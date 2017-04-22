НАБУ не согласно с решением суда о передаче на поруки Мартыненко и Переломы

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Всего на сайте: 161 писатель
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))))))
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Ну и ХУЙЛО им помощь, какацапам!!))))))
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Или уже типа - спасибо партии (блоку панамских подонков) родной, что есть сегодня выходной?
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Деятельность НАБУ смахивает на политику.
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Умник шоколадно порохоботский тут нашёлся..
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25 лет молчали, вот теперь 25 лет и реформировать...
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Обеспокоены..., поддерживаем..., внимательно слушаем..., считаем..., одобряем..., подчёркиваем..., понимаем..., возмущены..., сильно возмущены..., чрезмерно возмущены..., безобразие..., обеспокоены..., поддерживаем..., внимательно слушаем..., считаем..., одобряем..., подчёркиваем..., понимаем..., возмущены..., сильно возмущены..., чрезмерно возмущены..., безобразие...ФСЁ!
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Это всё что нужно знать об украинском "правосудии"
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ви так Невдячно впали, таки ОЙЦ!!!
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Некоторые СМИ вышли с заголовком "задержан "кошелёк" Яценюка". Это не совсем точно, скорее совсем не точно. Сеня - обезьянка на плече "фотографа" Мартыненко.
Я помню 2010. Мартыненко приручал к себе Яценюка, он был с ним повсюду - сидел рядом, ходил за ним, кушал. Даже, когда Сеня шёл в туалет, Коля терпеливо караулил его у двери парламентской уборной.
Один известный сегодня политик и друг Мартыненко по совместительству, задолго до Майдана, рассказал мне доверительно: Коля поставил все и сделает из Сени президента. Но Мартыненко не "кошелёк" Сени. Особенность Мартыненко - он "правая рука" любой власти всех премьеров от Ющенко начиная, всех всех президентов от Кучмы.. Коля фигура-он столп сегодняшней Украины. Коля организовывал схемы начиная с Кучмы и Голубченко, когда в Энергоатом зашёл пустой вексель на 1 млрд. грн. при курсе 1.8. Потом были яркие схемы с Черновецким - "оформление на студентов" почти 10 тыс.га земли в Киеве, потом с Януковичем поставка ТВЭЛ и безналоговый ввоз нефти из Азербайджана и сейчас с нынешней властью уже весь спектр от газодобычи до угля.
Коля знает всех и со всеми "работал". Если хоть часть "мемуаров" Мартыненко станет достоянием следствия - коридоры нынешней власти опустеют. Но НАБУ вряд ли вытянет этот процесс, Коля это не тупой Насиров. Коля выйдет, скоро обязательно выйдет...
... Но его яркий креатив в "Энергоатоме" не погаснет и не забудется "там" - это бизнес по-серьезнее продажи оружия и наркоты...в Цюрихе, Лондоне, Вашингтоне, Москве, Николай Владимирович Мартыненко уже в шорт-листе.
Кирилл КУЛИКОВ
(22.04.2017, UA Info)
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