ясное, но не хорошее.
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Де збираєшся відпочивати? Туреччина? Ізраїль? Там все буде ОК. Хіба що цього сезону турки обіцяли чмирити кацапів ніпадеццкі.
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На Байкал збираюся. Ніколи, не там не був. А в Туреччині був. Турки Російських поважають. Був і в Україні в минулому році. Теж, добре, і зустрічали і проводжали.
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Возьмите хорошие репелленты от комаров и гнуса, прокусывают ветровку тонкую легко и любимые " вкусняшки" сухпайком, еда там не съедобная, но неделю продержаться можно.
Будьте осторожны с рыбалкой и сбором валежника, штрафуют.
Красота там практически нетронутая цивилизацией
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Спасибо, за советы. В Иркутске, подруга жены живёт. Мы с ответным визитом. Думаю проблем не будет.
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Ой, так далеко - аж з Нідерландів - на Байкал! А моя дружина хоче з'їздити на озеро Комо. Це ближче і за кілометражем і за менталітетом місцевого населення.
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Теж не погано. Я і озеро Комо, то ж ніколи не бачив, і напевно і не побачу. Неосяжне, не осягнути.
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Может это легализация росиянской армии, через неделю, пол сирии уже сможет по русски разговаривать. Это не мы это сирийцы, просто очень способные. А потом по накатоной «Бандеровцы, правый сектор, референдум» и сириянаш.
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Ещё есть Слапук (слава пукину), в Корее сейчас Пуху (Путин хуйло), Блевок (бледный Володя окурок), Лалош (Лавров Лошадь)
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Если это не фейк,тогда получается шо какая то часть сирийцев не возражает против помощи кремля и не любит госдеп.Другая часть любит гигил,раз есть территории под его контролем и не любит и кремль и госдеп.Еще какая то часть любит госдеп и ес.Интересно,кого больше и кто окажется прав в конце концов.Когда то в этой части земли было все спокойно.И кто ж так поделил людей,шоб властвовать и наживаться.Хотя и так все ясно для умных людей.
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Какая у тебя каша в голове. Игил спонсирует то же хуйло , как и талибов в Афганистане . Они нужны для создания хаоса и повада хуйлу развязывать военные деиствия.
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Ты знаешь,один хасид в ютубе(легко можно найти) сказал.Вы думаете путин ,абама(тогда был абама),меркель или кто другой шо то решает в мировых прблемах.нет .Решаем все мы,тут в израиле.И подтверждением его слов явился визит трампа в израиль и его очень замечательная речь про евреев.Я верю этому хасиду.И тогда все становится на свои места.Путин и все остальные просто марионетки ,как и сказал хасид.
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просто логические рассуждения - если бы все решали хасиды, то арабского мира давно бы уже не существовало, у Израиля для этого есть и силы и деньги
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Так они одной крови,низзя своих.Палестинцы так почти все евреи по сути,которые остались на исторической родине.а остальные вернулись и начали их притеснять.выгонять с насиженных мест.
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Как корабль назовешь, так и поплывет. Сирийцы, что хотят, чтобы из их сыновей выросло маленькое плешивое уёбище?. А русский надо знать, чтобы допрашивать пленных.
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Замечена тенденция: в ДНР и ЛНР родители начали давать своим новорожденным детям новые имена, девочкам - Элэнэра, Дээнэра, мальчикам - Снегирь, Рускимир. Представьте себе такую Элэнэру Снегирьевну, Дээнэру Рускимировну или РускимираМотороловича.
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Чечнякрут,Денегнет,Смотривглаза,Платонрот,Мостокрым,Боярий...такие "чудные" кацапские имена ,просто Кирдыкпут
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Какой все таки украинский язык точный: идеально передает значение слова "рашка" (в народе - х@йлостан). И выдумывать ничего не надо : сковородка (очень часто - картавая) и помийниця.
"Многие семьи назвали своих детей Путиным": русский объявлен вторым языком в Сирии - Цензор.НЕТ 8782
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Есть известная хорватская дзюдоистка, которую зовут Раша Срака. Какие-то придурки из РФ писали ей письма с просьбой сменить имя.
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Будет забавно,когда через 20 лет один из таких путиных с криком "Аллах акбар" взорвётся в московском метро. Хотя,в принципе и рашки до того времени не будет.
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это на подконтрольной асаду территории будут учить,которой всего треть от страны,остальные будут учить английский
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Не секрет, если я скажу, что дети президента сейчас учат русский", - сказал он

Тада, а куди цим щурам ще втікати, як не в Ростов?))
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Теперь понятно, что нужно для того, что бы русский стал вторым государственным!
Сербию обстреляли крылатыми ракетами.
Сирию обстреляли крылатыми ракетами.
Т.е. США насаждает русский язык в мире !

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Не... Сирию крылатыми начала РФ обстреливать.
Крылатые ракеты несут русский язык в мир.
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Є ще варіанти - для хлопчиків "зарін", для дівчаток "хіматака"
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Цензор.НЕТФорум Украины"Многие семьи назвали своих детей Путиным": русский объявлен вторым языком в Сирии
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