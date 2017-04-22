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Материалы по теме:  Задержание Мартыненко
Теги: НАБУ (1636) Мартыненко (332) Омелян (245)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Нужно определиться: либо правовое государство, либо массовые рейды по всем потенциальным коррупционерам, - Омелян о деле Мартыненко

При расследовании дела бывшего парламентария от "Народного фронта" Николая Мартыненко нужно руководствоваться исключительно правовым подходом.

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ПРАВЫЙ ПОДХОД -ЭТО СКОТУ ВОРОВСКОМУ СНАЧАЛА ДУБИНОЙ СПРАВА А УЖЕ ПОТОМ СЛЕВА
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Это он типа деребанщика гос денег взял на поруки , и всех простых людей учит , как жить ? Мудак !
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"Сядут тогда все: чиновники, политики, бизнесмены, эксперты. Хотя, возможно, это тоже выход", - пишет он."

Идёт к тому, что это действительно единственный выход...
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О каких "массовых рейдах" он говорит ?
Это ещё бредовее , чем "правовое государство" .
Это какая-то возня обожравшихся глистов , не более .
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"Должен разочаровать сторонников последнего варианта. Сядут тогда все: чиновники, политики, бизнесмены, эксперты"
Источник: http://censor.net.ua/n437386

А почему это должно разочаровать кого-то, кроме этих самых "чиновников", "политиков", "бизнесменов" и "экспертов"?
И в кавычки все эти представители быдлоэлиты взяты именно потому, что они являются самыми обычными ворами - за очень редким исключением - а не теми, кем они себя величают.
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Правовое государство, это когда всё разрешено,что не запрещено Законом.
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Нужно определиться: либо правовое государство, либо массовые рейды по всем потенциальным коррупционерам, - Омелян о деле Мартыненко

Убираем первое.... нормуль.... убираем второе, тож нормуль... и то и то супер нормуль...
А хто такой Омелян?
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"Я ... надеюсь на честный суд..." - прямо таки дитяча наївність, дивна для дорослого, зрілого чоловіка.

І так, вже так все це дістало що другий варіант мені видається більш привабливим. А ще більше мені імпонує лінчування всіх потенційних корупціонерів.

Все життя на держслужбі але живеш в будинку ціною в 1,5млн долларів? - "прошу пана до гілляки".
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У Омеляна - репутація? Ахаха.
Вчора студент, сьогодні - аташе в МЗС Далі - більше. Хтось його тягнув вгору - ось і прийшов час платити за таку стрімку кар"єру.
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Где в Украинском законодательстве есть статья о запрещенных оффшорах за бугром и реальный срок за это?
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а если бы и была, как будто бы это помешало нашему Гаранту вывести деньги в офшоры в Панаму! в этой стране закона нету для высших чинов
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Омелян проти другого варіанта бо дупою відчуває - до нього прийдуть одним із перших
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или снимите крестик, или наденьте трусы... я уже не хочу никаких правовых государств,это миф в нашей стане. Просто всю эту гидоту вырезать под корень, вместе с их личинками
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товарищ чЛенин уже сажал стрелял грабил и травил Химическим оружием 100 лет назад элиту рюсскага и других народов..где счастье ВСЕМИРНОЕ
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Ну, те що зараз пропонується стріляти, важко назвати елітою в будь якому сенсі цього слова...
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А разве тут кто-то видит "ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО"?!
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А шо там определяться? Сначала массовые рейды желательно с превентивной посадкой на пару -тройку лет, а пока вы свой червонец отсидите - мы тут самовоспитаемся и будем морально готовы вас простить и жить с вами в одном правовом государстве.
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А хто такой Омелян?Взяли козла на поруки??? Тогда внесите за него залог.А так что ? Да ничего .Страна в ГОВНЕ ,президент с гопниками в ШОКОЛАДЕ.Пора что-то менять.
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Власть грабит народ..Но у меня вопрос..А кто мешает народу грабить власть?..
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Грабить власть.??? Пару гранат при обыске у тебя гарантированно найдут,и на поруки депутаты ворюги тебя не возьмут.
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Господин депутат ! Говорят Ваши виллы , мерседесы . яхты куплены за народные деньги ? --- Откуда у народа такие деньги ? !
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Клептокра́тіягрец. κλέπτειν - красти, грец. κράτος - влада) - публіцистичний термін, яким позначають владу крадіїв, систему влади в умовах якої корупція та фінансові зловживання державних чиновників та політиків стають одним з основних стрижнів життя суспільства
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Вариантов нет - только массовые рейды !
И массовые посадки .... и массовые расстрелы .
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Вы доиграетесь до того господа,что вас всех будут массово просто-напросто вешать !!!!
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Всё надо делать вовремя ...
А этот народ ещё 20 лет терпеть будет ...
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вам нужен Моисей Библейский и 80 лет по пустыне в лаптях ходить кацаПсинских, без балалайки,можете взять тапочки комнатные и рюкзак на 50 литров воды,мож и выживете...
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омелян достал, когда уже этот урод на олигархной зарплате уйдёт? Всё ему не нравится те, кто реально что то делает. То Бальчун плохой который из убыточной укрзализници сделаль прибыльную. То НАБУ которое единственное в стране пытается что то сделать с коррупцией...Когда уже его с потрфельчиком отката прихватят? А что такие ему носят - я ни на секунду не сомневаюсь.
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всё что Вы тут пишете уже было с 7 ноября 1917 года по 30 декабря 1922 года.Погибло красны белых зеленых и прочих кадетов 23 миллиона человек.Спасибо чЛенину...
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та не, Ленин коррупционеров не вешал. Не надо пугать Уляновым. Улянов строил улей, где все работают на матку. И назвал это коммунизмом.
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При Чучме и то все было не настолько позорно, как сейчас с кучерявым Хряком. И это при целой куче антикоррупционных органов...
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Эти органы и созданы как раз для замыливания глаз, чтобы на западе думали, что типа у нас во всю борятся с коррупцией.
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И видно потому НАБУ и задействовало снова Бобровника в этом деле - что бы не нужно было переживать по поводу решения суда - Бобровник все молча и не читая подпишет всё равно.
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для НАБУ этот арест - судорожная попытка спасти свой давно уже убитый имидж. А потом опять всё свалят на САП, суды, не в первый же раз. Из колеи их только выбивает то, что от них никто не убегает в этот раз, не прячется) не удалось героями себя показать)
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ну так нужно же Сытнику отчитаться перед США за все те деньги, что они выделяли на борьбу с коррупцией! а то коррупция как была, так и осталась, а Сытник с новой машиной и Лещенко с дорогой квартирой! это много вопросов вызывает
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а как же борются) много шума и нулевой эффект в реальной борьбе с коррупцией.
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А кого посадят, если вся воровская банда на по руки берет.
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Массовые рейды по всем потенциальным коррупционерам.
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Нужно определиться: либо правовое государство, либо массовые рейды по всем потенциальным коррупционерам, - Омелян о деле Мартыненко
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После того, как этот Омелян, так откровенно стал защиту мега коррупционера Мартыненко, теперь, вообще, нет сомнений почему он постоянно наезжает на Бальчуна.

Ведь Укрзализныця - всегда была лакомым куском для коррупционеров.

Это наподобие того, как одно время, члены НФ постоянно настаивали на возврате денег Янукоовоща, типа: для нужд обороны Украины, а на самом деле, там их ждет - вор, мошенник и рейдер, член НФ Пашинский.

В говно партиях: НФ - Яценюка и БПП - Порошенко собралaсь вся коррупционная мерзость Украины!!!

И ЕСЛИ МАРТЫНЕНКО СБЕЖИТ - НУЖНО ВМЕСТО НЕГО САДИТЬ ТЕХ, КТО ЗА НЕГО ПОРУЧИЛСЯ ВМЕСТЕ С СУДЬЯМИ СОЛОМЕНСКОГО СУДА!!!



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Данилыч Реальную власть в Украине не отдаст до самой смерти.Не парьтесь так сильно..
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В Европе демократия и верховенство права не с неба упали. Там сперва кровопролитные революции прошли, потом волны "люстраций" с помощью плахи и гильотины.
Вот и у нас видимо без первого ну никак не возможно второе, как показывает опыт двух просранных и слитых в унитаз "революций".

Можно сколько угодно рассказывать про верховенство права, но это все равно что "халва, халва...", от одного балабольства оно не появится.
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Дождутся твари, что их будут на улицах отстреливать, как бродячих собак.
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Правовое гос-во не может быть чемпионом Европы по коррупции,Омельяшка.Я еще 3 года назад писал,шо Украину русне сдадут не сепары,не предатели,а именно коррупция.
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О каком честном суде можно говорить, если Бобровник последние 4 месяца выносил приговоры в делах, которые ведет НАБУ исключительно в пользу Бюрю, совпадение? сложно в это поверить
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А в этот раз Бобровник немного ошарашил НАБУ) Мне вот интересно послушать заявления Сытника, кого он будет в этот ра обвинять? Наверное скажет что Бобровник тоже коррупционер
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думаю,что ближайшие 24 часа НАБУ будет молчать и думать дальнейшую стратегию развития событий, ну проще говоря, тянуть это дело всеми возможными и невозможными методами за уши
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У НАБУ было два года что бы собрать качественную доказательную базу и тем самым наконец-то начать борьбу с коррупцией, но вместо этого они опять решили устроить пиар компанию в СМИ, при чем по такой же схеме, что и в деле Насирова
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За это время НАБУщники научились только красиво на камеру задерживать, а вот с доказательствами у них постоянные хронические проблемы)
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а вот у меня что-то не так много оптимизма по поводу работы НАБУ, тем более что и наши европейские партнеры уже неоднократно открыто говорили Сытнику о том, что не видят конструктивной работы Бюро
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Перший раз чую. де? Хто сказав? Коли? Імя? Посада? Чи просто так написали?
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Нужно определиться: либо правовое государство, либо массовые рейды по всем потенциальным коррупционерам омеляныч, а массовые рейды по коррупцирнерам - это и есть ПРАВОВОЕ государство, и если ты не в курсе, то вали чем дальше, тем лучше
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Судя по всему НАБУ снова сядет в лужу только на этот раз уже в Евросуде, и Бюро в придачу как обычно подставит Украину, за полтора года не смогли собрать доказательств - значит там и нет ничего.
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НАБУ уже второй год имитирует бурную деятельность, но вся их борьба с коррупцией заключается в том, что они арестовали, пока доказательства собирали, то подозреваемый уже и сбежал, а Сытник как всегда разводит только руками
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Судебную реформу давно пора провести. Только вот ПАП видимо это не выгодно. Тогда и его загребёт, офшоры аукнутся
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Оказывается В НАБУ просто по запросу СМИ можно получить любой протокол о негласных следственных действиях в ЛЮБОМ правоохранительном органе за утрату, а не то, что за умышленное разглашение подобных сведений, как минимум, меняют руководство. Но НАБУ - PRагенство, им можно.
https://www.facebook.com/igor.cherezov/posts/1641143202580960?pnref=story
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Я верила в НАБУ, но после последних событий, полностью в них разочаровалась. Ну как так можно вообще работать, Онищенко удрал у них из под носа, Насирова отпустили, Лерке-банкиру дали возможность покинуть Украину( Ну как после этого можно верить в НАБУ?
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Бюро дескридитировало себя, особеннос после этого последнего дела с арестом Насирова! очень много внимания было уделено, но когда дело дошло до суда, то все оказалось мыльным пузырем и лопнуло от первой защиты адвокатов
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антинабушні тролі пишуть під копірку - одне й те саме.
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К вам, ребята, должна применяться презумпция вины. Может, тогда вы перестанете грести наши деньги ртом и жопой.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныНужно определиться: либо правовое государство, либо массовые рейды по всем потенциальным коррупционерам, - Омелян о деле Мартыненко
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