Преподавательницу российского вуза уволили за обсуждение Навального и преследований ЛГБТ в Чечне, - "Открытая Россия"

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ТАСС официально сообщил, что телевизоры Samsung подслушивают россиян и отправляют данные в ЦРУ... Ссылку давать не буду, чтобы не заниматься промоушеном идиотов, но кому интересно, гуглится на раз...
Anton Ornatsky Про цру лажа, но дырка в софте самсунгов так вроде даже ими самими признана.
Андрей Шипилов Как лажа, если в сообщении ТАСС черным по белому написано "ЦРУ"?
Елена Кадырова Ну, если в ЦРУ, то и ладно, лишь бы не в ФСБ)) ЦРУ далеко, а эти рядом тут
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WikiLeaks, дебил..., WikiLeaks.... и не только россиян а всех кто пользуется телевизорами Samsung.
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Стаж 45 лет. 15789 руб пенсия 60 руб надбавка. 60 руб- 0,38%
Старик либераст просто Госдеповский прихвостень. Расшатывает обстановку в стране.
Провалилась очередная попытка подкупа российского премьера.
Премьер гордо не отреагировал вообще.
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Многие из нас хотели бы заглянуть на другую сторону баррикад и посмотреть на то, как все устроено «у них». Как живут и работают те, кто без раздумий выполняет преступные приказы, проводит незаконные задержания, слепо выполняет чужую волю и, кажется, будто лишен любой рефлексии. «Протестная Москва» взяла двухчасовое интервью с представителем ОМОНа и узнала много вещей, которые очень нас удивили.
Внимание: в тексте присутствует обсценная лексика. Речь частично приведена к литературным нормам. Подробности из жизни бойца опущены в целях обеспечения анонимности источника.
Работа в ОМОНе - это рабство. Причем рабство в аду. Я тут недавно видел объявление о найме - там обещают до 70 тысяч рублей. Полный пиZдёж. По факту ты заработаешь около сорокета, из которого у тебя останется только на жратву. У тебя вычтут налоги, минус плата за общагу (потому что жить ты будешь именно там), минус еще платежи, минус отправить деньги семье, и у тебя уже меньше тридцатника.
В месяц у нас всего 3-4 выходных. Рабочий день, бывает, доходит до 12-17 часов. На жаре, в мороз - никого не ебёт. Экипировка, кстати, говно, и это тоже никого не ебёт. Само собой, никакого человеческого отношения, гоняют как скот, да и относятся как к скоту. Говорят или приказами, или матами, или сразу и тем и другим. Человеческого отношения, как дома, я давно не встречал, даже между бойцами так себе.
Сюда идут, или потому что надо вырваться из дома, или потому что тупые и ничего не умеют. Ну серьёзно, в Макдональдсе платят больше, рабочий день меньше, еще и пожрать дают. Здесь можно ни хрена не уметь и ничего не делать, а бабки получать за то, что над тобой издеваются.
Бывают, попадаются совсем отбитые перцы. У одного парня спрашивали: ты, зачем, мол, работать здесь хочешь? А у него глаза безумные, взгляд страшный, он и говорит такой: «Я…я…я хочу стрелять в людей!». Но его психологи быстро завернули. Психи нахрен тут не нужны.
Даже в те выходные, которые у тебя есть, тебя стараются припахать. Например, «учить законы». При этом в руководстве Росгвардии половина народа не знает эти законы, им вообще наплевать. Сами командиры регулярно требуют от нас этот самый «закон» постоянно нарушать. И никто им не перечит, на улице остаться дураков нет.
ОМОН не умеет стрелять. Это смешно, но правда. Стреляем мы раз в три месяца. При этом всякие там кадровики, психологи, управленцы- вот они стреляют регулярно, хотя им это нахрен не надо. ОМОН умеет обращаться только с дубинкой.
Самое ржачное - это попытаться уехать на ночь к девушке.Чтобы уехать из общаги к девушке, ты должен написать заявку. В заявке указать, ФИО, адрес, контактный номер человека и время пребывания у нее дома. Иногда бойцы спрашивают: «Это, а если я в клубе телку сниму, тогда что писать?». Отвечают: «Сотрудник органов, боец, так поступать не должен!». А в скотских условиях работать, значит, должен.
Если ты попал на больничный, тебе еще надо доказать, что ты получил травму неумышленно и не уклоняешься от выполнения своих обязанностей. А недавно прошла другая директива: найти всех, у кого долги по кредитам составляют больше месячной зарплаты. Типа это очень плохо, нельзя кредитов таких брать.
При этом задержки зарплат в этом году просто пиздец. Говорят, что Росгвардия почему-то получает бюджеты
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а у нас:
"...Активиста, который во время протестных событий в Винницкой ОГА 6 декабря 2014 года разорвал портрет Президента Украины Петра Порошенко, осудили на 4 года и 6 месяцев. Об этом сообщает "Громадське радіо" со ссылкой на активистку Тамара Шевчук, которая регулярно посещала суды над политическим заключенным Юрием Павленко ("Хортом"). Тогда в ходе беспорядков ранения получили 13 человек, из них 8 силовиков..."
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