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Материалы по теме:  Задержание Мартыненко
Теги: Мартыненко (329) расследование (2072) прокурор (925) САП (431)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Расследование по делу Мартыненко и Переломы может быть продлено, - антикоррупционная прокуратура

Досудебное расследование в уголовном производстве о нанесении убытков ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат", в рамках которого подозреваются бывший народный депутат Николай Мартыненко и первый заместитель главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Перелома, может быть продлено.

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Да не Мартыненки - наш показатель, а многие мартыненки. Тупо и беспощадно уничтожающие страну, как перед потопом. Мы еще, все проходим крисстализацию. Что дальше? Либо кристаллы, либо раствор.
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А шотама с Мельником и брррульянтными ПРокураторами??
Мовчу про підрахуїв та вишки якогось бойкаго ітд.ітп...
Відддддтягуєм...))))
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там уже замято и перемято, шас насирку в небытие отправляют
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Этот перл для нас, чтобы мы не волновались.
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Відволікання уваги перед якойсь падлючкой чокалатників....
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Від численних антикорупційних органів України - дуже багато галасу, й ніякого результату..
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От я не то шо думаю, а даже убежден, что австрийцы будут действовать в соответствии своего законодательства...кстати , а в рамках досудебного разбирательства их допросить нельзя было?
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Расследование по делу Мартыненко и Переломы может быть продлено, - антикоррупционная прокуратура.........Да ну? Да ну? Невже?.... А толку

Консерватория, аспирантура, мошенничество, афера, суд, браслет, больница, побег, Сибирь, Россия….. Мугунини Мубуа…..
Консерватория, частные уроки, еще одни частные уроки, зубные протезы, золото, мебель, суд, браслет, больница, побег,Сибирь, Россия….. Мугунини Мубуа…..
Консерватория, концертмейстерство, торговый техникум, зав. производством, икра, крабы, валюта, золото, суд, браслет, больница, побег,Сибирь, Россия…. Мугунини Мубуа…..
Может, что-то в консерватории подправить?
Модернизированный М. М. Жванецкий.
Россия, Мугунини Мубуа - на выбор пострадавших.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныРасследование по делу Мартыненко и Переломы может быть продлено, - антикоррупционная прокуратура
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