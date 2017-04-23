"Многие семьи назвали своих детей Путиным": русский объявлен вторым языком в Сирии

Виктор Ли a3db1a1b
, Juli Schubs
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, Ich bin Niegan
, Олександр Багряний
, Nirvanko
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, Олег Петрович ed2c8e0a
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, Petrov Viktor
, (unknown) b379cca9
, oleg kovalek
, Джон123456
, Козак Іван
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, Sash Fart b42abe58
, Илья Вардиев
, Rjr
, vera Rom
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, Остап Бендера 9c93adee
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, Кирилл Лещенко
, Николай Тесля
, амфаш
, Душелюб Душелюб
, SergeL
, Александр Терентьев 035eef5a
, Другua
, botoks
, 5 копійок
, Alex Alex 801ff945
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, Cтарий Кінь
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, илюк валентин
, серджио def6ff91
, polop
, tvellen-van
, Conrad
, OldCat
, Ринат Амедов
, Vlad Pr
, Алег Федоров
, Шпилли Вилли cd9fc0bf
, Влад Ол
, Вова Индюков
, Константин 1041a131
, Антіп Тіп
, ИгорьДВ
, Vovcheg Zak
, Elena Italenna
, Fantomas
, Gerri Philantrop
, Alex Lem
, vassa0103
, Виктор Сидоров 2e52621c
, Сергей1500900
, Преступник Ворвзаконович
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, Александр Николаенко 051790ab
, Bogdan Suvorov
, кузькинамать1
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, Mr__Pitkin
, NonCFist
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, Гыг с Вами
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Всего на сайте: 161 писатель
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Кремль на долгте годы может навязаться в качестве "защитника" и "спасителя" русскоязычных.
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Ню-ню, вчіть-називайте ...
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Что ИМ разговаривал...
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Вопрос только почему Цензор тут эти агитки путлера вот так подаёт даже без комментариев.
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Я хорошо отношусь к казахам, но в молодости во время работы там однажды встретил парня которого родители назвали Трактор
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Отвратительно просто...Фу.((((((
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Кстати, кто из кацапья не в курсе - в Сирии гражданская война, ага, вот так.!
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Совок пограбував моїх прадідів. Совок знищив моїх дідів. Мої батьки нажаль народилися в совку. І я прожив у совку цілих 38 років. Тож дозволю собі не лише мати власну думку про те ЩО таке совок, але й пропагувати цю думку серед молодих. Щоби вони ніколи не "велися" на нео-лівацькі течії і ніколи не вірили рашензам - правонаступникам совка. Відпочивай, комсомолець.
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98% коментов на русском языке, а гонору-то....
Яничари! Вчіть нашу рідну українську мову, або йдіть геть!
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Будьте осторожны с рыбалкой и сбором валежника, штрафуют.
Красота там практически нетронутая цивилизацией
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:D
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Тада, а куди цим щурам ще втікати, як не в Ростов?))
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Сербию обстреляли крылатыми ракетами.
Сирию обстреляли крылатыми ракетами.
Т.е. США насаждает русский язык в мире !
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Крылатые ракеты несут русский язык в мир.
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