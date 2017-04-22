Нужно определиться: либо правовое государство, либо массовые рейды по всем потенциальным коррупционерам, - Омелян о деле Мартыненко

Анатолий Николаевич
, Ich bin Niegan
, Шимус
, громозека
, Nonmi Interessa
, Baks13
, CА
, Saw Ewas 1a26b1e6
, igor555 ab2700df
, курвиметр
, Welle
, jan pobokov
, Олег Хардин
, Irina Udovichenko
, слава63
, badmotorfinger
, Vladimir Bushan
, vera Rom
, Kristo Dubinin
, Anton Anton 1c921735
, Луиза Тумбочкина
, Domkrat
, Alexei Skibo
, Andrey Sokolov d0d9f127
, Nick Dubovikoff
, виталий луцюк 030674cb
, Vladimir Shcherbak
, Владимир Шатохин e8180b8c
, Elena Italenna
, Панас Рудченко
, Губернатор Боронео
, Валик Лигус
, war3
, Олеся Дещенко
, Эрнесто
, Anatoliy Kalyna
, Glock-19
, Демьяна Соколова
, З Україною в серці
, variable general
, Tania36
, vivv555777
, Amber
, Ватник Путин
, Степан Федченко
, Великая Исландия
, Wevelsburg
, Геннадий Соколенко
, Tcvetana Goncharova
, Viktor Stecenko
, Maxim Ak-Murza
, Vedana
, Светлана Т.
, Виктор Олегович
, Анна Герасименко
, Катя Ревун
, Серж Рача
, Александр Александров eb7236c5
, Semen Semenich
, Грышка Распутный 2
, Віталій Липовець
, Sergey Nikolaev d960832b
, kyk
, # Хорс #
, Sergei Gor
, Андрей Романов b8ce365a
, Mart
, Lena Samojlenko
, Andrey Ivanov d653c49a
, Georg
, Віра Костенко
, Oleg Koval f46f7088
, Андрій Жаровський
, Lava Valava
, Hehe
, Шенборн
, Николай Влад
, Sergey Nezdoyminoga
, Боцман
, Fredi Kruger
, Глеб Егорович Жеглов d16baf6c
, Vladimir Nikolenko 56d7ca6f
, Parabellum49
, LeOnid Tkachenko
, Index_Dias
, сидней
, Sergiy Baranov
, Free dom 79bf0950
, kotofot
, Вікторія Скляр
, Юрий Примак
, Сергей Полторацкий
, 2Ghfdlf
, Іван Зеленко
, Артур Зима
, Cлободян С 4b2f3782
, Ринат Амедов
, John Observer
, Варлонец
, диор
, Стрелок
, IgorYakovlevich
, RussianChuckcha
, Fell
, Сергей Козлов ae836211
, Авакарсенов
, Серая Лиса
, Хорошего Вам Настроения
, Vovcheg Zak
, Дорогой Я
, Senator S 01a656ec
, Роман Иванович 88d29025
, Другua
, Шуц
Ich bin Niegan, Baks13, Шимус, курвиметр, Nonmi Interessa, Kristo Dubinin, Saw Ewas 1a26b1e6, vera Rom, виталий луцюк 030674cb, Alexei Skibo, Elena Italenna, variable general, igor555 ab2700df, Владимир Шатохин e8180b8c, Nick Dubovikoff, Andrey Sokolov d0d9f127, Vedana, Эрнесто, Виктор Олегович, Wevelsburg, Sergey Nikolaev d960832b, З Україною в серці, Semen Semenich, Oleg Koval f46f7088, Демьяна Соколова, громозека, Андрій Жаровський, Віра Костенко, Sergey Nezdoyminoga, Грышка Распутный 2, Welle, слава63, Шенборн, LeOnid Tkachenko, Maxim Ak-Murza, 2Ghfdlf, Free dom 79bf0950, Cлободян С 4b2f3782, IgorYakovlevich, RussianChuckcha, Ринат Амедов, Fell, Fredi Kruger
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Идёт к тому, что это действительно единственный выход...
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Это ещё бредовее , чем "правовое государство" .
Это какая-то возня обожравшихся глистов , не более .
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Источник: http://censor.net.ua/n437386
А почему это должно разочаровать кого-то, кроме этих самых "чиновников", "политиков", "бизнесменов" и "экспертов"?
И в кавычки все эти представители быдлоэлиты взяты именно потому, что они являются самыми обычными ворами - за очень редким исключением - а не теми, кем они себя величают.
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Убираем первое.... нормуль.... убираем второе, тож нормуль... и то и то супер нормуль...
А хто такой Омелян?
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І так, вже так все це дістало що другий варіант мені видається більш привабливим. А ще більше мені імпонує лінчування всіх потенційних корупціонерів.
Все життя на держслужбі але живеш в будинку ціною в 1,5млн долларів? - "прошу пана до гілляки".
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Вчора студент, сьогодні - аташе в МЗС Далі - більше. Хтось його тягнув вгору - ось і прийшов час платити за таку стрімку кар"єру.
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И массовые посадки .... и массовые расстрелы .
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А этот народ ещё 20 лет терпеть будет ...
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После того, как этот Омелян, так откровенно стал защиту мега коррупционера Мартыненко, теперь, вообще, нет сомнений почему он постоянно наезжает на Бальчуна.
Ведь Укрзализныця - всегда была лакомым куском для коррупционеров.
Это наподобие того, как одно время, члены НФ постоянно настаивали на возврате денег Янукоовоща, типа: для нужд обороны Украины, а на самом деле, там их ждет - вор, мошенник и рейдер, член НФ Пашинский.
В говно партиях: НФ - Яценюка и БПП - Порошенко собралaсь вся коррупционная мерзость Украины!!!
И ЕСЛИ МАРТЫНЕНКО СБЕЖИТ - НУЖНО ВМЕСТО НЕГО САДИТЬ ТЕХ, КТО ЗА НЕГО ПОРУЧИЛСЯ ВМЕСТЕ С СУДЬЯМИ СОЛОМЕНСКОГО СУДА!!!
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Вот и у нас видимо без первого ну никак не возможно второе, как показывает опыт двух просранных и слитых в унитаз "революций".
Можно сколько угодно рассказывать про верховенство права, но это все равно что "халва, халва...", от одного балабольства оно не появится.
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https://www.facebook.com/igor.cherezov/posts/1641143202580960?pnref=story
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