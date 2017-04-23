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Материалы по теме:  Задержание Мартыненко
Теги: адвокат (897) Мартыненко (335) расследование (2075) уголовное дело (2243)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Адвокат Мартыненко: "Дело не будет быстро передано в суд, потому что оно в очень сыром состоянии"

Уголовное производство в отношении бывшего парламентария от партии "Народный фронт" Николая Мартыненко, подозреваемого в растрате государственных средств, не будет завершено и передано в суд в ближайшее время.

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Адвокат Мартыненко: "Дело не будет быстро передано в суд, потому что оно в очень сыром состоянии" Отсырело... недели не прошло! Фсё плесенью покрылось....фсё и фсе!

Снизу до верху. Мартыненко !
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Блмммллляяя....Антибыотыки-не... Вогнемет !!!
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Возражаю! Вогнемет только после говномёта!
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Зррррозумів!!! Щоб в параШку готовий продукт -какацапогриль прийшов!!!
Закусь буде в них +медалийо +кредито і +++++++++++++..
Пан таки ГОЛОВА!!!!)))))
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Такую власть надо гнать в шею, если за коррупцию никого не садят.
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На поруки! Последний раз сльішал одобное при коммунистах такое вьіражение, когда нужно отмазать от мелких проступков. А тут громадньіе суммьі украденьі. Адвокат говорит, что дело сьірое, так может счистить с него плесень и подсушить (адвоката)?
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Агаа... Было в совковыя врюмкина, ойц, времена.. и херактеристика с работы палааажительная и ...по кружке пива дальше...
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Я , канешна, пачти савременный , но... Да, Блин, Керосином-Бензином полить-то МОНА??!
Усе высохнет срррраааАААзу.....
😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇
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Все по-украински хотите. А про Ивасика-телесика помните? Бьіл такой конкретньій пацан.
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Не обов'язково по українські... Мона і по кацапськи....
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Хвашист Ви! Хіба так мона по-кацапськи? На гілляку його, бо за дрова гроші треба та піч не треба псувати кацапською гидотою.
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Ворьё пришедшее к власти в Украине похоже очень плохо кончит !
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нужно нам возвращаться к европейским корням судовой практики.
Собрать на базарной площади кулявлобно - шыкаладную шоблу и устроить небольшое аутдофе.
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Толька нннеееабальшое, но меееедлеееннное, шоб ПРакоптились чуть-чуть...))))
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есть много методов продления такого наказания. К примеру сырые дрова или частичное притушение дров на костре.
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Таки , Шановний Гурманоїде, сіль на рани треба поступово і перчика-перчика...
Як вони смааачно верещать...
Ну, писець... та вбив і забув...
Все це жарти...))))
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Жарти жартами, але дрова треба використовувати раціонально. Шашлики підсмажити, картопельку запекти...
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Так скоро 2 мая, а традиции нужно чтить и не забьівать.
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Ринат Амедов - Парасюк конечно нормальный Чел, но вот это "скоро" мы уже 3 года слышим.. Впервые еще Ярош обещал ...
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ярош не по тем делам. вот если ему автомат дать то он его до блеска вычистит.

А вот Вовка лютый злодей. От него пейсатый безальтернативец мармеладом серет
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Wevelsburg - Ярош сейчас в каком то пионерском лагере обосновался и ремонт там делает (было видео недавно).., на одном участке с СБУ. Оставили ему с десяток автоматов и тубус от РПГ..., проводит игры что то типа "зарницы" для приезжающих журналистов...
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понятно. он теперь соевой гэбне оружие чистит перед парадами.
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Wevelsburg - ну да по ходу, на видио ходит с откормленными денщиками и все про ремонт рассказывает и про баню (журналисточек пригласил туда между прочем)... И в конце стрельнул с калаша куда то в даль..
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Скоро вы пожалеете
Суд Линча не за горами...
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Весь покрьітьій плесесенью, абсолютно весь, есть Мартьіненко, в океане есть...
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Найн, партизанен русиш швайн, прошу пана до гилляки, хендє хох... отстань банньй лист, здесь не паперть, водки нет.
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Али-джан,он нас с Вами попутал по непонятной причине,мы разобрались уже. Но вроде он наш.
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Для адвокатов любой суд- место зарабатывания денег. А особенно защищать жирных котов- вообще удача. Чем дольше дело длиться- тем больше наколядуют.
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А єто мьісль - откормить Мартьіненко кошачим кормом и сьірьіми бьічками!
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Разве только через клизму . А то гельсинска спилка опять будет возмущаться.
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Менять надо строй, жизненные принципы, систему..Менять червяков в яме с говном не имеет смысла..
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Система воровства так и разрушается))встряхнули и говно пошло,говно поднимает говно и система рушится ))сами себя сдадут,а кто виноват а кто нет эта грызня покажет))
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Мальчика в школе за плохое поведение-я понимаю, а это просто позорище и дно порошеновской власти.
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Да "элита" класть хотела на общественное мнение, надо будет, СМИ направят его в нужное русло, а олигархи и их приспешники, такие как Мартыненко, и дальше продолжат безнаказанно дерибанить. Пример Онищенко, Охендовского, Насирова и многих других тому ярчайшее подтверждение.
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Экс-нардеп Куликов: "Если хоть часть "мемуаров" Мартыненко станет достоянием следствия - коридоры нынешней власти опустеют"


Некоторые СМИ вышли с заголовком "задержан "кошелёк" Яценюка". Это не совсем точно, скорее совсем не точно. Сеня - обезьянка на плече "фотографа" Мартыненко.
Я помню 2010. Мартыненко приручал к себе Яценюка, он был с ним повсюду - сидел рядом, ходил за ним, кушал. Даже, когда Сеня шёл в туалет, Коля терпеливо караулил его у двери парламентской уборной.
Один известный сегодня политик и друг Мартыненко по совместительству, задолго до Майдана, рассказал мне доверительно: Коля поставил все и сделает из Сени президента. Но Мартыненко не "кошелёк" Сени. Особенность Мартыненко - он "правая рука" любой власти всех премьеров от Ющенко начиная, всех всех президентов от Кучмы.. Коля фигура-он столп сегодняшней Украины. Коля организовывал схемы начиная с Кучмы и Голубченко, когда в Энергоатом зашёл пустой вексель на 1 млрд. грн. при курсе 1.8. Потом были яркие схемы с Черновецким - "оформление на студентов" почти 10 тыс.га земли в Киеве, потом с Януковичем поставка ТВЭЛ и безналоговый ввоз нефти из Азербайджана и сейчас с нынешней властью уже весь спектр от газодобычи до угля.
Коля знает всех и со всеми "работал". Если хоть часть "мемуаров" Мартыненко станет достоянием следствия - коридоры нынешней власти опустеют. Но НАБУ вряд ли вытянет этот процесс, Коля это не тупой Насиров. Коля выйдет, скоро обязательно выйдет...
... Но его яркий креатив в "Энергоатоме" не погаснет и не забудется "там" - это бизнес по-серьезнее продажи оружия и наркоты...в Цюрихе, Лондоне, Вашингтоне, Москве, Николай Владимирович Мартыненко уже в шорт-листе.
Кирилл КУЛИКОВ
(22.04.2017, UAInfo)
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А что еще может говорить высокопроплаченный преступником адвокат? Человек, профессия которого исключает наличие совести.
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закрученный адвокат, как поросячий хвост............
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Цензор.НЕТФорум УкраиныАдвокат Мартыненко: "Дело не будет быстро передано в суд, потому что оно в очень сыром состоянии"
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