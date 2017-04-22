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Материалы по теме:  Антитеррористическая операция
Теги: обстрел (6061) Нацполиция (7033) ранение (1595) Донбасс (14217) Марьинка (413)
Тему создал: Цензор.НЕТ

В результате обстрела боевиками Марьинки ранен местный житель, - Нацполиция

При обстреле боевиками Марьинки (Донецкая область) осколочное ранение получил местный житель.

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А ви знали, що Голубана, який три тижні бігав з автоматом і командував ротою в Востокє, навіть не відсторонили..?
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10202821356573106&set=pcb.10202821404374301&type=3
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Израиль расхерачил в Сирии базы Ассада. Ну и где щит тупина, который уже точно никого не пропустит бомбить союзника?
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВ результате обстрела боевиками Марьинки ранен местный житель, - Нацполиция
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