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Материалы по теме:  Задержание Мартыненко
Теги: НАБУ (1638) Мартыненко (335) расследование (2075) суд (20695)
Тему создал: Цензор.НЕТ

НАБУ не согласно с решением суда о передаче на поруки Мартыненко и Переломы

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) не согласно с решением суда относительно меры пресечения для задержанных по делу о хищении средств ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" - бывшего парламентария от "Народного фронта" Николая Мартыненко и первого заместителя главы НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Переломы.

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суд на нары в полном составе хорьков вонючих
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В ВИННИЦЕ ПАТРИОТ КОТОРЫЙ РАЗОРВАЛ ПЕТИН ПОРТРЕТ ТРИ ГОДА ТЮРЬМЫ ДАЛИ И ОТСИДЕЛ НИКТО НА ПОРУКИ НЕ ОТПУСТИЛ
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Типа а чем все здесь занимаюцца? Включая вас, сэр!
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Пока радует, шо в путляндии, за наши ляляля.... ужеб топтали Якутский округ... толпами.
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Та таки да... За лайки срок...))))
Ну и ХУЙЛО им помощь, какацапам!!))))))
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Тебе то чего радоваться, шыколадный? Ты и так ничем не рискуешь, на службе в минстеце.
Или уже типа - спасибо партии (блоку панамских подонков) родной, что есть сегодня выходной?
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Влад П--Р... рыгинал шоле.... галюники лечатся... иногда памагают таблэтки... в твоём случае Ватсон, боюсь безнадёжна... даж не интересна юлин ты, аль ляшковец.
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А мне как-то до сраки - интересно тебе или нет, петераст. Сосни рошенку....
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А кто из честных людей согласен с ворами взявшими на поруки вора?
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Так всю шоблу сажать, вместе с подельниками - и некому будет на поруки брать. Что, и в Италии так - одного бандита взяли, пришёл его подельник - и на поруки забрал?
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Может Мартыненко и виноват, но почему НАБУ не трогает рыгов, к примеру того же Бойка.
Деятельность НАБУ смахивает на политику.
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они трогают тех.. кого им слили.. с администрации президента. Смысл не в том, чтоб посадить, а в том чтоб усмирить.. Показать.. что могут
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Бойко - действующий депутат, чтобы его "трогать" нужно снять с него недоторканнисть. Подання про зняття недоторканности в раду имеет право подавать генпрокурор Юга, но он этого никогда не сделает, т.к. БПП и рыги - братья навек.
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Агаааа...Цвета ШаКАЛада.. а амбре- фуууу...💩💩💩💩💩💩

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ахаха...за такое (шо сильно умный..) от кацапских зра.....бов в банннн немедленно!!!!!!!!!!
Умник шоколадно порохоботский тут нашёлся..
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Ну просто спинным мозгом чувствую,что эти скоты вороватые допрыгаются !!!
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Я так понял с начала Украины никто не воровал (все сидели спокойно, зрады небыло). А теперь вот самые-самые воры полезли, даже типа вороватее овоща (на самом деле нет).
25 лет молчали, вот теперь 25 лет и реформировать...
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Ну судя по всему,овощ по сравнению с нынешними деятелями просто малыш из первого класса !
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Ну ясное дело,Петя,Сеня енд компани честнейшие ребята,чьи руки ничего не крали ! Так там у тебя в методичке написано?
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Пи3деть - не мешки ворочать, и про методичку, и про то кто что украл, особенно если отвечать за слова не надо. А меня уже достал поток зрады в каждом камменте, при том что раньше такого небыло. Ольгинские работают.
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Да харош, не трынди! Такого беспредела не было, так не борзели, как Петя барыга!
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Ешь же твою мать,так это Ольгинские вывели Украину на первое место по коррупции и нищете ! Ну хорошо хоть теперь буду знать !
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К великому сожалению....

Обеспокоены..., поддерживаем..., внимательно слушаем..., считаем..., одобряем..., подчёркиваем..., понимаем..., возмущены..., сильно возмущены..., чрезмерно возмущены..., безобразие..., обеспокоены..., поддерживаем..., внимательно слушаем..., считаем..., одобряем..., подчёркиваем..., понимаем..., возмущены..., сильно возмущены..., чрезмерно возмущены..., безобразие...ФСЁ!
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а чем конкретно поручитель отвечает. шо за норма?. пусть садится потом за него и выплачивает иски. мандат он сложит.. поц.. дороги мандатами не поремонтируешь.. и школы не построишь..
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Но їх МАНДАтами то мона...Нююю, калготки парвутца, та токи таке...
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Чем Гарант ответит? Я не о презике, о Гаранте Мартыненко! Как в Законе? Никак!
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Тот же Соломенский суд , который отпустил Мартыненка, 12 апреля 2017 г. (10 дней назад) взял под стражу на 60 суток чувака, который хотел стырить из Сельпо банку кофе Carte Noire Original об'ємом 190 гр., вартістю 199,20 гривень без ПДВ, 249,00 гривень з ПДВ.

Это всё что нужно знать об украинском "правосудии"
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А че, Вот Я би взяв на "поруки" за 400000$$...Потримав би хвилини 2,567880999 і ...шож
ви так Невдячно впали, таки ОЙЦ!!!




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Какого черта хряка гнали непонятно. Ничего не поменялось, только война и еще больше наглости "элиты"
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Экс-нардеп Куликов: "Если хоть часть "мемуаров" Мартыненко станет достоянием следствия - коридоры нынешней власти опустеют"
Некоторые СМИ вышли с заголовком "задержан "кошелёк" Яценюка". Это не совсем точно, скорее совсем не точно. Сеня - обезьянка на плече "фотографа" Мартыненко.
Я помню 2010. Мартыненко приручал к себе Яценюка, он был с ним повсюду - сидел рядом, ходил за ним, кушал. Даже, когда Сеня шёл в туалет, Коля терпеливо караулил его у двери парламентской уборной.
Один известный сегодня политик и друг Мартыненко по совместительству, задолго до Майдана, рассказал мне доверительно: Коля поставил все и сделает из Сени президента. Но Мартыненко не "кошелёк" Сени. Особенность Мартыненко - он "правая рука" любой власти всех премьеров от Ющенко начиная, всех всех президентов от Кучмы.. Коля фигура-он столп сегодняшней Украины. Коля организовывал схемы начиная с Кучмы и Голубченко, когда в Энергоатом зашёл пустой вексель на 1 млрд. грн. при курсе 1.8. Потом были яркие схемы с Черновецким - "оформление на студентов" почти 10 тыс.га земли в Киеве, потом с Януковичем поставка ТВЭЛ и безналоговый ввоз нефти из Азербайджана и сейчас с нынешней властью уже весь спектр от газодобычи до угля.
Коля знает всех и со всеми "работал". Если хоть часть "мемуаров" Мартыненко станет достоянием следствия - коридоры нынешней власти опустеют. Но НАБУ вряд ли вытянет этот процесс, Коля это не тупой Насиров. Коля выйдет, скоро обязательно выйдет...
... Но его яркий креатив в "Энергоатоме" не погаснет и не забудется "там" - это бизнес по-серьезнее продажи оружия и наркоты...в Цюрихе, Лондоне, Вашингтоне, Москве, Николай Владимирович Мартыненко уже в шорт-листе.
Кирилл КУЛИКОВ
(22.04.2017, UA Info)
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Цензор.НЕТФорум УкраиныНАБУ не согласно с решением суда о передаче на поруки Мартыненко и Переломы
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