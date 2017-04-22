В результате обстрела боевиками Марьинки ранен местный житель, - Нацполиция

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А ви знали, що Голубана, який три тижні бігав з автоматом і командував ротою в Востокє, навіть не відсторонили..?
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10202821356573106&set=pcb.10202821404374301&type=3 …
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