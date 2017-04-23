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Теги: вуз (558) донос (40) оппозиция (5903) Россия (70121) увольнение (1399) Навальный (345) ЛГБТ-сообщество (161)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Преподавательницу российского вуза уволили за обсуждение Навального и преследований ЛГБТ в Чечне, - "Открытая Россия"

Преподавателя Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Людмилу Колесникову уволили из-за докладной записки магистрантов программы "Парламентская деятельность и обеспечение межпарламентского сотрудничества", которым не понравилось упоминание оппозиционера Алексея Навального в позитивном ключе.

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Да пусть называют как хотят, лишь бы отстали от нас
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Верно сказал Черчилль после победы 1945 года: "В будущем, когда появятся новые фашисты , то они обязательно будут называть себя антифашистами..."
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Пусть радуецца , шо кацапня её просто не убила за белоленточничество и работу на Госдеп .
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могли бы и съесть на камеру,в воспитательных целях,чтоб другим национал-предателям неповадно было на мордорушку напраслину возводить.
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Хорошо что эти чекнутые хотя бы немного настроение поднимают - не так одиноко на фоне наших Насировых и офшорников...
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Андрей Шипилов 2 ч ·
ТАСС официально сообщил, что телевизоры Samsung подслушивают россиян и отправляют данные в ЦРУ... Ссылку давать не буду, чтобы не заниматься промоушеном идиотов, но кому интересно, гуглится на раз...
Anton Ornatsky Про цру лажа, но дырка в софте самсунгов так вроде даже ими самими признана.
Андрей Шипилов Как лажа, если в сообщении ТАСС черным по белому написано "ЦРУ"?
Елена Кадырова Ну, если в ЦРУ, то и ладно, лишь бы не в ФСБ)) ЦРУ далеко, а эти рядом тут
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Бедное ЦРУ все это выслушает от 140 миллионов идиотов?
Преподавательницу российского вуза уволили за обсуждение Навального и преследований ЛГБТ в Чечне, - "Открытая Россия" - Цензор.НЕТ 6364
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ЦРУ с помощью кибертехнологий превращала "умные" телевизоры Samsung в скрытые микрофоны, которые записывали и передавали разговоры своих владельцев на серверы ведомства, сообщает сайт WikiLeaks со ссылкой на конфиденциальные документы ведомства. Основатель компании по вопросам кибербезопасности Rendition Infosec Джейк Уильямс заявил агентству Ассошиэйтед Пресс, что, по его мнению, опубликованные WikiLeaks документы являются подлинными.

WikiLeaks, дебил..., WikiLeaks.... и не только россиян а всех кто пользуется телевизорами Samsung.
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Бедные корейцы , как они теперь будут жить без подробностей про быт гуцулов из Путилы .
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Уволить за 2 месяца до конца учебного года? Такого даже в СССР не было, разве уж очень заслужить.
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Ну, если упомянуть Троцкого в положительном ключе годах так в 1937-1955. Или, скажем, с портретом Николая II на парад выпереться...
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Тогда речь шла не об увольнении, а о командировке на встречу с покойным российским императором. Причем, возможно, что до конца учебного года они (преподаватель и император) и встретились бы.
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Хуйло устраняет конкурентов, только он должен с Гундяйкой мужеложствовать и педофильничать
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Ю-В Пеннсилвания от всей души желает Джанкою скорейшего возврата домой,в Украину.
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никогда в Америке не был,в бундесах каждый год,Кельн,но рад за тебя земляк
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Сейчас пресную воду в Крым перестали доставлять по Северо-крымскому каналу, в итоге это полностью убило лесоводство, производство прудовой рыбы в промышленных масштабах, значительно уменьшился объем производства фруктов, овощей, мяса и молока. Сейчас зависимость от поставок продовольствия в Крым с материковой Украины увеличилась до 85%.Наша стратегия основывается на том, что необходимо довести экономику Крыма до банкротства и сделать его неподъемным для российского бюджета с учетом санкций против России. Это морально, законно и обосновано», - рассказали эксперты
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Только забыл добавить что " богатые " нью- рассеяне так и не нашли в свое время денег заплатить за воду и поломали все насосные станции .
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"...необходимо довести экономику Крыма до банкротства...", дэбил, до банкротства....
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Понятие банкротства на россии не существует , там экономика из под палки и я пока никого не оскорблял , кацапердыш .
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на РАБссии пол ДурьДумы РАБссии ЛГБТ,под Борей Моисеем ходят..
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Преподавательницу российского вуза уволили за обсуждение Навального и преследований ЛГБТ в Чечне, - "Открытая Россия" - Цензор.НЕТ 9714Пославшему Медведеву 60 рублей пенсионеру вернули перевод.

Стаж 45 лет. 15789 руб пенсия 60 руб надбавка. 60 руб- 0,38%
Старик либераст просто Госдеповский прихвостень. Расшатывает обстановку в стране.
Провалилась очередная попытка подкупа российского премьера.
Премьер гордо не отреагировал вообще.
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Интервью «Протестной Москвы» с бойцом ОМОНа:" я эту власть не поддерживаю, и никто ее тут не поддерживает "


Преподавательницу российского вуза уволили за обсуждение Навального и преследований ЛГБТ в Чечне, - "Открытая Россия" - Цензор.НЕТ 2761
Многие из нас хотели бы заглянуть на другую сторону баррикад и посмотреть на то, как все устроено «у них». Как живут и работают те, кто без раздумий выполняет преступные приказы, проводит незаконные задержания, слепо выполняет чужую волю и, кажется, будто лишен любой рефлексии. «Протестная Москва» взяла двухчасовое интервью с представителем ОМОНа и узнала много вещей, которые очень нас удивили.

Внимание: в тексте присутствует обсценная лексика. Речь частично приведена к литературным нормам. Подробности из жизни бойца опущены в целях обеспечения анонимности источника.

Работа в ОМОНе - это рабство. Причем рабство в аду. Я тут недавно видел объявление о найме - там обещают до 70 тысяч рублей. Полный пиZдёж. По факту ты заработаешь около сорокета, из которого у тебя останется только на жратву. У тебя вычтут налоги, минус плата за общагу (потому что жить ты будешь именно там), минус еще платежи, минус отправить деньги семье, и у тебя уже меньше тридцатника.

В месяц у нас всего 3-4 выходных. Рабочий день, бывает, доходит до 12-17 часов. На жаре, в мороз - никого не ебёт. Экипировка, кстати, говно, и это тоже никого не ебёт. Само собой, никакого человеческого отношения, гоняют как скот, да и относятся как к скоту. Говорят или приказами, или матами, или сразу и тем и другим. Человеческого отношения, как дома, я давно не встречал, даже между бойцами так себе.

Сюда идут, или потому что надо вырваться из дома, или потому что тупые и ничего не умеют. Ну серьёзно, в Макдональдсе платят больше, рабочий день меньше, еще и пожрать дают. Здесь можно ни хрена не уметь и ничего не делать, а бабки получать за то, что над тобой издеваются.

Бывают, попадаются совсем отбитые перцы. У одного парня спрашивали: ты, зачем, мол, работать здесь хочешь? А у него глаза безумные, взгляд страшный, он и говорит такой: «Я…я…я хочу стрелять в людей!». Но его психологи быстро завернули. Психи нахрен тут не нужны.

Даже в те выходные, которые у тебя есть, тебя стараются припахать. Например, «учить законы». При этом в руководстве Росгвардии половина народа не знает эти законы, им вообще наплевать. Сами командиры регулярно требуют от нас этот самый «закон» постоянно нарушать. И никто им не перечит, на улице остаться дураков нет.

ОМОН не умеет стрелять. Это смешно, но правда. Стреляем мы раз в три месяца. При этом всякие там кадровики, психологи, управленцы- вот они стреляют регулярно, хотя им это нахрен не надо. ОМОН умеет обращаться только с дубинкой.

Самое ржачное - это попытаться уехать на ночь к девушке.Чтобы уехать из общаги к девушке, ты должен написать заявку. В заявке указать, ФИО, адрес, контактный номер человека и время пребывания у нее дома. Иногда бойцы спрашивают: «Это, а если я в клубе телку сниму, тогда что писать?». Отвечают: «Сотрудник органов, боец, так поступать не должен!». А в скотских условиях работать, значит, должен.

Если ты попал на больничный, тебе еще надо доказать, что ты получил травму неумышленно и не уклоняешься от выполнения своих обязанностей. А недавно прошла другая директива: найти всех, у кого долги по кредитам составляют больше месячной зарплаты. Типа это очень плохо, нельзя кредитов таких брать.

При этом задержки зарплат в этом году просто пиздец. Говорят, что Росгвардия почему-то получает бюджеты
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Это как и у наших тоже. Власть не любят, а предано служат исключительно ради денег.
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чеченские геи....мир реально сходит с ума. скоро мусульмане будут жрать свинину и танцевать пьяными, под кай метова, в рамадан.
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ну то й що....
а у нас:
"...Активиста, который во время протестных событий в Винницкой ОГА 6 декабря 2014 года разорвал портрет Президента Украины Петра Порошенко, осудили на 4 года и 6 месяцев. Об этом сообщает "Громадське радіо" со ссылкой на активистку Тамара Шевчук, которая регулярно посещала суды над политическим заключенным Юрием Павленко ("Хортом"). Тогда в ходе беспорядков ранения получили 13 человек, из них 8 силовиков..."
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Чувака взяли за хулиганку и почему не добавляешь что еще в 2013 он был осужден за разжигание межнациональной розни ?
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Им за этот донос дадут путевки в Артек, освобожденный от бандеровцев.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПреподавательницу российского вуза уволили за обсуждение Навального и преследований ЛГБТ в Чечне, - "Открытая Россия"
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