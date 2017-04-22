Коммунисты оккупированного Севастополя по случаю дня рождения Ленина устроили митинг и прием новых членов. ФОТО

Анатолий Николаевич
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, CА
, Saw Ewas 1a26b1e6
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, Sergey Nikolaev d960832b
, kyk
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, Sergei Gor
, Андрей Романов b8ce365a
, Mart
, Lena Samojlenko
, Andrey Ivanov d653c49a
, Georg
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, Андрій Жаровський
, Lava Valava
, Hehe
, Шенборн
, Николай Влад
, Sergey Nezdoyminoga
, Боцман
, Fredi Kruger
, Глеб Егорович Жеглов d16baf6c
, Vladimir Nikolenko 56d7ca6f
, Parabellum49
, LeOnid Tkachenko
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, Юрий Примак
, Сергей Полторацкий
, 2Ghfdlf
, Іван Зеленко
, Артур Зима
, Cлободян С 4b2f3782
, Ринат Амедов
, John Observer
, Варлонец
, диор
, Стрелок
, IgorYakovlevich
, RussianChuckcha
, Fell
, Сергей Козлов ae836211
, Авакарсенов
, Серая Лиса
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, Дорогой Я
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, Роман Иванович 88d29025
, Другua
, Шуц
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Всего на сайте: 157 писателей
вас раскусили,деточка...))))
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Дарагие товарисчи мы все идем нагавно..кгм кгм...мы все идем нагавно...нога в ногу наравне с сосиалисискими странами
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Сегодня отмечается Международный День Земли! В День Земли в разных странах по традиции звучит Колокол Мира
А это флаг Земли
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Три года негодного правления этого царя (1917-1920) привели к голоду 1920-1921 годов, что заставило его самого, наконец, прекратить вмешиваться в производство и распредеоление продуктов питания.
А сколько асоциальных индивидов он привел за собой к власти - застрявшей в веках России до сих пор от них не оправиться.
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http://sled.net.ua/node/36150
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продолжение . 100 лет прошло, а наследники в Украине продолжают красть и класть !!
"на счет от большевистских лидеров поступило:
От Троцкого - 11 миллионов долларов в один только банк США и 90 миллионов швейц. франков в Швейцарский банк.
От Зиновьева - 80 миллионов швейц. франков в Швейцарский банк.
От Урицкого - 85 миллионов швейц. франков в Швейцарский банк.
От Дзержинского - 80 миллионов швейц. франков.
От Ганецкого - 60 миллионов швейц. франков и 10 миллионов долларов США.
От Ленина - 75 миллионов швейц. франков.
"мировую революцию" правильнее было назвать "мировой финансовой революцией", вся идея которой заключается в том, чтобы собрать на лицевых счетах двух десятков человек все деньги мира.
Газета «Нью-Йорк Таймс» в номере от 23 августа 1921 года пишет: «Банк "Кун, Лейба и K°", субсидировавший через свои немецкие филиалы переворот 1917 года, не остался внакладе от своих благодарных клиентов. Только за первое полугодие текущего года банк получил от Советов золота на сумму 102 миллиона 290 тысяч долларов. Вожди революции продолжают увеличивать вклады на своих счетах в банках США. Так, счет Троцкого ( Бронштейна) всего в двух американских банках за последнее время возрос до $ 80 миллионов долларов.
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Меня это практически миновало,остались лишь ранние детские воспоминания.Никогда не думала,что такое может вернуться...
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прибыли в Швецию на Вокзал в Хапаранд. Апрель 1917 года.\
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Кстати, в штатах тоже есть своя фишка...
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И чем он отличается , Тогда у НАШИХ пионеров галстук тоже не завязывали , а была
такая точно заколка на шее. Для
ниверю- посмотрите фото советских пионеров до 1940 года.
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на октябрьский переворот 1917 года и кагал в вагоне . (все счета есть в истории шведского банка ).
Это для (ничегоэтогонебыло ниверю)
Ленинский вагонУЛЬЯНОВ, Владимир Ильич, род. 22 [10] апреля 1870 г. Симбирск, (Ленин).СУЛИШВИЛИ, Давид Сократович, род. 8 марта 1884 г. Сурам, Тифд. губ.УЛЬЯНОВА, Надежда Константиновна, род. 14 февр. 1869 г. в Петрограде.АРМАНД, Инесса Федоровна, род. в 1874 г. в Париже.САФАРОВ, Георгий Иванович, род. 3 ноября 1891 г. в ПетроградеМОРТОЧКИНА, Валентина Сергеевна, род. 28 февраля 1891 г.ХАРИТОНОВ, Моисей Мотьков, род. 17 февраля 1887 г. в Николаеве.КОНСТАНТИНОВИЧ, Анна Евгениевна, род. 19 авг. 66 г. в Москве.УСИЕВИЧ, Григорий Александрович, род. 6 сентября 90 г. в Чернигове.КОН, Елена Феликсовна, род. 19 февраля 93 г. в Якутске.РАВВИЧ, Сарра Наумовна, род. 1 августа 79 г. в Витебске.ЦХАКАЯ, Михаил Григорьевич [Миха], род. 2 января 1865 г.СКОВНО, Абрам Анчилович, род. 15 сентября 1888 г.РАДОМЫСЛЬСКИЙ, [Г. Зиновьев], Овсей Гершен Аронович, 20 сентября 1882 г. в Елисаветграде.РАДОМЫСЛЬСКАЯ, Злата Эвновна, род. 15 января 82 г.РАДОМЫСЛЬСКИЙ, Стефан Овсеевич, род. 17 сентября 1913 г.РЫВКИН, Залман Бэр Ошерович, род. 15 сентября 83 г. в Велиже.СЛЮСАРЕВА, Надежда Михайловна, род. 25 сент. 86 г.ГОБЕРМАН, Михаил Вульфович, род. 6 сент. 92 г. в Москве.АБРАМОВИЧ, Шая Зеликов, род. 27 марта 81 г.ЛИНДЕ, Иоган Арнольд Иоганович, род б сентября 88 г. в Гольдингене.БРИЛЛИАНТ, [Сокольников], Григорий Яковлевич, род. 2 августа 88 г. в Ромнах,МИРИНГОФ, Илья Давидович, род. 25 окт. 77 г. в Витебске.МИРИНГОФ, Мария Ефимовна, род. 1 марта 86 г. в Витебске.РОЗЕНБЛЮМ, Давид Мордухович, род. 9 августа 77 г. в Борисове.ПЕЙНЕСОН, Семен Гершович, род. 18 декабря 87 г. в Риге.ГРЕБЕЛЬСКАЯ, Фаня, род. 19 апреля 91 г. в Бердичеве.ПОГОВСКАЯ, Буня Хемовна, род. 19 июля 89 г. в Рикинах (при ней - сын Рувим, род. 22 мая 13 г.)АЙЗЕНБУНД, Меер Кивов, род. 21 мая 81 г. в Слуцке.
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За дело партии Членина будьте готовы !!!
Усигда гатовы !!!
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остальные третьим поколением засели в правительстве .- типа Кириленко и Розенко.
А пионерами , наверное ,были ТуТа все ,сидящие на жидкоом пенсионе в Инете .
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список агентов немецкого кайзера 1917 год .
АКСЕЛЬРОД, Товия Лейзерович, с женой.АПТЕКМАН, Иосиф Васильевич.АСИАРИАНИ, Сосипатр Самсонович.АВДЕЕВ, Иван Ананьевич, с женой и сыном.БРОНШТЕЙН (Семковский), Семен Юльевич, с женой.БЕЛЕНЬКИЙ, Захарий Давидович, с женой и ребёнком.БОГРОВА, Валентина Леонидовна.БРОНШТЕЙН, Роза Абрамовна.БЕЛЕНЬКИЙ [А. Я.].БАУГИДЗЕ, Самуил Григорьевич.ВОЙКОВ, Петр Григорьевич [Лазаревич].ВАНАДЗЕ, Александр Семенович.ГИШВАЛИНЕР, Петр Иосифович.ГОГИАШВИЛИ, Поликарп Давидович, с женой и ребёнком.ГОХБЛИТ, Матвей Иосифович.ГУДОВИЧ.ГЕРОНИМУС, Иосиф Борисович.ГЕРШТЕН.ЖВИФ (Макар), Семен Моисееевич.ДОБГОВИЦКИЙ, Захарие Лейбов.ДОЛИДЗЕ, Соломон Яссеевич.ИОФЕ, Давид Наумович, с женой.КОГАН, Владимир Абрамович.КОПЕЛЬМАН.КОГАН, Израиль Иремиевич, с женой и ребёнком.КРИСТИ, Михаил Петрович.ЛЕВИНА.ЛЕВИТМАН, Либа Берковна.ЛЕВИН, Иохим Давидович.ЛЮДВИНСКАЯ [Т. Ф.].ЛЕБЕДЕВ (Полянский), Павел Иванович, с женой и ребёнком.ЛУНАЧАРСКИЙ, Анатолий Васильевич.МЕНДЕР (3. Орлов), Федор Иванович.МГЕЛАДЗЕ, Власа Джарисманович.МУНТЯН, Сергей Федорович, с женой.МАНЕВИЧ, Абрам Эвель Израилевич, с женой.МОВШОВИЧ, Моисей Соломонович, с женой и ребёнком.МАНУИЛЬСКИЙ, Дмитрий Захарьевич с женой и 2 детьми.НАЗАРЬЕВ, Михаил Федорович.ОСТАШИНСКАЯ, Роза Гирш- Араповна.ОРЖЕРОВСКИЙ, Марк с женой и ребёнком.ПИКЕР (Мартынов), Семен Юльевич, с женой и ребёнком.ПОВЕС (Астров), Исаак Сергеевич.ПОЗИН, Владимир Иванович.ПШИБОРОВСКИЙ, Стефан Владиславов.ПЛАСТИНИН, Никанор Федорович, с женой и ребёнком.РОХЛИН, Мордха Вульфович.РАЙТМАН, с женой и ребёнком.РАБИНОВИЧ, Скенрер Пиля Иосифовна.РУЗЕР, Леонид Исаакович, с женой.РЯЗАНОВ [Гольдендах], Давид Борисович, с женой.РОЗЕНБЛЮМ, Герман Хаскелев.СОКОЛИНСКАЯ, Гитля Лазаревна, с мужем.СОКОЛЬНИКОВА, с ребёнком.САГРЕДО, Николай Петрович, с женой.СТРОЕВА.САДОКАЯ, Иосиф Бежанович.ТУРКИН, Михаил Павлович.ПЕВЗАЯ, Виктор Васильевич.ФИНКЕЛЬ, Моисей Адольфович.ХАПЕРИЯ, Константин Ал.ЦЕДЕРБАУМ (Мартов), Юлий Осипович.ШЕЙКМАН, Аарон Лейбоаич.ШИФРИН, Натан Калманович.ЭРЕНБУРГ, Илья Лазаревич.
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https://www.youtube.com/watch?v=vZ2K3Qhu6_U Только эта ЭРА от
нас отдалилась семимильными шагами .( кто доживет до этих светлых годов) !!
Текст (слова) песни «Взвейтесь кострами синие ночи»(распечатать)
Взвейтесь кострами, синие ночи!
Мы - пионеры, дети рабочих!
Близится эра светлых годов,
Клич пионеров - Всегда будь готов!
Радостным шагом с песней весёлой
Мы выступаем за комсомолом!
Близится эра светлых годов,
Клич пионеров - Всегда будь готов!
Мы поднимаем красное знамя,
Дети рабочих, смело за нами!
Близится эра светлых годов,
Клич пионеров - Всегда будь готов!
Взвейтесь кострами, синие ночи!
Мы - пионеры, дети рабочих!
Близится эра светлых годов,
Клич пионеров - Всегда будь готов!
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Крымчанка - патриотка России- " так плохо жить, мы не должны...."
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Ремонт корабля начнется в сентябре и будет стоить $708 миллионов.
Ремонт с модернизацией авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» начнется в сентябре на заводе под Мурманском, стоимость работ составит почти 40 млрд российских рублей. Об этом сообщил ТАССисточник в оборонно-промышленном комплексе.
«В сентябре «Звездочка» подпишет с флотом контракт на второй этап ремонта с модернизацией «Адмирала Кузнецова». Цена сделки уже согласована - это почти 40 млрд рублей. Работы начнутся в том же месяце на 35-м судоремонтном заводе в Росляково под Мурманском», - сказал собеседник.
Модернизацию авианосца, по словам источника, планируется завершить в четвертом квартале 2020 года. «То есть продолжительность работ составит полных три года и еще два-три месяца», - уточнил он. А тым часам :https://charter97.org/photos//articles/2016/ai-229061-aux-head-20161026_admiral_kuznecow_tt.jpgCVN-68 «Нимиц» (Nimitz), 1975 г.CVN-69 «Дуайт Д. Эйзенхауэр» (Dwight D. Eisenhower), 1977 г.CVN-70 «Карл Винсон» (Carl Vinson), 1982 г.CVN-71 «Теодор Рузвельт» (Theodore Roosevelt), 1986 г.CVN-72 «Авраам Линкольн» (Abraham Lincoln), 1989 г.- с 2013 в ремонте.CVN-73 «Джордж Вашингтон» (George Washington), 1992 г.CVN-74 «Джон К. Стеннис» (John C. Stennis), 1995 г.CVN-75 «Гарри С. Трумэн» (Harry S. Truman), 1998 г.CVN-76 «Рональд Рейган» (Ronald Reagan), 2003 г.CVN-77 «Джордж Г. У. Буш» (George H. W. Bush), 2009 г.тип «Джеральд Р. Форд» (Gerald R. Ford) - 1CVN-78 «Джеральд Р. Форд» (Gerald R. Ford), 2017 г.
«Адмирал Кузнецов» - единственный российский авианосец. Корабль был спущен на воду еще в 1985 году, вступил в строй в 1990. Его длина составляет 305 метров, ширина летной палубы - 72 метра, полное водоизмещение - 59 тысяч тонн.Некуёвый рас-пил, за такие бабки можно и новый построить, только накуя?
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- Тьфу!
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Нє, на новини з дурки піде.
А що ж так =не сложилось= з піонерами ? Ніпарядак... Не подбали маразматики про юне поповнення ...
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"новые члены"-писк юмора и дурдома.
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